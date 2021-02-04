Линейка бронеавтомобилей «Стрела» пополнится новым многоцелевым небронированным внедорожником

Линейка автомобильной техники "Стрела" создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. (...) В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии

В рамках ОКР будут разработаны многоцелевые бронированный и небронированный автомобили, а также шасси на их базе для монтажа вооружения и специального оборудования. Опытные образцы новой техники уже в 2021 году выйдут на этап предварительных испытаний, график согласован и утвержден военным ведомством