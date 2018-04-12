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В Белом доме прокомментировали возможность удара по российским военным в САР
Вашингтон не исключает возможности удара по Сирии, в том числе по российским объектам в этой стране, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.
Она также заявила, что полученные от американской разведки сведения «не позволяют усомниться в причастности Дамаска и Москвы» к химатаке в сирийской Думе.
При этом Сандерс отметила, что ракетный удар – лишь «один из вариантов действий», от которого президент может отказаться.
По ее словам, «консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются».
Напомним, в среду Трамп написал в своем «Твиттере», что России следует подготовиться к удару по Сирии, в ходе которого будет применено «хорошее, новое и умное» оружие.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут уничтожать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.
Это означает, что все варианты рассматриваются,сказала Сандерс, отвечая на вопрос, что означают угрозы в адрес России, о которых Дональд Трамп написал в «Твиттере».
Она также заявила, что полученные от американской разведки сведения «не позволяют усомниться в причастности Дамаска и Москвы» к химатаке в сирийской Думе.
При этом Сандерс отметила, что ракетный удар – лишь «один из вариантов действий», от которого президент может отказаться.
По ее словам, «консультации с партнерами и союзниками США по этому вопросу еще продолжаются».
Напомним, в среду Трамп написал в своем «Твиттере», что России следует подготовиться к удару по Сирии, в ходе которого будет применено «хорошее, новое и умное» оружие.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут уничтожать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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