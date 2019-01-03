Ручная фугасно-зажигательная граната
Можно ли как-то существенно улучшить поражающие свойства ручных гранат? Опыт конструирования различных типов гранат вроде бы говорит о том, что превзойти по эффективности поражения старую добрую Ф-1 не так-то просто, если вообще возможно. Ручные гранаты можно упростить, применить какие-то другие материалы, упростить и рационализировать технологию изготовления (этот аспект я рассматривал в своей статье "На смену легендарной Ф-1"). Но в целом поражающие свойства гранаты либо остаются такими же, либо даже ухудшаются.
Но все же есть интересный способ улучшить ручные гранаты и придать им дополнительные поражающие свойства. Способ этот состоит в том, чтобы добавить к ручной гранате зажигательные смеси на основе таких металлов, как алюминий и железо.
Горение термитной смеси
Хорошо известен термит — зажигательная смесь, состоящая из алюминиевого порошка и закиси-окиси железа (железной окалины). Она хорошо горит, дает высокую температуру и горячий шлак. Но для боеприпасов, в частности, гранат, не подходит. Во-первых, для ее зажигания требуется специальный воспламенительный состав. Во-вторых, ударная волна взрыва заряда разрушает термит, даже прессованный, на составные компоненты, в результате чего реакции восстановления оксида железа с выделением большого количества тепла не происходит. Такие попытки делались не раз и не два, но максимум, что выходило — это искры, которые были не состоянии поджечь даже пары бензина.
Тем не менее, прогрессивная военно-химическая мысль не стоит на месте, и эта задача была разрешена. Есть любопытный патент, принадлежащий ФГУП "Федеральный научно-производственный центр "НИИ прикладной химии" (авторы патента: Спорыхин А.И., Вареных Н.М., Конашенков А.И., Воронков С.И.) под мало что говорящим названием "Композиция зажигательного действия".
В этом патенте кратко излагаются результаты довольно большой серии экспериментов, связанных с испытанием зажигательных компонентов боеприпасов, снаряженных конденсированным взрывчатым веществом. Авторы этого патента испытали композицию, в которую входят алюминий, ряд металлов (железо, никель, цирконий, бор, медь, титан, кремний — вероятнее всего, имеются в виду их оксиды), а также углерод. По всей видимости, добавка углерода в виде, к примеру, технической сажи, делает подобный состав применимым именно в боеприпасах. В 21 композиции содержание алюминия колебалось от 2 до 30%, других металлов от 45 до 93%, углерода от 5 до 25%. Еще можно добавить фтор- или силиконовый полимер, а также красный фосфор. Состав формуется в гранулы различными способами, которыми снаряжается зажигательный или фугасно-зажигательный снаряд.
Зажигательный снаряд — идея далеко не новая. Эта схема наиболее наглядным образом показывает его действие. Здесь вариант с вышибным зарядом, адаптированный под обычные термитные смеси
Испытания показали (на образце с зарядом 20 кг взрывчатки), что такая зажигательная смесь под воздействием ударной волны самоупрочается и спекается в прочные и твердые агломераты размером от 5 до 55 мм, которые могут гореть после взрыва десятки секунд с высокой температурой и при этом выдерживают скорость метания свыше 1 км/сек и удар о цель (испытывался удар о железные листы).
Пожалуй, самая ядреная смесь, которая у них получилась, — это смесь №12 (20% алюминия, 25% циркония и по 5% никеля, железа, кремния, меди, бора, титана, а также 15% углерода). При взрыве боеприпаса получались агломераты до 40 мм, которые горели в течение 30 секунд с температурой 2900 градусов и выдерживали удар о твердую поверхность. Такие горящие частицы вполне способны проплавить лист стали, поджечь любое горючее вещество. Попадание такой частицы в человека, несомненно, причинит ему крайне тяжелые ожоги, с обугливанием и омертвлением кожи, мышц и костей, которые, вероятнее всего, приведут к смерти (весьма мучительной).
Ожог 4-й степени с обугливанием тканей: очень тяжелый, болезненный и трудноизлечимый
Если такими гранулами снарядить ручную гранату, то эффект от ее взрыва будет намного больше, чем от обычной ручной гранаты. Конечно, гранулы будут меньше, и горящие частицы также будут меньше по размерам, но при этом они вполне могут быть сопоставимыми с обычными образующимися осколками чугунного корпуса или осколочного элемента. Зажигательные частицы будут несколько легче, чем осколки, с меньшей убойной силой (но все-таки уплотненная ударной волной металлическая частица диаметром 4-5 мм вполне в состоянии убить и сама по себе), зато это с лихвой перекрывается ее зажигательными свойствами. Попадание в тело, помимо ранения, вызовет сильнейший ожог. Попадание на одежду и снаряжение вызовет их возгорание. Твердые горящие частицы могут повредить оружие, попасть на боеприпасы и вызвать их взрыв.
Наиболее эффективно применять такие гранаты в городском бою, например, для штурма зданий и зачистки комнат. Взрыв такой фугасно-зажигательной гранаты в комнате точно достигнет эффекта. Если кого-то не достало ударной волной от взрыва (что не редкость), то вполне может достать горящими частицами. Боец, получивший даже небольшие высокотемпературные ожоги, примерно как от сварки или расплавленного металла, и на котором загорелась одежда, уже перестает быть бойцом. Помещения и комнаты в домах, где идет бой, обычно завалены различным хламом, оставшимся от мирной жизни. Все это тоже загорается, и в помещении возникает пожар. Он заставит противника отступить, даже ему повезло избежать ударной волны, осколков и зажигательных частиц.
Да и вообще, взрыв ручной гранаты с разлетом горящих частиц и быстрым возникновением пожара сам по себе будет шокирующим и будет подавлять волю противника к сопротивлению.
Помимо городского боя, такие фугасно-зажигательные гранаты будут эффективны и в полевых условиях, и в бою в лесу (правда, тут надо иметь в виду неизбежность возникновения лесного пожара от взрыва таких гранат и применять их осмотрительно; правда, в некоторых случаях, когда противник имеет численный перевес и от него нужно отбиться или оторваться, устроить лесной пожар может быть тактически выгодно), и, разумеется, в разнообразных нападениях и диверсиях.
В общем, получается весьма эффективное оружие. Вопросы вызывает лишь сама композиция, состоящая из весьма ценных металлов, которые непросто получить. Жечь никель, медь, цирконий и так далее в гранатах и других боеприпасах может быть очень неразумным решением с военно-хозяйственной точки зрения. Исследователи испытали и более простой вариант, состоящий из 30% алюминия, 44% железа и 26% углерода. Он давал частицы размером до 4 мм, которые горели в течение 4 секунд с температурой около 1000 градусов. При ударе о твердую цель такие частицы разрушались.
Разработчики явно стремились создать зажигательный боеприпас, которым можно было бы уничтожать технику, по крайней мере легкобронированную, а также различные стационарные объекты вроде складов ГСМ. Отсюда проистекало их стремление подобрать такие компоненты, которые давали бы наилучший результат. Это стремление вполне понятно и оправданно. Но с моей точки зрения, есть широкая сфера применения и простых по составу композиций. Композиция из алюминия, железа и углерода может использоваться в ручных гранатах как наиболее дешевая и подходящая для массового производства.
Вероятно, этот наиболее простой состав можно улучшить, если добавить в него кварцевого песка (он же диоксид кремния). Сочетание алюминия и диоксида кремния также входит в список термитных смесей и используется для алюмотермического получения кремния. Получающийся в таком случае сплав глинозема и кремния очень горячий и плотный, при остывании он быстро твердеет. Но эту композицию стоит опробовать экспериментально, очень уж она привлекательна с военно-хозяйственной точки зрения.
Песок в смеси с алюминием и серой вполне в состоянии гореть
Во всяком случае, возможны различные типы гранат и других боеприпасов: от наиболее простых, в которых зажигательный эффект дополняет ударную волну и поражение осколками, до специальных типов гранат, выстрелов подствольного гранатомета, РПГ или миномета с ярко выраженным зажигательным воздействием.
Но все же есть интересный способ улучшить ручные гранаты и придать им дополнительные поражающие свойства. Способ этот состоит в том, чтобы добавить к ручной гранате зажигательные смеси на основе таких металлов, как алюминий и железо.
Горение термитной смеси
Хорошо известен термит — зажигательная смесь, состоящая из алюминиевого порошка и закиси-окиси железа (железной окалины). Она хорошо горит, дает высокую температуру и горячий шлак. Но для боеприпасов, в частности, гранат, не подходит. Во-первых, для ее зажигания требуется специальный воспламенительный состав. Во-вторых, ударная волна взрыва заряда разрушает термит, даже прессованный, на составные компоненты, в результате чего реакции восстановления оксида железа с выделением большого количества тепла не происходит. Такие попытки делались не раз и не два, но максимум, что выходило — это искры, которые были не состоянии поджечь даже пары бензина.
Тем не менее, прогрессивная военно-химическая мысль не стоит на месте, и эта задача была разрешена. Есть любопытный патент, принадлежащий ФГУП "Федеральный научно-производственный центр "НИИ прикладной химии" (авторы патента: Спорыхин А.И., Вареных Н.М., Конашенков А.И., Воронков С.И.) под мало что говорящим названием "Композиция зажигательного действия".
В этом патенте кратко излагаются результаты довольно большой серии экспериментов, связанных с испытанием зажигательных компонентов боеприпасов, снаряженных конденсированным взрывчатым веществом. Авторы этого патента испытали композицию, в которую входят алюминий, ряд металлов (железо, никель, цирконий, бор, медь, титан, кремний — вероятнее всего, имеются в виду их оксиды), а также углерод. По всей видимости, добавка углерода в виде, к примеру, технической сажи, делает подобный состав применимым именно в боеприпасах. В 21 композиции содержание алюминия колебалось от 2 до 30%, других металлов от 45 до 93%, углерода от 5 до 25%. Еще можно добавить фтор- или силиконовый полимер, а также красный фосфор. Состав формуется в гранулы различными способами, которыми снаряжается зажигательный или фугасно-зажигательный снаряд.
Зажигательный снаряд — идея далеко не новая. Эта схема наиболее наглядным образом показывает его действие. Здесь вариант с вышибным зарядом, адаптированный под обычные термитные смеси
Испытания показали (на образце с зарядом 20 кг взрывчатки), что такая зажигательная смесь под воздействием ударной волны самоупрочается и спекается в прочные и твердые агломераты размером от 5 до 55 мм, которые могут гореть после взрыва десятки секунд с высокой температурой и при этом выдерживают скорость метания свыше 1 км/сек и удар о цель (испытывался удар о железные листы).
Пожалуй, самая ядреная смесь, которая у них получилась, — это смесь №12 (20% алюминия, 25% циркония и по 5% никеля, железа, кремния, меди, бора, титана, а также 15% углерода). При взрыве боеприпаса получались агломераты до 40 мм, которые горели в течение 30 секунд с температурой 2900 градусов и выдерживали удар о твердую поверхность. Такие горящие частицы вполне способны проплавить лист стали, поджечь любое горючее вещество. Попадание такой частицы в человека, несомненно, причинит ему крайне тяжелые ожоги, с обугливанием и омертвлением кожи, мышц и костей, которые, вероятнее всего, приведут к смерти (весьма мучительной).
Ожог 4-й степени с обугливанием тканей: очень тяжелый, болезненный и трудноизлечимый
Если такими гранулами снарядить ручную гранату, то эффект от ее взрыва будет намного больше, чем от обычной ручной гранаты. Конечно, гранулы будут меньше, и горящие частицы также будут меньше по размерам, но при этом они вполне могут быть сопоставимыми с обычными образующимися осколками чугунного корпуса или осколочного элемента. Зажигательные частицы будут несколько легче, чем осколки, с меньшей убойной силой (но все-таки уплотненная ударной волной металлическая частица диаметром 4-5 мм вполне в состоянии убить и сама по себе), зато это с лихвой перекрывается ее зажигательными свойствами. Попадание в тело, помимо ранения, вызовет сильнейший ожог. Попадание на одежду и снаряжение вызовет их возгорание. Твердые горящие частицы могут повредить оружие, попасть на боеприпасы и вызвать их взрыв.
Наиболее эффективно применять такие гранаты в городском бою, например, для штурма зданий и зачистки комнат. Взрыв такой фугасно-зажигательной гранаты в комнате точно достигнет эффекта. Если кого-то не достало ударной волной от взрыва (что не редкость), то вполне может достать горящими частицами. Боец, получивший даже небольшие высокотемпературные ожоги, примерно как от сварки или расплавленного металла, и на котором загорелась одежда, уже перестает быть бойцом. Помещения и комнаты в домах, где идет бой, обычно завалены различным хламом, оставшимся от мирной жизни. Все это тоже загорается, и в помещении возникает пожар. Он заставит противника отступить, даже ему повезло избежать ударной волны, осколков и зажигательных частиц.
Да и вообще, взрыв ручной гранаты с разлетом горящих частиц и быстрым возникновением пожара сам по себе будет шокирующим и будет подавлять волю противника к сопротивлению.
Помимо городского боя, такие фугасно-зажигательные гранаты будут эффективны и в полевых условиях, и в бою в лесу (правда, тут надо иметь в виду неизбежность возникновения лесного пожара от взрыва таких гранат и применять их осмотрительно; правда, в некоторых случаях, когда противник имеет численный перевес и от него нужно отбиться или оторваться, устроить лесной пожар может быть тактически выгодно), и, разумеется, в разнообразных нападениях и диверсиях.
В общем, получается весьма эффективное оружие. Вопросы вызывает лишь сама композиция, состоящая из весьма ценных металлов, которые непросто получить. Жечь никель, медь, цирконий и так далее в гранатах и других боеприпасах может быть очень неразумным решением с военно-хозяйственной точки зрения. Исследователи испытали и более простой вариант, состоящий из 30% алюминия, 44% железа и 26% углерода. Он давал частицы размером до 4 мм, которые горели в течение 4 секунд с температурой около 1000 градусов. При ударе о твердую цель такие частицы разрушались.
Разработчики явно стремились создать зажигательный боеприпас, которым можно было бы уничтожать технику, по крайней мере легкобронированную, а также различные стационарные объекты вроде складов ГСМ. Отсюда проистекало их стремление подобрать такие компоненты, которые давали бы наилучший результат. Это стремление вполне понятно и оправданно. Но с моей точки зрения, есть широкая сфера применения и простых по составу композиций. Композиция из алюминия, железа и углерода может использоваться в ручных гранатах как наиболее дешевая и подходящая для массового производства.
Вероятно, этот наиболее простой состав можно улучшить, если добавить в него кварцевого песка (он же диоксид кремния). Сочетание алюминия и диоксида кремния также входит в список термитных смесей и используется для алюмотермического получения кремния. Получающийся в таком случае сплав глинозема и кремния очень горячий и плотный, при остывании он быстро твердеет. Но эту композицию стоит опробовать экспериментально, очень уж она привлекательна с военно-хозяйственной точки зрения.
Песок в смеси с алюминием и серой вполне в состоянии гореть
Во всяком случае, возможны различные типы гранат и других боеприпасов: от наиболее простых, в которых зажигательный эффект дополняет ударную волну и поражение осколками, до специальных типов гранат, выстрелов подствольного гранатомета, РПГ или миномета с ярко выраженным зажигательным воздействием.
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
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