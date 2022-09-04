Военное обозрение
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Окопы Первой Мировой на Украине в 21 веке

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На Западном фронте без перемен… Кто читал этот шедевр великого немца Ремарка, тот сразу поймет, о чем идет речь. О том, что СВО, начатая столь стремительными тактическими операциями, превратилась в подобие Первой мировой войны. Именно Первой, потому что нет ни танковых «клещей» и обходных маневров, нет авианалетов штурмовиков, превращающих передний край обороны в месиво, нет рейдов бомбардировщиков, сметающих тылы.


Остались вечные траншеи да артиллерийские обстрелы.

И действия штурмовых групп, рожденных именно в огне первой Мировой и через столетие, пожалуй, достигших своего совершенства. Позиционная война на выдавливание противника. Все именно так, как у Ремарка. Так, как у тысяч тех, кто после той войны писал о ней.

Почему?

Почему самолеты «на приколе», почему вместо Т-90 мы видим Т-62, почему вместо красивых тактических операций мы наблюдаем довольно тупое продавливание обороны противника, а захваченный хутор становится поводом для радости?

Тактическое планирование

Выяснилось, что иногда в тактическое планирование наш Генштаб умеет. Операция в Гостомеле была просто шедевром, другой вопрос, что ее успех развить не смогли по каким-то другим причинам.

Вопросов относительно причин много. Про мосты, по которым беспрепятственно и бесперебойно идет снабжение ВСУ целы, более того, бензиновый голод, который начался в Украине и который поставил под угрозу посевную, полностью преодолен и в той же Центральной Украине открылись бензоколонки, закрытые еще в марте.

Откуда бензин и солярка – это третий вопрос, но неприятный факт в том, что сейчас с ним проблем никаких. А уж если гражданские запросто могут заправить баки своих транспортных средств, то что говорить о ВСУ?

Если в тактике наши военные специалисты показали наличие возможностей планирования, то вот в стратегии полное разочарование. И чем дольше – тем оно больше. Не просто странная война – страннейшая. Когда противнику дают полную возможность получать технику, боеприпасы, горючее, совершенно ему не препятствуя.

Нет, конечно, рапорты о том, что где-то что-то вроде бы уничтожено, систематически и регулярно появляются в отчетах ведомства Конашенкова. Но тут как с религией – веришь – верь, не веришь – твои проблемы. Доказательной базы нет совершенно. Но в принципе, она и не нужна. И так видно, что в Украину потоком идет все, что нужно для поддержания боеспособности.

Достаточно наблюдать пока что робкие попытки ВСУ контратаковать. Пытаются. Насколько у них это получится – не получится, война позиционная, выигрывает тот, кто давит. Медленно, уверенно и неотвратимо. И у кого преимущество в артиллерии, тот и имеет преимущество тактическое.

Почему в этой новой тактике нет места танковым ударам при поддержке авиации? Почему тактика столетней давности реализуется на поле боя сегодня?

Ответ прост. Деньги и современные реалии. Финансовая подоплека любого вооруженного конфликта проста: выигрывает тот, кто меньше тратит. Боевые действия убивают не технику, они сжигают миллиарды денежных единиц.

Именно потому мы не увидим на передовой СВО в наступлении Т-90. Об «Армате», «Коалиции», «Бумеранге», «Курганце» и прочих участниках парадных шествий даже не заговариваем. И понятно, почему. Дорого. Неоправданно дорого терять технику, поштучно вручную собираемую в экспериментальных цехах военных предприятий.

Поэтому никаких новинок. Чем дешевле – тем лучше. Т-62, снятый с хранения и оснащенный более-менее приличным прицелом – вот вполне рациональный вариант замены выходящих из строя Т-72 всех модификаций.

Очень хороший исторический пример. СССР в Великой Отечественной войне мобилизовал все усилия промышленности на выпуск военной техники. «Все для фронта, все для Победы», помните?

В 1944 году «Уралвагонзавод» представил танк Т-44.


Машина делалась с учетом многочисленных недостатков Т-34 и должна была заменить его. Т-44 реально был лучше, сильнее и надежнее, чем Т-34. Однако выпуск хоть и был налажен, но в мизерных количествах (менее 1000 штук до конца войны) и в боевых действиях участия машина не принимала. И выпускался Т-44 с одним условием: выпуск Т-34-85 пострадать не должен! Он и не пострадал, вопрос в другом.

А сколько во время войны было принято на вооружение новых моделей самолетов? Помните? Напомню цифру: ОДИН. Один-единственный Ту-2 было разрешено запустить в серию, потому что это действительно был хороший самолет, который имел преимущество перед Пе-2 во всем, от скорости и дальности до количества боевой нагрузки.

Хорошо, можно сказать, что полтора, если принять во внимание кардинальную переделку ЛаГГ-3 в Ла-5. И все, Сталин предпочитал не рисковать. Лучше тысячи Яков, освоенных, для которых нужны только пилорамы, чем риск остаться без самолетов вообще. Кстати – здраво. И потому всю войну гнали на фронт модификации истребителя Яковлева, разбавленные ленд-лизом и самолетами Лавочкина.

Ничуть не критикую Сталина, это было абсолютно оправданно. Много простого и дешевого оружия намного эффективнее единичных «чудо-оружий». Доказано, кстати, немцами. Почти все их роскошные, но немногочисленные проекты танков и самолетов не смогли оказать должного влияния на ход той войны. Победила массовость и простота.

И сегодня мы наблюдаем почти то же самое. Вот только мы находимся в положении немцев в Великую Отечественную. У нас есть образцы вооружений, о которых нам годами долбили, что они «самые-самые», «не имеющие…» и так далее. И в итоге не имеющими возможности их использовать оказались мы.

Дорого.

Конечно, испытать в почти боевой обстановке в Сирии тот же Су-57 – здравая идея. Особенно учитывая, что у террористов не то что ПВО, сложнее «Стингера» ничего не было. И единственное, чего могли опасаться российские истребители пятого поколения, так это минометных обстрелов. Которые, кстати, убили техники больше, чем ракеты ПЗРК.

А в Украине все хуже. Давайте посмотрим на положение вещей честно и без розовых очков. Нам надо отвоевывать определенные территории. Укрепленные по полной программе. Для этого надо собрать в кулак танки, пехоту, придать им артиллерию и надежно прикрыть с воздуха. Плюс авиация должна вместе с артиллерией должна прошерстить боевые порядки противника.

Окопы Первой Мировой на Украине в 21 веке

Это классика. Но увы, это классика прошлого. Начнем с авиации.

Авиация против ПВО.

К своему огромному сожалению констатирую факт того, что авиация окончательно и бесповоротно проиграла зенитным ракетным комплексам со спутниковой поддержкой. Включение авиации ВСУ в систему дальней радиолокационной и орбитальной разведки стран НАТО принесло плоды. Я уже писал об этом, но действительно, украинские средства ПВО могут не обнаруживать себя работой, включаясь непосредственно перед нанесением удара на короткое время, не оставляя шансов противнику.

Причем, работают вполне хорошие «Буки» и «Торы». Третий вопрос насчет эффективности «Хибин» и прочих устройств, которые должны сбить с толку системы противника, об этом надо говорить отдельно.

Мы же поговорим о стоимости. Одна ракета 9М38М1 для комплекса «Бук-М1» стоит примерно 100 000 долларов. Возьмем и выстрелим (как это сделали украинцы) все четыре ракеты из ПУ. И собьем российский истребитель Су-35, который просто не успел отработать по ЗРК. Как это случилось уже не раз. А сколько стоит Су-35? Правильно, 85 миллионов долларов.

Есть разница, потратить 0,4 млн долларов чтобы убить самолет за 85 млн. А можно обойтись и не всем боекомплектом, «Бук» - штука страшная.


Утешением может служить то, что на месте России в таком же неприятном положении может оказаться практически любая страна. Пожалуй, у США не было бы таких глобальных проблем, у них есть «Гроулеры», которые решают большинство проблем. Но и в таком случае не без нюансов.

Обращаю внимание всех на то, что в начале СВО российская авиация мало того, что работала, так работала более чем успешно. Подтверждений из независимых источников было достаточно. Что случилось, знают все. Зашли вполне приличные ЗРК стран НАТО (привет, мосты через Днепр!), целеуказание начала выдавать военная спутниковая группировка США. Все, на этом авиация России стала испытывать большие проблемы.

Рейды Су-35 с выкашивание противорадиолокационными ракетами систем ПВО пришлось прекратить. Бомбардировщики Су-34 тоже испытывают дискомфорт, подходя к линии фронта, весьма прилично насыщенной средствами ПВО.

У армейской авиации тоже проблемы, поскольку количество привезенных в Украину тех же «Стингеров» исчисляется тысячами. Конечно, и Су-25, и вертолет, они смогут уйти от 2-3 ракет. Но не от десятка. А этот десяток у ВСУ есть.

Не очень красивая патовая ситуация: либо бросать технику и летчиков на убой, либо оставить на земле, используя эпизодически. Выбор понятен и очевиден, не так у нас много новых самолетов, а про дефицит летчиков всем известно давно. У нас это почти вымирающий вид. Но о проблемах подготовки летного состава мы будет говорить отдельно и не сейчас.

Да, очень неплохо, что у нас есть чем в некоторых случаях заменить авиацию. Есть крылатые и тактические ракеты как сухопутного, так и морского базирования. И наличие этих ракет позволяет частично заменить авиацию. Но – именно что частично.

Теперь танки.


С танками все совершенно то же самое. Бросать в бой Т-90 и Т-72Б3 дорого. Хотя Т-72Б3 участие принимали в приличных количествах. Теперь многие ждут очереди на ремонт, поскольку у завода мощности просто не готовы для такой масштабной работы.

Но какие проблемы у танка? А их всего две: отсутствие нормальной защиты и наличие хороших противников.

Относительно защиты все уже сказал наш коллега Алексей Кузнецов в своих танковых статьях. Чтобы эта машина реально была самым важным тактическим инструментом на поле боя, ее надо защитить. «Контакт» с любым номером – убогое старье, которое неспособно защитить танк от тандемного кумулятивного боеприпаса. Про «крышебои» уже не говорим.

«Реликт», который мог бы решить проблему, почему-то остался там, в боксах с «Арматой» и прочими парадными штучками. Его нет, хотя систему хвалят за работоспособность специалисты и в голос говорят, что не так уж он и дорог. 1-2% от общей стоимости танка. Не «Арматы», естественно, это пока прототип, выпущенный в единичных экземплярах.

Зато на той стороне имеет место не то что насыщение, я бы сказал – избыток ПТУРов. Видел цифры, сопоставил – одних «Джавелинов» завезено столько, что на каждый задействованный российский танк их придется около пяти штук. Если к этому приплюсовать еще и то, что было у ВСУ, да остальные модели, то точно будет расчет десять на одного.

Согласитесь, не самый лучший способ использовать танки в условиях такого насыщения линии обороны противника противотанковыми средствами.

И потому, все, что остается – это долбить артиллерией и минометами да использовать то, что можно из разработанных новинок. По сути – ракетные удары высокоточным оружием по резервам и объектам в тылу противника.

Все остальное действительно из времен первой Мировой войны.

Но ведь мало иметь танки, мало их защитить, их же еще надо содержать и ремонтировать! Насколько это реально, учитывая, что в составе сил союзников сегодня действуют ЧЕТЫРЕ вида танков: Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. К которым надо «всего-навсего» запчасти к четырем видам двигателей, ходовой и трансмиссии! И два калибра снарядов в качестве контрольного выстрела в голову.

И все ради чего? Ради эпизодического применения танка в качестве средства огневой поддержки на поле боя. Выехал, бабахнул в сторону цели и назад, в укрытие, пока не прилетело с той стороны. Учитывая, сколько задействовано с обеих сторон беспилотной техники – еще и надо не попасть в объектив, чтобы точно не прилетело.

Проблем много, способов решения мало.

Причем, многие думающие над этой проблемой, уверены на 100%, что окажись на месте России кто угодно, проблемы были бы совершенно те же. И с технической стороны, и с логистической.

Но сегодня можно с уверенностью признать, что все военные конфликты на планете можно будет разделить на две категории. Как на две лиги, высшую и первую. Первая понятно, это отсталые в плане вооружения страны. Они могут устраивать разборки между собой, как это сейчас происходит в Африке и конфликты иного порядка, как СВО.

Сходство здесь будет в том, что страны низкого уровня и страны высокого не смогут использовать авиацию. Первые по причине ее отсутствия, вторые по вышеперечисленным. Авиация может быть использована только в случае уверенности в минимальных потерях. Как в 2003 году, когда коалиционные силы разносили в пыль Ирак. 5 самолетов и 8 вертолетов – в целом, небольшая плата за превращение страны в полигон отработки высокоточного вооружения.

Мир изменился, военный мир вслед за ним. Высокие технологии систем ПВО и ПТУР начали понемногу побеждать своих оппонентов. Кто-то сделал это довольно быстро, а кто-то за весьма короткие сроки.

Сегодня настает время, когда армии одного поколения не смогут применить все свои новейшие наработки именно потому, что это дорого. Да, в такой ситуации ВСУ находятся в намного более приятной ситуации, им ДАЮТ вооружение. Как будет идти расчет и будет ли – это вопрос, на который внятного ответа нет, но и не наше это дело.

А наше дело реально видеть день завтрашний и уже сегодня начинать думать над тем, как участвовать в войнах завтра. Потому что есть такое убеждение, что Украина – это далеко не последняя операция по вразумлению.
Автор:
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34 комментария
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  1. STUG III
    STUG III Сегодня, 04:39
    +5
    Статья конечно хорошая. Но только отсутствует один важный раздел. Выводы. Выход то какой из всего этого? Или хотя бы пути выхода?
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 06:25
      -4
      Цитата: STUG III
      Выводы. Выход то какой из всего этого? Или хотя бы пути

      Зачем выводы... цель статьи показать как у нас всё плохо; правительство плохое, военначальники все бездари...
      1. Иней
        Иней Сегодня, 07:20
        +4
        Цитата: алексей сидяйкин
        военначальники все бездари...

        Генералы в начале СВО реально планировали решить вопрос за 3 дня. Этим обьясняется бессмысленный рейд на Гостомель, потери тыловых колонн в Киевской, Сумской, Черниговской области. Потеряно безвозвратно в основном от украинской артиллерии и ПТРК где-то полтысячи только танков, преимущественно – самых последних моделей, и приличная часть имеющегося парка БМП-3. Чудовищное количество дорогущей спецтехники, включая комплексы связи и ЗРК. Прошло 6 месяцев войны, и ВС РФ в среднем воюют бронетехникой такой же, как у ВСУ. В основном - те же БМП-1 и БМП-2 что и у укров и Т-72/Т-80 старых версий против Т-64. Только если у ВСУ вся бронетехника, даже такое старьё как БРДМ-2, с закрытой радиосвязью и современными навигационными системами, то у нас если радиостанции на танках и БМП есть, то это Р-123 и Р-173, аналоговые, с открытым каналом. Без работающей 24/7 цифровой закрытой радиосвязи управляемость на поле боя никакая. Ну и после такого начала СВО достаточно обученных моторизованных и танковых резервов для того, чтобы изобразить хоть какую-то операцию на окружение, нет и ещё долго не будет.
    2. raw174
      raw174 Сегодня, 06:55
      0
      Цитата: STUG III
      Выводы

      Всё новое - это хорошо забытое старое)))
    3. Таймень
      Таймень Сегодня, 07:33
      +1
      А вывод из статьи один.Надо убирать врагов народа из власти и национализировать ВПК любыми средствами.Тогда и деньги найдут,а не профукают за бугор и кадры воспитают и торгашам по рукам дадут,а не переставлять с места на место будут и ответственность будет.Но,к сожалению не при нынешних соплежуях-либералах и кумовстве с брателками из разного рода кооперативов.
  2. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 04:46
    +7
    Автор обошел один важный аспект: системы обнаружения, целеуказания и управления. Нет никаких таких "укреплённых линий", а есть высочайшее качество взаимодействия западных систем обнаружения, целеуказания, наведения и управления с ВСУ. Именно этим и объясняется задержка спецоперации. Сейчас нет смысла строить "укреплённые линии", в условиях современных средств обнаружения и целеуказания обнаруживается малейшее передвижение противника и на него наводятся средства поражения разного вида. Благодаря превосходству западных средств в скорости реагирования, точности и дальности они могут малым количеством, при малом расходе боеприпасов наносить поражение, находясь за пределами российских средств обнаружения и огневого воздействия. Пресловутые средства РЭБ на которые тут многие так надеялись, договариваясь до того, что они чуть ли не электронным зонтиком прикроют наши войска, приземлив вражеские БПЛА и подавив все средства обнаружения, наведения и управления противника, оказались во многом неэффективными и их ожидаемое воздействие на противника- сильно преувеличенным.
    1. WhoWhy
      WhoWhy Сегодня, 07:16
      0
      Всю электронику можно выжечь с помощью боеприпасов на основе взрывоэлектромагнитных генераторов (ВЭМГ), которые по мощности ЭМ импульса приравниваются к атомной бомбе. Недавно поступило сообщение, что в США приняли на вооружение такой боеприпас. А у нас про это тишина - либо нет, либо шибко секретно. Между тем ВЭМГ - это наше изобретение.
    2. алексеев
      алексеев Сегодня, 07:25
      +1
      'автор обошел один важный аспект"
      Автор надергал фактов или полуфактов, а слона-то, про которого писалось тут неоднократно, он и не приметил...
      Какие могу быть танковые клещи если у противника превосходство в количестве солдат, в пехоте, иной раз и кратное?
      Да и пехотные, т.е. лёгкие и мобильные ПТС имеются в изобилии, в отличии от Второй Мировой. Не занятые пространства за танковым клином и ранее иметь было опасно, а нынче не допускается вообще. ДРГ перережут линии снабжения и бронетехнику, идущую к фронту будут успешно уничтожать ПТУР, минами, если все пригодные для засад места, узлы дорог и т.д. не будут заняты нашей пехотой. Да и в отсутствии сплошной линии фронта если не закрыть пехотой фланги легко получить контрудар по ним или даже в тыл прорвавшимся войскам.
      Что касается мостов и прочей инфраструктуры. Два месяца ВСУ высокотехнологичными Хаймерсами бьют по Антоновскому мосту, а по нему всё ещё ходят колонны, хоть и есть повреждения. Да есть и дублёры - паромные переправы. Для войск хватит. Чтобы разрушить укропские мосты нам также нужно применить массированно не только калибры, но и авиацию с мощными КАБ. Есть риск потерять самолёты, а у нас Су-34 не тысячи, но десятки, переправы же все равно наведут, достаточные хотя бы для нужд войск.
      Исходя из данных реалий, из того, что мы ведём войну армией мирного времени по численности и выбрана тактика " перемалывания". Лишить бандерлогию организованной вооруженной силы, доказать тупым, а значит упрямым, громадянам, что воевать, не щадя своей шкуры, за Землю и интересы америкосов и никакие мосты не помогут.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:04
        0
        hi
        Цитата: алексеев
        ДРГ перережут линии снабжения и бронетехнику, идущую к фронту будут успешно уничтожать ПТУР, минами, если все пригодные для засад места, узлы дорог и т.д. не будут заняты нашей пехотой

        Да почему будут? Да они в первый месяц уже показали это мастерство, сколько мы потеряли колонн снабжения?
        Цитата: алексеев
        Автор надергал фактов или полуфактов, а слона-то, про которого писалось тут неоднократно, он и не приметил...

        А автор вообще понимает о чем пишет. Гостомельский десант у него вдруг стал тактический. Это с какого перепугу десант на такую глубину и такой численности стал таким?
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 04:50
    +3
    Справедливо в общем то , но таки НО .
    По моему мнению попытки изобретать лисипеты вместо отработанных уставных положений приводят к тому к чему и приводят. Боюсь что главное в том что сошлись две вроде не очень видимые вещи . Отсутствие уставных плотностей войск , то что мы сохраняем личный состав и мирных . ПТУРы оно конечно вещь , однако вхождение в прорыв в огневых коридорах не лисипет , а старый работающий прием , причем после прорыва тактической глубины обороны от тыловых частей осмысленного сопротивления ждать не приходится долго.
  4. тон
    тон Сегодня, 05:23
    +3
    Манипуляция автора, украинцам наличие ПВО не помешало вывести из строя Антоновский мост. Вывод руководство РФ не дает разрешение военным изолировать театр.
    Второе операций по подавлению ПВО Украины не проводится, если в карабахской войне Азербайджан захотел-провел у наших ненаблюдается!
    По танкам конечно лучше новенькие т72б3 отдать на раскурочивание африканцам на танковом биатлоне, а русские и на старье повоюют. А КАЗ дорог, неоднократно автор-->автор-->автор повторил техника дорога, а жизни значит дешевы? Не жалко нарожают?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:32
      0
      Цитата: тон
      украинцам наличие ПВО не помешало вывести из строя Антоновский мост.

      Выучите ПРО, а не ПВО, в нашем случае. Изучите свежие наработки укропов. Антоновский мост теперь обстреливается залпом НУРС из РСЗО, по который и начинают реагировать и отрабатывать, наши системы ПРО. А затем делает пуск Хаймарс с ВТР, на который уже нет ответки. request
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 05:29
    0
    Выяснилось, что иногда в тактическое планирование наш Генштаб умеет. Операция в Гостомеле

    Гостомель - показатель обратного

    В Генштабе помнили про захват афганских аэропортов Баграм, Кабул и Шиндад (1979), молниеносное взятие под контроль Пражского аэропорта через который под утро хлынул поток прибывавших на самолетах советских войск (1968), про все аналогичные действия западных армий. Столичный аэропорт - это ключ к стране


    Герасимов его ГШ вдохновлялись успешными операциями прошлого, но выяснилось что сами они импотенты. Повторить не смогли
    Операция в Гостомеле была просто шедевром, другой вопрос, что ее успех развить не смогли по каким-то другим причинам.

    Десантная операция была обречена на провал в связи со следующими ошибками:

    Разведка не учла наличие крупного скопления украинских сил в непосредственной близости от аэропорта.

    Действия ударных вертолётов и авиации не сумели остановить перемещение украинских резервов и стягивание их к Гостомелю. Причина - все та же, сил у противника оказались больше, чем должно было быть по гениальному плану ГШ

    Надеялись на авось.

    Неспособность быстрого захвата аэродромов в Гостомеле и Василькове спутала все карты и изменила ход кампании в северном регионе Украины, т.к. как стало всем о по прошествии времени, никакого запасного плана не имелось от слова совсем
    1. 77alex77
      77alex77 Сегодня, 06:53
      -2
      Просто не подошла группировка с Белоруссии
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 07:18
        +1
        Просто не подошла группировка с Белоруссии

        Она должна была прибыть в Гостомель по воздуху, в первые часы, следуя за передовыми частями десанта

        Лететь, как оказалось, было некуда

        Скриншот с телеграм канала «Военный осведомитель» (за нас 100%, оч грамотная и качественная подача материала)
  6. Юра 27
    Юра 27 Сегодня, 05:50
    -10
    [/quote]И потому всю войну гнали на фронт модификации истребителя Яковлева, разбавленные ленд-лизом и самолетами Лавочкина.[quote]

    За недоистребители и недотанки типа Т-34, пришлось платить жизнями солдат, благо мобресурс был в два раза выше, чем у ГГ.
    А вообще, надо строить больше дворцов и яхт, а также выпускать больше мультиков про аналоговнеты и тогда всё будет ништяк.
  7. Алекс2048
    Алекс2048 Сегодня, 06:05
    0
    Почитал статью... Мне кажется автор натягивает сову на глобус...
    Всё происходит ровно по Сирийскому сценарию. Напомнить какие в Сирии РФ ставила цели? Про борьбу с ИГИЛ на "дальних подступах", про очистку территории добрых Сирийских эльфов от полчищ орков и прочее... Что там из этого выполнено? Из декларируемого ИГИЛ переименовали.... Однако, Асад не даст соврать, в Сирии пришли новые и частично остались прежние контролеры... Из недекларируемых РФ задач в Сирии была главная то чего требовал российский углеводородный бизнес, а именно чтоб не было никаких труб в Сирии по которым хоть что-то пошло бы в Европу. И эта задача выполнена. Надеюсь никто не думает что в случае глобального замеса базы в Тартусе и Хмеймим вообще способны сыграть какую-то роль, даже в региональном масштабе без серьезного вмешательства со стороны РФ их существование ставится сразу под вопрос. И как после этого нас все от президента до последнего радиоведущего убеждали в том, что РФ декларируемые цели выполнила надеюсь тоже все помнят.
    Вернемся в Украину... Считаю, что СВО остановилась вовсе не из-за того, что армейская составляющая хромает... или из-за поставок и глобальной поддержке странами НАТО украинской стороны. Скорее заявленные цели не соответствовали фактическим. Что нам Верховный говорил в начале СВО про цели если кто-то подзабыл то Гугл в помощь. А если бы изначально сказал, что оказываем помощь Донбассу? Да его отправили бы в пешее эротическое путешествие не дождавшись выборов... Ценник оказания такой помощи значительно перевешивает возможную прибыль. Согласен в первые дни СВО велась как положено то есть соответствовала заявке, однако с момента начала переговоров Мединского что-то пошло не так... И продолжает идти не так... И вот уже вполне себе на уровне Лаврова границы СВО "расширяются" до целой ЧАСТИ Украины, а в начале все ведь помним что Путин говорил. Это как? Далее если говорить о ценнике на операцию звучали разные цифры о расходе боеприпасов артиллерией за сутки в позиционной войне это все видимо бесплатно? А просто кормить стоящую группировку это тоже бесплатно? А расход топлива в стоящей группировке это бесплатно? Основной вопрос в замене декларируемых целей в СВО на фактически другие. Думаю поживем и скоро увидим какие ставились фактические цели СВО и не факт что это нас не обрадует.
    1. raw174
      raw174 Сегодня, 06:54
      0
      Цитата: Алекс2048
      А если бы изначально сказал, что оказываем помощь Донбассу?

      Это один из основных пунктов, озвученных Путиным в день "Д"
      Цитата: Алекс2048
      И вот уже вполне себе на уровне Лаврова границы СВО "расширяются" до целой ЧАСТИ Украины

      Ну, в начале операции, лично я надеялся, что её границы будут расширяться относительно обозначенных, иначе смысла в СВО нет.
      Цитата: Алекс2048
      Основной вопрос в замене декларируемых целей в СВО на фактически другие.

      Вы ожидаете, что из голубого глаза Вам будут докладывать все цели всех операций ВС?
      Цитата: Алекс2048
      Думаю поживем и скоро увидим какие ставились фактические цели СВО и не факт что это нас не обрадует.

      Лично меня обрадует раздел Украины, а именно сухопутный коридор в Приднестровье, занятие всего побережья Чёрного моря, занятие центральной части Украины, а запад пущай заберут пшеки, болгары или кто там ещё претендует? В общем, даёшь границу с НАТО без прокладок!
      1. Алекс2048
        Алекс2048 Сегодня, 07:17
        +3
        Это один из основных пунктов, озвученных Путиным в день "Д"

        Единственный пока соответствующий реальности.
        Ну, в начале операции, лично я надеялся, что её границы будут расширяться относительно обозначенных, иначе смысла в СВО нет.

        В начале СВО речь шла о всей Украине не было ни у кого сомнений относительно того, что западная граница СВО будет проходить по западной границе Украины. А теперь уже
        Лично меня обрадует раздел Украины, а именно сухопутный коридор в Приднестровье, занятие всего побережья Чёрного моря, занятие центральной части Украины, а запад пущай заберут пшеки, болгары или кто там ещё претендует?

        Дело в том, что таких как Вы не так уж и мало в РФ и фактически подготовлена почва для сворачивания СВО.
        Вы ожидаете, что из голубого глаза Вам будут докладывать все цели всех операций ВС?

        О всех само собой и не требуется. Однако, для оценки работы руководства РФ, а именно нам это предстоит делать как избирателям и не только как избирателям, но и конечным потребителям того куда нас ведут. А так получается, что высшее руководство РФ обманом затащило страну в СВО.
        В общем, даёшь границу с НАТО без прокладок!

        Зачем и что это дает РФ?
  8. avia12005
    avia12005 Сегодня, 06:14
    +5
    А политическое решение на полный и окончательный военный разгром Украины есть?

    У меня в этом большие сомнения. Если он есть, почему тогда не реализуется проверенный принцип "Всё для фронта, всё для победы"? Подавляющее большинство руководящих постов в РФ занимают как раз те люди, которые непосредственно причастны к формированию современной русофобской Украины. Им бы на Колыму, а они по-прежнему у руля. Как не прискорбно, но кажется, что победа может быть только тогда, когда именно тут будут изменения.
  9. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 06:15
    +2
    Лучше тысячи Яков, освоенных, для которых нужны только пилорамы, чем риск остаться без самолетов вообще

    Только пилорамы? Странно, вроде Скоморохов знает, что такое авиационная дельта-древесина, зачем же так упрощать? Ее и сегодня рады бы применять, да только часть технологий утрачена
  10. алексей сидяйкин
    алексей сидяйкин Сегодня, 06:21
    -4
    Как всегда ничего нового... как всё плохо у нас. Не разбирая что к чему, вот плохо и всё, и быть хорошо не может по определению.
  11. DeGreen
    DeGreen Сегодня, 06:26
    -2
    Роман,так может Вам,взяв с собой великого стратега Гиркина,отправится на передовую. Показать как надо?
    1. Алекс2048
      Алекс2048 Сегодня, 08:10
      0
      Роман,так может Вам,взяв с собой великого стратега Гиркина,отправится на передовую. Показать как надо?

      А Вы видимо каждый раз как Вам окажут некачественную услугу или продадут некачественный товар вместо их возврата и получения назад своих кровных осваиваете новую профессию да ещё и до уровня раздачи мастер-классов? И кстати с чего Вы взяли, что что-то решается на передовой?
  12. Усталый
    Усталый Сегодня, 06:37
    0
    Так какие есть варианты для развития успехов России первого-второго месяца?

    1. Радикальное насыщение сражающихся частей новейшим техникой, средствами обнаружения и связи и так далее при исчерпаны запасов противника. Если России в этом вопросе приходится надеется лишь на свои производственные возможности + что удастся купить по рыночным ценам, то Украина получает столько сколько США и их европейские + тихоокеанские союзники готовы выделить. И надежды скорую перегрузку возможностей США в этом вопросе выглядят излишне оптимистичными.

    2. Разрушение социально-экономической сферы. Тут у России есть преимущество - значительно большая экономика в сравнении с украинской + недоступные для врага тылы. Но Украину поддерживают страны Золотого миллиарда а Российские силы не наносят существенного ущерба транспортной/энергетической/производственной/социальной инфраструктуре Украины. Ожидать слишком больших потерь от ВСУ тоже не приходится, поскольку боевые действия просто недостаточно масштабны.

    3. Радикальное изменение внутренней и вешней политики. Власти России как видно встали крепко, и сбежавший Чубайс тому хорошее доказательство. Но Украину держат на поводке западные партнёры и что не менее важно, локальная элита Украины никаких серьёзных проблем также не испытывает. Примеры облажавшихся марионеток США в истории есть, например правительство Южного Вьетнама. Но к сожалению аналога Вьетконга в качестве союзника у России нет.

    4. Увеличение задействованных Россией сил . Этот вариант сильно перекликается с первым вариантом. В современной войне нужно скорее больше техники чем больше людей. То есть, вопрос не в возможностях мобилизации бойцов, а возможности существенно нарастить парк задействованной техники, от артиллерии и бронемашин до штурмовой авиации и боевых БПЛА + увеличение эффективности разведки, включая спутниковую.

    5. Длительное продолжение боевых действий с целью преодоления некоего психологического барьера, после которого украинское общество/армия просто не выдержит и посыпется. Теоретически такое возможно. Практические это может занять годы и нанести определённой ущерб уже обществу России.
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:03
    -1
    Выяснилось, что иногда в тактическое планирование наш Генштаб умеет.
    belay А перевести на русский, слабо? request
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 07:09
    +1
    Цитата: алексей сидяйкин
    Цитата: STUG III
    Выводы. Выход то какой из всего этого? Или хотя бы пути

    Зачем выводы... цель статьи показать как у нас всё плохо; правительство плохое, военначальники все бездари...

    Неё.. правительство и военначальки ещё не раскрыли свой потенциал.
  15. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 07:22
    +3
    "..Украина -это далеко не последняя операция по вразумлению". Затраты на эту операцию огромные.И в конце концов эти затраты перейдут на кошельки граждан.Ни одна страна в мире не может сегодня вести длительные военные действия.Слишком расширился круг потребления денег. Это не только еда и обогрев,но и множество технологий.Самое страшное-это когда народ охладевает к действиям государства.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:53
      0
      Цитата: nikvic46
      .Украина -это далеко не последняя операция по вразумлению

      Именно поэтому берегут новую технику..... С США бодаться на Т-62 не будешь. request
  16. Boris55
    Boris55 Сегодня, 07:45
    0
    Цитата: Р.Скоморохов
    Выехал, бабахнул в сторону цели и назад, в укрытие,

    Выехал, бабахнул, уничтожил цель и в укрытие. А вы бы хотели как под Прохоровкой? Так у нас не война, а СВО, которую давно пора переименовать в контр террористическую операцию.

    Кстати. Дорогомиловский суд Москвы признал события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. На основании решения суда украинские события февраля 2014 года считаются государственным переворотом. Фактически одновременно с этим возникает вопрос о легитимности действующих украинских властей. Ссылка на статью на ВО:
    https://topwar.ru/106346-dorogomilovskiy-sud-moskvy-priznal-sobytiya-2014-goda-na-ukraine-gosperevorotom.html
  17. tatra
    tatra Сегодня, 07:52
    -1
    Путин 20 лет легко ,не напрягаясь ,управлял Россией -просто перераспределял огромные доходы от вывоза природных ресурсов . А как наступил "момент истины " - СВО -выяснилось ,что ничего не просчитано ,ни ведение СВО ,ни её последствия для России и российского народа ,ни реакция Запада и Европы .
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:01
      0
      Цитата: tatra
      ничего не просчитано ,ни ведение СВО ,ни её последствия для России и российского народа ,ни реакция Запада и Европы .

      СВО идёт как надо: мы - наступаем, враг - бежит.
      Последствия для России минимальные, а Западу приходит кирдык.
      Российский народ живёт прежней жизнью, не ощущая ни каких последствий.
      Реакция Запада интересна только холуям Запада. Лично мне она по фиг.
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 08:01
    +1
    В очередной раз сталкиваюсь с полным не пониманием автора того, что он пишет.
    Выяснилось, что иногда в тактическое планирование наш Генштаб умеет. Операция в Гостомеле была просто шедевром, другой вопрос, что ее успех развить не смогли по каким-то другим причинам.
    Десант в Гостомеле это ни как не уровень тактического планирования. Это уровень значительно выше, оперативно-тактический, а то и стратегический.
  19. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:18
    0
    Почему самолеты «на приколе
    Цитата: raw174
    Цитата: STUG III
    Выводы

    Всё новое - это хорошо забытое старое)))

    И это точно. С чего начался немецкий блицкриг? Правильно, с налетов на аэродромы, но еще раньше уничтожалась СВЯЗЬ. И в ходе дальнейших боевых действий первейшей задачей было пеленгование и уничтожение авиацией нашей радиосвязи, в результате чего войска оказывались без управления. В начале СВО про это забыли или не смогли, не знаю. Но мгновенное освобождение Крыма началось с уничтожения связи ВСУ. Похоже разные люди разрабатывали план действий.
    А самолеты...так и будут на приколе, тот же вертолет Ка-52, несмотря на бронирование и остальное не намного бы оказался живучее по сравнению с фанерным бипланом И- 153 "Чайкой". Хотя по заметности радиолокационной и тепловой, тут выиграет фанера.. а про стоимость и говорить нечего. У "Маус" и Т-34 меньше разница.в стоимости. Сколько беспилотников из перкаля и палок можно было построить? Мы же ударились в уникальность "вундервафлей".