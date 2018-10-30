Обыски и задержания: ФСБ ищет "сливших" данные Петрова и Боширова?

ФСБ РФ в рамках массовых мероприятий в отношении лиц, занимающихся продажей выписок из закрытых баз данных, задержала на рабочем месте сотрудника пограничной службы в Северо-Западном регионе. Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией, предполагается, что именно он продал информацию о поездках за границу Александра Петрова и Руслана Боширова.Сообщается, что за короткий период сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению утечек выписок из баз данных. В первую очередь сотрудники ФСБ занимались частными сыщиками, а также лицами, замеченными в торговле данными из закрытых баз данных. При этом под стражу почти никто не попал, все ограничивалось подписками о невыезде. В ходе проведения данных мероприятий были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Утверждается, что оба задержанных причастны к "сливу" информации об Александре Петрове и Руслане Боширове, хотя официально задержания проходили по делам, не связанным с этими персонами. Это дела, касающиеся незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; превышения полномочий частным детективом и нарушения неприкосновенности частной жизни.Отмечается, что данная операция является далеко не первой попыткой ФСБ пресечь существование "черного рынка" по торговле данными из "закрытых баз". Такие операции проводились в частности после "громких" убийств, а также после того, как в украинской базе "Миротворец" стали появляться выписки, содержащие личные данные внесенных в нее людей.