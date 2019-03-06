Т-27: бронированная блоха
Страна Советов в двадцатые—тридцатые годы делает ставку на лёгкобронированные машины. Танковая программа, рассчитанная на три года, принимается в 1926 году. Общий фонд – 5 млн рублей, одна танкетка может стоить до 6000, танк – в три раза дороже.
Мал золотник да дорог
За основу берётся танкетка Carden-Loyd Mk IV, официально покупают лицензию. Британское чудо техники становится прототипом для советской танкетки Т-27.
Машина принимается постановлением РВС СССР от 13 февраля 1931 г.
Выпуск Т-27 разворачивается в 1931 – 1934 годах на московском заводе № 37, ленинградском «Большевике», на ГАЗе. Всего произведено 3328 экземпляров.
На 1 января 1941 г. РККА насчитывает 2558 машин, некоторое количество из них участвует в сражениях начала Великой отечественной войны, обороняя Москву и в битве за Крым.
Боевые данные Т-27 уже не вдохновляли, машина поражалась бронебойными пулями из винтовки с расстояния в две-три сотни метров. Бессильна Т-27 перед противотанковой пушкой 37-мм и 7,92-мм противотанковой винтовкой PzB 39.
Использовали во время войны танкетку и как учебную машину.
Вот для чего Т-27 отлично подходила ещё до начала германского вторжения – это разведка и машина связи, в составе разведподразделений общевойсковых и танковых соединений. Успешно применялась в воздушном десанте в составе бригад, здесь с удовольствием экспериментировали с десантированием различными методами.
В 1932 г. ОКБ Гроховского разрабатывает парашютно-десантную подвеску Т-27 для самолёта ТБ-1, и в том же году она поступает в авиацию.
Войска постепенно насыщаются лёгкими танками и Т-27 передают в танковые батальоны стрелковых дивизий.
Танкетка становится основой для создания первого отечественного гусеничного огнемёта, стрелявшего на 25 м. Больше того, во второй половине тридцатых Т-27 послужила основой лёгкой САУ, вооружённой динамо-реактивной пушкой 76-мм.
Обучили Т-27 буксировать противотанковые «сорокапятки».
Проявила себя Т-27 в разгроме движения басмачей, её ТТХ вполне хватало, чтобы выйти победителем из схватки с нерегулярным воинством, применяющим лёгкое стрелковое оружие, включая пулемёты.
По английским лекалам
Закупает образцы за рубежом специальная комиссия Главного управления механизации и моторизации, возглавляемая руководителем Военно-технического управления генералом И.А. Xалепским.
В руки отечественных специалистов попадает Carden-Loyd Mk IV. Инженеры Страны Советов не совсем довольны увиденным, и группа специалистов под руководством Н.Козыревского на заводе №37 вносит конструктивные усовершенствования. Двигатель набирает мощность до 40 «лошадок», новое сцепление, увеличиваются ведомые звёздочки. Танкетка получает пулемёт ДТ калибра 7,62 мм, с запасом в 2520 патронов. Броня от 6 до 10 мм, на днище – 4 мм. В экипаже — двое. Т-27 развивает максимальную скорость 42 км/ч при запасе хода в 110 км. Радиостанции и наблюдательных приборов нет. Связываются посредством флажков. На поле боя мехвод следит за ситуацией сквозь смотровую щель, пулемётчик использует для этих целей прицел пулемёта.
Корпус Т-27 собран на клёпках, форма коробчатая.
Машина несложна в эксплуатации, но недостаточная проходимость из-за узких гусениц. Военным хочется вращающуюся башню и возможность плавания, позже на базе танкетки создают лёгкий плавающий танк Т-37, вобравший данные применения Т-27.
Танкетку пытались вооружить посолиднее. Пробовали ставить 37-мм пушку Гочкиса и даже 76,2-мм орудие, но выяснился ряд проблем. Росла масса, и шасси не справлялось. Применение большого калибра делало машину неустойчивой. Да и пространства для размещения пушечных снарядов маловато. Про идею пушечной Т-27 пришлось забыть.
Однако танкетку хорошо приняли в армии, и уже к окончанию 1932 года удалось сформировать 65 батальонов по 50 танкеток в каждом.
Танкетка не обладала киногеничностью Т-26 или БТ, но вполне убедительно смотрелась как на учениях, так и в ходе парада на Красной площади.
Мал золотник да дорог
За основу берётся танкетка Carden-Loyd Mk IV, официально покупают лицензию. Британское чудо техники становится прототипом для советской танкетки Т-27.
Машина принимается постановлением РВС СССР от 13 февраля 1931 г.
Выпуск Т-27 разворачивается в 1931 – 1934 годах на московском заводе № 37, ленинградском «Большевике», на ГАЗе. Всего произведено 3328 экземпляров.
На 1 января 1941 г. РККА насчитывает 2558 машин, некоторое количество из них участвует в сражениях начала Великой отечественной войны, обороняя Москву и в битве за Крым.
Боевые данные Т-27 уже не вдохновляли, машина поражалась бронебойными пулями из винтовки с расстояния в две-три сотни метров. Бессильна Т-27 перед противотанковой пушкой 37-мм и 7,92-мм противотанковой винтовкой PzB 39.
Использовали во время войны танкетку и как учебную машину.
Вот для чего Т-27 отлично подходила ещё до начала германского вторжения – это разведка и машина связи, в составе разведподразделений общевойсковых и танковых соединений. Успешно применялась в воздушном десанте в составе бригад, здесь с удовольствием экспериментировали с десантированием различными методами.
В 1932 г. ОКБ Гроховского разрабатывает парашютно-десантную подвеску Т-27 для самолёта ТБ-1, и в том же году она поступает в авиацию.
Войска постепенно насыщаются лёгкими танками и Т-27 передают в танковые батальоны стрелковых дивизий.
Танкетка становится основой для создания первого отечественного гусеничного огнемёта, стрелявшего на 25 м. Больше того, во второй половине тридцатых Т-27 послужила основой лёгкой САУ, вооружённой динамо-реактивной пушкой 76-мм.
Обучили Т-27 буксировать противотанковые «сорокапятки».
Проявила себя Т-27 в разгроме движения басмачей, её ТТХ вполне хватало, чтобы выйти победителем из схватки с нерегулярным воинством, применяющим лёгкое стрелковое оружие, включая пулемёты.
По английским лекалам
Закупает образцы за рубежом специальная комиссия Главного управления механизации и моторизации, возглавляемая руководителем Военно-технического управления генералом И.А. Xалепским.
В руки отечественных специалистов попадает Carden-Loyd Mk IV. Инженеры Страны Советов не совсем довольны увиденным, и группа специалистов под руководством Н.Козыревского на заводе №37 вносит конструктивные усовершенствования. Двигатель набирает мощность до 40 «лошадок», новое сцепление, увеличиваются ведомые звёздочки. Танкетка получает пулемёт ДТ калибра 7,62 мм, с запасом в 2520 патронов. Броня от 6 до 10 мм, на днище – 4 мм. В экипаже — двое. Т-27 развивает максимальную скорость 42 км/ч при запасе хода в 110 км. Радиостанции и наблюдательных приборов нет. Связываются посредством флажков. На поле боя мехвод следит за ситуацией сквозь смотровую щель, пулемётчик использует для этих целей прицел пулемёта.
Корпус Т-27 собран на клёпках, форма коробчатая.
Машина несложна в эксплуатации, но недостаточная проходимость из-за узких гусениц. Военным хочется вращающуюся башню и возможность плавания, позже на базе танкетки создают лёгкий плавающий танк Т-37, вобравший данные применения Т-27.
Танкетку пытались вооружить посолиднее. Пробовали ставить 37-мм пушку Гочкиса и даже 76,2-мм орудие, но выяснился ряд проблем. Росла масса, и шасси не справлялось. Применение большого калибра делало машину неустойчивой. Да и пространства для размещения пушечных снарядов маловато. Про идею пушечной Т-27 пришлось забыть.
Однако танкетку хорошо приняли в армии, и уже к окончанию 1932 года удалось сформировать 65 батальонов по 50 танкеток в каждом.
Танкетка не обладала киногеничностью Т-26 или БТ, но вполне убедительно смотрелась как на учениях, так и в ходе парада на Красной площади.
- Автор:
- Константин Барановский
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