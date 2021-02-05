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«Тренируйся, чтобы выжить»: НАТО отработала атаки авиации на советско-российские ЗРК

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На французской авиабазе Гростенкин отрабатывались боевые действия авиации в условиях радиоэлектронного подавления. В учениях кроме хозяев приняли участие американские и немецкие подразделения, оснащённые вертолётами Tiger, Puma и Gazelle, а также истребителями Mirage и Rafale, которые выступали в роли атакующих средств.


Бундесвер привёз на манёвры снятые с вооружения системы ПВО Roland, США – симуляторы угроз TRTG и Smokey-SAM. TRTG моделировал советский зенитно-ракетный комплекс SA-8 («Оса».)

ЗРК Roland находились на службе с 1977 года и использовались главным образом немецкой и французской армиями. К 2007 году бундесвер снял их с вооружения. Как отмечает ряд экспертов, концептуально и визуально немецкие ЗРК близки к современным российским комплексам «Панцирь-С». Поэтому можно предположить, что их активное участие в манёврах призвано имитировать борьбу с последними. Тем более, что «Панцирь-С» являются одним из наиболее многочисленных средств ПВО в рядах потенциального противника НАТО, то есть в российских войсках.

Обучение пилотов использованию бортовой аппаратуры самозащиты в радиоэлектронном бою в сочетании с соответствующей тактикой должно постоянно отрабатываться и улучшаться. В соответствии с девизом: «Тренируйся, чтобы выжить»

- отмечено в бундесвере.

Использованы фотографии:
Сайт Минобороны ФРГ
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14 комментариев
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  1. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 01:04
    +8
    Ну и нашим лётчикам такие учения не помешали бы, в свете приближения боевой техники НАТО непосредственно к нашим границам !
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 01:21
    +1
    Тренируются на списанных системах ПВО. А по-новее ничего не нашлось? Или древний "Роланд" они считают равным современному "Панцирю"? Тогда пусть тренируются...на кошечках...
  3. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 01:43
    +1
    Не совсем понятно, раз там Рафали и Миражи в роли атакующих, то причем тут вертолеты? С истребителя можно пустить противорадиолокационную ракету с намного большего расстояния, чем с вертолетов свои хеллфайры. Или просто купят у Израиля Harop, он сам прилетит найдет ПВО и уничтожит (хоть с 1000км). Или сами сделают такие БПЛА, благо страны развитые, вместо того чтоб играться судьбами пилотов вертолетов. Возможно тема этих учений не полностью раскрыта, потому что глупость какая-то в т.ч с выбором имитационных ПВО.
    1. Tucan
      Tucan Сегодня, 01:50
      +2
      Возможно тема этих учений не полностью раскрыта, потому что глупость какая-то в т.ч с имитационными ПВО.

      Я бы не стал считать наших "партнёров" глупыми. На западе достаточно много имитаторов воспроизводящих работу СНР наших ЗРК. Кроме того, авиация НАТО и Израиля регулярно участвует в учениях в которых задействуются советские и российские комплексы ПВО имеющиеся на американских полигонах, а так же словацкие, болгарские и греческие С-300П.
  4. Emil Mamedoff
    Emil Mamedoff Сегодня, 01:55
    +2
    Цитата: Tucan
    Возможно тема этих учений не полностью раскрыта, потому что глупость какая-то в т.ч с имитационными ПВО.

    Я бы не стал считать наших "партнёров" глупыми. На западе достаточно много имитаторов воспроизводящих работу СНР наших ЗРК. Кроме того, авиация НАТО и Израиля регулярно участвует в учениях в которых задействуются советские и российские комплексы ПВО имеющиеся на американских полигонах, а так же словацкие, болгарские и греческие С-300П.

    Согласен с вами, но если бы как Вы отметили - на реальных С300 и подобных системах, которые они найдут у своих партнёров, то да. У них отработка ВВС против ПВО лучшая в мире, никто не спорит. Я конкретно про эти учения.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 02:37
    +4
    Как реально будут натовские лётчики прорывать ПВО России мы увидели на примере разгрома ПВО Ирака, Сербии и сейчас видим по атакам израильской авиации против ПВО Сирии.Первочередные цели будут натовцев будут конечно в Крыму и Калининграде. В НАТО уже всерьёз обсуждают планы нападения на нас, шутки кончились. Как только ситуация внутри России достигнет полной анархии и неопределённости из за действий пятой колонны в бой вступят
    открытые враги России. Конечно первыми на мясо пойдут поляки, румыны, прибалты, украинцы те кто больше всех ненавидит Россию за их спиной в случае успеха пойдут американцы, французы, немцы, венгры и т.д.

    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 02:48
      +2
      Как реально натовцы будут прорывать наше ПВО мы увидим тогда, когда они реально будут прорывать наше ПВО.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 03:40
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Как реально будут натовские лётчики прорывать ПВО России

      Американцы-то понятно - там клинический случай, поле напаханное для работы психиатра. А французы в 19812-м и немцы в 1941-м не наманеврировались? Хоть бы легенду учений понейтральнее выдумали, что ли....
      Цитата: Леха с Андроида.
      Конечно первыми на мясо пойдут поляки, румыны, прибалты, украинцы те кто больше всех ненавидит Россию. За их спиной в случае успеха пойдут американцы, французы, немцы, венгры и т.д.

      Сомневаюсь, что американцы вобще пойдут. Если только в составе трофейных и айнзац комманд... Не затем они столько десятилетий "трудились", воспитывая "мясо",не за тем они столько денег вбухали в русофобию, чтобы "впереди на лихом коне" башку в пекло совать.
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 05:01
      +1
      Тактика прорыва ПВО не изменилась. Малые высоты, постановка помех, массированное применение противорадиолокационных ракет. Пример на фото. вышел к ЗРК на предельно малой высоте с использованием углов закрытия местности.
      Противодействие такой тактике, ЗРПК, ПЗРК вынесенные за пределы позиции так чтобы перекрыть мертвую воронку основного комплекса и создать взаимное прикрытие и общее поле обнаружения целей на малых высотах.
  6. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 03:46
    +1
    Цитата: 1976AG
    Как реально натовцы будут прорывать наше ПВО мы увидим тогда, когда они реально будут прорывать наше ПВО.

    Только нам к этому надо быть готовыми и суметь отразить нападение.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:18
    0
    Цитата: 1976AG
    Как реально натовцы будут прорывать наше ПВО мы увидим тогда, когда они реально будут прорывать наше ПВО.

    Шаблон в действиях НАТО и США никто не отменял. Исторически все вторжения в Россию начинаются с известных рубежей и всегда внезапно без предварительного объявления войны. hi
    Нового мы тут ничего не увидим.
  8. bober1982
    bober1982 Сегодня, 04:53
    +1
    Тренируйся,чтобы выжить,ударные вертолеты пытались уклониться.....,два дня назад упал американский UH-60 Black Hawk,три человека погибли.По всем новостям прошло,здесь и пол-слова не было сказано,и пару недель назад падал американский вертолет,молчание.Тренируйся,чтобы выжить!Тяжело в учении,легко в бою!
  9. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 05:18
    +1
    Интересный девиз "Тренируйся, чтобы выжить", учитывая тот факт, что ПВО это средство обороны воздушного пространства, тогда как в данном случая отрабатывается агрессия НАТО с воздуха. Они всегда защищаются и в Югославии в 1999 и Афганистане в 2001 и Ираке в 2003 (где они якобы искали оружие массового уничтожения да так и не нашли). Тут в самый раз подойдёт девиз "Нападай, чтобы защитится".
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:22
    0
    «Тренируйся, чтобы выжить»
    Кто спорит, лозунг правильный. Железный принцип обучения в армии с советских времен - рассказ, показ, тренировка. Но когда показательно имитируют российскую технику (вооружения) в качестве противника это один из показателей подготовки к возможной войне, причем не оборонительной.