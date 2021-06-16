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Sohu: У России есть два сильных союзника - это Китай и Индия

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Соединенные Штаты пытаются установить мировое господство, но Россия им в этом мешает, став главным геополитическим противником. Несмотря на попытки США подавить Россию в экономическом плане, американцы не осмеливаются развязать войну и ядерное оружие не является единственным фактором этого. Об этом пишет китайское издание Sohu.


Советский Союз, а потом Россия, на протяжении всей истории своего существования являлись главными противниками США. Противоречия между ними вылились в холодную войну, однако до развязывания военных действий дело так и не дошло, пишет издание. Причин для этого несколько и фактор наличия у России мощнейшего ядерного арсенала хоть и пугает США, но не является единственным.

По мнению авторов издания, противостоять США России помогают ее союзники. Во-первых, это Китай, с которым у России стратегическое партнерство, а во-вторых - Индия, имеющая высокие позиции в международном рейтинге.

В настоящее время Индия занимает четвертую строку в рейтинге мощнейших военных держав, пишет Sohu, и ее военные расходы только продолжают расти. Кроме того, огромными преимуществами Индии является ее географическое положение и количество населения, обеспечивающие высокий военный потенциал.

Индия, несмотря на все попытки Запада переподчинить ее себе, продолжает военно-техническое сотрудничество с Россией, закупая вооружения и технику в больших количествах. Кроме того, у Индии и России множество проектов не только в военной, но и гражданской сфере. Эти страны по праву могут называться союзниками.

По мнению авторов статьи, в случае военного конфликта между США и Россией, Индия, с большой долей вероятности, выступит на стороне последней.

Таким образом, по мнению китайского издания, противостоять США России помогают два сильных союзника - это Китай и Индия.
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17 комментариев
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  1. Нормаль ок
    Нормаль ок Сегодня, 09:04
    +3
    На фоне противостояния с Китаем и Пакистаном Индия уверенно движется в сторону Запада.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 09:06
      0
      Я бы не считал Китай союзником.
      Тем более, когда такая лесть льется из уст китайского СМИ.
      "Бойтесь данайцев, дары приносящих"....
      Ну, или по нашему:
      "Мягко съедят..."
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:11
        +2
        Цитата: Вождь краснокожих
        Тем более, когда такая лесть льется из уст китайского СМИ.

        Издержки ожидания итогов встречи Путина и Байдена. yes
    2. Умник
      Умник Сегодня, 09:11
      +1
      Китайская газетка хвалит индию?! Куда катится этот мир
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 09:18
      0
      Это верно, но насколько я знаю менталитет индусов, они не станут занимать чью либо сторону. Да и не имеют они стратегического потенциала. Пока. Учитывая развитие ракетно-ядерного потенциала, потуги в авиа-ракетной промышленности, строительство авианосцев и атомного подплава,- лет через 20 Индия может выйти на глобальную арену. Учитывая напоминающее противостояние Китая и США, экономическое развитие Индии может опередить рост экономики Китая. В целом Индии уготована роль четвертой державы мира, в т.ч. в военном плане. И тут мы должны не упустить свой шанс занять место влиятельного партнёра. Сейчас важно не проиграть тендер по подводным лодкам,- придется делиться технологиями, иначе никак.
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 09:30
      0
      У России есть два сильных союзника - это Китай и Индия

      Хочу спросить у Sohu: Какая из перечисленных стран выполняет роль армии, а какая - флота?
      smile
  2. prior
    prior Сегодня, 09:05
    +3
    Оговорочка.
    Это у Китая и Индии есть сильный и надёжный союзник Россия.
    Не нас назначают союзником, это мы решаем - с кем нам иметь или не иметь..... wink
  3. Puler
    Puler Сегодня, 09:05
    +1
    у России есть Армия и Флот! этих союзников достаточно для принуждения США к спокойствию....остальные ситуационные союзники...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: Puler
      остальные ситуационные союзники...

      Точнее сказать, не союзники, а временные попутчики.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 09:06
    +1
    в случае военного конфликта между США и Россией, Индия, с большой долей вероятности, выступит на стороне последней.

    Ой-ёй-ёй!!! Так вот прямо вместе с Китаем и выступит... но вот рука об руку грудью на встречу!
    1. spectr
      spectr Сегодня, 09:28
      +1
      Вот так и встанут. laughing
  5. Гражданский
    Гражданский Сегодня, 09:06
    -2
    Соединенные Штаты пытаются установить мировое господство, но Россия им в этом мешает, став главным геополитическим противником.

    И как мешает? Санкции вводит? Налоги и пенсионный возраст поднимает? laughing laughing
  6. jncnfdybr
    jncnfdybr Сегодня, 09:08
    0
    Индия сомнительный союзник.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 09:12
    0
    Из всех прочитанных выше комментариев делаю вывод: Sohu конкретно ошибается. Так нужны ли нам - читателям ВО - в дальнейшем материалы такого некомпетентного издания?
  8. Avior
    Avior Сегодня, 09:18
    0
    противостоять США России помогают два сильных союзника - это Китай и Индия.


    вона как! союзники, оказывается. Сразу оба?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    0
    Sohu: У России есть два сильных союзника - это Китай и Индия
    . Всё очень относительно .... сегодня так, а завтра??? да фиг её знает, как завтра будет.
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:28
    +1
    Интересно в этом СоХе Топвар тоже цитируют?