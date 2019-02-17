Новое поколение «Ратника» получит сверхлёгкий БЛА
ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) ведет работы по созданию микробеспилотника, который войдет в состав боевой экипировки «Ратник» третьего поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Согласно информации, микробеспилотник предназначен для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений. Бесшумный БЛА позволяет следить за объектами и маневрированием противника с безопасного расстояния.
Беспилотник также способен находить цели, совершать облет заданного района или указанной точки.
Вес беспилотной системы, оснащенной видеоаппаратурой и средствами навигации, не будет превышать 1,5 кг, а ее рабочий диапазон температур позволит выполнять задачи в любых климатических условиях.
По словам индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова, включение беспилотника в экипировку повысит эффективность выполнения задач путем передачи военнослужащим необходимой для принятия решения информации.
Сообщается, что «Ратник» третьего поколения будет отличаться более высокой степенью защиты и уменьшенным весом.
Сегодня в войсках используется экипировка второго поколения. В пресс-службе отметили, что по итогам боевого применения не зафиксировано ни одного пробития бронезащиты.
В ближайшее время в «Ратник-2» будут включены дополнительные элементы, разрабатываемые для комплектов следующего поколения. Среди них медицинские датчики, электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла, и противоминная обувь.
Разработчики пообещали, что «Ратник-3» будет легче своего предшественника на 4 кг.
Согласно информации, микробеспилотник предназначен для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений. Бесшумный БЛА позволяет следить за объектами и маневрированием противника с безопасного расстояния.
Беспилотник также способен находить цели, совершать облет заданного района или указанной точки.
Вес беспилотной системы, оснащенной видеоаппаратурой и средствами навигации, не будет превышать 1,5 кг, а ее рабочий диапазон температур позволит выполнять задачи в любых климатических условиях.
По словам индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова, включение беспилотника в экипировку повысит эффективность выполнения задач путем передачи военнослужащим необходимой для принятия решения информации.
Сообщается, что «Ратник» третьего поколения будет отличаться более высокой степенью защиты и уменьшенным весом.
Сегодня в войсках используется экипировка второго поколения. В пресс-службе отметили, что по итогам боевого применения не зафиксировано ни одного пробития бронезащиты.
В ближайшее время в «Ратник-2» будут включены дополнительные элементы, разрабатываемые для комплектов следующего поколения. Среди них медицинские датчики, электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла, и противоминная обувь.
Разработчики пообещали, что «Ратник-3» будет легче своего предшественника на 4 кг.
- Использованы фотографии:
- ЦНИИТОЧМАШ, http://cniitm.ru
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