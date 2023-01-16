ЧВК «Вагнер» - армия будущего для России

Продолжение темы необходимое, поскольку за время, прошедшее с момента публикации, произошло несколько событий, которые дали дополнительную пищу для размышлений. Главный источник – сам руководитель ЧВК Евгений Пригожин, давший короткое, но весьма емкое интервью, в котором сказал весьма много по теме дня.
«Взяли Соледар за две недели, до этого долгое время там ничего не происходило, Соледар взяли в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – тех уничтожали»
Министерство обороны РФ сделало многое для того, чтобы присвоить победу «Вагнера», но под напором фактов в итоге было вынуждено признать, что во взятии Соледара заслуг МО РФ нет никаких. Уже плюс, но этот момент мы разбирать не станем, речь идет совсем о другом.
Но перед тем, как приступить к теме нашей беседы, я позволю себе окунуть читателей в прошлое. А конкретно – во времена реформ господина Сердюкова. Именно тогда начала уничтожаться советская армия и создаваться российская. Практически та, которая сегодня и находится в распоряжении страны. Со всеми плюсами и минусами.
Что хотел и что сделал Анатолий Сердюков?
Убрал из армии около 223 тысяч офицеров и 140 тысяч прапорщиков и мичманов. Львиная доля офицеров пришлась на цепочку «майор-полковник», прапорщиков и мичманов уволили всех. Дальше пошла цепная реакция увольнения личного состава, и дошло до того, что ставший президентом Дмитрий Медведев дал приказ в 2011 году вернуть в армию около 70 тысяч офицеров, потому что реально некому стало служить.
Далее Сердюков пробил в Правительстве существенные повышения денежного содержания для уцелевших офицеров (почти в три раза) и выбил просто огромную сумму на перевооружение армии и флота. Мы уже тогда были и писали об этих 20 триллионах рублей. Цифра казалась фантастической.
Затем началось переформирование дивизий в бригады. Меньшие по составу бригады постоянного состава по идее должны были быть готовы к бою в течении часа, чего дивизии просто не могли.
Аутсорсинг. Бытовыми делами начали заниматься гражданские фирмы. Солдаты перестали заниматься хозяйственными делами и сообщения о дедовщине резко пошли на убыль. Особенно когда срок службы сократили до одного года.
Начала решаться проблема обеспечения офицеров жильем.
В общем, все было довольно благостно, армия с годом срочной службы казалась этаким фильтром для желающих пойти на контракт и вопрос профессиональной армии, не такой большой, но прекрасно обученной и оснащенной, замаячил по полной программе.
Однако, мечтам не было суждено сбыться. Создание института сержантов, которые должны были по задумке заменить прапорщиков, с треском провалилось. Сержанты, которые должны были стать костяком армии по образцу и подобию американской армии, почему-то на контракт не шли. Да и с рядовым составом было не так радостно, как хотелось бы, потому о полностью контрактной профессиональной армии пришлось забыть и оставить смешанную.
Забуксовавшая реформа Сердюкова-Шойгу привела к тому, что российская армия стала такой, какой мы ее наблюдаем сейчас. Хорошая или плохая – у нас другой армии просто нет.
Но внезапно получается так, что у армии, на которую ежегодно тратятся миллиарды рублей (в 2022 году открытая часть российского военного бюджета составила 1 067,3 млрд рублей, закрытая, понятное дело, неизвестна) и которая не может по непонятным причинам показать свою эффективность, появляется конкурент. Причем, это частная военная компания.
Было бы весьма интересно сравнить бюджет МО РФ и ЧВК «Вагнер» в пересчете на одного бойца. То есть, сколько денег уходит на содержание одного военнослужащего. Понятно, что разница между МО и ЧВК будет просто огромной, но тем не менее.
Читая сводки с фронта, поневоле задаешься вопросом: «почему все не так, как хотелось бы?»
Действительно, почему ВСЕ более-менее осмысленные действия мы видим только со стороны ЧВК, а вся российская армия находится в перманентном стазисе?
Многие сегодня задаются вопросом: почему ЧВК, личный состав которой Пригожин навербовал по тюрьмам, не просто воюет, а делает это грамотно и (немаловажно) успешно? Это ведь нонсенс, когда набранные по исправительным колониям уголовники внезапно оказываются более эффективными, чем «несокрушимая и легендарная»?
На самом деле нет. В первом материале давался ответ на этот вопрос. Все дело в огромной мотивации бойцов «Вагнера», которую просто невозможно замолчать или исказить.
Впрочем, на вопрос об эффективности лучше всего рассказал сам Пригожин:
«Что касается многочисленных вопросов журналистов о бойцах ЧВК «Вагнер», откуда эффективность.
Первое: они много лет воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире.
Второе: они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть, есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которое сбило огромное количество вражеских летательных аппаратов, есть артиллерия всех калибров, танки, БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нет равных.
Третье: самое главное, идеально отработанная система управления. ЧВК «Вагнер» всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются «Какое еще есть мнение и что еще необходимо для выполнения задачи». Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство советуется с командирами.
Если решение принято, то оно выполняется, никто уже не может «включить заднюю» плюс жесточайшая дисциплина, которая дает нам такие возможности.
Поэтому ЧВК «Вагнер» шло вперед и будет идти вперед»
Первое: они много лет воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире.
Второе: они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть, есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которое сбило огромное количество вражеских летательных аппаратов, есть артиллерия всех калибров, танки, БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нет равных.
Третье: самое главное, идеально отработанная система управления. ЧВК «Вагнер» всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются «Какое еще есть мнение и что еще необходимо для выполнения задачи». Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство советуется с командирами.
Если решение принято, то оно выполняется, никто уже не может «включить заднюю» плюс жесточайшая дисциплина, которая дает нам такие возможности.
Поэтому ЧВК «Вагнер» шло вперед и будет идти вперед»
И вот тут что-то добавить сложно.
Действительно, опыт работы бойцов «Вагнера» в разных точках земного шара недооценивать не стоит. И то, что многие не очень умные люди сегодня пробуют выставить бойцов ЧВК, как «фарш» - вот это глупость. Костяк «Вагнера» образовался давно, более 10 лет тому назад и сегодня эти люди из первых наборов – ценнейшие кадры для командования компании. И их много. Закаленных работой в Африке и на Ближнем Востоке.
Кто сказал, что ЧВК «Вагнер» - это сплошь уголовники, которых можно не жалея бросать в лобовых атаках на штурм? Естественно, такое может вообразить только недалекий человек или с той стороны. У бойцов ЧВК прекрасные командиры, имеющие весьма большой боевой опыт, который вкупе с обучением бойцов в центрах подготовки дает те самые результаты.
К сожалению, между сегодняшним мобилизованным в российскую армию и добровольцем ЧВК «Вагнер» в плане подготовки и обучения лежит пропасть. «Вагнер» готовит своих бойцов лучше по многим причинам, главная из которых – работа на результат.
Любая ЧВК, какую не возьми, работает на результат. Потому что результат работы ЧВК – это репутация и деньги. Чем выше репутация, тем дороже стоят услуги ЧВК. Нормальный закон рынка. Отсюда и готовят на совесть.
В начале своем «Вагнер» имел 1500-3000 бойцов. На уровне Сирии уже было около 10-12 тысяч. Данные, конечно, проверить сложно, но оперируем тем, что есть в доступе. Сколько сегодня – сказать очень сложно, по Интернету ходит цифра в 40 тысяч.
Это уже армия, которой реально выполнять самые различные операции. Причем, во главе этой армии стоят опытные командиры, прошедшие Сирию, ЦАР, Мали и другие «точки», о которых мы не знаем.
Кстати, несколько слов о событиях в Центрально-Африканской республике, где «Вагнер» проработал три года и за это время реально хорошо почистил территорию от бандитов и неплохо натаскал вооруженные силы ЦАР в плане боевого опыта. Учитывая, что все вооруженные силы ЦАР имеют численность не более 4 тысяч человек, то можно только представить, какую ценность представляли 300-500 бойцов «Вагнера», размещавшиеся в стране.
Кстати, в столице ЦАР, городе Банги, стоит весьма примечательный памятник. Композиция со смыслом, который трактовать двояко просто не получится.
Вот это – работа на результат.
Соледар – это тоже работа на результат. Да, сегодня вокруг успехов «Вагнера» закружилось много событий и мнений, но это – работа с определенным результатом. Сегодня частная компания смогла то, что не смогло все российское Минобороны с толпой орденоносных генералов. Конечно, это приличная такая оплеуха МО, но что делать, если ЧВК действует успешнее?
Вот тут возникает вопрос: а не то ли это будущее российской армии, которое виделось 20 лет назад реформаторам?
Мобильная, подготовленная, обученная и хорошо вооруженная, а главное – профессиональная армия?
Понятно, что пока все смотрится весьма условно. Самолеты и вертолеты, которые недавно были списаны из ВКС РФ, танки, которые предоставило МО РФ и все в таком духе, но есть мотивация и есть результат!
Ситуация непростая, ведь пока бойцы «Вагнера» грызли слона, именуемого Соледар и догрызли, чем отметилась российская армия? Помимо уничтожения ежедневных 300 украинских военнослужащих и четырех пикапов? Ничем.
И получается, что толпа генералов и полковников, миллионная армия (ладно, флот не будем брать, пощадим) с огромным количеством техники, плюс 300 тысяч мобилизованных – все это уступает по эффективности частной армии, численностью около 5 дивизий?
Причем, не стоит забывать, что у ЧВК «Вагнер» контракты по всему миру, так что на Украине действует не все, часть находится на контрактах, часть на подготовке. Думаю, что одномоментно на фронте находится не более 10-15 тысяч бойцов на всех направлениях.
Поневоле задумаешься, особенно после того, как твои же знакомые расскажут о том, как красиво происходят визиты «варягов» из различных штабов в звании от полковника и выше. Впрочем, об этом тоже сказано достаточно.
Что отличает ЧВК от армии?
Пригожин не сказал, но у меня есть сведения от его бойцов, наверное, не стоит удивляться тому, что в той среде есть наши временно отсутствующие читатели. Так вот, по мнению одного бывшего бойца 1-го корпуса НМ ДНР, а теперь вагнеровца (вообще они категорически не обсуждают свое бытие), основное отличие даже от народной милиции состоит в просто ошеломительно быстрой реакции штабов на изменяющуюся обстановку. Оперативность – это очень важный компонент, наравне со снабжением боеприпасами.
Уже столько сказано о часовых согласованиях в российской армии на авиаудары или применение артиллерии, повторяться не стоит. Цепочка прохождения информации у ЧВК намного короче, а потому актуальность сохраняется. И снаряды летят по реальным целям.
Действия ЧВК «Вагнер» показали, какой может быть мотивированная (а я назвал бы вагнеровцев сверхмотивированными бойцами), мобильная, оперативная, нормально обеспеченная оружием и боеприпасами армия. Пусть и уступающая регулярной в плане технического оснащения.
И ведь это не вчера началось. Еще в Сирии обсуждались моменты, когда «Вагнер» штурмовал самые неудобные укрепленные пункты террористов, а потом вместо наших входили сирийские войска с развернутыми знаменами и под гром фанфар. Было? Было, чего тут стесняться.
Но в этих условиях ЧВК нарабатывало опыт и командиров всех уровней. И теперь его применяет на Украине. И здесь армейским командирам реально есть чему поучиться, многие СМИ уже начали говорить о том, что одна из основных проблем российского командования – полнейшее нежелание обучаться и перенимать чужой опыт. А ведь стоило бы.
Вообще руководству страны и армии о многом стоило бы задуматься, глядя на действия «частников». Ведь реально армия проигрывает во всем, начиная с мотивации. Особенно в плане мотивации бойцов. Почему-то в руководстве армии считают, что если бойцам выплачивать 195 тысяч рублей, то армия приобретает все права на этого человека и может делать с ним все, что заблагорассудится.
На самом деле, было бы неплохо, если истина находилась бы где-то посередине. Между громоздкой, сложно управляемой не лучшими командующими, армией России и небольшой, но работающей как часы ЧВК «Вагнер». Сегодня эффективность «Вагнера» доказана, равно как и то, что из действий компании можно извлечь непосредственную пользу. Правда, надеяться на то, что российское армейское командование воспользуется этим, не стоит. Должно пройти еще какое-то количество времени, прежде чем на Фрунзенской набережной поймут необходимость таких действий.
А пока бойцы ЧВК «Вагнер» будут идти дальше. Как сказал руководитель, вперед и только вперед.
Кстати, некоторые наши читатели в предыдущей статье выражали определенную озабоченность тем, где потом окажутся сегодняшние бойцы ЧВК.
Думаю, не стоит сильно волноваться. У ЧВК «Вагнер» после окончания украинской кампании появятся новые возможности, которые стоит попробовать реализовать, потеснив своих прямых конкурентов из тех же «Blackwater»/«Academia» или «Group 4 Securicor» на рынке той же Африки. А там есть чем заняться.
Мотивация… Это великое слово. Сегодняшние бойцы «Вагнера» мотивированы как никто иной, не только свободой, которую многие получают по амнистии, но и перспективой довольно приличного дохода на зарубежных контрактах в будущем. Так что многие уже сегодня говорят о желании продолжить военную карьеру в рядах ЧВК вместо того, чтобы влачить сомнительное существование уголовника-рецидивиста.
Сложный выбор, не так ли? Профессиональная армия по типу ЧВК «Вагнер» или российская армия дня сегодняшнего? Вопрос на много миллиардов рублей и человеческих жизней.