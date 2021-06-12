В США прогнозируют замедление модернизации российских войск

Вопрос в том, в состоянии ли эти санкции повредить оборонной промышленности России достаточно, чтобы обуздать [«агрессивное»] поведение Кремля?

Они не могли сравниться по качеству с товарами, которые Россия ранее импортировала из Украины или стран, присоединившихся к США, таких как Германия и Япония

Снижение экспортных продаж увеличивает расходы, которые российские военные должны будут заплатить за модернизацию войск, поскольку экономия на масштабе производства не будет являться столь выгодной