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На Украине заявили о создании «мощной крылатой ракеты»
Украинские конструкторы создают мощную крылатую ракету, которая вызывает серьезное беспокойство у российского руководства, завил ресурсу Апостроф украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
По словам эксперта, противокорабельная крылатая ракета создается в качестве ответа на «агрессивную политику» России в Азовском и Черном морях. В ее разработке задействовано несколько предприятий под руководством КБ «Луч».
Предполагаемая дальность ракеты – 280-300 км. Это мощное мобильное устройство, способное поражать любые корабли противника. Работы по ее созданию должны завершиться в 2019 году. Недавно прошли успешные испытания ракеты, рассказал Бадрак.
По его словам, в перспективе у береговой охраны появятся крылатые ракеты с «более серьезной дальностью» – до 1,5 тыс. км. Для этого Киеву необходимо получить разрешение со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией.
Эксперт назвал Азовское море вторым фронтом и отметил, что сегодня морская тематика в Москве становится самодостаточной темой воздействия на Киев. Военный флот всегда был самым слабым местом Украины, поскольку финансировался по остаточному принципу. Да и сейчас украинские ВМС имеют ограниченные возможности реагирования. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.
Он заявил также, что Киеву надо более активно вести переговоры о предоставлении стране современных технологий и о строительстве совместных предприятий.
Одно дело, когда политики просто говорят «Мы за Украину», и совсем другое, когда более десятка оборонных западных компаний будут работать на территории Украины, создавая совместно системы вооружений и новые платформы, отметил эксперт.
Тогда россиянам станет понятно, что Украина получила реальную поддержку и реально развивает сектор высоких технологий. Это, кстати, то, «где сейчас очень провисает сама Россия», сказал Бадрак.
По словам эксперта, противокорабельная крылатая ракета создается в качестве ответа на «агрессивную политику» России в Азовском и Черном морях. В ее разработке задействовано несколько предприятий под руководством КБ «Луч».
Предполагаемая дальность ракеты – 280-300 км. Это мощное мобильное устройство, способное поражать любые корабли противника. Работы по ее созданию должны завершиться в 2019 году. Недавно прошли успешные испытания ракеты, рассказал Бадрак.
По его словам, в перспективе у береговой охраны появятся крылатые ракеты с «более серьезной дальностью» – до 1,5 тыс. км. Для этого Киеву необходимо получить разрешение со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией.
Эксперт назвал Азовское море вторым фронтом и отметил, что сегодня морская тематика в Москве становится самодостаточной темой воздействия на Киев. Военный флот всегда был самым слабым местом Украины, поскольку финансировался по остаточному принципу. Да и сейчас украинские ВМС имеют ограниченные возможности реагирования. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.
Он заявил также, что Киеву надо более активно вести переговоры о предоставлении стране современных технологий и о строительстве совместных предприятий.
Одно дело, когда политики просто говорят «Мы за Украину», и совсем другое, когда более десятка оборонных западных компаний будут работать на территории Украины, создавая совместно системы вооружений и новые платформы, отметил эксперт.
Тогда россиянам станет понятно, что Украина получила реальную поддержку и реально развивает сектор высоких технологий. Это, кстати, то, «где сейчас очень провисает сама Россия», сказал Бадрак.
Использованы фотографии: Дарья Давыденко / Апостроф
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