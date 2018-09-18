Женщины белой расы выносят своим народам приговор?

Недавно в ряде стран Евросоюза (и в Австралии) прошла волна митингов и и манифестаций выросших здесь мусульман. Смысл их был прост, как выстрел: нечестивые европейцы, убирайтесь из нашей страны. Вы настолько мерзкие и развратные, что мы уже не в состоянии жить рядом с вами. Нам уезжать некуда, мы здесь родились и выросли, но с такими, как вы, нам жить уже невтерпеж. Найдите себе другую родину. Это будет справедливо.Надо признать, митинги были жестоко разогнаны. Особенно преуспели в этом австралийцы. Островные стражи порядка сбивали митингующих бородачей конями, поливали из водометов, травили собаками, дубинки летали в воздухе, как пропеллер кондиционера. Несколько тысяч человек оказалось в местных кутузках, где экзекуция наверняка была продолжена без лишних свидетелей.После чего последовал ряд интересных официальных заявлений официальных лиц. Министр финансов Австралии Питер Костелло, выступая на государственном телеканале, предложил всем поборникам шариата покинуть благословенный остров. "Если наши ценности не являются вашими, если вы хотите жить в стране, в которой правит закон шариата, или в теократическом государстве, тогда Австралия не для вас, — заявил министр. — Те, кто считают, что в Австралии есть два закона — австралийский и исламский, нагло лгут. Если вы не можете согласиться с парламентским законом, независимыми судами, демократией и предпочитаете всем этим ценностям цивилизации законы шариата, можете смело уезжать в другую страну. Я думаю, для вас это будет лучший вариант".Примерно в том же русле повел себя мэр канадского Квебека, отказавшись убрать свинину из школьного меню, чего требовали на митинге местные исламские клерикалы. "Местные мусульмане должны научиться жить в Квебеке, — заявил градоначальник. — Это они должны изменить свой образ жизни, а не канадцы, которые так щедро приветствовали их. Если Канада приняла кого-то на свою землю, то это не мэр приветствует иностранцев, а канадский народ в целом. Для мусульман, которым некомфортно в Канаде, есть 57 прекрасных мусульманских стран в мире, большинство из них малонаселены, где их наверняка встретят с распростёртыми объятиями. Если вы оставили вашу страну ради Канады, а не ради других мусульманских стран, это потому, что вы считаете жизнь в Канаде лучшей, чем в других. И мы не позволим вам довести Канаду до уровня этих 57 стран. Если вы приехали к нам с идеей, что вы будете вытеснять нас с вашим плодовитым распространением и в конечном итоге захватите нашу страну, вы должны вернуться в свою страну, откуда пришли..."Сказано более чем доходчиво. Сбросив накопившийся адреналин и внимательно выслушав официальных лиц, митингующие взяли тайм-аут, пообещав продолжение банкета. Несколько сотен непримиримых вняли предложениям покинуть страну обитания и уехали... в Сирию, пополнив ряды запрещенной в России террористической ИГИЛ. Они решили обрести свое счастье там.Оставшиеся пополнили ряды спящих ячеек и стали готовиться к новым акциям. Совершенно очевидно, что заявленный конфликт мировоззренческих парадигм разовой силовой акцией исчерпан не будет. Он просто был отложен для лучших времен. Для лучших с точки зрения клерикалов.И продолжение его не за горами. Поэтому хотелось бы порассуждать о степени готовности к нему тех, кто оказался по другую сторону обозначенных баррикад.Рассмотрим одну из граней (возможно, самую острую и болезненную для всего цивилизованного мира) этого конфликта. Бросившие вызов европейцам клерикалы — наиболее яркие представители традиционного общества. Семейные ценности (включая многодетность) для них — понятия священные. А вот в Европе семейные ценности давно трещат по всем швам. Гомосексуализм, педофилия, однополые браки и общая ориентация общества на бездетность, а не на продолжение рода, стали настоящим проклятием современного цивилизованного общества. На это, кстати, довольно прозрачно намекнул мэр Квебека, почувствовав исходящую от местных мусульман демографическую угрозу.Но почему женщины белой расы перестали рожать? Ведь это произошло не вчера. Тотальное ослабление материнского инстинкта у прекрасных представительниц белой расы было замечено еще в середине прошлого века. Сначала ученые уповали на материальную сторону проблемы. Мол, женщина не будет рожать, если не у ней не будет надежного финансового тыла. Действительность опровергла этот тезис. В Швеции самый высокий уровень жизни в Европе — и очень низкая рождаемость. В Афганистане самый низкий уровень жизни в мире — и бесконечный бэби-бум. То же самое в самых нищих африканских странах. Местные женщины на фоне обвальной нищеты рожают с какой-то кроличьей неутомимостью. В свое время премьер-министр не самой бедной европейской страны Сильвио Берлускони сделал интересное заявление. "Передо мной стояли три главные задачи, — сказал премьер. — Первая — заставить итальянских мужчин оторваться от юбок своих матерей. Вторая — заставить мужчин Италии вылезти из-под каблуков их жен. И третья — заставить итальянских женщин рожать больше одного ребенка. Буду честен: ни с одной из этих задач я не справился...."В этом отношении Россия успешно догоняет Европу. Для оправдании низкой рождаемости русских еще во времена Советского Союза современными и продвинутыми представителями прекрасного пола был придуман иезуитский по сути и содержанию лозунг: нечего нищету плодить! Миллионы женщин знали эту мантру как отче наш и твердили ее каждый раз, когда мужья робко намекали им на то, что неплохо было бы обзавестись вторым ребенком. Наиболее упертым и наименее понятливым супругам вообще отказывали в интимной близости, чтобы выжечь эту крамольную мысль из его бестолковой мужской головы.Какое-то время автор этих строк наивно пытался спорить с представительницами прекрасного пола на самых разных общественных площадках. Он пытался доказать, что дети — сами по себе богатство, ради которого стоит жить. И неизменно был побиваем камнями, в обилии имеющимися у женской аудитории. Дети — это нагрузка, бремя, ответственность, но никак не богатство, терпеливо втолковывали они ему азбучные (с их точки зрения) истины. Судя по сложившейся демографической ситуации в стране, мировоззрения созданного у нас в стране общества потребления никому не удалось переломить до сих пор.Женщины — это тоже часть общества. Общества потребления. А потреблять они умеют. И аппетиты их подогреваются неустанно самыми разнообразными корпорациями. Жажда потребления в современном обществе настолько сильна, что вытесняет из сознания даже материнский инстинкт. Дети же самим фактом своего существования отвлекают от бесконечного потребления. Вылупив одного ребенка и посчитав на этом свой материнский инстинкт выполненным, миллионы жен миллионов вполне себе состоятельных русских мужей продолжают отдаваться сполна ненасытному инстинкту потребления.А белая раса продолжает таять на глазах — на фоне клерикалов и непримиримых сторонников шариата, которые размножаются подобно наводнению. Гордая Европа уже тихо погасила свои гордые огни — на ее горизонте возник призрак Еврабии. Будем ждать, когда свои огни погасит и Россия?Или прозреем?Хотелось бы увидеть последнее, но пока нет даже намека на изменение кощунственной по сути и самоубийственной мировоззренческой парадигмы белой расы. Тысячелетиями женщины вели против мужчин тихую гендерную войну, требуя равных с ними прав. В мусульманском мире мужчины не сдали своих позиции, указав женщинам на их традиционное место возле детских кроваток. А вот в Европе слабая часть человечества победила. В результате на европейском континенте победившая женщина перестала быть женщиной и стала «тоже человеком». Со всеми отсюда вытекающими.Но какое отношение это имеет к тематике сайта topwar? Об этом резонно спросите вы. Самое прямое. Во-первых, у нас с каждым годом катастрофически уменьшается число мужчин, годных к службе в армии. Защитников с каждым годом становится все меньше. Во-вторых, резкое изменение демографической ситуации, которое происходит наших глазах, неизбежно реанимирует, подхлестнет и выведет на новый уровень ныне замороженные регионально-этнические конфликты.«Мы вас задавим численностью, — говорят плодовитые и многодетные азербайджанцы армянам с их «русской» рождаемостью. — На каждого одного армянского солдата мы родим пятерых азербайджанских. И Карабах все равно будет наш...»«Ну и что ты предлагаешь для исправления ситуации?» — спросите вы. Я предлагаю для начала вынести проблему на экспертное обсуждение. Не закрывать на нее глаза. Прочувствовать всю меру грядущей опасности. Очень не хочется, чтобы наши дети и внуки не были поглощены кровавым молохом межэтнической и межконфессиональной войны, на которую прозрачно намекал мэр Квебека. Глядишь, все вместе что-нибудь и придумаем.