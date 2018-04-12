09:05 12 апреля
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В Турции выявили куратора убийцы российского посла Андрея Карлова

В Анкаре заявили, что теперь знают предполагаемого куратора убийцы российского посла Андрея Карлова. В прокуратуре отмечено, что на след куратора того боевика (бывшего полицейского), который стрелял в российского дипломата, удалось выйти, в том числе, и после тщательного анализа информации с камер видеонаблюдения.

Если верить турецкой прокуратуре, то курировал действия убийцы Андрея Карлова некий Шахин Согют. Это бывший сотрудник управления по информационным технологиям и связи. На данный момент Согют находится под арестом. Его задержали 5 апреля. Также полиция Турции решила арестовать и организатора выставки, на которой с приветственным словом выступал Андрей Карлов. В общей сложности по делу об убийстве российского посла арестованы 7 человек.

В Турции выявили куратора убийцы российского посла Андрея Карлова



Отмечается, что и Согют, и стрелявший в российского посла Алтынташ были членами организации скрывающегося в США от турецкого правосудия Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что Вашингтон игнорирует требования Анкары выдать Гюлена как главного подозреваемого в организации попытки госпереворота в Турции.

Следствие по делу о теракте в отношении российского дипломата в Анкаре продолжается.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:03
    да это было известно еще наверное с неделю назад .
    по ходу новость с опозданием .
    просто экспл
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:04
      Вывод один , главный куратор США .
      Spartanez300
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:04
        то есть , если новость не новость , а сообщение с недельным опозданием , то виноваты CШП ?
        просто экспл
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:04
      Нужна правда, а не оговор себя и указанных ему лиц.
      ul_vitalii
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:06
        да правду все и так знают , заказчик ЦРУ и mi6 . но кому от этого станет легче ?
        просто экспл
    3. Маз Сегодня, 08:05
      Сегодня - 110 лет со дня рождения генерала Абакумова, начальника Главного Управления контрразведки "СМЕРШ".
      Личность очень неоднозначная, но от того - не менее легендарная.
      Характерно, что в предстоящую субботу грядет еще один юбилей - 75 лет со дня создания самого СМЕРШа.
      Вот бы кого в Сирию и в Турцию
      Маз
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:12
    Турки стреляют в спину, и потом признаются что - да они виноваты,....и давайте дальше дрюзить....политика такая политика.
    Про наш истребитель в Сирии они то-же через пару лет что-нибудь заявят, в чём-то признаются, и скажут нууу....так получилось, дрюг давай дрюзить.....
    тьфу блин! противно.!
    DEZINTO
    1. Foksvl (Владимир ) Сегодня, 08:06
      А при чём тут убийство посла?
      Foksvl
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:13
    Чудовищная и циничная провокация. Очень хотели вбить клин в отношения России и Турции.
    Ретвизан 8
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:16
    Отмечается, что и Согют, и стрелявший в российского посла Алтынташ были членами организации скрывающегося в США от турецкого правосудия Фетхуллаха Гюлена.

    И всё таки Гюлен... Как мерикатосы его не выгораживают, дорожка ведёт к нему. Это обвинение турецкая сторона, выдвигала и ранее.
    a.s.zzz888
    1. garnik (Garnik) Сегодня, 06:52
      И всё таки Гюлен... Как мерикатосы его не выгораживают, дорожка ведёт к нему. Это обвинение турецкая сторона, выдвигала и ранее.

      И вы поверили? Убийцу похоронили с почестями, не каждого тур.офицера так провожают в последний путь.Или мол эрдоган извинился за сбитый бомбардировщик ,когда на всех сайтах турки отрицают это,и гордятся этим.
      garnik
      1. raki-uzo (hüseyin avni daülı) Сегодня, 07:52
        Цитата: garnik
        Убийцу похоронили с почестями, не каждого тур.офицера так провожают в последний путь.

        Ложь, не верьте. Его труп даже семя его не забрал из морга.
        raki-uzo
        1. garnik (Garnik) Сегодня, 08:21
          Извини ,но на видео обратное зафиксировано.Так семья отрицает связь между убийцей и Гюленом,тем более убийца не раз был в оцеплении во время выступления вашего лидера. Что ему мешало убрать эрдогана.
          Раньше давал ссылку на похороны , найду выложу.
          Если все в ажуре у вас ,то пусть выдадут летчика сбившего су-24,или мра.зь расстрелявшего беспомощного пилота,они ведь все пособники гюлена.
          garnik
          1. garnik (Garnik) Сегодня, 08:32

            Офицеры на похоронах.
            garnik
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:55
        Цитата: garnik
        Убийцу похоронили с почестями

        Немцова у нас тоже хоронили с почестями и весь мост цветами завалили.
        Piramidon
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:17
    Подсунули нам козла отпущения! А как же с уб-люд- ком, растрелявшим пилота нашего сбитого самолета -до сих пор жив -здоров? ??
    Геркулесыч
  6. sib.ataman Сегодня, 06:42
    Все спящие когда просыпаются.
    sib.ataman
  7. sib.ataman Сегодня, 06:46
    Цитата: a.s.zzz888
    Отмечается, что и Согют, и стрелявший в российского посла Алтынташ были членами организации скрывающегося в США от турецкого правосудия Фетхуллаха Гюлена.

    И всё таки Гюлен... Как мерикатосы его не выгораживают, дорожка ведёт к нему. Это обвинение турецкая сторона, выдвигала и ранее.


    Гюлен только вывеска! Сам лично, скорее всего не планировал ничего ( теоретик), а вот за его спиной црушники шуровали, как в своём кармане.
    sib.ataman
  8. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 07:17
    КУРД-ГЮЛЕНИСТ. ЭТО ЖЕ ОДНОЗНАЧНО.
    Wolf47525
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