16:33 01 июля
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На Украине заявили о создании «мощной крылатой ракеты»

Украинские конструкторы создают мощную крылатую ракету, которая вызывает серьезное беспокойство у российского руководства, завил ресурсу Апостроф украинский военный эксперт Валентин Бадрак.



По словам эксперта, противокорабельная крылатая ракета создается в качестве ответа на «агрессивную политику» России в Азовском и Черном морях. В ее разработке задействовано несколько предприятий под руководством КБ «Луч».


Предполагаемая дальность ракеты – 280-300 км. Это мощное мобильное устройство, способное поражать любые корабли противника. Работы по ее созданию должны завершиться в 2019 году. Недавно прошли успешные испытания ракеты, рассказал Бадрак.

По его словам, в перспективе у береговой охраны появятся крылатые ракеты с «более серьезной дальностью» – до 1,5 тыс. км. Для этого Киеву необходимо получить разрешение со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией.

Эксперт назвал Азовское море вторым фронтом и отметил, что сегодня морская тематика в Москве становится самодостаточной темой воздействия на Киев. Военный флот всегда был самым слабым местом Украины, поскольку финансировался по остаточному принципу. Да и сейчас украинские ВМС имеют ограниченные возможности реагирования. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

Он заявил также, что Киеву надо более активно вести переговоры о предоставлении стране современных технологий и о строительстве совместных предприятий.

Одно дело, когда политики просто говорят «Мы за Украину», и совсем другое, когда более десятка оборонных западных компаний будут работать на территории Украины, создавая совместно системы вооружений и новые платформы, отметил эксперт.

Тогда россиянам станет понятно, что Украина получила реальную поддержку и реально развивает сектор высоких технологий. Это, кстати, то, «где сейчас очень провисает сама Россия», сказал Бадрак.

Использованы фотографии: Дарья Давыденко / Апостроф
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Комментарии 20

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  1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:59
    Дозвуковая, её даже из ПЗРК сбить можно.
    Вадим237
    1. Тралл Сегодня, 16:01
      Я видел изображение этой ракеты ещё в детстве. В какой-то книжке smile
      Тралл
      1. Wiruz (Алексей) Сегодня, 16:22
        Знаете кого мне эта ситуация напомнила? Боевиков ИГИЛ! Те, помниться, года три-четыре назад захватили сирийский военный аэродром вместе с боевыми самолётами. Ну а следую их логике - раз самолёты есть, значит завтра же полетим Москву бомбить. Их не волновал вопрос как они самолёты в воздух поднимут, мочу какого животного в топливные баки заливать будут, как поймут в какой стороне Москва находиться и как, в конце концов, будут обходить российские системы ПВО. Логика проста как топор: есть самолёты - будем бомбить Россию.
        Здесь всё примерно так же: будет противокорабельная ракета - сможем потопить российские корабли.Зайдёт ли ракет на цель, не упадёт ли в море на полпути, долетит ли до корабля "агрессора", не будет ли она "агрессором" сбита, как, в конце-концов, ответит Россия на потопление своего корабля.... Их не волнует это всё. Просто ракета. Просто своя. Ну разве не перемога?! wassat wassat
        Wiruz
      2. silberwolf88 (SS) Сегодня, 16:27
        это точно не она)) ... на такой и до Луны слетать возможно а не только к ближайшему пруду ...
        silberwolf88
    2. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 16:05
      Трепещи, Россия!
      laughing
      Fedor Egoist
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:08
        В каждом детском садике раньше такая стояла на площадке и готовая к пуску.
        ul_vitalii
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:09
    Этот вопрос вчера уже обсосали..
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:17
      Это точно, Дима hi как леденец до палочки smile
      ul_vitalii
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:21
        Виталий,конечно какая бы там ракета не была-это оружие.Другое что больше шума чем дела.Этот "Нептун" планируют использовать на мобильной установке,навроде нашего "Бастиона"
        Цитата: ul_vitalii
        Это точно, Дима hi как леденец до палочки smile
        210окв
  3. Wiruz (Алексей) Сегодня, 16:10
    у береговой охраны появятся крылатые ракеты с «более серьезной дальностью» – до 1,5 тыс. км

    У береговой охраны... Стратегические крылатые ракеты... У береговой охраны...
    Нормально, чё wassat wassat
    Wiruz
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 16:21
      Цитата: Wiruz
      Нормально, чё

      laughing , ну так для подобного "государства" вполне и очень даже yes
      Терский
  4. Laksamana Besar Сегодня, 16:10
    У меня "Дежа вю". ВО, только вчера читали:
    https://topwar.ru/143764-v-kieve-zayavili-o-sozda
    nii-ocherednoy-moschneyshey-rakety.html
    Laksamana Besar
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 16:29
      Laksamana Besar :У меня "Дежа вю". ВО, только вчера читали:

      Laksamana Besar hi
      Сегодня разбираем домашнее задание по этой теме. Тык сказать, повторение пройденного laughing
      рич
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 16:10
    Укрошумеры уже столько вундервафель на создавали, что остальному миру и не снилось. yes
    Egorovich
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:10
    На Украине заявили о создании «мощной крылатой ракеты»
    Да что у них там за ракетный бум прям.Чуть ли не каждый день "потужни ракэты" выпускают.Может они хотят вернутся назад к звёздам belay wassat laughing
    А это вообще классика:
    По его словам, в перспективе у береговой охраны появятся крылатые ракеты с «более серьезной дальностью» – до 1,5 тыс. км. Для этого Киеву необходимо получить разрешение со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией.
    Типо держите меня семеро.
    Он заявил также, что Киеву надо более активно вести переговоры о предоставлении стране современных технологий и о строительстве совместных предприятий.
    Ага губищу расскатал.Прямо все так и кинулись новый днепрогэс вам строить.Хаты облепленные кизяком ваш удел теперь.
    Наблюдатель2014
  7. shubin Сегодня, 16:11
    В Киеве заявили о создании очередной "мощнейшей" ракеты
    По словам Бадрака, новая противокорабельная ракета является "мощнейшим мобильным наземным средством"...
    Вчера, 18:08

    Что то на ВО повторяться начали, и главное, по таким пустякам.
    shubin
  8. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:13
    У Бадрака в голове совсем бардак? Ну сделают они ракету и? Будут этой штукой пугать кого? Она же взлететь не успеет. А откуда бредовые мечты о том, что кто- то еще будет работать на их территории? Ушли, по- моему, все, кто мог
    СССР-1
  9. Wiruz (Алексей) Сегодня, 16:14
    Цитата: Вадим237
    Дозвуковая, её даже из ПЗРК сбить можно.

    Ну давайте не будем столько поспешными. Наша, точнее Ваша, Х-35 тоже дозвуковая, и её тоже, в таком случае, из ПКР сбить легко и просто.
    Тут на электронную начинку смотреть надо, на способность ракеты маневрировать, подлетать к кораблю с "нужной" стороны, лететь, опять-таки, на гребнях волны.
    Способна ли Украина создать современную дозвуковую противокорабельную ракету? Я считаю что да! Способны ли российские корабли сбить такую ракету? Я готов поспорить что да! winked winked
    Wiruz
  10. Wiruz (Алексей) Сегодня, 16:15
    Да и сейчас украинские ВМС имеют ограниченные возможности реагирования

    Ой, как он красиво сказал "кораблёв нема", как красиво laughing laughing
    Wiruz
  11. silberwolf88 (SS) Сегодня, 16:26
    да да ... конечно разработали ... и даже допускаю ... что эта ракета с крыльями ибо крылатая ... но лёгкая нервозность с российской стороны посвящена исключительно неадекватности наших бывших ... их конструкторов и особо экспертов ...
    silberwolf88
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