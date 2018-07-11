07:53 11 июля
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МО РФ опровергает публикации о гибели российских военнослужащих в Сирии

Российское оборонное ведомство отреагировало на публикации в отдельных средствах массовой информации, в которых сообщалось якобы о гибели российских военнослужащих на сирийской территории. Речь идёт о материалах, в которых было заявлено, что российские военные в Сирии погибли в результате террористического акта в провинции Дараа.

В сообщении министерства обороны говорится о том, что материал, который появился в издании Lenta.ru и в котором журналисты ссылаются на аккаунты боевиков в социальных сетях, не соответствует действительности.

МО РФ опровергает публикации о гибели российских военнослужащих в Сирии



Из сообщения пресс-службы ведомства о том периоде времени, который был обозначен в СМИ:
Это очередной фейк. Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дараа, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет.


Отмечается, что все российские военнослужащие, участвующие в операции на территории Сирии, живы, здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи.

В ведомстве отмечают, что у них вызывает сожаление распространение отдельными средствами массовой информации в России материалов, которые в виде фейка создают террористы.

Напомним, что ранее отдельные СМИ ссылались даже на публикации так называемых «Белых касок», публикуя материалы якобы о химических атаках в Восточной Гуте. Причём никто официальных извинений за публикацию очевидной лжи до сих пор не принёс, хотя тот дешёвый фейк с постановочными съёмками давно разоблачён.

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
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Комментарии 12

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:44
    Когда всю эту либерастную помойку начнут миллиардными штрафами гасить за ложь?
    210окв
    1. Vard Сегодня, 07:06
      Да зачем... Прикольно... Сколько они там написали... Человек пять? Учится им надо... Я знаю место где мы бронетанковую башкирскую дивизию положили...
      Vard
    2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:12
      Цитата: 210окв
      Когда всю эту либерастную помойку начнут миллиардными штрафами гасить за ложь?

      Никто не хочет создавать претендент. request
      По статье - вполне возможно, что опять не повезло бойцам Вагнера.
      Ингвар 72
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:50
    в издании Lenta.ru и в котором журналисты ссылаются на аккаунты боевиков в социальных сетях
    А этому "изданию" самому не смешно ссылаться на аккаунты боевиков. Хотя очевидно, что издание для того и было создано, чтобы бросать отходы на вентилятор для своего удовольствия и самоутверждения как независимого СМИ.
    rotmistr60
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:51
    Когда там Даару возьмут кто в курсе
    Грибок
  4. BlackMokona Сегодня, 06:59
    Отмечается, что все российские военнослужащие, участвующие в операции на территории Сирии, живы, здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи.

    А кто не жив, здоров, те не участвуют. Удобная формулировка
    BlackMokona
  5. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:14
    Ключевое слово -"военнослужащие".... они может, действительно, и не пострадали.... Но кроме них, есть еще, и - "их там нет".... wink
    Улиточник N9
    1. собаковод Сегодня, 07:23
      ...публикации в отдельных средствах массовой информации, в которых сообщалось якобы о гибели российских военнослужащих на сирийской территории. Речь идёт о материалах, в которых было заявлено, что российские военные в Сирии погибли в результате террористического акта в провинции Дараа.

      Вы правы. Остальные по своей воле, со своими целями и рисками.
      собаковод
  6. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:20
    Какое разочарование для свидомых!
    А как радовались.
    Зато они теперь не верят в путинскую пропаганду. Веря в свою. Истинно правильную. Из любой помойки.
    Victor_B
  7. Malkavianin (Денис) Сегодня, 07:20
    Возможно речь шла о наших наемниках. Которых нет.
    Malkavianin
  8. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:28
    Надеюсь так оно и есть и потерь нет , однако мы помним по некоторым предыдущим событиям, что МО России признавало некоторые потери лишь после публикации в прессе. А о некоторых мы узнали после того, как их хоронили на родине.
    Tiras
    1. BlackMokona Сегодня, 07:37
      Некоторых после наград их матерям
      BlackMokona
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