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БТР-82А вооружат противотанковыми ракетами

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Российские БТР-82А будут оснащены противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Атака», приводит канал Звезда сообщение гендиректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.

БТР-82А вооружат противотанковыми ракетами



По словам гендиректора, инженеры предприятия планируют в ближайшее время сделать машину, которая будет оснащена «более серьезным вооружением».

На сегодняшний день мы уже испытали и пробуем поставить противотанковый ракетный комплекс "Атака", который действует на расстояние 6-ти километров,
сказал Красовицкий.

Управляемая ракета предназначена для уничтожения бронетехники противника, укрепленных боевых точек, надводных целей, а также низколетящих воздушных объектов.

ПТРК может устанавливаться на различные боевые машины, катера и вертолеты. Комплекс позволяет поражать объекты, не входя в зону противодействия. Высокая эффективность противотанковых ракет подтверждена, в том числе во время боевых действий в Сирии.

БТР-82, принятый на вооружение в 2013 году, является глубокой модернизацией бронетранспортеров БТР-80/80А. По сравнению с предшественниками машина обладает повышенным ресурсом эксплуатации, более высокой проходимостью и усиленной противоминной стойкостью. БТР имеет улучшенную систему пожаротушения, современные радиостанции и комбинированные приборы наблюдения.

БТР82 с индексом «А» означает наличие в боевом модуле 30-мм пушки 2А72.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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