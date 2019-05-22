Войска Хафтара сбили самолёт с иностранным наёмником

Противостояние продолжается

Меня попросили разрушить дороги и мосты.

Пока единственное, что мы можем сказать: это не португальский солдат,

ВВС правительства национального единства пытаются отрезать Хафтара от Юга

Египет официально поддержал Хафтара и его силы