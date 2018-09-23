2024 год. США беззащитны перед российским подводным флотом
По данным американской разведки, российский подводный флот будет находиться в полной боевой готовности уже в 2024 году, и противостоять ему американской армии будет попросту нечем, в чем США видят для себя угрозу колоссальных масштабов.
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к разведке США. По их мнению, Россия увеличивает расходы на подводный флот, сокращая при этом надводный.
Работы над созданием мощного подводного флота в России действительно ведутся стремительными темпами с учетом современных реалий и внешних угроз. Говоря об усилении подводного флота, подразумевается строительство подводных лодок по проекту 955 «Борей», о технических характеристиках которых уже много было рассказано. Подлодка может нести на себе до 20 гиперзвуковых ракет «Булава». США очень боятся трехступенчатых ракет «Булава», несущих в себе до 10 боеголовок, в том числе и ядерных, и способных точно попадать в цель на расстоянии 9-11 км за очень короткое время. Кроме этого, данный вид ракет оснащен защитой различной степени от вражеских ПРО. Ракета прошла все испытания, уже семь последних запусков подряд были признаны успешными.
Большого внимания также заслуживают и сами подлодки проекта 955 «Борей». Российский флот обладает тремя субмаринами данного типа. Это «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Юрий Долгорукий», к 2020 году будет принята на вооружение четвертая подлодка «Князь Владимир», известно, что она строится по модернизированному проекту 955 «Борей-А». К 2027 году планируется строительство 14 субмарин.
Телеканал CNBC сообщает о строительстве восьми субмаринах такого типа, относящегося к четвертому поколению атомных подлодок, уже к 2024 году. Больше всего журналистов беспокоит то, что «Булава», которыми оснащены субмарины «Борей», может нести на себе боеголовки, в десять раз превышающие знаменитую американскую бомбу «Little Boy», сброшенную на Хиросиму. А учитывая тот факт, что одна ракета несет до 10 боеголовок одновременно, подлодка «Борей» сможет запустить 200 гиперзвуковых ракет, в этом случает США действительно будут совершенно беспомощны, ведь скорость ракеты – порядка полутора километров в секунду.
Комментируя данную информацию, командующий стратегическим командованием США Джон Хайтен заявил следующее: «У нас нет никакой защиты, которая могла бы отрицать применение такого оружия против нас».
Также в статье отмечается необходимость «наращивания сдерживающих мощностей», для чего Пентагон ежегодно увеличивает бюджет на военные расходы. Однако здесь важно понимать, что именно Россия, обладающая самыми большими территориями и природными богатствами, развивает обороноспособность против нападения и никогда не применяет вооружение для завоеваний. В отличие от США с раздутым военным бюджетом!
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к разведке США. По их мнению, Россия увеличивает расходы на подводный флот, сокращая при этом надводный.
Работы над созданием мощного подводного флота в России действительно ведутся стремительными темпами с учетом современных реалий и внешних угроз. Говоря об усилении подводного флота, подразумевается строительство подводных лодок по проекту 955 «Борей», о технических характеристиках которых уже много было рассказано. Подлодка может нести на себе до 20 гиперзвуковых ракет «Булава». США очень боятся трехступенчатых ракет «Булава», несущих в себе до 10 боеголовок, в том числе и ядерных, и способных точно попадать в цель на расстоянии 9-11 км за очень короткое время. Кроме этого, данный вид ракет оснащен защитой различной степени от вражеских ПРО. Ракета прошла все испытания, уже семь последних запусков подряд были признаны успешными.
Большого внимания также заслуживают и сами подлодки проекта 955 «Борей». Российский флот обладает тремя субмаринами данного типа. Это «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Юрий Долгорукий», к 2020 году будет принята на вооружение четвертая подлодка «Князь Владимир», известно, что она строится по модернизированному проекту 955 «Борей-А». К 2027 году планируется строительство 14 субмарин.
Телеканал CNBC сообщает о строительстве восьми субмаринах такого типа, относящегося к четвертому поколению атомных подлодок, уже к 2024 году. Больше всего журналистов беспокоит то, что «Булава», которыми оснащены субмарины «Борей», может нести на себе боеголовки, в десять раз превышающие знаменитую американскую бомбу «Little Boy», сброшенную на Хиросиму. А учитывая тот факт, что одна ракета несет до 10 боеголовок одновременно, подлодка «Борей» сможет запустить 200 гиперзвуковых ракет, в этом случает США действительно будут совершенно беспомощны, ведь скорость ракеты – порядка полутора километров в секунду.
Комментируя данную информацию, командующий стратегическим командованием США Джон Хайтен заявил следующее: «У нас нет никакой защиты, которая могла бы отрицать применение такого оружия против нас».
Также в статье отмечается необходимость «наращивания сдерживающих мощностей», для чего Пентагон ежегодно увеличивает бюджет на военные расходы. Однако здесь важно понимать, что именно Россия, обладающая самыми большими территориями и природными богатствами, развивает обороноспособность против нападения и никогда не применяет вооружение для завоеваний. В отличие от США с раздутым военным бюджетом!
- Автор:
- Blogbaster_rus
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