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В Австралию поставлена новая партия F-35A

Минобороны Австралии объявило о передаче национальным ВВС трех истребителей F-35A (AU-3, AU-4 и AU-5) с финальной версией программного обеспечения, сообщает ЦАМТО.

В Австралию поставлена новая партия F-35A


По словам министра обороны Мариса Пейна, эта поставка стала «очередным важным шагом на пути к развертыванию самолетов в Австралии», запланированному на декабрь 2018 года.


Отмечается, что ВВС Австралии стали первым зарубежным получателем F-35A в конфигурации Блок.3F.

Данная версия «обеспечивает полное задействование боевого потенциала самолета, включая вооружение, боевые системы и летные характеристики», говорится в публикации.

В настоящее время в распоряжении ВВС Австралии имеется пять самолетов F-35A. Страна является партнером в программе разработки F-35 «Лайтнинг-2» с 2002 года. Первые две машины были переданы в конце 2014 года.

Всего в рамках Проекта AIR-6000 Австралия получат 72 самолета. Предполагается, что истребители приступят к выполнению задач по предназначению в 2020 году. Приведение F-35A в полную готовность к боевому применению запланировано на 2023 год.

Полная стоимость сделки оценивается в $ 11,5 млрд, включая услуги по обслуживанию и обучению.

Использованы фотографии: images.defence.gov.au
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Комментарии 12

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:05
    Не удивлюсь,если веселье и радость австралийцев скоро закончится,когда снова начнут вылазить проблемы и недоработки.
    Ну и Китай сиднем не сидит.
    НЕКСУС
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:30
      На фото два футболиста это точно. smile
      ul_vitalii
  2. kventinasd (Олег) Сегодня, 14:08
    А с кем на своем островке повелители кенгуру воевать на 35-х собрались., неужто у них перенаселение сумчатых?
    kventinasd
    1. мерцание (Николай) Сегодня, 14:20
      Этот же вопрос возник laughing территория Австралии с востока до запада около 3500 км, а севера до юга чуть более 3000 км - дальность полета Ф-35 2200 км.
      мерцание
  3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 14:08
    По 160млн\шт , недорого братанам кирпич продали . Хана папуасам , потому как больше там вроде долбить некого . До пингвинов ну никак не дотянутся .
    iliitchitch
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 14:12
      Цитата: iliitchitch
      По 160млн\шт , недорого братанам кирпич продали . Хана папуасам , потому как больше там вроде долбить некого

      Это все делается в сторону Китая...папуасы тут ни при чем.
      НЕКСУС
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:45
        Австралия непотопляемый остров ( для кого-то и материк) будет прокладывать свой южный морской путь вокруг известного материка, нужно прикрытие. smile
        ul_vitalii
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:18
    "F-35A в конфигурации Блок.3F"////

    А нам пришлось делать апгрейд до этой финальной версии.
    Из-за нее задерживается и аттестация морского Ф-35 -"С"
    voyaka uh
    1. Dali Сегодня, 14:30
      Цитата: voyaka uh

      А нам пришлось делать апгрейд до этой финальной версии.

      Ну, спешить с аттестацией Ф-35 -"С" не стоит - вам ещё Блок.7F ждать и ждать ... )))

      Да и с такими темпами, Австралии получить нормально летающие сие вундервафли - как до Пекина раком ... )))
      Dali
      1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:38
        Да ладно, нормальный самолет, малозаметный.
        Все знают, что он есть, все знают, у кого он есть, но мало кто видел в небе- малозаметный, ули
        faridg7
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:33
      Вот как раз за ваши апгрейды вообще вопрос не стоит. Молодцы, что уж скрывать.

      Тут вопрос, как страны участницы проекта будут использовать данный самолет. Сколько будет вылетов? А сколько будет стоять постоянно?
      Владыка Ситх
  5. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:25
    Деньги есть, могут и потянуть! Коль надумают в войнушку поиграть тогда .... не будем загадывать, пока эт просто не самый хороший летун с кучей проблем, шо потом из него получиться увидим.
    rocket757
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