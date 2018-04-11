Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Зенитчики из Сибири выполнят стрельбы на полигоне Капустин Яр
Зенитные ракетные дивизионы соединения ПВО 41-й общевойсковой армии, дислоцированные в Алтайском крае, приступили к боевому слаживанию на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального округа.
Сообщается, что «в ходе полевого выхода особое внимание будет уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовкам, совершению марша в район боевого применения».
Кроме того зенитчики «отработают вопросы организации и ведения боевого дежурства, маскировки огневых позиций и защиты войск от ударов с воздуха», добавили в пресс-службе.
К полевому выходу привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.
Многоканальный, высокомобильный ЗРК средней дальности «Бук-М2» предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, в том числе зависающих, крылатых ракет и других летательных объектов, а также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей. Дальность поражения – до 50 км, вероятность поражения крылатых ракет ALCM на дальностях до 26 км – от 70 до 80 %, Максимальная скорость обстреливаемых целей 1100 м/с навстречу и 300-400 м/с вдогон.
Сообщается, что «в ходе полевого выхода особое внимание будет уделено занятиям по тактической, специальной и технической подготовкам, совершению марша в район боевого применения».
Кроме того зенитчики «отработают вопросы организации и ведения боевого дежурства, маскировки огневых позиций и защиты войск от ударов с воздуха», добавили в пресс-службе.
Завершением полевого выхода станут боевые стрельбы из зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" по скоростным малоразмерным целям,говорится в релизе.
К полевому выходу привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники.
Многоканальный, высокомобильный ЗРК средней дальности «Бук-М2» предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, в том числе зависающих, крылатых ракет и других летательных объектов, а также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей. Дальность поражения – до 50 км, вероятность поражения крылатых ракет ALCM на дальностях до 26 км – от 70 до 80 %, Максимальная скорость обстреливаемых целей 1100 м/с навстречу и 300-400 м/с вдогон.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти