20:22 11 апреля
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Мацеревич: Выводы первой комиссии по Ту-154 аннулированы. Снова эксгумация?..

Глава польской подкомиссии, занимающейся так называемым «расследованием» причин крушения Ту-154 под Смоленском, Антони Мацеревич заявил о том, что «выводы первой комиссии аннулированы». В ходе выступления с техническим докладом о ходе расследования Мацеревич заявил, что «отчёт Ежи Миллера содержит фальшивые материалы и создавался в условиях политического давления».

Таким образом, г-н Мацеревич пытается объявить, что его отчёт, в котором буквально за уши пытаются притянуть «версию о вине России», лишён всякого политического подтекста?

Мацеревич: Выводы первой комиссии по Ту-154 аннулированы. Снова эксгумация?..



Напомним, что накануне, в 8-ю годовщину крушения польского борта «номер один», подкомиссия Мацеревича объявила, что «пассажиры и экипаж Ту-154 погибли до столкновения с землёй в результате взрыва». В подкомиссии утверждают, что взрывное устройство якобы было заложено в крыле авиалайнера, причём «во время ремонта в Самаре».

А в голову пана Мацеревича при плановом медицинском обследовании ничего лишнего не закладывалось?

Ранее в Польше были представлены результаты социологического исследования, которое свидетельствует о том, что около 60% поляков не верят выводам подкомиссии Мацеревича. Примерно 27% готовы «видеть руку Москвы» в крушении Ту-154. Остальные с однозначным ответом не определились.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. самый главный Сегодня, 16:23
    Копайте.. копайте... там истина!!! Чех, Лех и Рус бродили по земле... Вот точно, Лех не туда забрел и не на том месте основал Польшу. А вот если порыться в земле, то наверняка будет установлено, что Лех добрел до Тихого океана.
    самый главный
    1. Николай С. (Николай) Сегодня, 16:23
      Поляки опять копают труп своего вождя.
      Сатанисты какие-то.
      Николай С.
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 16:25
        Пшеки никак не успокоятся? Или они у там тоже стали искать следы "русских хакеров"?
        oleg-gr
        1. Hoc vince Сегодня, 16:29
          Интересно, если бы польский самолет случайно упал на территорию Франции, например, они так же 7 лет подряд ползали по этому месту и выносили бы мозг своей катастрофой.
          "Я всё понял, Жакоб. Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском." (с)
          Hoc vince
        2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:29
          Мацеревич: Выводы первой комиссии по Ту-154 аннулированы.

          Господи, ну почему Мацеревича не было на этом самолёте?
          СРЦ П-15
          1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 16:38
            нашли бы другого..... заказ есть??? есть... финансирование есть???? есть.... ну значит и не слишком чистоплотный исполнитель отыщется....
            д^Амир
          2. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 16:39
            Да, кто он такой, что бы с такими шишками летать..? Он же, полный неадекват wassat Если бы "элита", не разбилась... Сидел бы, каким нибудь дворником или вахтером lol Знать бы его , никто не знал...
            LiSiCyn
        3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:44
          Блин,да отдайте уже этому старому некрофилу тушку леха,пусть хранит его у себя на даче в сарае! А то откопают,закопают вот развлекуха. Создал этот полоумный новую комиссию,раз и привез с дачи леха-обследуйте! am
          майор Юрик
        4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:44
          Вот Жеж - звездун, Тля! fool
          Тля - интересная автозамена! belay
          Охотовед 2
      2. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 17:37
        Цитата: Николай С.
        Поляки опять копают труп своего вождя.
        Сатанисты какие-то.

        Это они от безнаказанности. Если бы у Качиньского была лопата, то он бы ею этого Мацеревича еще в первую эксгумацию пере...л по башке. В целях самозащиты чести и достоинства.
        Вежливый Лось
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 20:04
        Цитата: Николай С.
        Поляки опять копают труп своего вождя. Сатанисты какие-то.
        Вот из за таких Мацаревичей и появляются зомби. Скоро трупы своим ходом двинут куда нибудь на сопредельную с Польшей территорию, что бы их оставили в покое.
        Ныробский
    2. sgazeev (Александр) Сегодня, 16:26
      Цитата: самый главный
      Копайте.. копайте... там истина!!!

      Что у него повысилось? - Лохматость...) laughing
      sgazeev
    3. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 16:30
      Никогда пшеков не любил и не уважал.
      Но вот персонально покойного Качиньского уже жалко... Ну да это их дело winked
      Пилите, Шура... То есть - копайте, Антони, копайте! wassat
      ROSS_Ulair
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 16:35
        Этот умалишенный еще лет двадцать (если проживет) будет носиться с этим ТУ-154, не думая свое башкой, что грех это-делать себе политический пиар и в угоду политконьюктуре на трупах погибших соотечественников... fool
        Подрезчик
    4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:34
      Цитата: самый главный
      Копайте.. копайте..

      Да вообще не стоит закапывать,пусть вечно экспертизы проводя. Я уже хрен его знает,там наверное то,что осталось на молекулы разобрали laughing
      Александр романов
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:45
        Цитата: Александр романов
        Да вообще не стоит закапывать,пусть вечно экспертизы проводя.

        Саня так вроде после последнего выкапывания Качинского закапывать обратно не стали, лежит в саркофаге в каком то костеле. Удобно конечно, достал, обратно положил. hi
        vovanpain
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:45
        А ведь ему самому предстоит, как вариант, дать дуба у дуба. И неизвестно как с ним простятся и как его примет матушка земля.
        ul_vitalii
    5. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 17:43
      Ага, их украинцы копать научили
      Рав Рав
  2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:24
    ... Некрофилия, как способ заработка..
    Как то, же, нужно оправдать своё никчемное существование
    Сибирский цирюльник
  3. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:25
    Эх раз, еще раз, еще много много раз...
    Да уж наверное и закапывать не нужно, в Польше этих мацеревичей, как в Бразилии диких обезьян.
    Романенко
  4. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:25
    А в голову пана Мацеревича при плановом медицинском обследовании ничего лишнего не закладывалось?

    Боюсь туда необходимого родители не доложили при зачатии, может его пальцем делали?
    ioan-e
  5. Волька Сегодня, 16:28
    не иначе мацаревич некрофил...
    Волька
    1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 16:44
      Не только... Там, брат-близнец все успокоиться не может negative Ох чувствую, братик его к себе заберет, скоро... Что бы, больше не выкапывал lol
      LiSiCyn
  6. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 16:29
    Чем более убогая личность, тем больше она кривляется, - пытаясь таким образом привлечь внимание к своей персоне. Список западных политиков, этого типа, уже превысил количество икринок в бочке с икрой!
    Чичиков
  7. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 16:39
    И когда угомонятся? Самим неймется, и умершим своим покоя не дают. Прямо нечистый ширяет поляков в зад всё время, трупы откапывать. Вурдалаки какие-то...
    Jovanni
  8. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 16:49
    Что же они так плохо готовили президентский самолет к вылетам если не смогли обнаружить взрывное устройство заложенное еще аж в Самаре? И вообще - пусть заканчивают о нас судить по себе. Хотели бы взорвать сделали бы это над территорией другой страны во время другого визита. У нас "длинные руки" - до Скрипалей аж в Англии дотянулись....
    Ingvar0401
  9. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:51
    подкомиссия Мацеревича объявила, что «пассажиры и экипаж Ту-154 погибли до столкновения с землёй в результате взрыва

    При взрыве даже всего крыла заднего не могут все погибнуть в воздухе
    sabakina
  10. Vard Сегодня, 16:54
    Пилите Шура... Пилите... там золото! (с)
    Vard
  11. iouris (iouris) Сегодня, 16:55
    Уже давно не смешно.
    iouris
  12. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:55
    Завтра заявит, что бомбы заложили в крыло не на ремонте, а ещё на стадии изготовления самолёта в Самаре. laughing
    Orionvit
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 17:00
      Цитата: Orionvit
      Завтра заявит, что бомбы заложили в крыло не на ремонте, а ещё на стадии изготовления самолёта в Самаре. laughing

      На стадии проектирования.
      Avis-bis
      1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 17:03
        Круче, на стадии замысла. laughing
        Orionvit
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 19:50
          Цитата: Orionvit
          Круче, на стадии замысла. laughing

          Какие эти русские коварные...
          Avis-bis
  13. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:57
    27% готовы «видеть руку Москвы» в крушении Ту-154

    Польша на четверть состоит из 2,71-бантропов. Охренеть...
    Avis-bis
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:17
    Раз в год выкапывать дохлого близнеца и устраивать на его смердящем трупе дикую, разнузданную оргию, стало хорошей польской традицией
    Дормидонт
  15. мерцание (Николай) Сегодня, 17:25
    Глава польской подкомиссии, занимающейся так называемым «расследованием» причин крушения Ту-154 под Смоленском
    Тут третья мировая на носу (вон Трамп самолет судного дня поднял в воздух - зачем правда сам не знает, но тем не менее ...), а этот неадекват все никак успокоится не может.
    мерцание
  16. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 17:48
    Антони Мацеревич заявил о том, что «выводы первой комиссии аннулированы».

    Антошка, Антошка, пойдем копать немножко.
    Всем пшекам потеха - мы раскопаем Ле-е-ха-а-а
    Вежливый Лось
  17. XXXIII (Владимир) Сегодня, 18:41
    Мацеревич: Выводы первой комиссии по Ту-154 аннулированы. Снова эксгумация?..
    Своя элита и завалила, Туск тогда даже плакать не мог от счастья..... yes
    XXXIII
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