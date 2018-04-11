Корабль ТОФ совместно с авиацией отработал поиск и уничтожение подлодки

Для обеспечения совместного поиска субмарины были задействованы противолодочный самолет Ил-38Н и вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота. После установления контакта с "неприятельской" подлодкой по указанным координатам корабль применил противолодочное оружие, выполнив стрельбу реактивными глубинными бомбами,

Малый противолодочный корабль МПК-107 совместно с авиацией провел у берегов Камчатки учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.В роли субмарины противника выступила атомная подводная лодка ТОФ «Кузбасс».говорится в релизе.Затем, уклоняясь от ответного удара МПК-107 «выполнил маневрирование и глубинными бомбами произвел противоторпедную стрельбу».Отмечается, что в ходе маневров экипаж также совершенствовал отработку задач «по организации охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических противодиверсионных гранатометаний».