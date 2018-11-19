Военный эксперт заявил о "неизбежности корабельного обвала" в ВМФ РФ
Очередной военный эксперт выступил в отечественных СМИ с неутешительным прогнозом по поводу будущего российского Военно-морского флота. Речь идёт о публикации капитана 3-го ранга запаса Максима Климова на портале «Новости ВПК». По его словам, в российском кораблестроении наблюдаются серьёзнейшие проблемы, отсутствие срочного решения по которым может привести к необратимым для флота последствиям.
В первую очередь эксперт отмечает критическую ситуацию в строительстве и модернизации надводных кораблей ВМФ РФ. Слово «устарели» в публикации встречается многократно. Речь идёт об устаревании и износе кораблей как ближней, так и дальней морских зон.
Автор материала ставит «диагноз»:
В том же материале военный эксперт раскритиковал осуществляемую модернизацию российских военных кораблей. Из материала:
По поводу других проектов Климов пишет, что это либо «запоздавшая» модернизация, либо «афера», либо «модернизация с рядом нерешённых в техническом плане вопросов».
Из статьи:
Автор высказывается о необходимости строительства экспедиционных фрегатов дальней зоны, корветов ОВР. Также среди предложений капитана 3 ранга запаса – увеличение серий по ряду существующих проектов, немедленное устранение технических недостатков, расширение в плане использования крылатых ракет «Калибр» в качестве вооружений имеющихся и строящихся кораблей. За всё хорошее против всего плохого.
В первую очередь эксперт отмечает критическую ситуацию в строительстве и модернизации надводных кораблей ВМФ РФ. Слово «устарели» в публикации встречается многократно. Речь идёт об устаревании и износе кораблей как ближней, так и дальней морских зон.
Автор материала ставит «диагноз»:
Корабельный «обвал» в начале 2020-х неизбежен.
В том же материале военный эксперт раскритиковал осуществляемую модернизацию российских военных кораблей. Из материала:
МРК проекта 22800 – самый успешный проект современности, но … он фактически был ВМФ не нужен.
По поводу других проектов Климов пишет, что это либо «запоздавшая» модернизация, либо «афера», либо «модернизация с рядом нерешённых в техническом плане вопросов».
Из статьи:
Корвет 20386 – порочная концепция, крайне слабое вооружение, (...) до сих пор не решен ряд принципиальных технических проблем по функционированию этого проекта как боевой системы (первое – оценка деформаций надстройки и фундаментов ФАР даёт величины более ширины «луча» ФАР (причем случайные!), - т.е. стабилизация луча заведомо не обеспечена!).
Автор высказывается о необходимости строительства экспедиционных фрегатов дальней зоны, корветов ОВР. Также среди предложений капитана 3 ранга запаса – увеличение серий по ряду существующих проектов, немедленное устранение технических недостатков, расширение в плане использования крылатых ракет «Калибр» в качестве вооружений имеющихся и строящихся кораблей. За всё хорошее против всего плохого.
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