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Минобороны России: Возврат к замполитам

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Оборонное ведомство страны озвучивает планы по определённого рода реорганизации командного состава в частях и соединениях. Речь идёт об очередном «переименовании» заместителей командиров по работе с личным составом. До конца года, как отмечает газета «Известия», министерство обороны страны планирует превратить замов по РЛС (работе с личным составом) в замов по ВПР – военно-политической работе. Своеобразное возрождение института замполитов в армии.

В материале «Известий» отмечается, что изменения претерпит не только название должности как таковое, но и круг обязанностей тех офицеров, которые эти должности занимают. В частности, замы по ВПР будут заниматься «вопросам патриотизма военнослужащих, обеспечивать глубокое понимание государственной политики в области обороны». При этом заявлено, что заместители командиров по работе с личным составом главное внимание уделяли воспитанию личного состава и его дисциплине.




На самом деле последнее утверждение выглядит несколько странно. Всё зависело и продолжает зависеть от личности офицера, занимающего эту должность. У ответственного зама по РЛС хватало времени и возможностей для доведения до военнослужащих не только правил взаимоотношений между представителями личного состава, но и тех самых нюансов оборонной политики государства. Велась и патриотическая работа. Как ранее у ответственного замполита хватало времени и таланта для разъяснения сути вопросов патриотизма в армии, и ситуации со взаимоотношениями в коллективе военнослужащих (дисциплины).

Если же офицер не готов к качественному исполнению своих обязанностей, то его должность можно хоть трижды переименовать, ситуацию в отдельно взятом случае это вряд ли изменит. Хотя Минобороны, конечно, виднее.

Ранее сообщалось, что к 1 декабря ведомство завершит формирование Главного военно-политического управления.

Заместитель командира по ВПР будет подчиняться непосредственно командиру части и являться непосредственным начальником для всего остального личного состава в/ч.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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39 комментариев
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  1. Равик Офлайн
    Равик Сегодня, 06:49
    +5
    Скоро введут децимацию и будет порядок.
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 06:59
      +7
      И 27 лет не прошло...
      1. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 07:45
        +14
        Минобороны России: Возврат к замполитам

        Под это дело неплохо бы создать идеологию, которая устраивает большинство. В чём новые замполиты будут убеждать солдат? Что отсутствие обмундирования - временные трудности связанные с ремонтом яхты Усманова? Или некачественные продукты - результат санкций против Дерипаски, который развлекается с "рыбками" и "улитками"? Скорее всего надо пристроить бездельников из ЕР, денег-то девать видимо некуда? wassat Все проблемы с пенсиями военных решены?
        1. bober1982 Онлайн
          bober1982 Сегодня, 08:03
          -4
          Цитата: ROSS 42
          Что отсутствие обмундирования

          Цитата: ROSS 42
          Или некачественные продукты

          Вы,где-то в 90-ых годах находитесь,блуждаете.
          Цитата: ROSS 42
          Все проблемы с пенсиями военных решены?

          Полностью решены, я стесняюсь свою пенсию обозначать.
          1. Дедкастарый Офлайн
            Дедкастарый Сегодня, 08:19
            +2
            Минобороны России: Возврат к замполитам
            при нынешнем строе,это пугает... чем мозги будут промывать ?
            1. Улиточник N9 Онлайн
              Улиточник N9 Сегодня, 08:45
              0
              результат санкций против Дерипаски, который развлекается с "рыбками" и "улитками"

              Это с какими, такими "улитками" Дерипаска развлекается? what
  2. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 06:58
    +15
    Обсуждали уже эту тему как то. Пусть будут "замполиты" с лозунгом "да здравствует буржуазное Отечество и добрый царь!" Особенно это актуально в свете полного перехода на контрактную армию. Добавится лозунг "любите Родину за деньги!".
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 07:15
      +8
      следующим шагом будет создание первичек "едоков россии" от батальона(корабля 3 ранга) и парткомиссий с политотделами...
      1. AUL Онлайн
        AUL Сегодня, 07:27
        +5
        Заместитель командира по ВПР будет подчиняться непосредственно командиру части и являться непосредственным начальником для всего остального личного состава в/ч.
        Снова в армии власть одной партии!И несложно догадаться, какой именно.
        1. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 08:05
          0
          Цитата: AUL
          Снова в армии власть одной партии!И несложно догадаться, какой именно.

          Опять будут требовать наличие у л/с конспектов выступлений, теперь уже, президента, МО и всяких разных спикеров? belay
      2. gavrila2984 Офлайн
        gavrila2984 Сегодня, 07:46
        +1
        Лучше от каждой партии по первичке, шоб веселее было
      3. Shkiper Офлайн
        Shkiper Сегодня, 08:09
        0
        Уже. Племянница жены устроилась терапевтом в Москве. Теперь, что бы в Москве устроиться на работу в госсектор надо стать членом ЕР. Но зная наш народ , как и КПСС последние годы своего существования, хоть в партию любителей макарон, но вед парт взносы надо платить, а это уже не камильфо...
    2. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 07:26
      +6
      Altona (Евгений)
      "да здравствует буржуазное Отечество и добрый царь!" Особенно это актуально в свете полного перехода на контрактную армию. Добавится лозунг "любите Родину за деньги!".
      laughing good Замполите всё конечно единороссы будут.У последних кстати сказать агония laughing
  3. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 06:58
    +4
    Пральна и в армии нужны "кисилевы" и " соловьевы" wassat
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 07:29
      +4
      и внести в распорядок дня обязательный просмотр "разгром бандеровщины на 60 минут" и "еврейско- армянское спасение России от соловьева" с конспектированием опусов киселева и пурги пескова...
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:11
    +1
    "Замполиты, политруки...
    А по прежнему -комиссары soldier "!!!
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 08:26
      +2
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      "Замполиты, политруки...
      А по прежнему -комиссары soldier "!!!

      А сколько " комиссаров" в 90-е в попов перекрасилось? И эти же товарисчи карьеры ломали за нательный крестик. Самая лживая и дармоедная кагорта в армии.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:21
    +5
    Ранее сообщалось, что к 1 декабря ведомство завершит формирование Главного военно-политического управления.
    ...У правления только и не хватало...С другой стороны появятся, новые рабочие места... smile
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 07:57
      +1
      Такие реорганизации устраивают для того, шоб перетряхнуть ЛС, а иногда для того, шоб кого то "заслуженного" по тихому убрать! Ничего нового, но не зная истинной подоплёки, можно неправильно понять смысла сего действа.
  6. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 07:24
    +5
    Тут все от полномочий зависит. Настораживает название "...по военно-политической..."
    По моему, зам. по работе с личным составом-было самое то название должности. Зато новое звучит,прямо как начштаба! У политруков всегда были амбиции немалые,их фантомные боли мучают о былом могуществе.
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:37
    +9
    Цитата: AUL
    Снова в армии власть одной партии!И несложно догадаться, какой именно.

    ----------------------------
    Я наверное цинично написал, но учитывая поток махровой буржуазной пропаганды, непонятно, что должна защищать армия. То ли свой народ, с которым уже "бархатным геноцидом" воюет либеральное правительство, то ли места прокладки новых трубопроводов для Сечина и Миллера. И сейчас смотришь телевизор, там несколько часов обсуждений трусов Волочковой и Максаковой, потом вылезает Шейнин, Попов со Скабеевой и обсуждают Трампа и Порошенко. Будто в России кроме этого вообще проблем нет. Солдатикам тоже такой "патриотизм" будут прививать?
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 08:15
      0
      Солдат должен быть ВСЕГДА занять, чем то "полезным"! Да и в мозгах у солдата не должно быть места для посторонних мыслей .... плэй бой к примеру. посторонним не считается. Мы ж не в Стране Советов сейчас, где "где секса не было. а была ЛЮБОВЬ"
      В бытность встречал очень умных замполитов, так их готовили как!!! Специальное учебное заведение было.
      Сейчас, по новой, что может получится. не представляю.
  8. Dr_Engie Онлайн
    Dr_Engie Сегодня, 07:57
    +2
    Короче, мозги будут молодым людям промывать, тем кто телевизор не смотрит и соловьёвым ещё не одурманен.
  9. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 08:04
    0
    В красной армии ,Сталин всех этих замполитов отстранил от командования, особенно при проведении крупных военных операциях,но впоследствии особенно после ВОВ,замполиты превратились в бюрократов армии, помню бессмысленные занятия по политподговке, которую ставили чуть ли на первом месте с предметами спецподговки,даже сдача на классность без вмешательства замполитов не проходила,вот как-то так.
  10. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 08:05
    -1
    Есть такой диагноз"совок головного мозга"?
  11. mikh-korsakov Онлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 08:07
    +3
    Чем замполит отличается от командира? Командир говорит "Делай как я", а замполит говорит "Делай как я сказал".
  12. Shkiper Офлайн
    Shkiper Сегодня, 08:22
    -1
    В частности, замы по ВПР будут заниматься «вопросам патриотизма военнослужащих, обеспечивать глубокое понимание государственной политики в области обороны». При этом заявлено, что заместители командиров по работе с личным составом главное внимание уделяли воспитанию личного состава и его дисциплине.
    А как можно воспитывать "бойца" и дисциплинировать, если не через патриотизм и понимание своего предназначения? То есть, все те кто сложил свои головы в Сирии были не достаточно патриотичны, а воевали с бармалеями ради наживы? Вот плевок так плевок!
    1. g_ae Офлайн
      g_ae Сегодня, 08:57
      0
      А это как с победой в ВОВ. Победил народ вопреки Сталину и коммунистам с комиссарами. Или ввод СА в Чехословакию. К солдатам претензий быть не может. Так и в Сирии. Каждый военнослужащий достоин уважения за добросовестно выполнение приказа. А вот за чьи интересы они там находятся - другое дело. Короче, в Ельцин-центре все популярно растолкуют. Это же не плевок?
  13. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:32
    0
    Цитата: Shkiper
    То есть, все те кто сложил свои головы в Сирии были не достаточно патриотичны, а воевали с бармалеями ради наживы?

    ---------------------------
    Речь не идет о бойцах в Сирии. Речь идет о замполитах, что они будут из себя представлять и какую идеологию нести в армейские ряды. Кстати, на митинги протеста против повышения пенсионного возраста в Москве в прошлое воскресенье в оцепление уже поставили военных, а не только полицию. Интересно, с какой целью? У нас в городе митинг был небольшой и на центральной площади, но полиция была дружелюбно настроена, мы даже с ней пообщались немного.
    1. Shkiper Офлайн
      Shkiper Сегодня, 08:53
      +1
      Евгений и я о том же. Была структура которая занималась воспитанием и дисциплиной, вернее командир этим занимался, а эта структура, либо методическую помощь оказывала, либо дурака валяла. Но жила она "под плинтусом". Теперь она из под этого плинтуса вылезла и расправляет крылья. Будет заниматься тем же чем и занималась, только уже в другом статусе. hi
  14. bober1982 Онлайн
    bober1982 Сегодня, 08:32
    -2
    Шабаш устроили в комментариях, новость вообщем-то рядовая, ну и переименовали - делов-то, без этих специалистов даже как-то скучно,надо ведь и вести работу с жен.советом,позорить пьяниц и рассказывать о сложной международной обстановке.Какое ещё буржуазное Отечество ?
  15. Alex Nevs Офлайн
    Alex Nevs Сегодня, 08:36
    +1
    Симбиоз -социализм для низов ,капитализм верхам. Так и жить.
  16. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:36
    0
    Цитата: Dr_Engie
    Короче, мозги будут молодым людям промывать, тем кто телевизор не смотрит и соловьёвым ещё не одурманен.

    ----------------------------------------
    Сейчас это трудно сделать, у молодежи весь интернет буквально в кармане. Современный смартфон мощнее компьютера уже.
  17. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:38
    +2
    Какие замполиты, у нас идеология запрещена по конституции. Это первое. Второе, не считайте военных идиотами, они что, не видят как живут их близкие, друзья, родственники, знакомые. Что ему расскажет замполит о патриотизме, когда у него родня карлится за 10-20 тыс. на хозяина. Как были тупые пропагандисты в советское время, так и остались.
    1. Shkiper Офлайн
      Shkiper Сегодня, 08:47
      +2
      Интересно журнал "Коммунист ВС" по которому занятия проводили возродят?! Если возродят, будет иметь название "Единорос ВС"?
      1. Ros 56 Офлайн
        Ros 56 Сегодня, 08:53
        0
        Я помню журнал "Коммунист", как то полистал, по моему самый тупой журнал был. Вечно в библиотеках лежал самый пыльный. Значит так им пользовались.
  18. Ив762 Офлайн
    Ив762 Сегодня, 08:52
    0
    А то! Пра-ви-ль-но! Прежде чем военным пенсионный возраст поднимать, крайне необходимо замполитов; и шобЪ были как комиссары в буржуйской пропаганде!!!
    P.s. Это не точная формулировка моей мысли, но по существу...
    В буквах просто много будет. Лень писать...
  19. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:00
    0
    Цитата: Alex Nevs
    Симбиоз -социализм для низов ,капитализм верхам.

    --------------------------
    Верхушка считает, что с народом надо как Сталин, а самой жить как Абрамович. Во всем виноваты 1940-е и 1990-е годы, а власть не при чем.
  20. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:03
    0
    Цитата: bober1982
    вести работу с жен.советом,позорить пьяниц и рассказывать о сложной международной обстановке.

    ------------------------------------------------------------
    Да, да, позорить условного лейтенанта Петрова, который не может выплатить очередной кредит и прославлять условного генерала Иванова, который ни в чем себе не отказывает. А международная обстановка настолько сложна, что надо народ драть как липку.