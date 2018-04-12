09:02 12 апреля
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В Белом доме прокомментировали возможность удара по российским военным в САР

Вашингтон не исключает возможности удара по Сирии, в том числе по российским объектам в этой стране, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.



Это означает, что все варианты рассматриваются,
сказала Сандерс, отвечая на вопрос, что означают угрозы в адрес России, о которых Дональд Трамп написал в «Твиттере».


Она также заявила, что полученные от американской разведки сведения «не позволяют усомниться в причастности Дамаска и Москвы» к химатаке в сирийской Думе.

При этом Сандерс отметила, что ракетный удар – лишь «один из вариантов действий», от которого президент может отказаться.

По ее словам, «консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются».

Напомним, в среду Трамп написал в своем «Твиттере», что России следует подготовиться к удару по Сирии, в ходе которого будет применено «хорошее, новое и умное» оружие.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут уничтожать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Vard Сегодня, 08:34
    Я вот чего не пойму... Если в жизни ко мне подойдёт гопник и будет говорить что я очень не хороший человек и он меня здоровья лишит... И если это сделано публично и свидетели есть... Я даже с нашими убогими законами имею право ему в торец зарядить... А тут нам в открытую угрожают расправой по совершенно дикому поводу... И наше все терпит... Россия потеряла лицо... О нас теперь кто хочет ноги вытерет...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:36
      Куда потом щемиться будут . Если есть данные по химатаке что же не обнародует , ах да сведения же секретные и огласке не полежат . Как они уже задолбали своим идиотизмом .
      Spartanez300
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:38
        Не веселая ситуация , но кто то блефует точно.
        cniza
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:47
          hi
          Цитата: cniza
          кто то блефует точно.

          Кто-то ох обнаглел, ох обнаглел... Точно hi
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 08:51
            Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут уничтожать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

            Моё впечатление из заявления начальника Генштаба ВС РФ:
            1. Про уничтожать американские ракеты - это само собою!
            2. Про уничтожать НОСИТЕЛИ американских ракет мне больше понравилось!
            3. А вот про намерение уничтожать НОСИТЕЛИ "НОСИТЕЛЕЙ" американских ракет было бы ещё более логичнее!

            Но надо понимать, что в Пентагоне намёк начальника Генштаба ВС РФ в целом уже поняли, однако по заявлению представителя Белого дома Сары Сандерс этого не видно. .
            Татьяна
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:52
              Цитата: Logall
              hi
              Цитата: cniza
              кто то блефует точно.

              Кто-то ох обнаглел, ох обнаглел... Точно hi


              Идем по лезвию , кто сумеет удержаться.Приветствую hi
              cniza
              1. pjastolov (Володя) Сегодня, 09:01
                Цитата: cniza
                Идем по лезвию , кто сумеет удержаться.

                России уже отступать некуда - озабочиваться поздно, так что варианта только два - или пытаясь сделать хорошую мину ната сваливает под визги, или война request как то так
                pjastolov
            2. Logall (Александр) Сегодня, 08:57
              Татьяна, love , как всегда - "мина", игра плохая, но американцам нравится в неё играть...
              Бриты поняли про блеф, подтянулись, дабы быть в гуще событий... Центр борьбы с "русской угрозой" в Европе - будущие "Ихтиандры"!
              Logall
            3. лесовозник (игорь) Сегодня, 09:01
              Цитата: Татьяна
              Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут уничтожать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

              Моё впечатление из заявления начальника Генштаба ВС РФ:
              1. Про уничтожать американские ракеты - это само собою!
              2. Про уничтожать НОСИТЕЛИ американских ракет мне больше понравилось!
              3. А вот про намерение уничтожать НОСИТЕЛИ "НОСИТЕЛЕЙ" американских ракет было бы ещё более логичнее!

              Но надо понимать, что в Пентагоне намёк начальника Генштаба ВС РФ в целом уже поняли, однако по заявлению представителя Белого дома Сары Сандерс этого не видно. .

              А по моему видно , там есть такие слова - " но может отказаться". Пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Их военные кстати помалкивают, знают с кем и чем придётся столкнутся
              лесовозник
          2. Zubr Сегодня, 08:57
            Нарываются получить по наглой рыжей морде. Хибины им в пятую точку.
            Zubr
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:50
          Если все же удар произойдет мне кажется что мы попытаемся сбивать ракеты всеми имеющимися средствами без атаки на носители.Понятно что силы там просто несопоставимые и на заклание наши не пойдут.
          Цитата: cniza
          Не веселая ситуация , но кто то блефует точно.
          210окв
          1. Logall (Александр) Сегодня, 08:52
            Дмитрий, hi , данная территория также простреливается с черноморской и каспийской акваторий. Янки этого ни могут не учитывать...
            Logall
            1. pjastolov (Володя) Сегодня, 09:02
              Цитата: Logall
              Дмитрий, hi , данная территория также простреливается с черноморской и каспийской акваторий. Янки этого ни могут не учитывать...

              и даже "кинжал" достанет
              pjastolov
          2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:02
            Цитата: 210окв
            мне кажется что мы попытаемся сбивать ракеты всеми имеющимися средствами без атаки на носители

            Это будет невозможно при массовом ударе. Как ни крути, а прийдется носители убирать, а не ждать пока они будут новые и новые очереди выплевывать...
            Dashout
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:37
      Цитата: Vard
      Я вот чего не пойму...

      Чего не понятного,обычный ядерный взрыв на горизонте.Смотрите,любуитесь,делаите сэлфи
      Александр романов
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:44
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Vard
        Я вот чего не пойму...

        Чего не понятного,обычный ядерный взрыв на горизонте.Смотрите,любуитесь,делаите сэлфи


        Романов.. тебе не светит.. хорош пугать всех уже.. лучше бункер до ума доведи и сделай в нем музей Трампа.. води экскурсии и рассказывай о тех суровых временах когда Россия и США стояли на пороге... можно и при .. деть. что этот бункер лично верховный рассматривал как один из своих КП.. больше заработаешь.. laughing laughing привет drinks
        vorobey
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:48
          Цитата: vorobey
          хорош пугать всех уже.

          Ааааа,так это я весь мир пугаю ракетными ударами laughing Саша,признаюсь тебе,я сам очкую не по детски.
          Цитата: vorobey
          лучше бункер до ума доведи

          Делать не не фиг,начнутся заварушка,пока я до него добегу,там уже человек пятьдесят будет сидеть.
          Цитата: vorobey
          больше заработаешь

          Денег нет ,но вы держитесь tongue
          Александр романов
    3. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:37
      В Белом доме прокомментировали возможность удара по российским военным в САР

      Ну, если в Белом доме комментируют возможность удара, то его не будет!
      СРЦ П-15
    4. Комментарий был удален.
    5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:43
      А вот это мы и посмотрим.Через несколько дней..
      Цитата: Vard
      Я вот чего не пойму... Если в жизни ко мне подойдёт гопник и будет говорить что я очень не хороший человек и он меня здоровья лишит... И если это сделано публично и свидетели есть... Я даже с нашими убогими законами имею право ему в торец зарядить... А тут нам в открытую угрожают расправой по совершенно дикому поводу... И наше все терпит... Россия потеряла лицо... О нас теперь кто хочет ноги вытерет...
      210окв
    6. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 08:45
      Цитата: Vard
      И наше все терпит... Россия потеряла лицо... О нас теперь кто хочет ноги вытерет...

      А между тем вчера работа правительства признана чудесной . Не иначе , гаджет с айфоном в болоте на очередной срок укоренится .
      М-да , не в той Думе химоружие надо применять .
      iliitchitch
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:53
        Цитата: iliitchitch
        М-да , не в той Думе химоружие надо применять

        С языка сняли.
        Мавр
    7. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:47
      Цитата: Vard
      А тут нам в открытую угрожают расправой по совершенно дикому поводу... И наше все терпит... Россия потеряла лицо

      Россия ответила ещё две недели назад. Один раз. Со всей ясностью. А дальше как в анекдоте: "биться, так биться, чего в ж-пу орать?".
      Мавр
    8. Комментарий был удален.
    9. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:54
      Россия противостоит блоку государств с суммарным населением в 10 раз больше, с экономикой в десятки раз больше, с военным потенциалов, как минимум, в разы больше. Попытка "зарядить в торец" и " сохранить лицо" может обернутся для нас "гибелью больших человеческих жертв". Конвенциональная война в сочетании с гибридной будет для нас губительной или близкой к этому. Остаётся только СЯС, а это всеобщий кирдык. Выбор для нашего руководства ОЧЕНЬ тяжёлый. Это не в инете "торцы бить". Извините за резкость.
      Yrec
    10. Scoun (Roman) Сегодня, 08:56
      Цитата: Vard
      Я вот чего не пойму... Если в жизни ко мне подойдёт гопник и будет говорить что я очень не хороший человек и он меня здоровья лишит... И если это сделано публично и свидетели есть... Я даже с нашими убогими законами имею право ему в торец зарядить...

      Нет не имеете. Можете тоже ответить или попросить дядю что бы он в твиттере оставил своё послание.
      Цитата: Vard
      А тут нам в открытую угрожают расправой по совершенно дикому поводу... И наше все терпит... Россия потеряла лицо... О нас теперь кто хочет ноги вытерет...

      Скорее лицо теряете вы.
      Наши давно ответил, что ракеты будут сбивать а в случае угрозы солдатам РФ, будут уничтожаться носители ракет.
      Думаю для вас и ваших сторонников считающих себя униженными, этой информации достаточно более чем.
      Scoun
    11. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:57
      Цитата: Vard
      А тут нам в открытую угрожают расправой по совершенно дикому поводу... И наше все терпит... Россия потеряла лицо... О нас теперь кто хочет ноги вытерет...

      не совсем так
      При этом Сандерс отметила, что ракетный удар – лишь «один из вариантов действий», от которого президент может отказаться.

      По ее словам, «консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются».

      гопники стараются сохранить лицо и свое седалище, это конечно первый, но надеюсь не последний, наконец то конкретный ответ России
      pjastolov
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:02
        Было шоу Труммана и кого то там ещё, теперь добавятся шоу Трампа am
        Парень хозяин своего слова ... хочет дал, хочет взял обратно, нормалёк tongue
        rocket757
  2. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 08:34
    Попугаи попугали и теперь будут кричать, что всех победили.
    Sauron80
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 08:41
      Цитата: Sauron80
      Попугаи попугали и теперь будут кричать, что всех победили.

      vorobey
  3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:35
    Ни чего нового!Одни брызги слюней.
    Мар.Тира
  4. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 08:36
    По нашим стрелять побоятся, а мы не будем сбивать их ракеты, . ам надо будет сохранить лицо и Сирию они отбомбят, кпд этих обстрелов - другой вопрос, жургалюшки подправят :)
    LASVEGAS
  5. Щелчок (Иван) Сегодня, 08:36
    Да бейте уже... angry
    Щелчок
  6. Навигатор 1 (Константин ) Сегодня, 08:38
    Одни крики и вонь . Достали уже.
    Навигатор 1
  7. gig334 (прохожий) Сегодня, 08:39
    Я бы не месте наших военных сделал иное заявление на это. Если США не перестанет угрожать нашим военным в Сирии, Россия вынуждена будет сделать удар на упреждение. Россия больше не станет терпеть неадекватные угрозы в свой адрес, и в адрес своих союзников. И пусть думают. Вот так надо отвечать, а не сопли жевать, играя в кота Леопольда.
    gig334
    1. КОСМОС59 (Игорь) Сегодня, 08:46
      Поддержу. Пусть потом думают, что говорить.
      КОСМОС59
  8. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 08:39
    Заигрались орки в варкрафт . Орда к утилизации готова .
    iliitchitch
  9. Runoway (Runoway) Сегодня, 08:49
    Цитата: LASVEGAS
    По нашим стрелять побоятся

    По ЧВК не побоялись! Не буду утверждать,что там погибло ~300чел,но к сожалению это не фейк и инцидент имел место быть
    Runoway
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:50
    Кабы боком не обошлось американцам применение, этого "умного оружия" по Сирии и особенно, где находятся наши военные! Похоже у них с мозгами не в порядке! fool
    Симон
  11. Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:56
    Да да черти рассмотрите все варианты в том числе и варианты ответов от России...
    Ratmir_Ryazan
  12. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 08:56
    Это означает, что все варианты рассматриваются

    Аха.. еще не забыли бы полосатые собаки рассмотреть вариант с ответкой от России...
    В том, что она будет, случись что, можно не сомневаться.
    КОТ БАЮН
  13. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 08:56
    А корабли наши между тем из Тартуса в море пошагали. Перестраховка? Есть моряки, что за манёвры это?
    Николай Петров
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