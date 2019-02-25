Израиль показал новую аэробаллистическую ракету Rocks

Опытный образец ракеты Rafael Rocks на подвеске истребителя Lockheed Martin F-16I (Soufa) ВВС Израиля

На прошедшей в индийском Бангалоре авиавыставке Aero India 2019 израильская компания Rafael Advanced Defense Systems впервые представила аэробаллистическую ракету авиационного базирования Rocks. Как заявили представители компании, испытания системы продолжаются, передает блог bmpd.По заявлению разработчиков из Rafael, ракета уже была несколько раз успешно запущена с истребителя Lockheed Martin F-16I (Soufa) ВВС Израиля, однако испытания системы еще не закончены. Предполагается, что новая ракета Rocks была создана на основе уже известной баллистической ракеты-мишени Black Sparrow разработки все той же Rafael, которая используется в Израиле для отработки систем ПРО.Основные характеристики новой ракеты не раскрываются, однако известно, что Rocks оснащена системой наведения последних модификаций, аналогичной управляемым авиационным бомбам SPICE, разработки компания Rafael. Головка самонаведения использует разработанную Rafael оригинальную технологию запоминания образа цели. Дальность стрельбы оценивается в несколько сот километров при пуске с большой высоты. Ракета оснащается проникающей или осколочно-фугасной боевой частью.На самолете F-16I может располагаться до четырех ракет Rocks.