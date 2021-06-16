В Польше обвинили немецкого депутата во лжи из-за слов о пакте Молотова-Риббентропа

Польское издание Nasz Dziennik опубликовало интервью с профессором Веславом Высоцким, который заведует кафедрой истории XIX и XX века на историческом факультете Университета имени кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве. Высоцкий сделал интересное умозаключение: в Германии, по его словам, до сих пор жив национал-социализм, о чем якобы свидетельствуют слова депутата Гауланда.
Какой-либо здравой оценки слов немецкого депутата польский профессор не дал, но зато обвинил его в геббельсовской пропаганде. Между тем, депутат лишь обратил внимание на политическую выгоду пакта для СССР того времени, то есть это была попытка просто проанализировать смысл действий германского и советского руководства.
Далее из уст польского профессора пошли привычные обвинения в адрес Германии, которая якобы проводит пророссийскую политику в ущерб интересам Польши, и сожаления о том, что Варшава в Евросоюзе «поставила не на ту лошадку», то есть стала сотрудничать с Германией.
Досталось и действующему президенту США Джо Байдену: его обвинили в непонимании политических процессов в Центральной Европе и попытках проводить в отношении Польши политику, начатую еще Бараком Обамой. Даже Рузвельта, который «плёл интриги против Польши», вспомнил господин Высоцкий в этом контексте.
В целом же текст интервью польского историка свидетельствует лишь об одном: в своих националистических амбициях Польша порой забывает о политической реальности и настраивает против себя не только Россию, с которой «всё понятно», но и Германию, и даже Соединенные Штаты.