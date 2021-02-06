Модернизированный «Ярс-С» идёт в войска



Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Тагильского ракетного соединения, фото Минобороны РФ



Фото: Минобороны РФ

Комплекс «Ярс-С» в своё время стал сюрпризом для экспертов

Модернизация любых современных ракетных комплексов может вестись по двум основным направлениям. Первое заключается в реализации более высокой точности наведения на цель. Второе – в использовании более совершенных боеголовок, также может быть незначительно увеличен их забрасываемый вес.

Что мы узнали о комплексе «Ярс-С» в 2021 году



Пуск ракеты РС-24 «Ярс» на полигоне Плесецк, кадр из видео Минобороны РФ, 2017 год