Военный эксперт заявил о "неизбежности корабельного обвала" в ВМФ РФ

Корабельный «обвал» в начале 2020-х неизбежен.

МРК проекта 22800 – самый успешный проект современности, но … он фактически был ВМФ не нужен.

Корвет 20386 – порочная концепция, крайне слабое вооружение, (...) до сих пор не решен ряд принципиальных технических проблем по функционированию этого проекта как боевой системы (первое – оценка деформаций надстройки и фундаментов ФАР даёт величины более ширины «луча» ФАР (причем случайные!), - т.е. стабилизация луча заведомо не обеспечена!).