В МО РФ представили порядок применения вооружений по лайнерам-нарушителям

При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 километров (для Восточного военного округа - 100 километров) и менее и продолжающего полёт в направлении государственной границы, или при внезапном обнаружении в 150-километровой приграничной (приморской) полосе над территорией Российской Федерации неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы.



