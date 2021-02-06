Модернизированный «Ярс-С» идёт в войска

28 января 2021 года в отчёте о проведении Единого дня военной приёмки была представлена информация о том, что в декабре прошлого года Минобороны Российской Федерации приняло на вооружение 11 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) различных типов базирования. Специалисты считают, что речь предположительно идёт о девяти подвижных грунтовых ракетных комплексах «Ярс-С» и двух МБР с аэробаллистическим гиперзвуковым боевым оснащением (АГБО) «Авангард».
В рамках мероприятия, со слов генерал-майора Александра Прокопенкова, являющегося командиром Барнаульской дивизии РВСН, стало известно, что перевооружение соединения в Барнауле на модернизированный комплекс «Ярс-С» полностью завершится к концу 2021 года. Там же прозвучала информация о завершении перевооружения третьего – 307-го полка 35-й Барнаульской ракетной дивизии на ПГРК «Ярс-С», четвёртый полк данной дивизии получит аналогичные комплексы до конца года.
Несмотря на то, что комплексы «Ярс» находятся на вооружении с 2009 года, официальной информации о них практически нет из-за секретности разработки. Основой комплекса является твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. За разработку ракеты отвечал МИТ – Московский институт теплотехники. Ракета представляет собой улучшенный по всем параметрам вариант ракеты комплекса «Тополь-М». В перспективе именно комплексы «Ярс» будут составлять основу российской ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения.
Унификация ракет комплекса с семейством МБР «Тополь» позволила снизить затраты на изготовление и эксплуатацию новейших российских стратегических комплексов. Сборка МБР комплекса РС-24 «Ярс» налажена в Удмуртской Республике на Воткинском машиностроительном заводе, а единственным иностранным элементом в составе комплекса является шасси с колёсной формулой 16х16, которое выпускается в Республике Беларусь на широко известном МЗКТ – Минском заводе колёсных тягачей.
Фото: Минобороны РФ
По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, название современного российского стратегического ракетного комплекса «Ярс» расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания». Эксперты считают, что в модернизированной версии комплекса «Ярс-С» буква «С», предположительно, означает «средней мощности».
Комплекс «Ярс-С» в своё время стал сюрпризом для экспертов
Впервые о комплексе «Ярс-С» военные рассказали во время Единого дня военной приёмки в октябре 2019 года. Для военных экспертов представление нового комплекса стало тогда настоящим сюрпризом. Рассуждая об особенностях и характеристиках нового стратегического ракетного комплекса, военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в интервью агентству РИА Новости предположил, что «Ярс-С», вероятно, обладает более мощными боеголовками по сравнению со своим предшественником.
Все характеристики комплекса на тот момент были засекречены. Известно было лишь то, что комплекс также доступен как в мобильном, так и в шахтном варианте исполнения. Опрошенные агентством РИА Новости эксперты затруднились дать комментарии по новому стратегическому ракетному комплексу, сославшись на то, что ранее ничего о нём не слышали.
Единственным, кто дал агентству комментарий, на тот момент оказался Константин Сивков, который признался, что и сам до октября 2019 года ничего не слышал о новой российской военной разработке. По словам Сивкова:
Модернизация любых современных ракетных комплексов может вестись по двум основным направлениям. Первое заключается в реализации более высокой точности наведения на цель. Второе – в использовании более совершенных боеголовок, также может быть незначительно увеличен их забрасываемый вес.
Что мы узнали о комплексе «Ярс-С» в 2021 году
Спустя практически два года о модернизированном варианте стратегического ракетного комплекса «Ярс-С» по-прежнему известно крайне мало. Большая часть информации о комплексе остаётся секретной. При этом в конце января 2021 года Минобороны России впервые обнародовало хоть какие-то данные о дальности ракет комплекса и его характеристиках.
Информация о новейшем подвижном грунтовом ракетном комплексе «Ярс-С» была представлена на слайде, который демонстрировали в рамках выступления Алексея Криворучко, занимающего пост заместителя министра обороны России. Как и в 2019 году, информация о комплексе появилась на Едином дне приёмки военной продукции, который прошёл в пятницу, 29 января.
Как и предшественник, модернизированный комплекс «Ярс-С» базируется на твердотопливных баллистических ракетах, являющихся дальнейшей модернизацией МБР комплекса «Тополь-М». Из представленного слайда известно, что диаметр ракеты комплекса «Ярс-С» составляет 1,86 м, длина – 17,8 м. Стартовая масса носителя равна 46 тоннам при массе полезной нагрузки в 1,25 тонны. Заявлено, что комплекс «Ярс-С» в состоянии поражать цели на территории потенциального противника на удалении до 10 тысяч километров от места пуска.
По сути, это был первый раз, когда официально были представлены характеристики комплексов «Ярс». До этого момента если подобная информация и встречалась в различных источниках, то не являлась официальной. При этом теоретически некоторые характеристики комплексов «Ярс», которые можно сегодня найти на просторах сети, выше представленных на Едином дне приёмки военной техники.
К примеру, на научно-популярном исследовательском ресурсе MilitaryRussia.ru, который специализируется на истории советской и российской военной техники, можно встретить характеристики ракет комплекса «Ярс». При этом стоит оговориться, что с учётом секретности подобной информации претендовать на 100-процентную достоверность в этом вопросе бессмысленно.
В частности, о ракетах комплекса «Ярс» ранее было известно, что их оценочная длина составляет от 21,9 до 22,55 м, без головной секции – 17 м. При том же диаметре в 1,86 м стартовая масса ракет могла доходить до 47 200 кг, забрасываемая масса – 1180-1250 кг, максимальная дальность действия – 11-12 тысяч километров. Круговое вероятное отклонение оценивалось в 150 м.
Стратегический ракетный комплекс «Ярс» был принят на вооружение в 2009 году, в марте 2011 года первый полк, перевооружённый на новые комплексы, заступил на боевое дежурство. Мобильная установка данного ракетного комплекса оснащается трёхступенчатой твердотопливной баллистической ракетой, основным отличием которой от ракет комплекса «Тополь-М» является разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Сообщалось, что носитель в состоянии доставить до 6 блоков мощностью 150 кт единого типа с ракетой «Булава» морского базирования или до 3-4 боевых блока мощностью 300-500 кт каждый. На ресурсе MilitaryRussia.ru предполагают, что ракета стратегического комплекса «Ярс-С» несёт три боевых блока среднего класса мощности – 300-500 кт.
На данный момент времени в РВСН России на опытно-боевом дежурстве модернизированные комплексы «Ярс-С» находятся в Йошкар-Оле и в Барнауле. В перспективе все отечественные ракетные дивизии в составе РВСН планируется полностью перевооружить на модернизированные ракетные комплексы как шахтного, так и мобильного базирования.