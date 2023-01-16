ЧВК «Вагнер» - армия будущего для России

«Взяли Соледар за две недели, до этого долгое время там ничего не происходило, Соледар взяли в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – тех уничтожали»

Что хотел и что сделал Анатолий Сердюков?

Читая сводки с фронта, поневоле задаешься вопросом: «почему все не так, как хотелось бы?»





Первое: они много лет воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире.



Второе: они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть, есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которое сбило огромное количество вражеских летательных аппаратов, есть артиллерия всех калибров,



Третье: самое главное, идеально отработанная система управления. ЧВК «Вагнер» всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются «Какое еще есть мнение и что еще необходимо для выполнения задачи». Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство советуется с командирами.



Если решение принято, то оно выполняется, никто уже не может «включить заднюю» плюс жесточайшая дисциплина, которая дает нам такие возможности.



Поэтому ЧВК «Вагнер» шло вперед и будет идти вперед» «Что касается многочисленных вопросов журналистов о бойцах ЧВК «Вагнер», откуда эффективность.Первое: они много лет воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире.Второе: они выполняют все задачи самостоятельно. У них есть самолеты, пилоты-герои, которые не боятся гибнуть, есть РСЗО всех видов, есть ПВО, которое сбило огромное количество вражеских летательных аппаратов, есть артиллерия всех калибров, танки , БМП, штурмовые подразделения, которым фактически нет равных.Третье: самое главное, идеально отработанная система управления. ЧВК «Вагнер» всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Все разговоры заканчиваются «Какое еще есть мнение и что еще необходимо для выполнения задачи». Слышат всех, кто находится на земле, командиры советуются с бойцами, а руководство советуется с командирами.Если решение принято, то оно выполняется, никто уже не может «включить заднюю» плюс жесточайшая дисциплина, которая дает нам такие возможности.Поэтому ЧВК «Вагнер» шло вперед и будет идти вперед»

Вот тут возникает вопрос: а не то ли это будущее российской армии, которое виделось 20 лет назад реформаторам?

Что отличает ЧВК от армии?