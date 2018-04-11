20:21 11 апреля
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Корабль ТОФ совместно с авиацией отработал поиск и уничтожение подлодки

Малый противолодочный корабль МПК-107 совместно с авиацией провел у берегов Камчатки учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Корабль ТОФ совместно с авиацией отработал поиск и уничтожение подлодки


В роли субмарины противника выступила атомная подводная лодка ТОФ «Кузбасс».


Для обеспечения совместного поиска субмарины были задействованы противолодочный самолет Ил-38Н и вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота. После установления контакта с "неприятельской" подлодкой по указанным координатам корабль применил противолодочное оружие, выполнив стрельбу реактивными глубинными бомбами,
говорится в релизе.

Затем, уклоняясь от ответного удара МПК-107 «выполнил маневрирование и глубинными бомбами произвел противоторпедную стрельбу».

Отмечается, что в ходе маневров экипаж также совершенствовал отработку задач «по организации охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических противодиверсионных гранатометаний».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:33
    Учиться и учиться, совершенствовать мастерство. Всем Трампам на зло как сегодняшним так и будущим.
    ul_vitalii
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 15:43
      Чтоб знала собака чью кость схватила
      vkl.47
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