США допускают вероятность раздела Украины и передачи нескольких западных регионов страны Польше. Такое мнение высказала обозреватель польского издания NDP (Niezależny Dziennik Polityczny) Ханна Крамер.Польский публицист называет такой сценарий «ударом в спину» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Киевскому режиму в этом случае придется отдать Польше территории за то, что Варшава покроет финансовые долги Украины перед США. Но и Польша от этого мало выиграет, считает Крамер.По мнению автора статьи, Польша получит Восточные Кресы, в лучшем случае – еще несколько областей Украины. Но на этом бонусы ситуации для Варшавы закончатся. Зато польскому государству придется взять на себя финансовые расходы Украины, которая фактически превратилась в «страну-банкрота». Сейчас долги киевского режима огромны. Наиболее промышленно развитые и богатые территории уже находятся под контролем России, пишет Крамер.Единственное, что еще удерживает киевский режим от полного краха – постоянная финансовая подпитка со стороны США. Но рано или поздно она закончится. Вашингтон не будет вечно и альтруистично содержать Украину. Польскому руководству придется расплачиваться за долги Зеленского и его окружения из доходов страны.Как и многие другие европейские и американские обозреватели, Крамер считает, что Украина скоро перестанет существовать в качестве независимого государства. Россия платить по ее долгам не будет, но США долги не списывают. Поэтому Польша как «выгодоприобретатель», получив новые земли, вместе с ними «унаследует» от почившего киевского режима и его колоссальные долги перед Вашингтоном.