Россия продолжает действовать агрессивно, и в этом, надо признать, виновна и наша прошлая мягкая политика в отношении этой страны. Теперь с этим покончено. Есть обширный список того, что наша администрация предпримет, чтобы повысить цену для Владимира Путина. Это наши санкции, высылка их дипломатов, укрепление нашей армии и сил ядерного сдерживания, это вооружение смелых парней в Грузии и Украине, сопротивляющихся российской экспансии.

Майк Помпео, который пока официально не утверждён госсекретарём США, готовится к «смотринам» в Конгрессе. Потому должен «соответствовать» моменту. По словам Помпео, нельзя себе позволять не реагировать на «действия России в мире». В своём письменном обращении к конгрессменам бывший директор ЦРУ пишет, что времена «мягкой политики» США в отношении России прошли.Интересно было бы узнать, в какие же конкретно времена США отправляли в отношении Россииполитику: когда «легализовали» ваучерную приватизацию с разграблением основных активов и формированием олигархических кругов, в отношении которых теперь сами же и вынуждены вводить санкции? Или, быть может, мягкая политика в отношении России США применялась во время американской поддержки международного терроризма на Северном Кавказе?Помпео:При этом Помпео, по традиции для современной американской администрации, добавил, что «несмотря на сложность», отношения с Москвой должны продолжаться.