Порядок в ЛДНР наведёт Россия

Комплексную проверку спровоцировали события минувшего лета: резкое подорожание ГСМ (были установлены цены даже выше российских), затем «неурожай» зерновых, сам собой «рассосавшийся» после окрика сверху.Судя по всему, после убийства А. Захарченко терпение «кураторов» истощилось: началась комплексная зачистка властной вертикали. Почему-то сразу становилось понятно, что в ДНР процесс чистки местных элит едва ли пройдет также гладко и быстро, как в соседней республике. В результате процесс, занявший в Луганске немногим больше недели, в Донецке продолжается вот уже третий месяц.Суть происходящего 1 ноября емко изложил на заседании Совета министров ДНР новый и. о. председателя Совмина Александр Ананченко, который сообщил министрам (среди которых также немало новых лиц), что, «если за год их работы не будут достигнуты кардинальные изменения к лучшему, то будет рассматриваться вопрос об уходе правительства в отставку».Таинственного Александра Ананченко, о котором известно лишь то, что ранее он занимал пост советника в компании «Внешторгсервис» (нет даже нормальной фотографии Ананченко, кроме снятого издалека затылка), все однозначно связывают если не с «кураторами», то с «ВТС», под контроль которого сейчас перешли все промышленные активы (то есть тоже с россиянами). В любом случае кандидатура эта никак не связана с местными элитами и, судя по широким полномочиям и резким заявлениям, была продавлена сверху.Также как и кандидатура помазанного на царство Дениса Пушилина, еще недавно игравшего далеко не последнюю роль в высшем эшелоне власти республики. На фоне очевидной (и даже несколько грубоватой) поддержки со стороны «кураторов» врио Пушилин активно противопоставляет себя предшественникам, с которыми еще полгода назад пребывал в полном консенсусе.Пушилин обещает населению многое из того, что так и не удалось сделать власти во главе с Захарченко – открыть в республике филиал российского банка, упразднить таможню между ЛНР и ДНР, снизить цены на ГСМ и продукты питания и даже повысить зарплаты и пенсии. Параллельно предпринимаются действия, направленные на уничтожение влияния уцелевших представителей окружения Александра Захарченко. Республиканская гвардия и различные вооруженные формирования (в том числе и батальон Прилепина), ранее подчинявшиеся Захарченко и его аппарату, переведены в подчинение МВД и корпусу, «ВТС» окончательно вытесняет из республики украинских олигархов, сохранивших связи с принадлежавшими им ранее промышленными предприятиями, и т. д.Примечательно, что часть обещаний уже становится действительностью. 1 ноября АЗС в ДНР и ЛНР снизили стоимость дизтоплива на 7 рублей, 92-го бензина — на 6 рублей и 95-го — на 4 рубля. Цены теперь на уровне российских. Также появилась информация о повышении в ноябре зарплат бюджетникам на 20%.Понятно, что все эти масштабные сдвиги и улучшения не под силу Пушилину, не обладающему, в отличие от Александра Захарченко, ни силовым, ни властным ресурсом. Обеспечить выполнение обещаний, равно как и пост главы и относительно безопасное пребывание на нем, могут лишь так называемые кураторы. Которые, судя по последним событиям, пожаловали «титул» Денису Пушилину за неимением более подходящей кандидатуры и на условиях тотального внешнего управления и жесткого контроля.В принципе, если Пушилину предстоит играть роль свадебного генерала, его кандидатура может считаться вполне удовлетворительной, тем более что недавние друзья и коллеги, изгнанные из власти, будут обеспечивать дополнительную мотивацию для соблюдения договоренностей с кураторами. Если говорить честно, но грубо, для России и для республик нет никакой разницы, кто именно будет светиться на телеэкранах – лишь бы этот человек придерживался установленных рамок и не вредил. В принципе, точно так же в 2014 году продавили кандидатуру Александра Захарченко, не обладавшего на момент выборов достаточным авторитетом или известностью для победы. Непонятно только, зачем впоследствии пустили ситуацию в республике на самотек.С большим опозданием, но до людей, занимающихся взаимодействием с ЛДНР, наконец-то дошло, что формировать в Новороссии собственные элиты можно лишь в условиях тотального контроля и свирепого аудита. В противном случае, какие бы средства ни были затрачены на обеспечение социальной безопасности и восстановление экономики, все они уйдут в чьи-то широкие карманы или будут потрачены впустую. С аналогичной ситуацией Россия столкнулась в Крыму: 25 лет под Украиной привели к исчезновению управленцев как класса, развратили чиновников и госслужащих, приучили бизнесменов к теневым схемам и коррупции. Все это, разумеется, присутствует и в РФ, но далеко не в таких печальных масштабах.Будем надеяться, что все эти добрые знамения не пропадут втуне.