Военное обозрение
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В США прогнозируют замедление модернизации российских войск

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Постоянное введение санкций против Москвы начало давать свои плоды: российский военно-промышленный комплекс столкнулся с угрозой падения рентабельности из-за сокращения внешних рынков, что в итоге в состоянии замедлить модернизацию войск. Данное мнение высказывается аналитиками американской организации RAND, которые прогнозируют, что «снижение экспорта оружия ударит по масштабу производства».


Вопрос в том, в состоянии ли эти санкции повредить оборонной промышленности России достаточно, чтобы обуздать [«агрессивное»] поведение Кремля?

- указывают эксперты.

В настоящее время в «чёрный список» США входит уже более 700 российских физических и юридических лиц, компаний и организаций, в том числе работающих в сфере ВПК. Как поясняют обозреватели RAND, принятые против РФ меры вынудили Москву форсировать программу импортозамещения, что уже привело к задержкам при перевооружении войск, в частности, к отсрочкам при поставках истребителя Су-57. При этом надежда на китайские компоненты не оправдала себя:

Они не могли сравниться по качеству с товарами, которые Россия ранее импортировала из Украины или стран, присоединившихся к США, таких как Германия и Япония

- полагают аналитики, указывая, что «со временем эти проблемы могут повлиять на качество и долговечность российских современных конвенциональных вооружений», в том числе идущих на внешние рынки.

Продажа оружия является одной из основных статей внешнеторговых доходов РФ и уже наблюдается её падение. По данным SIPRI, экспорт вооружений из России за последние четыре года (2016–2020 гг.) снизился на 22 % по сравнению с предыдущими четырьмя годами (2011–2015 гг.).

Снижение экспортных продаж увеличивает расходы, которые российские военные должны будут заплатить за модернизацию войск, поскольку экономия на масштабе производства не будет являться столь выгодной

- делают вывод аналитики RAND.
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4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. фигвам
    фигвам Сегодня, 14:55
    +2
    экспорт вооружений из России за последние четыре года (2016–2020 гг.) снизился на 22 % по сравнению с предыдущими четырьмя годами (2011–2015 гг.)

    Влияет политическое и экономическое давление сша на те страны которые желают приобрести наше оружие, вот такой у запада рынок и демократия.
  3. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 15:02
    0
    Кроме падения экспорта, санкции привели к критическому замедлению программ создания нового вооружения. Армата, курганец, бумеранг не имеют ясных перспектив к поступлению в войска или экспорту. Хотя спрос на них есть, тот же Казахстан закупает и планирует закупки Турецких и Южноафриканских «Бумерангов». Туркменистан покупает Сербские БТР. Темпы поступления Су-57 просто ничтожные.
    Из относительно нового серийного вооружения только Панцири и С-350, все остальное что поступает это модернизация советского вооружения и техники, причём хуже чем идёт на экспорт. Можно констатировать, что наше ВПК не способно выпускать новое вооружение в достаточных масштабах.
    Космосе тоже самое.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:06
    0
    Ну американцы, они такие янки. Про перевооружения с С-125 на С-300 - устроили войну в Карабахе. Ага там у нас конденсаторный завод был. С Перевооружением с 300 на с 400 янки тупа проворонили, но на С 350 отыгрались. Господа ПВошники всех стран объединяйтесь. Вас будут мочить недостелс ПолуПингвин. Ударение на глупом, последнем слоге. Покупайте последнюю разработку от Алмаза-Антея и спите спокойно
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 15:06
    0
    Ничего, растет число государств ,которые не хочет полностью зависеть от янкесов.
    А уж обойти санкции не проблема,хотя это и повлияет на конечную стоимость .продукции.
    И не забывать,что КНР и даже Турция наступают на пятки.