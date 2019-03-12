Новые противогазы ПМК-4 начали поступать в части 2-ой армии ЦВО

Воинские подразделения 2-ой гвардейской общевойсковой армии в Поволжье начали получать противогазы нового поколения ПМК-4. Как сообщает пресс-служба ЦВО, первая партия противогазов поступила в рамках гособоронзаказа.Первыми новыми средствами защиты органов дыхания будут оснащены военнослужащие отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Самарской области, а также специалисты РХБЗ в других частях и соединениях армии, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.О принятии на снабжение ВС РФ нового противогаза ПМК-4 сообщалось в конце июня 2017 года. Противогаз полностью интегрирован в состав индивидуальной экипировки "Ратник-2", а также может быть адаптирован под любые варианты индивидуальной экипировки военнослужащих. От противогазов других образцов отличается повышенной эластичностью за счет использования синтетического бутилкаучука и силикона. В ПМК-4 предусмотрена возможность потребления воды в процессе эксплуатации, а также установки средств коррекции зрения.На основе ПМК-4 разрабатывается новый противогаз для применения в арктических условиях.