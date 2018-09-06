Два за год. ВВС США признали потерю второго БПЛА RQ-4 Global Hawk

Американские ВВС потеряли уже второй стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk за год с небольшим. Командование ВВС США признало потерю второго беспилотника в Средиземном море, сообщает The Drive.Согласно информации, предоставленной изданием, стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk был потерян еще в конце июня этого года, затонув у берегов Испании. Факт потери беспилотника командованием ВВС США скрывался на протяжении чуть больше 2-х месяцев и только после того, как было обнаружено место падения, был обнародован. Как оказалось, это один из RQ-4 Global Hawk, базирующихся на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Данные американские разведчики в основном совершают полеты в районах российской границы на Балтике и в Черном море, а также линии разграничения в Донбассе. Также замечены в районах сосредоточения постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.Как сообщил представитель Центра безопасности ВВС США Джош Эйкок, в настоящее время беспилотник найден, поднят на поверхность и доставлен на военно-морскую базу Рота. В дальнейшем он будет отправлен в США для установления причин крушения.Отмечается, что это уже вторая потеря RQ-4 Global Hawk за год с небольшим. 21 июня 2017 года беспилотник RQ-4 Global Hawk потерпел крушение на территории Соединенных Штатов, врезавшись в калифорнийскую пустыню.