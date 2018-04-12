В Турции выявили куратора убийцы российского посла Андрея Карлова

В Анкаре заявили, что теперь знают предполагаемого куратора убийцы российского посла Андрея Карлова. В прокуратуре отмечено, что на след куратора того боевика (бывшего полицейского), который стрелял в российского дипломата, удалось выйти, в том числе, и после тщательного анализа информации с камер видеонаблюдения.Если верить турецкой прокуратуре, то курировал действия убийцы Андрея Карлова некий Шахин Согют. Это бывший сотрудник управления по информационным технологиям и связи. На данный момент Согют находится под арестом. Его задержали 5 апреля. Также полиция Турции решила арестовать и организатора выставки, на которой с приветственным словом выступал Андрей Карлов. В общей сложности по делу об убийстве российского посла арестованы 7 человек.Отмечается, что и Согют, и стрелявший в российского посла Алтынташ были членами организации скрывающегося в США от турецкого правосудия Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что Вашингтон игнорирует требования Анкары выдать Гюлена как главного подозреваемого в организации попытки госпереворота в Турции.Следствие по делу о теракте в отношении российского дипломата в Анкаре продолжается.