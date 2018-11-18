Япония, оружейный музей в Ижевске и мирное небо над головой
Республика Удмуртия, город Ижевск, знаменитый своими оружейниками. Японский корреспондент Митииака Хаттори посетил музей Калашникова.
Журналист был впечатлен. По его словам, он родился и воспитывался в «послевоенной атмосфере демократии», поэтому ситуация «дети и оружие» вызывает у него отторжение: «Я счастлив, что родился не в стране АК-47, а в стране AKB48».
Относительно Ижевска он отметил, что это обычный российский провинциальный город, в котором слегка ощущается национальный колорит. В целом нет резкого деления населения на русских и удмуртов. И даже в магазинах продают не удмуртские сувениры, а товары, относящиеся к оружейной промышленности.
Недаром Ижевск является родиной создателя автомата Калашникова. Первый оружейный завод был построен на основе ижевского металлургического завода еще в начале 19 века по приказу царя Александра I. Во времена СССР его назвали Ижевским машиностроительным заводом. Помимо него, построили и другие оборонные предприятия. Так создавалась мощная оружейная индустрия, прославившаяся после войны благодаря конструктору Михаилу Калашникову с его автоматом АК-47.
Журналиста удивило то, что россияне гордятся своим прошлым и показывают детям не ужасы войны, как в Японии, а рассказывают об оружии и его разработчиках. Его соотечественники не желают повторения военного кошмара, поэтому и стремятся к миру и гармонии во всем.
Стоит отметить, что все это лишь красивые слова, не имеющие отношения к действительности. Токио «прощается» с ограничениями для Сил самообороны, оснащая их современным ударным вооружением. Об этом еще в 2017 году написал портал «Евразия.Эксперт». Японская ПРО в регионе усиливалась, вызывая недовольство Пекина. России тоже пришлось акцентировать больше внимания на своих дальневосточных рубежах.
Ходят неофициальные разговоры о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен в отношении возрождения оборонного потенциала страны и возвращения Южных Курильских островов. Эксперты подозревают, что Токио втайне создает собственное ядерное оружие. Китайский веб-сайт Eastday.com в конце августа 2018 года разместил статью о том, что Синдзо Абэ готовится к войне с Россией не на жизнь, а на смерть.
Подобного рода новости создают впечатление об Японии не как о мирной демократической стране, чьи граждане и руководство страны намерены нюхать цветы и восторгаться поэзией, а совершенно противоположное. Вспомнился, к слову, Токийский трибунал и преступления японских ученых. Интересно, об этом японским ребятишкам рассказывают в музеях? Если нет, то это большая ошибка. Именно знание такой истории и ее последствий поможет избежать возникновения военных конфликтов в будущем с участием японских вооруженных сил. И не позволит стране лишиться еще каких-нибудь территорий…
Журналист был впечатлен. По его словам, он родился и воспитывался в «послевоенной атмосфере демократии», поэтому ситуация «дети и оружие» вызывает у него отторжение: «Я счастлив, что родился не в стране АК-47, а в стране AKB48».
Относительно Ижевска он отметил, что это обычный российский провинциальный город, в котором слегка ощущается национальный колорит. В целом нет резкого деления населения на русских и удмуртов. И даже в магазинах продают не удмуртские сувениры, а товары, относящиеся к оружейной промышленности.
Недаром Ижевск является родиной создателя автомата Калашникова. Первый оружейный завод был построен на основе ижевского металлургического завода еще в начале 19 века по приказу царя Александра I. Во времена СССР его назвали Ижевским машиностроительным заводом. Помимо него, построили и другие оборонные предприятия. Так создавалась мощная оружейная индустрия, прославившаяся после войны благодаря конструктору Михаилу Калашникову с его автоматом АК-47.
Журналиста удивило то, что россияне гордятся своим прошлым и показывают детям не ужасы войны, как в Японии, а рассказывают об оружии и его разработчиках. Его соотечественники не желают повторения военного кошмара, поэтому и стремятся к миру и гармонии во всем.
Стоит отметить, что все это лишь красивые слова, не имеющие отношения к действительности. Токио «прощается» с ограничениями для Сил самообороны, оснащая их современным ударным вооружением. Об этом еще в 2017 году написал портал «Евразия.Эксперт». Японская ПРО в регионе усиливалась, вызывая недовольство Пекина. России тоже пришлось акцентировать больше внимания на своих дальневосточных рубежах.
Ходят неофициальные разговоры о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен в отношении возрождения оборонного потенциала страны и возвращения Южных Курильских островов. Эксперты подозревают, что Токио втайне создает собственное ядерное оружие. Китайский веб-сайт Eastday.com в конце августа 2018 года разместил статью о том, что Синдзо Абэ готовится к войне с Россией не на жизнь, а на смерть.
Подобного рода новости создают впечатление об Японии не как о мирной демократической стране, чьи граждане и руководство страны намерены нюхать цветы и восторгаться поэзией, а совершенно противоположное. Вспомнился, к слову, Токийский трибунал и преступления японских ученых. Интересно, об этом японским ребятишкам рассказывают в музеях? Если нет, то это большая ошибка. Именно знание такой истории и ее последствий поможет избежать возникновения военных конфликтов в будущем с участием японских вооруженных сил. И не позволит стране лишиться еще каких-нибудь территорий…
- Автор:
- Ирина Логинова
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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