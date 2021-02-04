Линейка бронеавтомобилей «Стрела» пополнится новым многоцелевым небронированным внедорожником

Российская армия в ближайшем будущем получит на вооружение новый многоцелевой автомобиль. О разработке небронированной машины для военных на базе бронеавтомобиля "Стрела" сообщил гендиректор "Военнно-промышленной компании" Александр Красовицкий.
Новый небронированный многоцелевой автомобиль войдет в линейку создаваемых ВПК для Минобороны машин, в перспективе он должен обновить существующий парк универсальных внедорожников российской армии. Разработка будет вестись в рамках контракта, заключенного с Минобороны в декабре прошлого года.
Линейка автомобильной техники "Стрела" создается в соответствии с опытно-конструкторской работой Министерства обороны РФ. (...) В серии также будет многоцелевой небронированный автомобиль, который в перспективе позволит обновить парк универсальных внедорожников российской армии
- приводит ТАСС слова главы ВПК.
В середине декабря прошлого года пресс-служба ВПК сообщила о подписании контракта на разработку новых легких бронеавтомобилей семейства "Стрела". Контракт предусматривает разработку 4-х новых бронеавтомобилей легкого класса к уже созданным многоцелевому бронеавтомобилю "Стрела" и защищенному автомобилю-амфибии.
В рамках ОКР будут разработаны многоцелевые бронированный и небронированный автомобили, а также шасси на их базе для монтажа вооружения и специального оборудования. Опытные образцы новой техники уже в 2021 году выйдут на этап предварительных испытаний, график согласован и утвержден военным ведомством
- заявили в ВПК.
Отмечается, что в линейку автомобилей, наряду с многоцелевым небронированным внедорожником, войдет легкое багги для сил специальных операций.
О разработке нового семейства легких бронеавтомобилей "Стрела" компания "ВПК" сообщила летом 2020 года. Разработка была проведена в инициативном порядке. Бронеавтомобили были испытаны во время учений "Кавказ-2020".