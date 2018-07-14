Вертолёт Ми-24 «Крокодил». Гремучая смесь штурмовика и боевой машины пехоты

В Советском Союзе было произведено огромное количество разнообразной военной техники и вооружений. Некоторая техника стала настоящим символом нашей страны, мощи ее армии. Наряду со всемирно известными автоматами Калашникова, танками Т-34, РСЗО «Катюша» и ее потомками «Градом», «Смерчем» и «Ураганом» в этот список входит ударный вертолет Ми-24, различные модификации которого вот уже почти полвека несут службу в 60 странах мира.Ми-24В первые десятилетия после окончания Второй мировой войны мир всколыхнула череда антиколониальных восстаний, в которых вместе с привычными истребителями, штурмовиками и бомбардировщиками приняли участие летательные машины совершенно нового типа – вертолеты, или геликоптеры, как их называют на Западе.Пионерами в развитии вертолетной техники стали американцы, которым очень помог конструктор Игорь Сикорский, эмигрировавший из России во время Гражданской войны. Именно американская армия первой обратила внимание на то, что относительно тихоходные геликоптеры можно использовать для доставки десанта и снаряжения в труднодоступные районы, а также для эвакуации раненых.Во время корейской войны 1950-1953 годов производством вертолетов в США занимались десятки компаний, а в 1960-х годах конструкторы приступили к разработке боевых вертолетов, которые можно было бы использовать в качестве штурмовика, поддерживающего огнем наступление пехотных подразделений.В 1966 году в небо впервые поднялся первый по-настоящему ударный вертолет AH-1 «Кобра», имевший на вооружении ракетные системы, автоматические гранатометы, кассетные мины и пулеметы калибра 7,62 мм. В конце 1967 года эти вертолеты появились во Вьетнаме и помогли южанам нанести несколько серьезных поражений армии Севера.Вертолет AH-1 «Кобра»В Советском Союзе до этого не задумывались о необходимости выпуска подобного типа военной техники. Советские вертолеты Ми-4 и Ми-6 выполняли исключительно транспортно-десантные функции, Ми-10К являлся летающим краном, а Ми-14 стал самым крупным вертолетом-амфибией мира.Понимая, что отставать от США нельзя, 6 мая 1968 года правительство приняло постановление о создании первого советского ударного вертолета, разработку которого доверили ОКБ М.Л. Миля.Важность поставленной задачи была таковой, что всего за год было построено два прототипа изделия 240 или вертолета В-24, которые впоследствии получили название Ми-24.Некоторые источники утверждают, что конструкторам серьезно помогли советские спецслужбы, организовавшие похищение и доставку в СССР американской «Кобры» АН-1. Операция проводилась нелегально на территории Камбоджи и вся информация о ней хранится под грифом «совершенно секретно».Прототипы Ми-24 имели экипаж, состоящий их пилота и оператора, но в дальнейшем решено было добавить и бортмеханика. Первые вертолеты имели довольно слабое бронирование, и экипажу полагалось находиться в кабине в специальных шлемах и бронежилетах.Один из первых вариантов Ми-24Боевую машину вооружили ракетами «Фаланга-М», пулеметной установкой НУВ-1 калибра 12,7 мм, а также были установлены четыре балочных держателя, к которым могли крепиться неуправляемые ракеты или до 500 кг бомбовой нагрузки.Для улучшения устойчивости в полете кабину удлинили, разместили членов экипажа друг за другом. Боковые части кабины, которую из-за обилия стекла называли «верандой», прикрыли броневыми листами. Командир экипажа также получил бронеспинку.Ми-24АМодификация получила наименование Ми-24А и поступила в войска, где была за свою надежность и мощь оценена по достоинству. Увидев, с какой эффективностью это летающее чудовище уничтожает танки и другую бронетехнику противника, в армии его нарекли «Крокодилом», а это название прочно закрепилось за всеми модификациями вертолета Ми-24.Сегодня советская/российская летающая «боевая машина пехоты» считается одной из самых удачных моделей винтокрылой техники. Регулярные процессы модернизации улучшают его летно-технические характеристики, включая скорость и маневренность, а установка современных систем вооружений делает Ми-24 серьезным противником даже для новейших ударных вертолетов США, ЕС и Китая.С момента принятия на вооружение было изготовлено более 3,5 тысячи единиц Ми-24, который является самым массовым ударным вертолетом мира и используется армиями 60 стран мира.Он принял участие в десятках вооруженных конфликтов, продемонстрировав свою живучесть даже после десятков попаданий артиллерийских снарядов. Американский AH-64 Apache, который начал эксплуатироваться в 1984 году и должен был стать основным противником «Крокодила», так и не смог сравниться с Ми-24 помощи вооружений и массовости использования.Ми-24 считается чрезвычайно надежной боевой машиной, сбить которую с помощью стрелково-пушечных вооружений практически невозможно. Известны случаи, когда во время ффганской войны на базу возвращались «Крокодилы», имеющие более 70 прямых попаданий из зенитных орудий. Прочность лобового стекла кабины такова, что до сих пор не известно ни одного случая, когда бы противнику удалось его пробить.Ми-24 ВВС БелоруссииБоевая машина имеет крылья с размахом 6,4 метра, которые добавляют «Крокодилу» до трети подъемной силы и позволяют размещать от 4 до 6 дополнительных систем вооружений.Но это создает для Ми-24 и определенные сложности. Вертолету для взлета требуется площадка длиной до 100 метров. Посадка также проводится в движении, но это нужно для того, чтобы двигаться впереди поднимаемого винтами пылевого облака.Этот вертолет атакует врага с гарантированной скоростью в 335 км/час, развивая максимальную скорость 368,4 км/ч (по некоторым источникам до 450 км/ч)На сегодняшний день наиболее распространенными модификациями «Крокодила» является Ми-24П (пушечный), который оснащен двумя конвейерами с 23-миллиметровыми автоматическими пушками УПК-23-250, несколькими пусковыми установками ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также боеприпасами кассетного типа.Ощетинившийся автоматическими пушками и ракетами Ми-24П наводит настоящий ужас на противника, наблюдающего за боевым заходом этого чудовища.Атака звена Ми-24Обычно «Крокодил» атакует цель ракетами и артиллерийскими снарядами с расстояния 1200-1500 метров. Продолжая атаку, пилот сбрасывает над целью боеголовки, каждая из которых начинена 2200 поражающими элементами в виде гвоздей. Враг, оказавшийся в зоне поражения, практически не имеет шансов на спасение.Несмотря на то, что целью ударных вертолетов является уничтожение бронетехники и живой силы противника на земле, известны случаи побед Ми-24 и в противостоянии со сверхзвуковыми истребителями.В 1982 году сирийский Ми-24 в небе Ливана сбил истребитель F-4 израильской армии, а в 1992 году в Абхазии жертвой «Крокодила» стал грузинский штурмовик Су-25.Пентагон рекомендует пилотам своих АН-64 Apache при встрече с Ми-24 не вступать в прямое противостояние, которое может закончиться плачевно. Один лишь гул моторов «Крокодила» вызывает вибрацию механизмов американского геликоптера, которые в любой момент могут выйти из строя.Американский вертолет AH-64 «Апач»Несмотря на появление более современных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, «летучий БМП» Ми-24 по-прежнему остается главной ударной силой российской армии, а также вооруженных сил десятков стран, включая Украину, Польшу, Чехию, Болгарию, Пакистан, Индию, Северную Корею им др.ГабаритыОсновные массыСиловая установкаЛетно-технические характеристикиВооружение