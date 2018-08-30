Краткий фотоотчёт о посещении Форума «Армия-2018»

В период с 21 по 26 августа 2018 на территории военно-выставочного парка «Патриот-Экспо» прошли два международных форума: «Международный военно-технический форум Армия-2018» (организатор Минобороны России) и «Международный форум Неделя национальной безопасности» (организаторы МВД России, Росгвардия, Минобороны России). Основная экспозиция была на территории «Патриот-Экспо», авиационный кластер располагался недалеко, на аэродроме Кубинка, водный и сухопутный кластеры разместились на полигоне «Алабино», физически это ближе, чем Кубинка.Хочу представить Вашему вниманию краткий фотоотчёт о посещении центральной выставки на территории военно-выставочного парка «Патриот-Экспо» в последние часы работы форума, в воскресенье 26.08.2018. Заодно поделиться впечатлениями. На форуме побывал впервые, общее впечатление очень положительное. Наша страна, предприятия-производители ВПК, похоже, научились преподносить результаты своего труда отрасли ВПК в лучшем свете, переняли опыт янки, бьют их же оружием – рекламой, после демонстрации возможностей новинок в Сирии.При подъезде к территории «Патриот-Экспо» был приятно удивлен размерами территории, объемом выставки, количеством посетителей (в 2018 установлен новый рекорд посещаемости) их прекрасным настроением. Увидев количество экспонатов и зданий на выставке, понял, что 3-х часов никак не хватит даже бегом пробежать все. Качество фото с телефона, а не с зеркалки, поэтому, что есть...Приступим.Входной стенд со схемой военно-выставочного парка «Патриот-Экспо». размером примерно 1,2 х 3,5 мКонечно меня заинтересовали последние новинки танкостроения. Экспонаты порадовали, увидел вживую все последние модели, обсуждаемые на сайте «ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ».Т-14 "Армата", официальное описаниеТ-14 "Армата" фотоСАУ – 2С35 Коалиция-СВ, официальное описаниеСАУ – 2С35 Коалиция-СВ фотоБМП «Бумеранг», официальное описаниеБМП «Бумеранг» фотоБМП Т-15 «Армата», официальное описаниеБМП Т-15 «Армата» фотоНа отдельном стенде экспозиция УВЗ с последними моделями танков, БМП, боевых модулей. Стенды рядом отсутствовали, поэтому только фото.Как видите, раскраска различная, с намеком для покупателей, на места возможного использования, прошедших испытаний, доработок.Боевой модуль "Охотник" от УВЗ. Официальное описание.Боевой модуль "Охотник" фото. Выглядит очень впечатляюще, особенно управление как с компьютерной игрушки. Явно - мал золотник да дорог.Очень меня порадовал комплекс «Репеллент» по борьбе с БПЛА. Наличие такого комплекса очередной раз подтверждает развитие нашей науки и кадров. Только полностью понимая принципы связи, систем управления БПЛА, можно создавать систему РЭБ для подавления каналов связи БПЛА и систем управления БПЛА (которые также имеют защиту от выхода связи БПЛА из строя).Комплекс «Репеллент», официальное описание.Комплекс «Репеллент» Фото.В завершение - уже знаменитый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" в версии С-1. Представлен в полярной, пустынной, стандартной маскировочной раскраске.ЗРК "Панцирь" С-1, Официальное описаниеЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" С-1. Фото.Завернув за зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" С-1, вижу на тумбе робота из фильма "Терминатор". Понимаю, что здесь серьезный форум и все без шуток. Оказалось - это корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ"Официальное описание.Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ". Фото.Спасибо за внимание. Возможно продолжение.