Минобороны России: Возврат к замполитам
Оборонное ведомство страны озвучивает планы по определённого рода реорганизации командного состава в частях и соединениях. Речь идёт об очередном «переименовании» заместителей командиров по работе с личным составом. До конца года, как отмечает газета «Известия», министерство обороны страны планирует превратить замов по РЛС (работе с личным составом) в замов по ВПР – военно-политической работе. Своеобразное возрождение института замполитов в армии.
В материале «Известий» отмечается, что изменения претерпит не только название должности как таковое, но и круг обязанностей тех офицеров, которые эти должности занимают. В частности, замы по ВПР будут заниматься «вопросам патриотизма военнослужащих, обеспечивать глубокое понимание государственной политики в области обороны». При этом заявлено, что заместители командиров по работе с личным составом главное внимание уделяли воспитанию личного состава и его дисциплине.
На самом деле последнее утверждение выглядит несколько странно. Всё зависело и продолжает зависеть от личности офицера, занимающего эту должность. У ответственного зама по РЛС хватало времени и возможностей для доведения до военнослужащих не только правил взаимоотношений между представителями личного состава, но и тех самых нюансов оборонной политики государства. Велась и патриотическая работа. Как ранее у ответственного замполита хватало времени и таланта для разъяснения сути вопросов патриотизма в армии, и ситуации со взаимоотношениями в коллективе военнослужащих (дисциплины).
Если же офицер не готов к качественному исполнению своих обязанностей, то его должность можно хоть трижды переименовать, ситуацию в отдельно взятом случае это вряд ли изменит. Хотя Минобороны, конечно, виднее.
Ранее сообщалось, что к 1 декабря ведомство завершит формирование Главного военно-политического управления.
Заместитель командира по ВПР будет подчиняться непосредственно командиру части и являться непосредственным начальником для всего остального личного состава в/ч.
В материале «Известий» отмечается, что изменения претерпит не только название должности как таковое, но и круг обязанностей тех офицеров, которые эти должности занимают. В частности, замы по ВПР будут заниматься «вопросам патриотизма военнослужащих, обеспечивать глубокое понимание государственной политики в области обороны». При этом заявлено, что заместители командиров по работе с личным составом главное внимание уделяли воспитанию личного состава и его дисциплине.
На самом деле последнее утверждение выглядит несколько странно. Всё зависело и продолжает зависеть от личности офицера, занимающего эту должность. У ответственного зама по РЛС хватало времени и возможностей для доведения до военнослужащих не только правил взаимоотношений между представителями личного состава, но и тех самых нюансов оборонной политики государства. Велась и патриотическая работа. Как ранее у ответственного замполита хватало времени и таланта для разъяснения сути вопросов патриотизма в армии, и ситуации со взаимоотношениями в коллективе военнослужащих (дисциплины).
Если же офицер не готов к качественному исполнению своих обязанностей, то его должность можно хоть трижды переименовать, ситуацию в отдельно взятом случае это вряд ли изменит. Хотя Минобороны, конечно, виднее.
Ранее сообщалось, что к 1 декабря ведомство завершит формирование Главного военно-политического управления.
Заместитель командира по ВПР будет подчиняться непосредственно командиру части и являться непосредственным начальником для всего остального личного состава в/ч.
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- Минобороны РФ
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