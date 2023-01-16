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ЧВК «Вагнер» - армия будущего для России

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Итак, снова о ЧВК «Вагнер». Фактически – продолжение, начатое вот здесь: https://topwar.ru/208268-tancy-s-kuvaldoj-pod-muzyku-vagnera.html Танцы с кувалдой под музыку Вагнера.


ЧВК «Вагнер» - армия будущего для России

Продолжение темы необходимое, поскольку за время, прошедшее с момента публикации, произошло несколько событий, которые дали дополнительную пищу для размышлений. Главный источник – сам руководитель ЧВК Евгений Пригожин, давший короткое, но весьма емкое интервью, в котором сказал весьма много по теме дня.



«Взяли Соледар за две недели, до этого долгое время там ничего не происходило, Соледар взяли в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – тех уничтожали»


Министерство обороны РФ сделало многое для того, чтобы присвоить победу «Вагнера», но под напором фактов в итоге было вынуждено признать, что во взятии Соледара заслуг МО РФ нет никаких. Уже плюс, но этот момент мы разбирать не станем, речь идет совсем о другом.

Но перед тем, как приступить к теме нашей беседы, я позволю себе окунуть читателей в прошлое. А конкретно – во времена реформ господина Сердюкова. Именно тогда начала уничтожаться советская армия и создаваться российская. Практически та, которая сегодня и находится в распоряжении страны. Со всеми плюсами и минусами.

Что хотел и что сделал Анатолий Сердюков?


Убрал из армии около 223 тысяч офицеров и 140 тысяч прапорщиков и мичманов. Львиная доля офицеров пришлась на цепочку «майор-полковник», прапорщиков и мичманов уволили всех. Дальше пошла цепная реакция увольнения личного состава, и дошло до того, что ставший президентом Дмитрий Медведев дал приказ в 2011 году вернуть в армию около 70 тысяч офицеров, потому что реально некому стало служить.

Далее Сердюков пробил в Правительстве существенные повышения денежного содержания для уцелевших офицеров (почти в три раза) и выбил просто огромную сумму на перевооружение армии и флота. Мы уже тогда были и писали об этих 20 триллионах рублей. Цифра казалась фантастической.

Затем началось переформирование дивизий в бригады. Меньшие по составу бригады постоянного состава по идее должны были быть готовы к бою в течении часа, чего дивизии просто не могли.

Аутсорсинг. Бытовыми делами начали заниматься гражданские фирмы. Солдаты перестали заниматься хозяйственными делами и сообщения о дедовщине резко пошли на убыль. Особенно когда срок службы сократили до одного года.

Начала решаться проблема обеспечения офицеров жильем.

В общем, все было довольно благостно, армия с годом срочной службы казалась этаким фильтром для желающих пойти на контракт и вопрос профессиональной армии, не такой большой, но прекрасно обученной и оснащенной, замаячил по полной программе.

Однако, мечтам не было суждено сбыться. Создание института сержантов, которые должны были по задумке заменить прапорщиков, с треском провалилось. Сержанты, которые должны были стать костяком армии по образцу и подобию американской армии, почему-то на контракт не шли. Да и с рядовым составом было не так радостно, как хотелось бы, потому о полностью контрактной профессиональной армии пришлось забыть и оставить смешанную.

Забуксовавшая реформа Сердюкова-Шойгу привела к тому, что российская армия стала такой, какой мы ее наблюдаем сейчас. Хорошая или плохая – у нас другой армии просто нет.

Но внезапно получается так, что у армии, на которую ежегодно тратятся миллиарды рублей (в 2022 году открытая часть российского военного бюджета составила 1 067,3 млрд рублей, закрытая, понятное дело, неизвестна) и которая не может по непонятным причинам показать свою эффективность, появляется конкурент. Причем, это частная военная компания.

Было бы весьма интересно сравнить бюджет МО РФ и ЧВК «Вагнер» в пересчете на одного бойца. То есть, сколько денег уходит на содержание одного военнослужащего. Понятно, что разница между МО и ЧВК будет просто огромной, но тем не менее.

Читая сводки с фронта, поневоле задаешься вопросом: «почему все не так, как хотелось бы?»


Действительно, почему ВСЕ более-менее осмысленные действия мы видим только со стороны ЧВК, а вся российская армия находится в перманентном стазисе?

Многие сегодня задаются вопросом: почему ЧВК, личный состав которой Пригожин навербовал по тюрьмам, не просто воюет, а делает это грамотно и (немаловажно) успешно? Это ведь нонсенс, когда набранные по исправительным колониям уголовники внезапно оказываются более эффективными, чем «несокрушимая и легендарная»?


На самом деле нет. В первом материале давался ответ на этот вопрос. Все дело в огромной мотивации бойцов «Вагнера», которую просто невозможно замолчать или исказить.

Впрочем, на вопрос об эффективности лучше всего рассказал сам Пригожин:

«Что касается многочисленных вопросов журналистов о бойцах ЧВК «Вагнер», откуда эффективность.

Первое: они много лет воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире.

Второе: они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть, есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которое сбило огромное количество вражеских летательных аппаратов, есть артиллерия всех калибров, танки, БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нет равных.

Третье: самое главное, идеально отработанная система управления. ЧВК «Вагнер» всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются «Какое еще есть мнение и что еще необходимо для выполнения задачи». Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство советуется с командирами.

Если решение принято, то оно выполняется, никто уже не может «включить заднюю» плюс жесточайшая дисциплина, которая дает нам такие возможности.

Поэтому ЧВК «Вагнер» шло вперед и будет идти вперед»

И вот тут что-то добавить сложно.

Действительно, опыт работы бойцов «Вагнера» в разных точках земного шара недооценивать не стоит. И то, что многие не очень умные люди сегодня пробуют выставить бойцов ЧВК, как «фарш» - вот это глупость. Костяк «Вагнера» образовался давно, более 10 лет тому назад и сегодня эти люди из первых наборов – ценнейшие кадры для командования компании. И их много. Закаленных работой в Африке и на Ближнем Востоке.

Кто сказал, что ЧВК «Вагнер» - это сплошь уголовники, которых можно не жалея бросать в лобовых атаках на штурм? Естественно, такое может вообразить только недалекий человек или с той стороны. У бойцов ЧВК прекрасные командиры, имеющие весьма большой боевой опыт, который вкупе с обучением бойцов в центрах подготовки дает те самые результаты.

К сожалению, между сегодняшним мобилизованным в российскую армию и добровольцем ЧВК «Вагнер» в плане подготовки и обучения лежит пропасть. «Вагнер» готовит своих бойцов лучше по многим причинам, главная из которых – работа на результат.

Любая ЧВК, какую не возьми, работает на результат. Потому что результат работы ЧВК – это репутация и деньги. Чем выше репутация, тем дороже стоят услуги ЧВК. Нормальный закон рынка. Отсюда и готовят на совесть.

В начале своем «Вагнер» имел 1500-3000 бойцов. На уровне Сирии уже было около 10-12 тысяч. Данные, конечно, проверить сложно, но оперируем тем, что есть в доступе. Сколько сегодня – сказать очень сложно, по Интернету ходит цифра в 40 тысяч.

Это уже армия, которой реально выполнять самые различные операции. Причем, во главе этой армии стоят опытные командиры, прошедшие Сирию, ЦАР, Мали и другие «точки», о которых мы не знаем.

Кстати, несколько слов о событиях в Центрально-Африканской республике, где «Вагнер» проработал три года и за это время реально хорошо почистил территорию от бандитов и неплохо натаскал вооруженные силы ЦАР в плане боевого опыта. Учитывая, что все вооруженные силы ЦАР имеют численность не более 4 тысяч человек, то можно только представить, какую ценность представляли 300-500 бойцов «Вагнера», размещавшиеся в стране.

Кстати, в столице ЦАР, городе Банги, стоит весьма примечательный памятник. Композиция со смыслом, который трактовать двояко просто не получится.




Вот это – работа на результат.

Соледар – это тоже работа на результат. Да, сегодня вокруг успехов «Вагнера» закружилось много событий и мнений, но это – работа с определенным результатом. Сегодня частная компания смогла то, что не смогло все российское Минобороны с толпой орденоносных генералов. Конечно, это приличная такая оплеуха МО, но что делать, если ЧВК действует успешнее?

Вот тут возникает вопрос: а не то ли это будущее российской армии, которое виделось 20 лет назад реформаторам?


Мобильная, подготовленная, обученная и хорошо вооруженная, а главное – профессиональная армия?

Понятно, что пока все смотрится весьма условно. Самолеты и вертолеты, которые недавно были списаны из ВКС РФ, танки, которые предоставило МО РФ и все в таком духе, но есть мотивация и есть результат!

Ситуация непростая, ведь пока бойцы «Вагнера» грызли слона, именуемого Соледар и догрызли, чем отметилась российская армия? Помимо уничтожения ежедневных 300 украинских военнослужащих и четырех пикапов? Ничем.

И получается, что толпа генералов и полковников, миллионная армия (ладно, флот не будем брать, пощадим) с огромным количеством техники, плюс 300 тысяч мобилизованных – все это уступает по эффективности частной армии, численностью около 5 дивизий?

Причем, не стоит забывать, что у ЧВК «Вагнер» контракты по всему миру, так что на Украине действует не все, часть находится на контрактах, часть на подготовке. Думаю, что одномоментно на фронте находится не более 10-15 тысяч бойцов на всех направлениях.

Поневоле задумаешься, особенно после того, как твои же знакомые расскажут о том, как красиво происходят визиты «варягов» из различных штабов в звании от полковника и выше. Впрочем, об этом тоже сказано достаточно.



Что отличает ЧВК от армии?


Пригожин не сказал, но у меня есть сведения от его бойцов, наверное, не стоит удивляться тому, что в той среде есть наши временно отсутствующие читатели. Так вот, по мнению одного бывшего бойца 1-го корпуса НМ ДНР, а теперь вагнеровца (вообще они категорически не обсуждают свое бытие), основное отличие даже от народной милиции состоит в просто ошеломительно быстрой реакции штабов на изменяющуюся обстановку. Оперативность – это очень важный компонент, наравне со снабжением боеприпасами.

Уже столько сказано о часовых согласованиях в российской армии на авиаудары или применение артиллерии, повторяться не стоит. Цепочка прохождения информации у ЧВК намного короче, а потому актуальность сохраняется. И снаряды летят по реальным целям.

Действия ЧВК «Вагнер» показали, какой может быть мотивированная (а я назвал бы вагнеровцев сверхмотивированными бойцами), мобильная, оперативная, нормально обеспеченная оружием и боеприпасами армия. Пусть и уступающая регулярной в плане технического оснащения.

И ведь это не вчера началось. Еще в Сирии обсуждались моменты, когда «Вагнер» штурмовал самые неудобные укрепленные пункты террористов, а потом вместо наших входили сирийские войска с развернутыми знаменами и под гром фанфар. Было? Было, чего тут стесняться.

Но в этих условиях ЧВК нарабатывало опыт и командиров всех уровней. И теперь его применяет на Украине. И здесь армейским командирам реально есть чему поучиться, многие СМИ уже начали говорить о том, что одна из основных проблем российского командования – полнейшее нежелание обучаться и перенимать чужой опыт. А ведь стоило бы.

Вообще руководству страны и армии о многом стоило бы задуматься, глядя на действия «частников». Ведь реально армия проигрывает во всем, начиная с мотивации. Особенно в плане мотивации бойцов. Почему-то в руководстве армии считают, что если бойцам выплачивать 195 тысяч рублей, то армия приобретает все права на этого человека и может делать с ним все, что заблагорассудится.

На самом деле, было бы неплохо, если истина находилась бы где-то посередине. Между громоздкой, сложно управляемой не лучшими командующими, армией России и небольшой, но работающей как часы ЧВК «Вагнер». Сегодня эффективность «Вагнера» доказана, равно как и то, что из действий компании можно извлечь непосредственную пользу. Правда, надеяться на то, что российское армейское командование воспользуется этим, не стоит. Должно пройти еще какое-то количество времени, прежде чем на Фрунзенской набережной поймут необходимость таких действий.

А пока бойцы ЧВК «Вагнер» будут идти дальше. Как сказал руководитель, вперед и только вперед.


Кстати, некоторые наши читатели в предыдущей статье выражали определенную озабоченность тем, где потом окажутся сегодняшние бойцы ЧВК.

Думаю, не стоит сильно волноваться. У ЧВК «Вагнер» после окончания украинской кампании появятся новые возможности, которые стоит попробовать реализовать, потеснив своих прямых конкурентов из тех же «Blackwater»/«Academia» или «Group 4 Securicor» на рынке той же Африки. А там есть чем заняться.

Мотивация… Это великое слово. Сегодняшние бойцы «Вагнера» мотивированы как никто иной, не только свободой, которую многие получают по амнистии, но и перспективой довольно приличного дохода на зарубежных контрактах в будущем. Так что многие уже сегодня говорят о желании продолжить военную карьеру в рядах ЧВК вместо того, чтобы влачить сомнительное существование уголовника-рецидивиста.

Сложный выбор, не так ли? Профессиональная армия по типу ЧВК «Вагнер» или российская армия дня сегодняшнего? Вопрос на много миллиардов рублей и человеческих жизней.
Автор:
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31 комментарий
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 05:21
    -4
    Частная армия одного "хозяина-господина", действующая вне государственной и гуманитарной юрисдикции, с судом "кувалдой"? И это "армия будущего"? "Хорошее" у нас будущее, будет...
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 05:46
      +3
      Да что ж у нас все воспринимают прямо и в лоб .
      Не скажу что статья просто истина , по мне много спорного .
      Просто основное что стоит понять Вагнер - эффективно , быстро .
      Армия в данный момент пока не понятно.
      Вывод для меня такой - армия из одних контриков к большой войне малопригодна .
      Одна из причин ( мнение мое и ни чего не утверждаю ) слишком кой кто из контрабасов себя ценит и рисковать не станут.
      По поводу Вагнера мотивы рекламные присутствуют однозначно.
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 06:23
        0
        "воспринимают прямо и в лоб"
        Ну, как говорят, так и воспринимают.
        А, словоблудия, как обычно у Романа многовато....
        Надо понимать, даже долбоюношам, что Вагнер вовсе не частная лавочка Пригожина, но полностью подчинена руководству государства. Так удобнее по многим причинам. Успехи в боях, сам руководитель компании объяснял тем, что личный состав имеет огромный опыт боевых действий и отобран по морально- деловым..
        Ну и Соледарская операция это вовсе не штурм только города. Успех достигнут и частями армии севернее и южнее. Музыканты не воюют сами по себе, они часть наших войск
        Вооруженные силы не могут быть только наемными. Казалось бы, сейчас это и коню понятно, все давно уже было в истории и расписано в " умных книжках".
        Государству нужна и " дружина" - профессиональные силы быстрого
        реагирования , в том числе и так называемые ЧВК, и организованный резерв - "ополченска рать".
        Если бы мобилизация такого резерва была бы в апреле - мае, то ни прорыва под Балаклеей и Изюмом, ни ухода с правого берега Днепра не было бы.
        Возможно, уже был бы финал спецоперации. yes
    2. Умник
      Умник Сегодня, 06:11
      +2
      С кувалдой они конечно перегнули! Но эффективность чвк высокая и это правда
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:18
      0
      Цитата: Monster_Fat
      юрисдикции, с судом "кувалдой"? И это "армия будущего"? "Хорошее" у нас будущее, будет..

      В военное время именно такая армия и нужна с железной дисциплиной и эффективной организацией боя.
      Армейские генералы меня честно говоря разочаровали... слишком медленно они согласовывают все дела на поле боя... слишком закостенело и шаблонно мышлят... противник наооборот действует быстро и нешаблонно и армейцы им проигрывают.
      В этом плане вагнеровцы более мобильны и более приспособлены к быстро меняющейся обстановке.
      И с предателями не мусолят уговорами и сожалениями.
      Армия хороша своими ресурсами... у ней есть все для выполнения задачи что дает государство...вагнеровцы действуют ограниченными ресурсами на узком участке фронта и поэтому никакой конкуренции армейцам они не составляют... но все равно некоторым товарищам или господам (особенно в США) они как кость в горле... именно из за своей успешности и эффективности.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 05:28
    +3
    Сегодня частная компания смогла то, что не смогло все российское Минобороны с толпой орденоносных генералов.

    Минобороны с толпой орденоносных приспособленцев...
    Служить бы рад, выслуживаться тошно
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 06:03
      -1
      Частная армия состоит из отставников. Из уволенных или ушедших по каким-то причинам из армии из ВС. Простого бойца можно подготовить за достаточно короткий срок. Научить перебегать, прикрывать товарищей, стрелять. А как быть с командным составом. Если до подразделений отделение взвод которые будут решать узкоспециализированные задачи ещё можно мириться с самостоятельно подготовленными, но уже начиная с роты нужна серьезная подготовка и опыт. Это по пехоте. Но у Вагнера вдруг и почему-то появилось тяжелое вооружение танки, артиллерия появилась авиация. Это не только те кто стреляет и летает это ещё и технический персонал. Такое может потянуть только государство. Или перекачка денег из государственного кармана. В ЧВК упор на одиночную подготовку и подготовку малых групп.
      Затем началось переформирование дивизий в бригады. Меньшие по составу бригады постоянного состава по идее должны были быть готовы к бою в течении часа, чего дивизии просто не могли.

      Почему? Дивизия это полки, батальоны, в каждом есть свой командир, каждому поставлена задача которую он решает. Не командир дивизии а командир полка, командир батальона ..... При получении сигнала все будут исполнять не зависимо друг от друга и в тоже время действовать в интересах друг друга.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 05:31
    +4
    основное отличие даже от народной милиции состоит в просто ошеломительно быстрой реакции штабов на изменяющуюся обстановку. Оперативность – это очень важный компонент, наравне со снабжением боеприпасами.

    Это не важный компонент, а важнейший. Как в драке побеждает не глупая сила, а быстрота реакции. События в Карабахе показали эффективность быстроты принятия решений в взербайджанской армии.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 05:34
    +3
    И здесь армейским командирам реально есть чему поучиться, многие СМИ уже начали говорить о том, что одна из основных проблем российского командования – полнейшее нежелание обучаться и перенимать чужой опыт. А ведь стоило бы.

    А это называется профессиональное чванство. Здесь, на форуме у многих развито, типа "ты в армии не служил" , а большинство в армии и не приобрели навыки умело воевать, а просто привыкли подчиняться и требовать подчинения от других.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 05:34
    +1
    Имею представление о действиях легендарной "копейки" Вагнеров в Покровском взаимодействовал с Колтыгиным и Питерским (как раз перед его ранением), видел руководство в лице Ратибора. авиакрыло Вагнера прикрывало действия 4 бригады НМ ЛНР при наступлении на Лисичанск в районе нижнего и тошковки, имело там потери в виде сбитых самолетов. Довелось пообщаться и с таким пилотом. По тактике действий могу сказать следящее. В целом подразделения вагнеров действуют в формате хорошей войсковой разведки. Той самой, которая сама решает как выполнять поставленную задачу, где каждый участник совещания имеет право голоса если это на пользу дела. где даже в процессе выполнения боевой задаче может вскрыться новое обстоятельно,. которое может эту боевую задачу поменять. К сожалению в армии России даи в НМ ЛНР, зачастую поставленную задачу требуют выполнять без учета вновь вскрывшихся осбтаятельств. Вот поясню, разработали в штабе план наступления в районе Берестового. Учли вроде и то и это, потом на местности выясняется что за последние сутки противник отработал контейнерами с лепестками. и вся боевая задача коту под хвост кажется? как бы не так-в армии России скажут идите расстреливайте лепестки и все продвигаетесь к указанной точке. В том, что в этом нет смысла в виду демаскирования своих намерений и узкого коридора проложенного прохода-никого не интересует. Решение ведь принято в штабе и за него надо отчитываться. А вагнера в такой ситуации придумают что-то другое-или изменят маршрут продвижения или отложат до самоликвидации лепестков (если они самоликвидируещиеся) или еще что-то придумают типа предварительно размурованная путем минометного обстрела и т.д.
    Или вот под тем же Берестовым, в процессе выдвижение к мосту соединяющему берстовое
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 06:09
      0
      и яковлевку была обнаружена дренажная труба под железнодорожной насыпью, так это позволило изменить всю логистику и наладить там промежуточный пункт накопления боепитания и лечения раненых. То есть анализируя в целом, в ЧВК гораздо больше значение имеет мнение командиров среднего звена, взводных и ротных. Чего лишена классическая армейская структура в виду наличия званий. действительно можно быть сколько угодно опытным командиром разведвзвода владеть обстановкой на передке и лично участвовать в боестолкновениях с противником но в штабе ты всего лишь старлей или капитан а доклад делаешь полковникам и генералам, которые отмахиваются от твоих сведений потому, что у них стрелочки на карте и сроки выполнения, согласованные в вышестоящих штабах. их здравый смысл и реальность мало интересует они отвечают за выполнение в срок своих бумажных планов. Что им сведения о паре новых вскрытых тобой пулемётных точках или минных полях. у них сроки и отечность. Полковники и генералы, лейтенантов и капитанов не слушают. Поневоле подумаешь что надо возвращаться к революционной практике отмены званий в боевых условиях. пусть будут начдивы и комбаты, взводные и ротные , но без этих выслуженных в мирное время и в тылу "звезд" Или вообще звания давать как медали - только за боевые заслуги. Но к сожалению огромное количество "военнослужащих мирного времени" с апломбом ностальгирующих в стиле я 25 лет в армии отжил -таких реформ не поймут и не одобрят. У нас же цело генеральское лобби есть которые любым армейским реформам сопротивляется. Части постоянно готовности-нет не надо там же солдаты не смогут по плацу шагать и учиться койки заправлять. Давайте отменим строевую подготвку в армии вообще-нет вы что а чем же новобранцы будут заниматься на плацу. давайте отменим пост номер один и плац-вы что на святое покусились. ну и в итоге армия умеет все кроме как воевать. вот воевать приходится учиться опять, хорошо хоть не с нуля а у наемников и частников. Хоть какой-то задел есть.
  6. User_neydobniu
    User_neydobniu Сегодня, 05:36
    +2
    К сожалению, между сегодняшним мобилизованным в российскую армию и добровольцем ЧВК «Вагнер» в плане подготовки и обучения лежит пропасть. «Вагнер» готовит своих бойцов лучше по многим причинам, главная из которых – работа на результат.

    Ситуация непростая, ведь пока бойцы «Вагнера» грызли слона, именуемого Соледар и догрызли, чем отметилась российская армия? Помимо уничтожения ежедневных 300 украинских военнослужащих и четырех пикапов? Ничем.

    И получается, что толпа генералов и полковников, миллионная армия (ладно, флот не будем брать, пощадим) с огромным количеством техники, плюс 300 тысяч мобилизованных – все это уступает по эффективности частной армии, численностью около 5 дивизий?


    Хорошо, а что автор хочет от 300 тысяч людей принудительно выдернутых из мирной жизни, что бы они за пару месяцев стали воевать эффективнее мотивированных, подготовленных и экипированных наемников ? Не слишком ли завышенные ожидания ?
  7. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 05:36
    +2
    Не понимаю что все время Сердюкова крайним делают?Он что,сам себя министром назначал?Сам указ подписывал?Или может там не знали кто он?
    1. User_neydobniu
      User_neydobniu Сегодня, 05:55
      0
      Хорошо у нас в стране, министр-вор он хороший, те кто его поставили тоже люди не плохие. А крайний как всегда народ . Это же вы их выбрали ( ну как вы, мертвяки с кладбище, да бюджетники которым поставили задачу под угрозой ЗП и премий ), так что во всем виноват народ wink
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 06:04
      0
      Сердюков это подставное лицо, чья работа состоит в том чтобы "сидеть" как фильме "Золотой Теленок". Печально то, что ему и сидеть даже не пришлось.
  8. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 05:37
    +1
    Огромный боевой опыт и прочее у очень малой доли ЧВК, который идут под прикрытием мясного щита в виде зэков без боевого опыта. Простая и всегда рабочая схема из древности ещё со времён Римских легионов.

    По поводу же будущего, полный вывод армии из под юрисдикции законов РФ, это тотальный кошмар.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 05:43
    -4
    Не совсем правильно что у нас рулит ЧВК, т.к. ЧВК всегда оправляли на операции в которых государство фигурировать не должно было. ЧВК это финансируется из государственного бюджета.
    Деньги можно напечатать, а армию просто так не построить как напечатать деньги.
    Самое главное в армии это не люди а ее оружие насколько оно современное. Посади самый крутой десант на БМП 1, уже в первом бою с одного выстрела уже десант не жильцы будет. Когда ты бойцам даешь самое лучшее вот это уже армия, пример украинская армия, которая за счет всех наработок стала сильнее. Ей просто дали информацию для ударов, дали оружие. Вот и считайте что важнее в армии.
    Те кто служит в ЧВК они не такие же как просто в нашей армии люди? Они тоже деньги получают. Буквально только в клещи город взяли как тут же победа. Кто отдает приказы атаковать города, когда их обходить и в кольцо брать надо. Стоит только перекрыть снабжение как вражеское войско разбежиться
    ЧВК это все же не армия, в армии строгая дисциплина, а в ЧВК там все советуются там не важно какое у тебя звание.
    Наша армия тоже что нибудь взяла бы если бы не приказы сверху.
    Армия не наступает потому что не чем наступать посути.
    ЧВК не та структура которая может подчиняться, такая структура вполне может выйти из под контроля, народ там такой что может проигнорировать приказа начальника. Если на ЧВК надавят то они также могут все бросить и побежать. Армия не побежит, если будет приказ
  10. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:49
    0
    ЧВК войну не вывезет, как и "профессиональная" армия, да ещё и с таким командованием, что и подтверждается мобилизацией.
    Вопрос к администрации сайта: что там с маячками к комментам?
  11. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 05:50
    0
    Вагнер действительно показал себя как боеспособная единица. Неудевительно, что на фоне "успехов" армии РФ найдутся недоброжелатели. Стрелков в последней передаче выразил мнение, что одной из целью назначения Герасимова как раз и является стремление подчинить под себя Вагнер. С одной стороны единое командование необходимо, но с другой стороны есть риск сточить боеспособность этого подразделение наполнив его некомпетентными руководителями. Разбавь вино с водой и это уже не вино.
  12. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 05:51
    +1
    В каждой войне рождается что то новое,передовое,что и обеспечивает успех и врезультате победу.В этой войне ЧВК "Вагнер"это на сегодня и думаю на ближайщее завтра лучшее ,что у нас есть.Даже в США обсуждают на высшем уровне "угроза Вагнера".Как будующее нашей армии,как один из компанентов обязательно,а опыт просто обьязаны изучить и внедрить.Но при нынешнем составе нашего МО и не мечтайте.Какие бы интриги не плели,а впереди еще много дел и эти интриги будут .ЧВК "Вагнер"уже доказали делами свою необходимость.Успехов,всему ЧВК "Вагнер"и конечно ребята возвращайтесь живыми.
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:00
    0
    Говорят в ЧВК они там советуются, но в ЧВК может быть слив информации
  14. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:03
    0
    Хочу заострить внимание собеседников на прозвучавшем в статье слове "уголовник". Большинство видит за этим словом некое безмозглое животное, живущее по известному принципу - украл-выпил-в тюрьму, и так по кругу до конца. Есть и такие, только в ЧВК таких нет. В статистически значимом количестве случаев - уголовник, это человек НЕ СТАНДАРТНО МЫСЛЯЩИЙ и СОВЕРШАЮЩИЙ НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОСТУПКИ. То есть человек умный, предприимчивый, храбрый и рисковый. Ну а большая часть нестандартных поступков у нас регулируется именно уголовным кодексом Таким людям невыносимо скучно жить в общем болоте стандартов и правил, им нужны свобода и простор, И ИМЕННО ОТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ ВСЕМИ СИЛАМИ ОТКРЕЩИВАЕТСЯ АРМИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ! Армии нужны ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. Желательно без мозгов. И бессловесные. И желательно с памятью как у гупёшки - это же мечта всех генералов. Грустно это.
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:04
    +2
    Армия не наступает потому что там не дураки сидят, наступать надо при численном превосходстве.
    ЧВК там тоже почти год как берет эти два города
    Потери ЧВК как то никто и не считает, а вот армейские потери критичны их надо пополнять
    Судя потому как мобилизованные до сих пор на полигонам видимо отправить не чего.
    Вот был удар по зданию гед погибли мобилизованные, почему вот этих людей в наступление не отправили? Я хотел сказать что надо не сидеть, если есть люди готовить наступательные операции
    Когда идет прорыв обороны у противника там наступает ХАОС
    После прорыва под соледаром обороны надо наступление в глубь проводить.
  16. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:15
    0
    В армии порядок всегда, а в ЧВК там порядка нет, ЧВК структура по бесприделу
    Армия будет более организованно наступать. ЧВК, это все равно не армия.
    Пригожин не показал ни одного офицера в звании. Он часто показывает обычных солдат. ТАм наверное у них работают по принципу есть группы со старшим. Группы в которых кто круче тот начальник у нас, в армии так не бывает. В армии офицера учат. В ЧВК кто там кого учит?
    ЧВК могут работать как группы но не как армия, со своей иерархией.
    Они быстрее работают у них нет иерархии управления
    Управление у них это прежде всего ХАОС.
    Вы хотите сказать что нужно создать армию России по ЧВк Вагнеру? Чтобы могли послать какого нибудь бригадного генерала? В ЧВК Вагнера не важно какое у тебя звание там все равны . У них управление как в той же тюрьме кто сильнее тот и прав. Но така структура может в любой момент выйти из под контроля. Бунт например. В армии такого не будет.
    Зачем сравнивать ЧВК с армией, ведь армии никто не давал приказ наступать. Берегут солдат, сказали же. В ЧВК там все по другому за деньги, есть старший группы ему приказ и там могут быть большие потери. В ЧВК пришел ушел, повоевал свободен, армия это много лет службы и порядка
  17. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:18
    0
    Если это ЧВК, то она работает на того, кто больше платит, не так ли? И нельзя ли её услуги просто перекупить, как перекупили, например, ИА Регнум, уволив редакцию и разом поменяв редакторскую политику?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 06:20
      0
      Цитата: Борис Сергеев
      Если это ЧВК, то она работает на того, кто больше платит, не так ли? И нельзя ли её услуги прлсто перекупить, как перекупили, например, ИА Регнум, уволив редакцию и разом поменяв редакторскую политику?

      Можно, но пока рано. Вот передадут ей побольше военной техники, да приумножится численность чтобы могла соперничать с ВС РФ, то тут к ней и придут поговорить ребята с запада потрясая миллиардами вечнозелёных.
  18. север 2
    север 2 Сегодня, 06:18
    0
    Сердюков и Шойгу сами в кресла министров не упали . Их назначили. Очень интересный вопрос- Пригожин сам упал в кресло руководителя ЧВК , или его тоже назначили ...
    Конечно ,итоговая армия Шойгу с танковыми биатлонами , это тоже самое , что и постсоветская армия
    без годковщины и дедовщины . Я об том , что когда служил срочную службу на корабле первого ранга и
    у нас рабочее платье была белого цвета и если она была засалена или не постирана , то имено старослужащие таких лентяев через наряды командировку в БЧ-5 под пайолы учили дисциплины.
    А когда потом попал на переподготовку на корабль где роба была синяя , так матросы не стеснялись , что она даже на утреннем построении грязная и засаленная . Представляю , какой она была бы ,если она была бы белая. На вопрос к старослужащим , что за бардак , те отвечали , что за жалобу молодых
    матросов , старослужащих может ждать дисбат . И офицеры тоже были довольны.
  19. Gredin
    Gredin Сегодня, 06:19
    0
    ЧВК по типу организации и действия больше подходит под...дружину варягов.А вот армия-это уже просто армия...но...те армии,которыми командовал Жуков и ему подобные мало чем отличались от Вагнера по эффективности.Чем не мысль,а?
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:27
    0
    Цитата: Konnick
    это называется профессиональное чванство. Здесь, на форуме у многих развито, типа "ты в армии не служил

    Согласен с вами полностью... smile hi завышенное самомнение некоторых товарищей просто зашкаливает...типа я начальник а ты никто.
  21. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:27
    0
    Регулярные теракты в Донецке, Москве, Барнауле и т.д. показывают, что и ФСБ работает неэффективно. Гоняют на Гелендвагенах, а террористов не ловят. В этой сфере тоже необходима ЧВК. После этого и пост президента можно упразднять, поскольку весь "силовой блок" становится частным и управлять ему просто нечем. А может, неэффективность государственных структур по сравнению с ЧВК характеризует людей, которые государством управляют?
  22. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 06:29
    0
    Глядя на Памятник ,аж слеза прошибла. То же самое и на Донбассе!