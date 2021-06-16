Sohu: У России есть два сильных союзника - это Китай и Индия

Соединенные Штаты пытаются установить мировое господство, но Россия им в этом мешает, став главным геополитическим противником. Несмотря на попытки США подавить Россию в экономическом плане, американцы не осмеливаются развязать войну и ядерное оружие не является единственным фактором этого. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Советский Союз, а потом Россия, на протяжении всей истории своего существования являлись главными противниками США. Противоречия между ними вылились в холодную войну, однако до развязывания военных действий дело так и не дошло, пишет издание. Причин для этого несколько и фактор наличия у России мощнейшего ядерного арсенала хоть и пугает США, но не является единственным.
По мнению авторов издания, противостоять США России помогают ее союзники. Во-первых, это Китай, с которым у России стратегическое партнерство, а во-вторых - Индия, имеющая высокие позиции в международном рейтинге.
В настоящее время Индия занимает четвертую строку в рейтинге мощнейших военных держав, пишет Sohu, и ее военные расходы только продолжают расти. Кроме того, огромными преимуществами Индии является ее географическое положение и количество населения, обеспечивающие высокий военный потенциал.
Индия, несмотря на все попытки Запада переподчинить ее себе, продолжает военно-техническое сотрудничество с Россией, закупая вооружения и технику в больших количествах. Кроме того, у Индии и России множество проектов не только в военной, но и гражданской сфере. Эти страны по праву могут называться союзниками.
По мнению авторов статьи, в случае военного конфликта между США и Россией, Индия, с большой долей вероятности, выступит на стороне последней.
Таким образом, по мнению китайского издания, противостоять США России помогают два сильных союзника - это Китай и Индия.