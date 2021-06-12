В США прогнозируют замедление модернизации российских войск

Постоянное введение санкций против Москвы начало давать свои плоды: российский военно-промышленный комплекс столкнулся с угрозой падения рентабельности из-за сокращения внешних рынков, что в итоге в состоянии замедлить модернизацию войск. Данное мнение высказывается аналитиками американской организации RAND, которые прогнозируют, что «снижение экспорта оружия ударит по масштабу производства».
Вопрос в том, в состоянии ли эти санкции повредить оборонной промышленности России достаточно, чтобы обуздать [«агрессивное»] поведение Кремля?
- указывают эксперты.
В настоящее время в «чёрный список» США входит уже более 700 российских физических и юридических лиц, компаний и организаций, в том числе работающих в сфере ВПК. Как поясняют обозреватели RAND, принятые против РФ меры вынудили Москву форсировать программу импортозамещения, что уже привело к задержкам при перевооружении войск, в частности, к отсрочкам при поставках истребителя Су-57. При этом надежда на китайские компоненты не оправдала себя:
Они не могли сравниться по качеству с товарами, которые Россия ранее импортировала из Украины или стран, присоединившихся к США, таких как Германия и Япония
- полагают аналитики, указывая, что «со временем эти проблемы могут повлиять на качество и долговечность российских современных конвенциональных вооружений», в том числе идущих на внешние рынки.
Продажа оружия является одной из основных статей внешнеторговых доходов РФ и уже наблюдается её падение. По данным SIPRI, экспорт вооружений из России за последние четыре года (2016–2020 гг.) снизился на 22 % по сравнению с предыдущими четырьмя годами (2011–2015 гг.).
Снижение экспортных продаж увеличивает расходы, которые российские военные должны будут заплатить за модернизацию войск, поскольку экономия на масштабе производства не будет являться столь выгодной
- делают вывод аналитики RAND.