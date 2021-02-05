«Русские ставят ракеты на всё, что ходит»: румынская пресса о скором перевооружении на ПКР «Циркон»

Осталось совсем немного времени, когда российская гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» «достигнет совершеннолетия» и прочно войдёт в арсенал ВМФ РФ. Со слов представителей военного ведомства, серийное перевооружение флота на новую ПКР начнётся в 2022 году,
Данная новость крайне удручает обозревателей издания Romania Military (Румыния), которые сетуют из-за возможности резкого усиления России «на юго-восточном фланге НАТО и не только» благодаря дальности полёта у новой ракеты до 1 тыс. км и скорости в 9 Мах. Как указывается, в роли пусковых установок для «Циркона» могут выступать как УКСК, имеющие универсальный характер, так и ВПУ 3С-14, с которой взлетают «Калибры» и «Ониксы».
Наша проблема связана с тем простым выводом, что этот тип вертикальной пусковой установки относительно распространён в российском флоте
- поясняет обозреватель, указывая, что ВПУ встречается как на более крупных кораблях («Адмирал Горшков» в 5000 тонн или «Стерегущий» в 2000 тонн), так и на гораздо меньших по водоизмещению вымпелах, например, «Каракуртах» (800 тонн).
Как пишет автор, «у русских имеется хорошая привычка ставить противокорабельные ракеты на всё, что ходит по воде и под водой, независимо от водоизмещения».
Всё это может оказаться действительно неприятным, потому что речь идёт не только о настоящих боевых кораблях, а и о мобильных платформах, на которые могут быть установлены ПКР. Они-то как раз и в состоянии стать множителями силы флота
- делается вывод в румынской прессе.