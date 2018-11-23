В МО РФ представили порядок применения вооружений по лайнерам-нарушителям
Минобороны РФ завершило работу над проектом постановления правительства, регламентирующим порядок применения вооружений и военной техники для защиты границ России. В частности, речь идёт о регламенте применения вооружений в случае приближения к воздушным рубежам страны угнанными авиалайнерами. Речь также идёт и о нормах применения вооружений и военной техники в отношении неопознанных воздушных судов и летательных аппаратов.
Длительное время обсуждалась норма применения оружия в случае угона самолёта. При этом немаловажное значение имел в процессе обсуждения и психологический аспект.
Из материала проекта постановления:
Далее сообщается, что экипажи дежурных самолётов и вертолётов должны осуществлять попытки связаться с экипажами упомянутых воздушных судов. В документе заявлено, что необходимо классифицировать воздушное судно на фоне установления тех или иных признаков.
Экипажу нарушающего или уже нарушившего госграницу воздушного судна (если речь не идёт о БПЛА) выдвигается главное требование: осуществить посадку на указанному аэродроме.
Далее говорится о применении вооружений дежурных сил на поражение – исключительно в том случае, когда судно, нарушив государственную границу России, не реагирует на требования и отказывается отвечать на какие-либо сигналы.
В связи с обсуждением сложного вопроса, связанного с лайнерами-нарушителями воздушных границ, обычно приводится пример от 1983 года. Речь идёт о сбитом «Боинге-747», выполнявшем рейс из Нью-Йорка в Сеул. Самолёт каким-то образом отклонился почти на 500 км от курса, оказавшись не просто в воздушном пространстве СССР, но ещё и над военными объектами советских войск на Дальнем Востоке. На одном из этапов полёта (до вхождения в воздушное пространство Советского Союза) «Боинг» подошёл на очень близкую дистанцию к американскому самолёту-разведчику «Боингу» RC-135. После того как лайнер (после многочисленных безуспешных попыток связаться с его экипажем) был сбит самолётом Су-15 ВВС СССР, было заявлено, что «его могли спутать с самолётом-разведчиком». Пилот Су-15 отмечал, что он несколько раз выпускал предупредительные очереди, но использовались «не трассирующие боеприпасы».
Странностей у того события немало. Почему пилоты фактически никак не реагировали на появление советских истребителей? Что происходило с их системами навигации, если те якобы не показали факта нарушения воздушных рубежей СССР? Почему не было никаких экстренных сигналов наземным службам, ведь не видеть советских истребителей пилоты «Боинга» не могли? До сих пор множество вопросов, на которые нет ответа. Это и порождает версию о «неслучайном уходе самолёта от курса».
Длительное время обсуждалась норма применения оружия в случае угона самолёта. При этом немаловажное значение имел в процессе обсуждения и психологический аспект.
Из материала проекта постановления:
При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 километров (для Восточного военного округа - 100 километров) и менее и продолжающего полёт в направлении государственной границы, или при внезапном обнаружении в 150-километровой приграничной (приморской) полосе над территорией Российской Федерации неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы.
Далее сообщается, что экипажи дежурных самолётов и вертолётов должны осуществлять попытки связаться с экипажами упомянутых воздушных судов. В документе заявлено, что необходимо классифицировать воздушное судно на фоне установления тех или иных признаков.
Экипажу нарушающего или уже нарушившего госграницу воздушного судна (если речь не идёт о БПЛА) выдвигается главное требование: осуществить посадку на указанному аэродроме.
Далее говорится о применении вооружений дежурных сил на поражение – исключительно в том случае, когда судно, нарушив государственную границу России, не реагирует на требования и отказывается отвечать на какие-либо сигналы.
В связи с обсуждением сложного вопроса, связанного с лайнерами-нарушителями воздушных границ, обычно приводится пример от 1983 года. Речь идёт о сбитом «Боинге-747», выполнявшем рейс из Нью-Йорка в Сеул. Самолёт каким-то образом отклонился почти на 500 км от курса, оказавшись не просто в воздушном пространстве СССР, но ещё и над военными объектами советских войск на Дальнем Востоке. На одном из этапов полёта (до вхождения в воздушное пространство Советского Союза) «Боинг» подошёл на очень близкую дистанцию к американскому самолёту-разведчику «Боингу» RC-135. После того как лайнер (после многочисленных безуспешных попыток связаться с его экипажем) был сбит самолётом Су-15 ВВС СССР, было заявлено, что «его могли спутать с самолётом-разведчиком». Пилот Су-15 отмечал, что он несколько раз выпускал предупредительные очереди, но использовались «не трассирующие боеприпасы».
Странностей у того события немало. Почему пилоты фактически никак не реагировали на появление советских истребителей? Что происходило с их системами навигации, если те якобы не показали факта нарушения воздушных рубежей СССР? Почему не было никаких экстренных сигналов наземным службам, ведь не видеть советских истребителей пилоты «Боинга» не могли? До сих пор множество вопросов, на которые нет ответа. Это и порождает версию о «неслучайном уходе самолёта от курса».
- Использованы фотографии:
- Hansueli Krapf CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12453850
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