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После нападения на пост НМ ЛНР украинские войска решили «развить успех», возобновив миномётные и гранатомётные обстрелы республик Донбасса

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Атаковав накануне наблюдательный пост Народной милиции ЛНР, украинские войска явно решили развить свой военный успех, если этот термин применим к содеянному.


С вечера вчерашнего дня вооружённые отряды украинской армии кратно увеличили число обстрелов сразу на нескольких направлениях вдоль линии соприкосновения. В первую очередь украинские войска возобновили миномётные и гранатомётные удары по территории южной части Донецкой народной республики. Наиболее массированный обстрел осуществлялся в направлении населённого пункта Ленинское. Огонь был открыт ранним утром. В общей сложности ВСУ выпустили на этом направлении свыше полусотни боеприпасов – в первую очередь мин и гранат.

Также под огнём ВСУ оказались несколько других населённых пунктов ДНР, включая посёлки на Горловском направлении. Там противником были применены миномёты калибра 82 мм и различные типы гранатомётов, включая РПГ.

Нужно отметить, что до вчерашнего дня украинские войска в течение примерно трёх суток воздерживались от миномётных обстрелов территории Донецкой народной республики. В самой республике новую активность украинских военных вдоль линии фронта связывают с праздничными мероприятиями, которые проходят в республике в День России. Новыми обстрелами украинская сторона пытается напомнить о себе, продолжая наносить ущерб инфраструктуре и коммуникациям народных республик Донбасса.

Напомним, что накануне украинская диверсионно-разведывательная группа из состава сил специальных операций ВСУ осуществила нападение на пост НМ ЛНР в районе Голубовского. Через некоторое время в ВСУ заявили, что военнослужащие Народной милиции Луганской республики якобы «обстреляли себя сами».
Использованы фотографии:
Фейсбук/ООС (Операция объединённых сил)
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:28
    +2
    И, в республиках до сих пор верят в сказки? Снять нужно все ограничения на использование ЛЮБОГО вида оружия, любых калибров, и дать огневой ответ по максимуму ук-роубийцам.
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 14:36
      +2
      Цитата: Бережливый
      И, в республиках до сих пор верят в сказки?
      Да не в сказки там верят, там как заповедь твердят то, что уже было накануне ВОВ, - "Не поддаваться на провокации! За нарушение приказа, под суд!".
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 14:37
      0
      Только ковровые бомбардировки (Вашингтона) и тактика выженной галицийской земли спасут Украину...
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:32
    -2
    Интересно, есть ли у Донбасса возможности создания современного оружия, и желательно дронов -камикадзе, чтобы жизнь укриям превратить в ад? Чтобы по линии соприкосновения со стороны бандерлянда даже панически боялись выстрелить из чего угодно в сторону республик, отчетливо посознавая неизбежность немедленной жесткой ответки!
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:33
    +3
    С вечера вчерашнего дня вооружённые отряды украинской армии кратно увеличили число обстрелов сразу на нескольких направлениях вдоль линии соприкосновения.

    Ну вот теперь всем ясно, зачем Зеленский инспектировал Донбасс. Любое появление этого деятеля, после его отъезда сопровождается усиленными обстрелами ЛНДР. "Цветок смерти".
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:40
      0
      Любое появление этого деятеля, после его отъезда сопровождается усиленными обстрелами ЛНДР.

      А вы не задумывались всё так только наоборот что ВСУ просто хотят сказать таким образом что они ни во что не ставят Зе ? Ведь обстрелы и атаки это удар в первую очередь по репутации Зе которая и так ниже плинтуса.