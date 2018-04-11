Мацеревич: Выводы первой комиссии по Ту-154 аннулированы. Снова эксгумация?..

Глава польской подкомиссии, занимающейся так называемым «расследованием» причин крушения Ту-154 под Смоленском, Антони Мацеревич заявил о том, что «выводы первой комиссии аннулированы». В ходе выступления с техническим докладом о ходе расследования Мацеревич заявил, что «отчёт Ежи Миллера содержит фальшивые материалы и создавался в условиях политического давления».Таким образом, г-н Мацеревич пытается объявить, что его отчёт, в котором буквально за уши пытаются притянуть «версию о вине России», лишён всякого политического подтекста?Напомним, что накануне, в 8-ю годовщину крушения польского борта «номер один», подкомиссия Мацеревича объявила, что «пассажиры и экипаж Ту-154 погибли до столкновения с землёй в результате взрыва». В подкомиссии утверждают, что взрывное устройство якобы было заложено в крыле авиалайнера, причём «во время ремонта в Самаре».А в голову пана Мацеревича при плановом медицинском обследовании ничего лишнего не закладывалось?Ранее в Польше были представлены результаты социологического исследования, которое свидетельствует о том, что около 60% поляков не верят выводам подкомиссии Мацеревича. Примерно 27% готовы «видеть руку Москвы» в крушении Ту-154. Остальные с однозначным ответом не определились.