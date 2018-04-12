09:03 12 апреля
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"Будем вооружать смелых парней в Грузии и Украине". Помпео уже нравится Конгрессу

Майк Помпео, который пока официально не утверждён госсекретарём США, готовится к «смотринам» в Конгрессе. Потому должен «соответствовать» моменту. По словам Помпео, нельзя себе позволять не реагировать на «действия России в мире». В своём письменном обращении к конгрессменам бывший директор ЦРУ пишет, что времена «мягкой политики» США в отношении России прошли.

Интересно было бы узнать, в какие же конкретно времена США отправляли в отношении России мягкую политику: когда «легализовали» ваучерную приватизацию с разграблением основных активов и формированием олигархических кругов, в отношении которых теперь сами же и вынуждены вводить санкции? Или, быть может, мягкая политика в отношении России США применялась во время американской поддержки международного терроризма на Северном Кавказе?

Помпео:
Россия продолжает действовать агрессивно, и в этом, надо признать, виновна и наша прошлая мягкая политика в отношении этой страны. Теперь с этим покончено. Есть обширный список того, что наша администрация предпримет, чтобы повысить цену для Владимира Путина. Это наши санкции, высылка их дипломатов, укрепление нашей армии и сил ядерного сдерживания, это вооружение смелых парней в Грузии и Украине, сопротивляющихся российской экспансии.



"Будем вооружать смелых парней в Грузии и Украине". Помпео уже нравится Конгрессу


При этом Помпео, по традиции для современной американской администрации, добавил, что «несмотря на сложность», отношения с Москвой должны продолжаться.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, fishki.net
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Комментарии 48

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:14
    Не повезёт этим добрым парням, даже с вашей поддержкой.
    ul_vitalii
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:25
      Цитата: ul_vitalii
      Не повезёт этим добрым парням, даже с вашей поддержкой.

      и эти "смелые парни" как в той песне, "Порубили все дубы на гробы". добавлю, для себя.
      Привет hi
      LSA57
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 07:36
      Цитата: ul_vitalii
      Не повезёт этим добрым парням, даже с вашей поддержкой.

      Доброе утро, Виталя hi С Днем Космонавтики! Вся поддержка у США это чтобы повысить цену для Владимира Путина. Фамилию можно заменить названием любой страны. И, потом эта риторика "полит.деятелей" США, в основном для внутреннего пользования. На все реагировать... crying
      Теренин
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:50
        Сергей, Геннадий, приветствую друзья! hi hi Вспоминаются дальнейшие слова из песни: это только присказка, а сказка впереди smile С праздником! Днём космонавтики drinks
        ul_vitalii
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:44
      Все госсекретари как на подбор с такой ненавистью к России как будто мы у них счет в банке обнулили , дом сожгли и всю семью расстреляли , это же не нормально по человеческим меркам .Как можно так ненавидеть людей которых ты даже не знаешь .
      Spartanez300
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:06
        Цитата: Spartanez300
        Все госсекретари как на подбор с такой ненавистью к России как будто мы у них счет в банке обнулили , дом сожгли и всю семью расстреляли , это же не нормально по человеческим меркам .Как можно так ненавидеть людей которых ты даже не знаешь .

        Приветствую, Виктор hi Ответ простой - Безнаказанность порождает вседозволенность и беспредел!
        Теренин
        1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:13
          Привет Геннадий hi Я все таки думаю что это у них уже такой образ жизни , каждому новому поколению чуть ли не с пеленок внушается что Россия это зло и их жителей нужно ненавидеть .Откуда такое ненавистническое мышление взялось , все таки во вторую мировую войну воевали с нацизмом можно сказать рука об руку .
          Spartanez300
          1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 09:01
            Разные ментальности у нас с нагло-саксами. Разные цивилизации. И если с их народами нам особо делить нечего, то вот их "елите" тесно с нами на одном шарике. Уже четыре сотни лет никак не успокоятся... Пока в нашей земле не упокоятся. Потом - снова "мир, дружба, жвачка". До поры.

            Цитата: Теренин
            Безнаказанность порождает вседозволенность и беспредел!

            Только вот они забывают, что тот, кто живет по беспределу, этот беспредел и на себе ощутит обязательно.
            ROSS_Ulair
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:16
    Жаль фото смелых парней к статье не приложено
    Александр романов
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:22
      Александр hi на тех "смелых "насмотрелись и в грузии в 2008 году, и на Донбассе в 14ом -ничего человеческого кроме внешнего сходства!
      Геркулесыч
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:26
      Цитата: Александр романов
      Жаль фото смелых парней к статье не приложено

      как траурной рамкой обведут, так и выложат
      LSA57
    3. san4es Сегодня, 07:46
      Цитата: Александр романов
      ...фото смелых парней...

      "Смелые" грузины
      san4es
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:50


        Это тоже "смелые грузины" !
        Uncle Lee
        1. san4es Сегодня, 08:55
          ...Самый смелый:
          san4es
  3. andrewkor Сегодня, 07:16
    "И дикий крик и стон глухой
    Прорвались в глубине долины
    Не долго продолжался бой:
    Бежали робкие грузины!"
    М.Ю.Лермонтов "Демон"
    Автор воевал на Кавказе и знал о чем писал.
    Всё-таки недостаток общей культуры у американских политиков сказывается или по принципу "Это сукин сын ,но это наш сукин сын"!
    andrewkor
  4. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:18
    Надеюсь это только риторика на публику?Потому что спецслужбы США по анти террору ужаснутся если будет такой же ответ России противникам США
    Мар.Тира
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:27
      Цитата: Мар.Тира
      Потому что спецслужбы США по анти террору ужаснутся если будет такой же ответ России противникам США

      думаю найдутся смелые парни и в Мексике и в Венесуэле
      LSA57
  5. dobrik10 (Maks) Сегодня, 07:22
    Существенно ни чего и не изменится,трамп этим црушником свою задницу перед конгрессом прикрывает. Очередной стрелочник...
    dobrik10
  6. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 07:22
    Когда читаю или слушаю перлы всех этих недоделанных помпеов , почему-то ассоциации с картинами Босха возникают . Наверное , потому , что там они изображены как бы изнутри :
    iliitchitch
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:35
      Босх конечно великолепен в своей мрачности.
      Но я тут почитал комментарии в нескольких главных штатовских газет. Так вот они уверенны в своём превосходстве - их самолёты самые лучшие, их ракеты самые ловкие, их самолёты и корабли соответственно носящие эти ракеты - непобедимы в принципе.
      Главный упор (это я Вам всё цитирую в вкратце) - ставится на то что у Америки самый большой военный бюджет в мире (немножко забывая что его половина тратится на туалетную бумагу, кока-колу, и строй-материалы) и собственно это, коль уж скоро всё в мире решается деньгами гарантирует сша военную победу над Россией.
      Я это к тому что во первых они уже слегка офигели раз ведут такую риторику, а во вторых они афигели настолько что берегов не видят и при таком настроении в обществе могут реально решить что бессмертны - что совсем не так. Короче я это к тому что сдержанная политика России в корне отличается от обезумевших ред-нэков которые думают что всё пройдёт как и раньше и они отседяться за океанами.
      И такой подход, такой взгляд на обстановку может плохо сказаться в дальнейшем. Если "им" в массе своей кажется что они круче всех, и что их не постигнет ответ, то высока вероятность что при таком настрое в обществе , "верхи там" могут решить соответствующе.
      DEZINTO
      1. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 08:29
        Вопрос в том а как поведут себя эти бравые парни когда на их глазах за 10000 миль от родимой америки пойдет на дно например ну тот же пресловутый дональд кук??? Как это добавит им боевого духа.
        Hariton Laptev
    2. танк66 Сегодня, 07:55
      А у меня ,перед глазами прям афиша вылазит, с мордочками лицедеев.Звучит-то каково :
      Трамп-Помпео . Цирковая династия.Проездом.И медными тарелками БДЫЩЩ.
      танк66
  7. alekc75 Сегодня, 07:23
    сколько еще таких долбанутих на голову у них-или там все такие у власти?
    alekc75
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:28
    Типичный "ястреб " , который потом легко превращается в курицу для супа. Жаль только что много он крови успеет попортить, да и навар невелик, ибо основная масса в нем желчь!
    Геркулесыч
  9. Теренин (Геннадий) Сегодня, 07:28
    Россия продолжает действовать агрессивно, сказал Помпео Интересно, а что же они будут говорить про Россию, когда мы проснемся? winked
    Теренин
  10. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 07:29
    Зря они этого Помпею назначить хотят. С ними, с Помпеями, плохо может быть...
    Вот пожалуйста, пример из истории...
    Jovanni
  11. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:33
    Интересный спектакль разворачивается. Военные элиты США и агрессивная часть конгресса с оружейными лобби во главе нагнетают обстановку, петушась о своей готовности "порвать Россию". Трамп показательно даёт им такую возможность, но потом слышится звук смываемой в унитазе воды. Хоть и сам выглядит пустобрёхом, но и его политические противники остаются в крайне глупом положении.
    Alex-a832
  12. Грац (Грац) Сегодня, 07:34
    все таки надо расфигачить их флот в средиземном море надо
    Грац
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:45
      все таки надо расфигачить их флот в средиземном море надо

      Понятно что руки так и чешутся. Но Вы представляете чем это обернётся?
      Тогда следующая война будет камнями и дубинками.







      И никто уже не вспомнит с чего всё началось..

      понимать результат таких импульсивных действий то-же очень важно....
      DEZINTO
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:59
        Знаем чем это закончится - мировым гегемоном стане Китай.
        Вадим237
  13. федоров (Валерий) Сегодня, 07:34
    времена «мягкой политики» США в отношении России прошли.

    А Россия что , мягко стелит ? Мне лично по барабану, могу рвануть в Воронеж, что там по ближе с границей. Заявится в военкомат и сказать - посадите меня на ОСУ-АКМ или Тор. Там хоть я умею , и пофиг куда меня посылать и кого сбивать ,но что-то звездочки полосатые мерещаться. Документы приложу,а то не поверят, заставят экзамен по Русскому сдавать за 1500 рублей.
    федоров
  14. Skif83 Сегодня, 07:35
    "Добрых парней" можно было и до "горячей" войны под травку уложить, по крайней мере, их вождей. Ничего нового в этом мире, как и то, что история некоторых ничему не учит.
    Исполняли сталинские волкодавы разных уродов в свои времена и никто не вопил, как по Скрипалям! Что мешает превентивно мочить в сортире разных нациков и т.п.?
    И история ВОВ не научила кремлян и их "соратников" тому, что армия должна быть боеспособной в любое время, но они сначала набивали свою мошну, а лишь потом, когда поняли, что мошна-то - дело непостоянное, начали вооружать и перестраивать армию. И опять, как в 1941-ом, не хватает два-три года...
    Ничего не меняется!
    Но тогда был рубль, обеспеченный, в т.ч., золотом, был тот, кто "пятую колонну" не стеснялся ставить к стенке, тот, кто за миллиардные растраты, не на пенсию отправлял или в другое кресло пересаживал, а на рудники или лесоповал...
    Не нужно плевать в историю, ее нужно изучать и извлекать из нее выводы! А тех, кто своей кровью ее писал, строил и отстоял нашу страну, нужно не хаять, а изучать их опыт, навеки числить их в строю национальных героев!
    Пока только красивые позы и декларации...
    Предвидя чьи-то комменты, типа: - А как же Сирия...
    Россия далеко не СССР! И Сирия не отражает всей картины. Мы в Афганистане тоже не проиграли войну, у НАС НЕ БЫЛО ЗАДАЧИ ЕЕ ВЫИГРАТЬ! А потом случился развал страны с множественными кровавыми конфликтами!
    А перед ВОВ были Испания и Финляндия...
    И что?
    К войне нужно готовиться ВСЕГДА! К войне нужно быть готовым ВСЕГДА! А как слагаемое подготовки и готовности к войне - работа разведки и диверсов, в т.ч. и по уничтожению "смелых" парней в недружественном зарубежье!
    Как-то так...
    Skif83
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:01
      Цитата: Skif83
      Предвидя чьи-то комменты, типа: - А как же Сирия...

      Действительно, а как же Сирия? Кто то посчитал, что в Сирии «не хватает демократии»? Про задачу нашей группировки ВКС в Сирии я напомню: «Наша задача заключается в том, чтобы стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса» (октябрь, 2015 г. В.Путин).
      Теренин
    2. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 08:21
      Вы только одно не учитываете говоря про 2-3 года, у супостата разведка не дремлет и он понимает что нам эти 2-3 года давать нельзя и играет порой на опережение. Гитлер начиная войну то же был не полностью готов, и планы у него были немного другие. Изначально он планировал бритов под себя положить но понимал что это потеря времени и если он не поспешит то на СССР можно даже не соваться. Так и сейчас американцы то же не готовы но они понимают еще немного и можно даже не пыжиться.
      Hariton Laptev
    3. свой1970 (Сергей) Сегодня, 08:25
      Цитата: Skif83
      Но тогда был рубль, обеспеченный, в т.ч., золотом,
      -на настоящий момент количество золота в стране врезервах сопоставимо с тем уровнем - именно золота!!
      свой1970
  15. Себастьян Аристархович Перейра (Себастьян Аристархович) Сегодня, 07:47
    У этого "воена" есть любимые фильмы- " Рембо"....Это, кроме его посредственных умственных способностей , объясняет его воинственные высказывания! Хорошо бы ему посмотреть "Александра Невского" .
    Себастьян Аристархович Перейра
  16. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:50
    Весь мир внимательно смотрит на поведение США в Сирии. Сдулись америкосы? Однозначно! А теперь можете хоть что говорить. Только не забывайте во время воинственных речей поджимать хвост и уши ...
    Горный стрелок
  17. Roster (Roster) Сегодня, 07:54
    Когда США поддержали Фиделя Кастро в борьбе против диктатора Батисты, знали ли они что через три года на Кубе будут ядерные ракеты СССР...
    Roster
  18. татарин 174 Сегодня, 08:03
    Надо в здании ООН устроить фотовыставку последствий обстрелов Цхинвала и Донецка со стороны этих "смелых" парней.
    татарин 174
  19. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 08:14
    В 2008 эти смелый парни лихо бросали все амерские подарки и остановились только когда их гнать перестали. Надо было тогда Тбилиси брать и не заморачиваться, сейчас бы одним гадюшником меньше было.
    Hariton Laptev
  20. к174ун7 Сегодня, 08:17
    Мы тоже вооружаем смелых парней на Украине, ДНР, ЛНР, Абхазии и Ю.Осетии и возможно в Грузии
    к174ун7
  21. ded100 (Сергей) Сегодня, 08:23
    Смелые парни украины уже готовы осталось только вооружить! wassat
    ded100
  22. Altona (Евгений) Сегодня, 08:33
    Цитата: ded100
    Смелые парни украины уже готовы осталось только вооружить!

    --------------------------------
    Третий справа вообще опасен. Принял боевую стойку, натянул трусы до подбородка. laughing
    Altona
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:57
      Третий справа вообще опасен

      Да это самый мощный. Аж смотреть на него страшно, зачем показали!?.
      Это очевидно боевой бронепехотный, такого лучше в поле не встречать. Ну а если не повезло то понадобидтся три заряда РПГ, и пять фосфорных гранат, и тогда может быть, может быть он присядет слегка передохнуть....
      DEZINTO
  23. Анатольевич (Александр) Сегодня, 08:33
    Цитата: Геркулесыч
    Типичный "ястреб " , который потом легко превращается в курицу для супа. Жаль только что много он крови успеет попортить, да и навар невелик, ибо основная масса в нем желчь!

    В Помпео, основная масса, это вещество на всем известную букву. В крысах Сандерс и Хейли, аналогично. Еще в фильме Брат 2 говорили, что и музыка у них г., да и сами они г. Кстати, и их фильмы не далеко ушли.
    Анатольевич
  24. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 08:39
    А что Вы от него ждали? Что он сознается в том, что он подполковник СВР и они с Трампом -агенты влияния? Или как в классике:"Кац предлагает сдаться"
    Дилетант
  25. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 08:40
    -"Смелые парни!" Готовьтесь идти на убой! А америкосы помогут,..... : вашей родне в организации красивых похорон! Даже гробик своим флагом накроют и речугу толкнут душевную!, типа пали смертью "храбрых" в борьбе с ахрессором! crying laughing
    ibn.shamai
  26. МВГ (Валерий) Сегодня, 08:49
    Практически неприкрыто уже говорят о том, что вооружают и натравливают на РФ окружающие страны. Это ли не прямая агрессия?
    МВГ
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