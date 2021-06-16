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В Польше обвинили немецкого депутата во лжи из-за слов о пакте Молотова-Риббентропа

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Польское издание Nasz Dziennik опубликовало интервью с профессором Веславом Высоцким, который заведует кафедрой истории XIX и XX века на историческом факультете Университета имени кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве. Высоцкий сделал интересное умозаключение: в Германии, по его словам, до сих пор жив национал-социализм, о чем якобы свидетельствуют слова депутата Гауланда.


Какой-либо здравой оценки слов немецкого депутата польский профессор не дал, но зато обвинил его в геббельсовской пропаганде. Между тем, депутат лишь обратил внимание на политическую выгоду пакта для СССР того времени, то есть это была попытка просто проанализировать смысл действий германского и советского руководства.

Далее из уст польского профессора пошли привычные обвинения в адрес Германии, которая якобы проводит пророссийскую политику в ущерб интересам Польши, и сожаления о том, что Варшава в Евросоюзе «поставила не на ту лошадку», то есть стала сотрудничать с Германией.

Досталось и действующему президенту США Джо Байдену: его обвинили в непонимании политических процессов в Центральной Европе и попытках проводить в отношении Польши политику, начатую еще Бараком Обамой. Даже Рузвельта, который «плёл интриги против Польши», вспомнил господин Высоцкий в этом контексте.

В целом же текст интервью польского историка свидетельствует лишь об одном: в своих националистических амбициях Польша порой забывает о политической реальности и настраивает против себя не только Россию, с которой «всё понятно», но и Германию, и даже Соединенные Штаты.
Использованы фотографии:
Википедия/ЦГАКФД
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14 комментариев
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:07
    +4
    Для того исторического периода, заключение Договора с Германией было верным решением, доже потому, что в состав СССР вошли территории западных областей Белоруссии и Украины. Да и трибалты успокоились со своей антисоветской риторикой.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:15
      +2
      Цитата: AlexGa
      Для того исторического периода, заключение Договора с Германией было верным решением, доже потому, что в состав СССР вошли территории западных областей Белоруссии и Украины

      Вот именно! А поляки думали, что фашисты им эту территорию подарят! И не понимают, что Германия сделала вывод из тех времен, а вот поляки, похоже нет. Впрочем прихватить себе "кусочек Украины" они вполне могут. Карты поляков выдано немеряно. Могут и совершить "защиту своего населения", дайте только знак.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:26
        +3
        Далее из уст польского профессора пошли привычные обвинения в адрес Германии, которая якобы проводит пророссийскую политику в ущерб интересам Польши,

        А чего же этот профессор не вспоминает, как поляки с Гитлером Чехословакию дербанили и как не пустили войска СССР на помощь чехам? Наверное потому, что интересы Польши были одинаковы с интересами Гитлера. yes
      2. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 09:36
        0
        В уровне политического мышления это "Украина #2"...
        Х-о-х-л-о-вирус - штука заразная.
        Или наоборот, это на Украине заразились польским "гонором"?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:13
    +2
    Это для внутренего потребления,поляков больше погибло ,воюющих с нами ,на стороне фашистов, чем в Войско Польском.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:17
    +3
    Вывод простой: именно Польша должна рулить в Евросоюзе и НАТО ( ну в НАТО м.б. с некоторым участием США, хотя не обязательно).
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 09:25
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      именно Польша должна рулить в Евросоюзе и НАТО ( ну в НАТО м.б. с некоторым участием США, хотя не обязательно).

      Педали крутить ума много не надо, а рулить должны поляки! Три раздела Польши как бы намекают! laughing
  4. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 09:19
    +1
    Как испортить отношения со своими работодателями и при этом просить/требовать под всяким политическим соусом милостыню, даже не моргнув - это они (поляки) умеют! Свой опыт даже соседке передают: а та усердная ученица, на лету всё схватывает.
  5. businessv
    businessv Сегодня, 09:20
    +1
    в своих националистических амбициях Польша порой забывает о политической реальности и настраивает против себя не только Россию, с которой «всё понятно», но и Германию, и даже Соединенные Штаты.
    Всегда утверждал, что Польша может существовать только под чьим-либо руководством. Как только её руководство, неизвестно почему и как выбранное, получает возможность проводить "независимую" политику, "гиена Европы"(с) вмиг довывается до того, что получает по соплям и снова становится чьей-либо окраиной.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:25
    0
    в своих националистических амбициях Польша порой забывает
    все это не избирательно, тут есть, там нет ... ВЕЗДЕ ЕСТЬ.
  7. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 09:28
    0
    Ясновельможное паньство умудряется со всеми соседями срач учинить и происходит это от раздела до раздела.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:30
    0
    Досталось и действующему президенту США Джо Байдену: его обвинили в непонимании политических процессов в Центральной Европе и попытках проводить в отношении Польши политику, начатую еще Бараком Обамой. Даже Рузвельта, который «плёл интриги против Польши», вспомнил господин Высоцкий в этом контексте.

    Наивные польские политики ,хотят играть свою роль ?!
    Десятки лет власти США бесцеремонно „поддерживали демократию“ во многих странах, в том числе в Польше, эффективно инвестируя на политическом рынке.
    Политика Запада и особенно американская руководствуется торговыми базарными принципами — прав тот, кто больше заплатит.
    Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский написал статью для издания Myśl Polska
    Источник: https://rusvesna.su/news/1623391366
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:34
    0
    из уст польского профессора пошли привычные обвинения в адрес Германии, которая якобы проводит пророссийскую политику в ущерб интересам Польши

    Забыв, что третья часть современной Польши, это Территория Германии - Пруссия и Померания. И почему то не предъявляют претензий к Украине за свои Восточные Кресы.
    Но уж обвинять Рузвельта и Байдена в своих проблемах, это вообще не из той оперы.
  10. Hagen
    Hagen Сегодня, 09:37
    0
    "....Высоцкий сделал интересное умозаключение: в Германии, по его словам, до сих пор жив национал-социализм..."
    По этому вопросу поляки от Германии не далеко убежали. Всю свою историю Польша была националистическим государством. Уровень национализма немного падал в период народной власти, но в последнее время он стремится к уровню времен Пилсудского. Оттого Польша, на пару с Украиной, обладает незаурядным талантом разругаться практически со всеми своими соседями. И если Германия при своем националистическом характере способна на прагматичное экономическое сотрудничество, то Польша сегодня ставит экономику в зависимость от русофобской политики при отсутствии реальных доводов, объясняющих эту русофобию, кроме некой "исторической боли". Сторонние политологи во всем этом видят у Польши нездоровые имперские амбиции и претензии на, как минимум, региональное господство. И это в то время, когда все подвижки экономического роста объясняются не реальным уровнем производства, а простыми существенным денежными вливаниями из бюджета ЕС и кредитами той же Германии. laughing В общем, поляки верны своим традициям екатерининских времен.