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Войска Хафтара сбили самолёт с иностранным наёмником

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Противостояние продолжается


В Ливии продолжается противостояние между силами, лояльными правительству национального единства (ПНЕ), и контролирующим восток страны военачальником Халифой Хафтаром, чья Ливийская национальная армия (ЛНА) уже несколько недель пытается взять Триполи.

Войска Хафтара сбили самолёт с иностранным наёмником



Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что силы, лояльные военачальнику Халифе Хафтару, сбили военный самолет правительства Триполи, предположительно управляемый иностранным наемником. Машина была сбита к югу от столицы, пилот взят в плен.

Пресс-служба ЛНА опубликовала видео допроса пилота. На кадрах человек отвечает на вопросы, заданные на английском языке.

Пилот называет себя Джимми Рисом двадцати девяти лет, на вопрос о стране происхождения отвечает: «Португалия». На вопрос, что он делает в Ливии, летчик ответил:
Меня попросили разрушить дороги и мосты.


По словам пилота, это был гражданский контракт с кем-то по имени Хади, однако полное имя этого человека не называлось.

В Лиссабоне Министерство обороны Португалии так и не смогло подтвердить гражданство пилота.

Пока единственное, что мы можем сказать: это не португальский солдат,

— официально заявила Reuters пресс-секретарь министерства.

Reuters также сообщает со ссылкой на местных жителей, что самолет был сбит с земли зенитным огнем. Машина была уничтожена в воздухе над населенным пунктом Аль-Хира, расположенным в 10 км от важного стратегического важного города Гарьяна.

ВВС правительства национального единства пытаются отрезать Хафтара от Юга



22 мая ВВС, подконтрольные ПНЕ, нанесли не менее 6 авиаударов по позициям ЛНА в пригороде Триполи Гарьян. Этот стратегически важный населенный пункт был занят войсками маршала еще в начале апреля, когда Халифа Хафтар начал свое наступление на столицу страны.

Тогда маршал обещал взять Триполи за 48 часов, однако столкнулся с ожесточенным сопротивлением защитников города, многие из которых представляют главный мятежный город прошлой гражданской войны, Мисурату.

Целью бомбардировки было прекращение снабжения войск ЛНА оружием и боеприпасами. Также сообщается о том, что в южной части ливийской столицы идут ожесточенные бои.


Египет официально поддержал Хафтара и его силы


Тем временем Каир заявил о своей поддержке Хафтара. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри.

По его словам, Египет привержен курсу политического урегулирования конфликта и будет предпринимать усилия, чтобы все вооруженные силы страны перешли под командование Халифы Хафтара.
Автор:
Евгений Каменецкий
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