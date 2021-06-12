После нападения на пост НМ ЛНР украинские войска решили «развить успех», возобновив миномётные и гранатомётные обстрелы республик Донбасса

Атаковав накануне наблюдательный пост Народной милиции ЛНР, украинские войска явно решили развить свой военный успех, если этот термин применим к содеянному.С вечера вчерашнего дня вооружённые отряды украинской армии кратно увеличили число обстрелов сразу на нескольких направлениях вдоль линии соприкосновения. В первую очередь украинские войска возобновили миномётные и гранатомётные удары по территории южной части Донецкой народной республики. Наиболее массированный обстрел осуществлялся в направлении населённого пункта Ленинское. Огонь был открыт ранним утром. В общей сложности ВСУ выпустили на этом направлении свыше полусотни боеприпасов – в первую очередь мин и гранат.Также под огнём ВСУ оказались несколько других населённых пунктов ДНР, включая посёлки на Горловском направлении. Там противником были применены миномёты калибра 82 мм и различные типы гранатомётов, включая РПГ.Нужно отметить, что до вчерашнего дня украинские войска в течение примерно трёх суток воздерживались от миномётных обстрелов территории Донецкой народной республики. В самой республике новую активность украинских военных вдоль линии фронта связывают с праздничными мероприятиями, которые проходят в республике в День России. Новыми обстрелами украинская сторона пытается напомнить о себе, продолжая наносить ущерб инфраструктуре и коммуникациям народных республик Донбасса.Напомним, что накануне украинская диверсионно-разведывательная группа из состава сил специальных операций ВСУ осуществила нападение на пост НМ ЛНР в районе Голубовского. Через некоторое время в ВСУ заявили, что военнослужащие Народной милиции Луганской республики якобы «обстреляли себя сами».