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Беглый депутат: Порошенко молится на икону со своим ликом

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Эмигрировавший из Украины в Испанию экс-соратник Порошенко, бывший депутат Рады и предприниматель Александр Онищенко рассказал о церкви, созданной в доме украинского президента.




По словам Онищенко, в этой церкви находится икона с ликом Петра Алексеевича, о которой стало известно в 2016 году. Лики других неизвестных «святых» очень похожи на членов семьи Порошенко.

Я был у него дома – у него там своя собственная церковь. В этой церкви размещены иконы, где он изображен в роли святого. Заходит в собственную церковь и молится сам себе,
сказал Онищенко корреспонденту НТВ.

Беглый депутат: Порошенко молится на икону со своим ликом


Он также заявил, что в преддверии выборов Порошенко займется «подкупом избирателей», чтобы остаться на своем высоком посту. Онищенко знает, о чем говорит, поскольку раньше сам покупал голоса для президента в Верховной раде. Правда, всё записывал на диктофон.

Положить миллиард на выборы для него – это как инвестиция в самого себя,
отметил Онищенко, добавив, что глава Центризбиркома является человеком Порошенко.

Тем не менее, по словам предпринимателя, выборы на Украине могут расставить всё по своим местам, и из злейшего врага Перт Алексеевич превратится в доброго соседа по испанскому побережью.

Ранее украинские СМИ сообщили, что у Порошенко в Испании имеется вилла, которую он готовит как «запасной аэродром».

Напомним, Александр Онищенко покинул Украину в 2016 году после того как был обвинен в мошенничестве с контрактами на газ и хищении денежных средств на сумму €100 млн.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/spacelordrock, https://www.ntv.ru
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