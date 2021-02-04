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Линейка бронеавтомобилей «Стрела» пополнится новым многоцелевым небронированным внедорожником

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Линейка бронеавтомобилей «Стрела» пополнится новым многоцелевым небронированным внедорожником

Российская армия в ближайшем будущем получит на вооружение новый многоцелевой автомобиль. О разработке небронированной машины для военных на базе бронеавтомобиля "Стрела" сообщил гендиректор "Военнно-промышленной компании" Александр Красовицкий.


Новый небронированный многоцелевой автомобиль войдет в линейку создаваемых ВПК для Минобороны машин, в перспективе он должен обновить существующий парк универсальных внедорожников российской армии. Разработка будет вестись в рамках контракта, заключенного с Минобороны в декабре прошлого года.

Линейка автомобильной техники "Стрела" создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. (...) В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии

- приводит ТАСС слова главы ВПК.

В середине декабря прошлого года пресс-служба ВПК сообщила о подписании контракта на разработку новых легких бронеавтомобилей семейства "Стрела". Контракт предусматривает разработку 4-х новых бронеавтомобилей легкого класса к уже созданным многоцелевому бронеавтомобилю "Стрела" и защищенному автомобилю-амфибии.

В рамках ОКР будут разработаны многоцелевые бронированный и небронированный автомобили, а также шасси на их базе для монтажа вооружения и специального оборудования. Опытные образцы новой техники уже в 2021 году выйдут на этап предварительных испытаний, график согласован и утвержден военным ведомством

- заявили в ВПК.

Отмечается, что в линейку автомобилей, наряду с многоцелевым небронированным внедорожником, войдет легкое багги для сил специальных операций.

О разработке нового семейства легких бронеавтомобилей "Стрела" компания "ВПК" сообщила летом 2020 года. Разработка была проведена в инициативном порядке. Бронеавтомобили были испытаны во время учений "Кавказ-2020".
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24 комментария
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  1. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 09:38
    -7
    Может эта машина пойдёт на замену УАЗ-469. Может, наконец-то, ручки открывания дверей нормальные сделают !?
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 09:40
    +13
    Хорошо это все, конечно, но у меня уже от изобилия броневиков в глазах рябит.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 09:40
    +9
    Плодят и плодят типы, не пора ли остановиться?
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 10:00
      +1
      Они это делают в инициативном порядке. Пусть . Выбор это всегда хорошо.
      1. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 10:07
        +3
        И кошмар для снабженцев.
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 10:10
          0
          До снабженцев еще на вооружение попасть надо)
          1. Старый танкист
            Старый танкист Сегодня, 10:34
            +1
            Уже напопадало куча разных моделей и ещё МО хочет. Просто у ГАБТУ нет понимания, что же им нужно в плане бронеавтомобилей. По тяжёлым вроде бы определились, а вот среднего и лёгкого класса полный бардак.
            1. carstorm 11
              carstorm 11 Сегодня, 11:08
              0
              Это ИНИЦИАТИВНАЯ разработка как и многие другие. Тигры тоже менять пора как и 469 вот и хотят влезть многие со своими разработками. А МО выбирать будет.
              1. Старый танкист
                Старый танкист Сегодня, 11:20
                +1
                "Тигр" тоже был инициативной разработккой, потом шейхи баблом поддержали.
                "Тигр" менять надо, согласен. Но с концепцией замены должно ГАБТУ определиться, ТТЗ разработать, тендер объявить. А так на инициативщиков полагаясь, то нужно для войск можно никогда не дождаться.
    2. prior
      prior Сегодня, 10:38
      +2
      Как можно остановиться ! За каждым типом угадываются огромные деньги и взятки, взятки, взятки....
      А вы говорите остановиться.
  4. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 09:52
    +4
    Очередное изделие, которое будет выпущено мелкой партией и забыто. И почему уазики пытаются менять на машины, вдвое бОльшие по объёму и втрое - по цене? И багги какие-то чуть не десятками типов предлагают, а посмотришь - обычный автомобиль со снятой обшивкой. Причём тоже нездорово крупный.
  5. Ilya098
    Ilya098 Сегодня, 10:03
    +2
    Разработка была проведена в инициативном порядке

    Не понимаю, почему некоторым не нравится большое количество разработок компании ВПК, они же ее ведут в инициативном порядке, на свои деньги. Специалисты получают опыт, можно будет продавать авто за рубеж, а еще если он понравится МО, то пойдет в войска, причем деньги на саму разработку МО не тратило.. Плюс можно заменить парк устаревающей и изношенной техники.
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 10:24
      +4
      Да ничего плохого в инициативных разработках нет. Вот только в армии всегда стремились к унификации, а не разнообразию.
      Так что МО стоит опрелелиться единообразием модельного ряда.
      1. Ilya098
        Ilya098 Сегодня, 10:45
        0
        Стрела это продукт ВПК и она имеет общие детали, элементы конструкции с другой техникой ВПК. На базе стрелы планируется целое семейство автомобилей, от амфибий и багги до машины для транспортировки на внешней подвеске МИ-8. Если она пойдет в войска, то различные её модификации займут нишу легких автомобилей в нескольких родах войск и появится своего рода унификация. К тому же изначально спроектированная как легкий автомобиль, она будет лучше справляться с возложенными на нее задачами, чем облегченная версия атлета или тигра.
        1. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 11:27
          -1
          Хорошо если всё так и будет. Но лёгкий броневичок, как базу, или как сейчас модно говорить платформу, под мотаж различного вооружения и оснашения использовать можно очень ограниченно. Так что много модификаций не будет. Но н ша эта у нас сейчас пустует однозначно.
          А вот то, что армия обратило внимание на ВПКашный небронированный универсальный внедорожник говорит о том, что у УАЗ с его "Патриотами" что-то незадалось.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 12:33
            0
            Цитата: Старый танкист
            небронированный универсальный внедорожник

          2. Ilya098
            Ilya098 Сегодня, 13:45
            0
            Пишут, что будет создано 6 машин на базе стрелы, часть уже готова. Еще интересный момент есть про защищенность
            Красовицкий сообщил, что при тех же защитных качествах, как у «Тигра», машина стоит в два раза дешевле, а ее вес составляет 4,7 тонны.
            https://tvzvezda.ru/news/opk/content/2021241128-tYFnF.html Думаю применение она все же найдет, и авиатранспортабельна, и дешева, и унификация с другими автомобилями этого семейства есть.

            Уаз"Патриот" вроде бы используют как опытную тачанку и как автомобиль для военной полиции, про другое применение не слышал. Военная полиция скорее всего продолжит закупать патриоты, ибо атлет/стрела на улицах города будут сильно выделятся, а простой патриот внимания не привлекает.
            Тачанка наверное останется в экспериментальном подразделении, но дальше не пойдет и стрела его там не заменит, все таки назначения у гантрака и легкого броневика разные
  6. Абросимов Сергей Олегович
    Абросимов Сергей Олегович Сегодня, 10:12
    +1
    Цитата: mark1
    Хорошо это все, конечно, но у меня уже от изобилия броневиков в глазах рябит.


    А при чем тут броневики? В статье и в заголовке говорится о НЕБРОНИРОВАННОМ ВНЕДОРОЖНИКЕ.
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 10:36
      0
      В статье речь не только о небронированном внедорожнике. Или Вы только заголовки читаете?
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:31
    +1
    Это хорошо что у нас есть выбор ,возможность для конкуренции.Интересно,все эти автомобили стандартизированы и не пора уже сделать выбор ?
    1. DWG1905
      DWG1905 Сегодня, 15:39
      0
      На ISUZU смахивает. А производственная база у ВПК где, что за комплектация, какую серию смогут освоить, без продажи на гражданском рынке затея убыточна. С авто у нас плохо. В данном случае правильней купить лицензию вместе с заводом и не изобретать велосипед. Запад не продаст, тогда в Китае.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 19:16
        0
        В прогрессивных странах используют гражданское шасси .Типа Ф-150 или ЛК . У нас его нет. Вот идут от обратного.
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:32
    0
    Цитата: carstorm 11
    Они это делают в инициативном порядке. Пусть . Выбор это всегда хорошо.

    Даже частично предприятие государственное финансирование из бюджета,из кармана налогоплательщиков.За новостями с броневиками уже перестал следить-столько названий-запутаешься.И для армии и ФСБ и НГ -десятки машин.Приоритеты у нас не в почете.Каждый хочеть откусить часть бюджетного пирога.Причем не только по колесным машинам,везде такое.Поэтому ничего не строиться массово.Программы растягиваются на десятилетия. hi
  9. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 19:15
    0
    Надеюсь , сделают нормальный гражданский внедорожник и Дизель и АТ к нему. Если УАЗ не может .