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«Русские ставят ракеты на всё, что ходит»: румынская пресса о скором перевооружении на ПКР «Циркон»

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«Русские ставят ракеты на всё, что ходит»: румынская пресса о скором перевооружении на ПКР «Циркон»

Осталось совсем немного времени, когда российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» «достигнет совершеннолетия» и прочно войдёт в арсенал ВМФ РФ. Со слов представителей военного ведомства, серийное перевооружение флота на новую ПКР начнётся в 2022 году,


Данная новость крайне удручает обозревателей издания Romania Military (Румыния), которые сетуют из-за возможности резкого усиления России «на юго-восточном фланге НАТО и не только» благодаря дальности полёта у новой ракеты до 1 тыс. км и скорости в 9 Мах. Как указывается, в роли пусковых установок для «Циркона» могут выступать как УКСК, имеющие универсальный характер, так и ВПУ 3С-14, с которой взлетают «Калибры» и «Ониксы».

Наша проблема связана с тем простым выводом, что этот тип вертикальной пусковой установки относительно распространён в российском флоте

- поясняет обозреватель, указывая, что ВПУ встречается как на более крупных кораблях («Адмирал Горшков» в 5000 тонн или «Стерегущий» в 2000 тонн), так и на гораздо меньших по водоизмещению вымпелах, например, «Каракуртах» (800 тонн).

Как пишет автор, «у русских имеется хорошая привычка ставить противокорабельные ракеты на всё, что ходит по воде и под водой, независимо от водоизмещения».

Всё это может оказаться действительно неприятным, потому что речь идёт не только о настоящих боевых кораблях, а и о мобильных платформах, на которые могут быть установлены ПКР. Они-то как раз и в состоянии стать множителями силы флота

- делается вывод в румынской прессе.

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17 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 03:16
    +5
    Ай ай какие не хорошие русские. smile НАТО подошла вплотную к границам России, а русские вместо того чтобы сдаться ракетами Циркон под завязку вооружаются, недемократично все это.Понос пошёл у румын перед боем.
    1. Профайлер
      Профайлер Сегодня, 04:06
      +3
      «Русские ставят ракеты на всё, что ходит»: румынская пресса о скором перевооружении на ПКР «Циркон»

      Им-то, кто не даёт делать то же самое с ИХ , румынскими ракетами ???

      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 04:54
        0
        Цитата: Профайлер
        румынскими ракетами ???

        Своих то, нет ! Амерскими довольствуются... Иджис называется.
    2. Профайлер
      Профайлер Сегодня, 04:24
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Понос пошёл у румын перед боем.
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:52
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Понос пошёл у румын

      Мамалыга попалась просроченная recourse
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 03:26
    +3
    В Балаклаве вместо старых П-35 установить Цирконы.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 03:37
      +3
      Цитата: Pavel57
      В Балаклаве вместо старых П-35 установить Цирконы.

      Я полагаю, что Циркон в том виде как он сейчас испытывается только первый шаг на пути к гиперзвуку.
      Дальше должен последовать РЯД разнокалиберных, разной дальности и назначения авиационных и сухопутных ракет. Всяческих Сапфиров, Изумрудов и далее по списку.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 03:53
        +3
        Безусловно, уже началась и идёт гонка по разработке и совершенствованию этого вида оружия... Ставки слишком высоки.
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 03:30
    +3
    Данная новость крайне удручает обозревателей издания Romania Military (Румыния)

    И не только ВСЕХ западных обзирателей она удручает!
    Она и настоящих военных удручает.
    И политиков тоже.
    А вот мне как-то на их "удручения" наплевать! Даже не с колокольни, а с самой высокой телевышки.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 04:43
      +1
      Цитата: Victor_B
      А вот мне как-то на их "удручения" наплевать! Даже не с колокольни, а с самой высокой телевышки.

      Если зимой с Останкинской, то это дело, можно и прибить уже ледышкой, если прицелиться получше. Наводчиком возьмете? laughing
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 05:02
        0
        Цитата: Юра
        Наводчиком возьмете?

        При условии, что ты - женщина! good
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 03:58
    +2
    Они сами стали целями разместив у себя базы мировых террористов.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 05:04
      0
      Цитата: Incvizitor
      Они сами стали целями разместив у себя базы мировых террористов.

      Кто-кто, а румыны после Драулы и Влада Цепеша больше всех в мире понимают в вампирах. Бытует поверье, что вампир войдёт в дом, если хозяин в той или иной форме пригласит его. Так вот румыны сами пригласили своих вампиров - открыли для Америки свои порты, на базе в Девеселу с 2016 года стоят американские ракеты с ядерными боеголовками... И румыны первыми пострадают от своих "приглашённых вампиров", случись чего.

      И ещё.
      Александра Мэчешану, 15-летняя девочка из села Добрословень следуя домой по автотрассе села в попутную машину, направляющаяся в город Каракал, после чего была найдена мертвой. Позднее убийца был пойман. Им оказался 66-летний автомеханик Георге Динкэ, который сознался в совершенном преступлении.

      Как писала румынская пресса, выяснилось, что Динкэ был одним из организаторов преступной сети, занимающейся похищением несовершеннолетних учениц старших классов, которых заставляли оказывать интим услуги военнослужащим американской военной базы в Девеселу. По мнению журналистов, сеть по «обслуживанию» американских военных на румынской военной базе существовала более 10 лет.
      Не думаю, что это частный случай. Это - часть американского имиджа. Где американцы - там проституция. Классическая, политическая и экономическая. Румыны ТАКОЙ "демократии" хотели, когда Чаушеску расстреливали? Пусть хавают теперь полной ложкой...
  5. Pardus22
    Pardus22 Сегодня, 04:19
    +1
    Оружие есть.Армия,похоже тоже укрепляется.ВПК,думаю ещё не раз обрадует нас и "удивит" Запад.Вопрос, будет ли политическая воля на применение этого сверхсовременного оружия,которым всегда славилась Россия? Но в любом случае поглупевшим потомкам "римлян" за размещение "пиндсовского" ПРО будет плохо,вплоть до "смертельной икоты".
  6. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:36
    0
    Видео после разворота ракеты замазано, Явно очень непростая форма у ракеты!
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 04:49
    0
    Румыны были самыми мерзкими окупантами, пусть трясутся.
  8. pyc.arpeccop смерч 150
    pyc.arpeccop смерч 150 Сегодня, 05:23
    0
    речь идёт не только о настоящих боевых кораблях, а и о мобильных платформах, на которые могут быть установлены ПКР.

    Это что-то скрытно движущееся, автономное и возможно притопленное. В ином случае у такой платформы малая живучесть.