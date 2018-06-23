Поставки военной авиатехники МО РФ



Да, грязный, зато ассортимент ракет широкий, и это еще не полная загрузка!

Данная статья рассматривает поставки исключительно боевой и учебной серийной тактической техники нового производства за период 2000 — начала 2018 гг. и их сравнение с темпами перевооружения иностранных государств. Модернизационные программы или экспериментальные самолеты будут рассматриваться по касательной, без упоминания количественных показателей, причина довольно проста: их сложно отслеживать. Кроме того, не будут учитываться вооруженные транспортные машины вроде Ми-8АМТШ.Все оценки основываются исключительно на количестве машин без разбирательств того, сколько Rafale надо на 1 Су-35, или каково состояние тех или иных ВВС. Просто потому, что их командование мне об этом не докладывает. Наше тоже. Также я ни в каком виде не учитываю поставки авиатехники нашим союзникам по ОДКБ (по внутрироссийским ценам). Бессмысленно гадать, при каких условиях они соизволят действительно нам помочь, или, случись что, смогут поддерживать порядок на своей территории без нашей прямой военной помощи.Как известно, в 1993-ем году Вооруженные силы Российской Федерации приступили к массовому сокращению как л/с, так и огромных арсеналов доставшегося от Советской армии вооружения, списывалась в первую очередь устаревшая, давно снятая с производства техника, вышли наконец приказы о снятии с вооружения уже неиспользуемых старичков вроде танков ИС-2 и Т-10. В авиации было принято решение оставить на вооружении только машины, разработанные в 1970-80-ые годы: МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-27. Т. о. новообразованная российская армия осталась исключительно с довольно новой на тот момент авиатехникой, самым старым МиГ-29 на тот момент было 11 лет. Новые разработки армии были не нужны, у нее не было денег на эксплуатацию имеющегося вооружения, и после 1993-го года, когда завершились поставки еще советских заказов новой авиатехники, армия практически не получала (хотя сумели выкупить у незалежной часть оставшихся у нее Ту-160 и Ту-95, остальные она благополучно уничтожила на американские деньги). Из перспективных позднесоветских разработок успели оснастить единственный авианосец авиакрылом на Су-33, принять на вооружение боевой вертолет Ка-50, и даже изготовить несколько серийных экземпляров, запустили в серию Су-27М, собрали 3 машины, МиГ-29М так и остался опытным.Время шло, имеющаяся техника старела, часть была продана, в январе 2008-го года тогдашний главнокомандующий ВВС А. Н. Зелин назвал состояние воздушно-космической обороны России критическим. Тем не менее, к тому времени уже были начаты первые проекты по восстановлению боеспособности ВВС и замены устаревающей техники. Были начаты модернизационные программы, в частности, в декабре 2002-го года совершил первый полет Су-27СМ. Единственным боевым самолетом, в модернизации которого ВВС оказались не заинтересованы, стал МиГ-29.Первыми же в серийное производство пошли…В 2005-ом году был заключен контракт на поставку 67 вертолетов Ми-28Н. Несмотря на формальную победу и принятие на вооружение Ка-50, его перспективы, как и перспективы его двухместного варианта Ка-52, были на тот момент туманны: то его планировалось использовать в роли "командирского", то для подразделений спецназа, то в неких специфических условиях вроде горной местности, где Ка-50 успел себя очень положительно зарекомендовать во время командировки в Чечню. Скорее всего, ситуация была предельно проста, в отличие от милевских машин, которые за счет Ми-8 всегда оставались в производстве, Ка-50/52 было просто негде производить. Первые результаты контракт на Ми-28Н принес в 2008-ом (в этом году вообще было много всего интересного), когда войска получили первые 4 серийные машины. А в 2010-ом последовал второй контракт еще на 30 машин со сроком до 2015-го года. Все заказанные машины в настоящее время поставлены, в серию должен поступить учебно-боевой Ми-28УБ с двойным управлением, всего же по имеющейся информации ВВС России на 2018-ый год имеют "более 108" Ми-28Н. Так же получено несколько экспортных заказов.От старого доброго "крокодила" ВВС России тоже не спешат отказываться. С начала 2010-ом году заказали 22 шт. Ми-35М, а потом еще 27 шт. Причиной такого решения, возможно, стали проблемы Ми-28Н. Жалоб у военных, действительно, хватало, и перегрев главного редуктора до его изменения в 2011-ом, и медленная отладка бортовых систем, и помпаж двигателей при стрельбе из пушке, да и отсутствие версии с двойным управлением затрудняет подготовку пилотов.Производство Ка-52 началось в 2008-ом году. И можно сказать, что именно с этой моделью связана основная "движуха" в ВВС. В 2011-ом году первые машины поступили в строевые части, и был заключен контракт на 140 машин до 2020-го года. На начало 2018-го года построено свыше 100 машин для ВВС России, кроме того крупный экспортный контракт, в 46 машин заключил Египет. Испытывается палубная модификация Ка-52К "Катран" (акула такая). 32 таких машины должны были стать вооружением "Мистралей", но, как известно, эти кораблики уплыли в Египет. Пока МО подумывает о размещении вертолетной группы на "Адмирале Кузнецове", сухопутчики пытаются приспособить наработки по Ка-52К для себя, в частности, складывающиеся лопасти. По имеющейся информации, после завершения текущего контракта должен последовать еще один на 114 машин, но официального подтверждения я пока не видел.Первыми в серию попытались запустить в 2006-ом году бомбардировщик Су-34. Говорю "попытались", потому что планы эти закончились неудачей, вместо 6 запланированных машин собрали всего 2, после чего выяснилось, что для производства самолетов одного желания, даже подкрепленного деньгами мало. На заводе была начата масштабная модернизация и лишь в 2010-ом году было собрано 4 машины. В дальнейшем же темп выпуска даже превосходил план, вместо 16 машин завод в иные годы выдавал 18. Всего же из 124 заказанных до 2020-го года машин к началу 2018-го собрали 107.В 2005-ом году ОКБ им. Сухого начало разработку нового истребителя, который можно было бы предложить на экспорт Китаю вместо устаревающих моделей вроде Су-27К. В 2008-ом году прототип совершил первый полет, затем добавился еще один, эти машины с б/н 901 и 902, возможно, являются, самыми фотографируемыми в мире. Помимо них, был еще прототип для статических испытаний и еще один летный прототип б/н 904, потерянный по дурацкой причине в начале 2009-го года. Тогда же в 2008-ом году российские летчики неожиданно получили подарок. Алжир, заказавший 34 МиГ-29СМТ, вернул полученные машины, как хором заявили российские СМИ, "под предлогом" использования неновых деталей, и вместо этого заказал Су-30. За детальки потом, кому надо, дали сроки, а вот сами машины выкупило родное МО, и вместо жарких алжирских пустынь "птички" стали гнездиться под Курском.После 2008-го года с его пятидневной войной с ее заметными потерями в авиатехнике внимание к армии резко возросло. Последовали реформы Сердюкова, удачные или нет, отдельный вопрос, но именно при нем начали обновлять истребительную авиацию. Вот только сложилась ситуация, что пора бы обновляться, и деньги есть, вот только на что? В производстве были устаревающие варианты Су-27 для Китая, напичканный иностранными комплектующими Су-30МКИ (китайцам поставляли менее навороченные версии), Су-35 в младенческом состоянии, ну а про то, как будет выглядеть ПАК ФА, тогда еще только гадали. Как результат, поставки истребителей "Сухого" можно разделить на 3 группы:1. Изготовление машин ранних моделей из остатков китайского контракта ("братья навек" изначально договорились на 200 "сушек", но приняли чуть меньше половины, дальше они сами с усами), и, видимо, срочная дешевая замена Су-27УБ. В 2012-ом году поставлено 12 Су-27СМ3 и 4 Су-30М2. В дальнейшем были поставлены еще 16 Су-30М2.2. Срочная разработка адаптированной под родные ВВС версии Су-30МКИ. Так появилась рабочая лошадка Су-30СМ, правда, все иностранные комплектующие не заменили, в первую очередь бросается в глаза широкоформатный французский ИЛС. ВВС заказали 88 таких машин, флот еще 28, со сроком до конца 2018-го года. Итого 116 машин. На конец 2017-го года поставили 102.3. Производство Су-35С (чтобы с Су-27М, который тоже как Су-35 рекламировался, не путать) с одновременными испытаниями. Первый контракт заключили на МАКС-2009, он включал в себя 48 машин до 2016-го года. После его успешного выполнения еще один на 50 машин с темпом поставки 10 машин в год. Завод может и больше, но 24 машины заказал Китай, еще 11 шт. "меняет на пальмовое масло" Индонезия. На начало 2018-го года имеется 68 серийных машин. В конце 2017-го года Су-35 официально принят на вооружение. В отличие от остальных "сушек", которые отправляются к месту прохождения службы группами по 2-4 машины, Су-35 поступают крупными партиями под конец года, возможно, это связано с тем, что в процессе выпуска одновременно с испытаниями приходится вносить множество изменений в уже изготовленные машины. Наших патриотов, несомненно, должно радовать, что американцы с F-35 делают то же самое, только у них серия побольше и уровень новизны выше с соответствующим ростом числа проблем. Только для нас такое решение явно вынужденное, а у американцев производитель торопится деньги получить. Как там у американцев с доводкой 35-го, судить не буду, но длительная эксплуатация Су-35 в Сирии сама по себе говорит о том, что машина уже достаточно надежна.МиГ-35 сейчас проходит испытания, и перспективы его принятия на вооружение и значительные объемы производства довольно туманны, но палубная версия МиГ-29 пробилась на индийские авианосцы, и 24 таких машины было построено для авиакрыла "Кузнецова". Кроме того, родное МО заказало 16 МиГ-29СМТ, в дополнение к ним, по информации bmpd, было построено без излишнего шума 2 спарки. Сейчас выполняется контракт на поставку 42 МиГ-29СМТ Египту.Первые поставки УТС Як-130 начались в 2010-ом году. На 2018 год в наличии 95 машин. К сожалению, количество, уже заметно отличается от числа построенных из-за сравнительно высокой аварийности, потеряно уже 4 самолета, включая прототипы и предсерийные машины. Из серийных самолетов Сухого на данный момент на данный момент потерян только 1 Су-30СМ, и один Су-34 попал в "ДТП" вверх колесами на посадке, но его уже отремонтировали. Производство Як-130 велось на двух заводах: "Иркуте" и "Соколе", по имеющейся информации, 10 машин производства "Сокола" фактически не эксплуатировались, но недавно на bmpd появились их фотографии на ремонтном заводе. Очевидно, машины будут доработаны и введены в активную эксплуатацию.Суммарно получается, что с 2005-го года Вооруженные силы РФ получили более 250 боевых вертолетов, 76 истребителей семейства МиГ-29, 202 истребителя семейства Су-27 и 107 бомбардировщиков Су-34. А всего 385 серийных боевых самолетов. После завершения текущих контрактов производство Су-30СМ, Су-35 и Су-34, скорее всего, будет продолжено, хотя Су-35 имеет шансы уступить производственную линию младшему брату, Су-57.Но 385 самолетов — это просто число, не имеющее смысла само по себе. Не сомневаюсь, что кто-нибудь уже пылает от него праведным гневом, требуя не менее 3000 одних только Су-35.Начнем с вертолетов, потому что ситуация с ними предельно проста, крупные формирования боевых вертолетов имеются только у России (по открытым источникам ВВС, флот и нацгвардия имеют еще до 300 Ми-24 советского производства) и США. Ми-24, единственный советский боевой вертолет, за десятки лет выпуска был произведен в количестве более 3000 штук, это примерно столько же, сколько истребителей МиГ-23 (одной из многих моделей боевых самолетов, производившихся в СССР). Американский AH-64 расплодился в количестве не менее 2000 особей (F-16 произведено было не менее 4500). Основная масса вертолетов оставалась у стран-производителей, остальные эксплуатанты имеют в лучшем случае несколько десятков машин.Крошечный (пустая масса всего 3 тонны) Eurocopter Tiger, например, размножился, по сведениям англ. «Вики», в количестве всего 135 экземпляров, распределенных по нескольким странам, включая Австралию. Основная же масса сконцентрирована в Германии (42 машины) и Франции (55 машин). Невольно вызывает беспокойство, как же они наши танки будут останавливать, даже если те будут двигаться ровными колоннами и не оказывать никакого сопротивления?С самолетами ситуация следующая.Rafale: 60 машин заказано Катаром и Египтом (с индусами так ничего внятного и не вышло). Порядка 140-150 машин для французских ВВС и флота. В планах 180 машин. Помимо этого, французы имеют порядка 130 Mirage-2000 разных модификаций.Eurofighter Typhoon: 533 машины на февраль 2018 г. Самым старым уже исполняется 15 лет. Всего должно быть поставлено 623 машины. Значительная часть машин улетела далеко от наших границ. 72 машины получила Саудовская Аравия. В Европе 129 машин поставлено Германии, 149 Великобритании, Италии 90, Испании 67. Если теоретически собрать их всех в одном месте под одним командованием, то нашим ВВС и ПВО придется потрудиться. Безотносительно постоянно приходящих новостей, что немец уже не тот, у Люфтваффе половина машин небоеспособна. Вот только не очень понятно, зачем той же Испании посылать свои ВВС куда-то за тридевять земель, пресловутое "один за всех и все за одного" к НАТО имеет весьма отдаленное отношение и срабатывает только в случае агрессии против членов блока, если же какие-нибудь Польша с Германией, перепив шнапса, решат влезть на ту же Украину, то отдуваться им придется самим.Помимо современных "Тайфунов", ВВС Германии имеют еще 88 старых "Tornado", у британцев тоже 46 "Tornado". Но это наследие холодной войны постепенно уходит под списание. Правда, у британцев появляется F-35B, пока в незначительных количествах.JAS-39 Gripen: Произведено порядка 250 шт. Около 100 машин остается на вооружении Швеции, еще 60 шт. нового поколения они собрались построить. Небольшие количества расползлись по миру, но вряд ли эскадрилья в Чехии, эскадрилья в Венгрии могут вообще приниматься во внимание.Остальные европейцы эксплуатируют разный советский или американский хлам. Например, поляки обзавелись 48 подержанными F-16, и аж целыми 75 ракетами к ним. Потом еще 200+ закупили. Ну у нас, понятно, посмеялись, что теперь можно на каждый самолет гарантированно 2 ракеты подвесить. Но вообще на ВВС Польши взглянуть стоит, близость к нашим границам, патологическая русофобия и полная неадекватность политического руководства этой страны делают конфликт с ней куда более вероятным, чем разборки, скажем, с итальянцами. Помимо 48 F-18, у поляков еще осталось 32 шт. МиГ-29 и в 2016-ом году еще имелось 18 Су-22.Что имеем в итоге по Европе? Теоретически, пара-тройка потерявших берега членов НАТО могла бы наехать на нас парой сотен боевых самолетов. В самом худшем случае Германия (217 боевых самолетов), Великобритания (195) и Франция (280), притащив 80% имеющейся матчасти, могли бы на троих набрать до 550 боевых самолетов и выйти примерно на паритет с нашими ВВС, которые при наличии массы Су-24, Су-34, Су-25 и тяжелых бомбардировщиков могут не отвлекать истребительную авиацию от задач ПВО. Последнее для Европы больная тема, списание последних Tornado оставит ее без ударной авиации вообще. Нет, понятно, что многоцелевые истребители-бомбардировщики, но как Rafale, выполняющий ударные задачи, будет объяснять даже старенькому Су-27СМ, что "ты погоди, я бомбы сброшу, тогда и подеремся, а лучше вообще за ракетами воздух-воздух на базу слетаю, а то так нечестно"? Всё это дополняется обилием ЗРК. Можно констатировать, что в Европе средства противовоздушной обороны, скорее всего, превосходят средства воздушного нападения, и производимых в России самолетов вместе с еще имеющимися машинами советского производства вполне достаточно, чтобы дать бой любым возможным коалициям из 2-4 государств, и численный перевес был бы у нас.На юге определенную опасность может представлять Турция, имеющая более 200 F-16 различных модификаций и порядка сотни устаревших F-4E и разных модификаций F-5, но у нее вялотекущие разборки с Грецией, которым не может помешать даже одновременное членство в НАТО, и пилоты обоих государств периодически устраивают PvP над Эгейским морем. Да и курдов бомбить чем-то надо.На востоке у нас есть Китай, в Китае есть очень много китайцев, которые, как известно, жаждут захватить наш Дальний Восток по самый Урал, и ВВС Китая весьма многочисленны. Однако значительная часть из них представляет собой устаревший хлам. Современные самолеты представлены вариантами Су-27 как российского производства, так и китайскими попытками поставить в них что-то свое. С учетом недавно поставленных Су-35 количество "сушек" в ВВС приближается к 400. Легких истребителей J-10, которые в производстве с 2005-го года, видимо, примерно столько же. В общем и целом Китай довольно сложно обвинить в каком-то особом милитаризме, да, самолетов много, третьи ВВС в мире по численности, если посчитать все МиГ-21, Q-5, который развитие древнего МиГ-19 и т. п. образцы сомнительной боевой ценности (против машин вроде Су-27), то впечатление производит, но темп постройки новых машин, видимо, примерно, как у нас. В 2014-ом году, который у нас стал пиком поставок авиатехники, мы обошли даже США.И несмотря на все прогнозы, Китай до сих пор не наработал достаточной научной и технологической базы, чтобы полностью отказаться от импорта готовых авиадвигателей из России и успешно конкурировать на мировом рынке.Япония, несомненно, спит и видит, как бы отвоевать Курилы. Для этого у Японии есть порядка 270 F-15J и F-2 (японская версия F-16), до кучи под 80 шт. старых F-4. Достаточно серьезный противник, для уверенного разгрома которого придется перебрасывать на Дальний Восток значительные силы. Но перспективы у японских ВВС, да и Японии в целом, не слишком радужные, 42 заказанных F-35A вряд ли заставят наши ВВС пересмотреть заказы авиазаводам в сторону резкого увеличения.Программа F-35 предполагает постройку до 3200 самолетов, из которых примерно 2400 должны остаться в США. И несмотря на все проблемы и скандалы, их строят. Как уже было сказано, в предыдущем поколении США построили одних только F-16 более 4500, помимо этого, еще были 700 F-14, 2000 F/A-18 (видимо, с учетом "СуперХорнетов"), 1500 F-15, 700 A-10, и F-35 собирается заменить их всех. Т. е. в течение десятков лет производилось множество моделей самолетов, а будет в течение нескольких десятков лет производиться один F-35. Не мы одни сильно ужались по советским меркам. И, видимо, последние F-35 будут выпущены уже после списания первых. Очевидно, что с самолетами ВВС США нам особо контактировать не придется просто в силу географической удаленности и размазанности американской армии по всему миру. Остающиеся же 800 экспортных машин на ближайшие 50-60 лет, размазанные по ВВС разных государств, погоду в мире не сделают. У нас самих выпуск одних только Су-30 всех модификация для себя и на экспорт уже превысил 500 шт.Вывод можно сделать следующий: общие объемы производства военных самолетов и вертолетов для собственных нужд в России за последние 10 лет по мировым меркам весьма велики и вполне достаточны для удержания соседей от желания проверять боеспособность нашей авиации. Если только эти соседи не решат собраться в альянс с численностью населения и экономической мощью ревосходящий нас в разы, как в моем любимом анекдоте про рядового Смита (что он будет делать, если на него идут 700 вражеских солдат). Но, в отличие от рядового Смита, недостатка в боеприпасах (ядерных) мы не испытываем.