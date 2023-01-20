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Польское издание: США могут отдать Польше Западную Украину в обмен на погашение долгов Киева

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Польское издание: США могут отдать Польше Западную Украину в обмен на погашение долгов Киева

США допускают вероятность раздела Украины и передачи нескольких западных регионов страны Польше. Такое мнение высказала обозреватель польского издания NDP (Niezależny Dziennik Polityczny) Ханна Крамер.


Польский публицист называет такой сценарий «ударом в спину» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Киевскому режиму в этом случае придется отдать Польше территории за то, что Варшава покроет финансовые долги Украины перед США. Но и Польша от этого мало выиграет, считает Крамер.

По мнению автора статьи, Польша получит Восточные Кресы, в лучшем случае – еще несколько областей Украины. Но на этом бонусы ситуации для Варшавы закончатся. Зато польскому государству придется взять на себя финансовые расходы Украины, которая фактически превратилась в «страну-банкрота». Сейчас долги киевского режима огромны. Наиболее промышленно развитые и богатые территории уже находятся под контролем России, пишет Крамер.

Единственное, что еще удерживает киевский режим от полного краха – постоянная финансовая подпитка со стороны США. Но рано или поздно она закончится. Вашингтон не будет вечно и альтруистично содержать Украину. Польскому руководству придется расплачиваться за долги Зеленского и его окружения из доходов страны.

Как и многие другие европейские и американские обозреватели, Крамер считает, что Украина скоро перестанет существовать в качестве независимого государства. Россия платить по ее долгам не будет, но США долги не списывают. Поэтому Польша как «выгодоприобретатель», получив новые земли, вместе с ними «унаследует» от почившего киевского режима и его колоссальные долги перед Вашингтоном.
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39 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:14
    +3
    "Гиена европы" планомерно преследует свою добычу. Скоро украинцы поймут-каково это дружить с гиеной , кормить ее с руки и пытаться приручить. Отвернёшься-загрызет!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:22
      +1
      Скоро сам Зеленский побежит с просьбой-возьмите в собственность..
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 16:28
        +2
        Польская мечта - стать пожизненным должником штатов...Территория это конечно хорошо, но вот непомерные долги...это трындец!
        1. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 17:12
          0
          Так поляки Западу торчат как земля колхозу, на 2013 год 250 лярдов.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 16:23
      +4
      Цитата: голос_разуma
      Скоро украинцы поймут-каково это дружить с гиеной , кормить ее с руки и пытаюсь приучить. отвернёшься-загрызет!

      Ой, а Вы думаете, что они этого не понимают? Наивный Вы человек.
    3. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:24
      +4
      Вообще не новость...Не зря ведь всё мужское население украины тащат на фронт. Скоро останется их оьмушка да маленько, способных не ходить стоя под себя, а те кто останутся, будут обслуживать поляков и румын.
      Поэтому их и кидают упаковками на фронт, под перемолку.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:14
    +9
    Вспоминается эпизод из фильма "Не бойся я с тобой" - "..это не твой зуб, это даже не мой зуб..это теперь его зуб" laughing
  3. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 16:15
    +8
    Аукцион начался......гулящая незалэжная девка - раз, гулящая незалэжная девка - два, гулящая незалэжная девка - три....ПРОДАНО!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 16:44
      +1
      А точно до трёх считать нужно?
      ! Тттттттттттттттт
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 17:02
        +1
        до трёх считать нужно?

        Ещё счёт не начали, они уже давно отдались, как только стали "незалежными", и как страна, и индивидуально...
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:16
    -12
    глупая болтовня, один российский "разведчик" еще в мае прошлого года утверждал подобное про поляков и западную окраину - и как обычно ошибся в своих предположениях и оценках!
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 16:22
      +7
      А если это все таки произойдет -съедите свою вышиванку со сметаной?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:32
        -7
        А если это все таки произойдет -съедите свою вышиванку со сметаной

        уважаемые патриоты на зарплате, помечайте пожалуйста темы, в которых только вы можете оставлять комментарии!
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 16:27
      +5
      Он ошибся только в сроках, это лишь дело времени.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:30
        -7
        конечно, у нас все ошибаются в сроках - все импортозамещение смещается в 2030е годы, и самолетостроение и остальные отрасли... а дальше как в сказке "либо ишак сдохнет, либо падишах"
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 16:32
      +4
      Цитата: Владимир80
      и как обычно ошибся в своих предположениях и оценках!

      Вы много видели отчетов и прогнозов СВР? То, что транслируют на ТВ, это далеко не они.
      В нашей недавней истории были похожие случаи, когда в 1942 году узнав, что СССР пытается через Болгарию выйти на немцев, ввиду крайне тяжелого положения на фронтах, Черчилль напрямую спросил у Сталину, когда стоит ожидать новых "брестских переговоров"? Чем сразу сорвал эти попытки. Наши подобным образом отомстили "союзникам" в 1945 году, когда сорвали их попытку сепаратных переговоров.
      Но сам факт, что поляки сейчас на Украине пользуются теми же правами, что и украинцы, даже могут быть избраны во власть, а вот украинцы в Польше, такими правами не обладают. Что Дуда встречается с Зе постоянно во Львове, хотя иные зарубежные политики ездят и в Киев, и даже в Харьков, то же говорит о многом.
      А уж то, что поляков на ЛБС сейчас больше всех других иностранцев, это то же факт.
      недавно интересный прогноз погоды был показан по ТВ Польши...очень интересный.

      Польские десантники поют песни о "своих" Вильно (Вильнюсе) и Львове
  5. Geosun
    Geosun Сегодня, 16:20
    +3
    Тут еще мнение России придется спросить. Не все США решает.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 16:35
      +5
      Цитата: Geosun
      Тут еще мнение России придется спросить.

      Как это ни прискорбно, но вот как раз Россию то никто и не спросит. А Россия и не будет против - поскольку противопоставить нечего. Да, впрочем, и незачем.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:53
        +1
        Цитата: Грица
        А Россия и не будет против - поскольку противопоставить нечего.

        Да есть чего и не стоит забывать, что там еще и интересы Беларуси есть. Приграничные с ней районы Украины заселены многочисленной белорусской диаспорой, которая думаю, в данном случае будет не прочь перейти под "крылышко" Батьки
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 17:08
          -4
          Вы ещё скажите, что батрачить они рвутся к Бацьке, а не в Гейропу.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 16:22
    +3
    США допускают вероятность раздела Украины и передачи нескольких западных регионов страны Польше. Такое мнение высказала обозреватель польского издания NDP (Niezależny Dziennik Polityczny) Ханна Крамер.
    Так понимаю, что Украину они уже спрашивать не будут...)))
    Но на этом бонусы ситуации для Варшавы закончатся.
    Ой, боюсь, что они до сих пор не понимают, какую проблему могут получить, на десятилетия
    1. Грица
      Грица Сегодня, 16:36
      +3
      Цитата: svp67
      Ой, боюсь, что они до сих пор не понимают, какую проблему могут получить, на десятилетия

      Полякам плевать на проблемы. У них появился уникальный шанс - исполнить свою заветную мечту - вернуть себе западную Украину. И они его не упустят и не остановятся ни перед чем.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:54
        +1
        Цитата: Грица
        Полякам плевать на проблемы.

        А может оно и к лучшему, будит чем им заняться и не лезть в чужие дела
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:34
        0
        Цитата: Грица
        Полякам плевать на проблемы. У них появился уникальный шанс - исполнить свою заветную мечту - вернуть себе западную Украину. И они его не упустят и не остановятся ни перед чем.

        Вот если допустить что Россия вдруг замирится с Украиной, Польша найдёт повод на Украину напасть?
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:22
    +1
    Опаньки, уже львов не нужен. Дарю бесплатно идею взаимозачета - поляки забирают на западе окраины то, что полосатые нарежут, а бабло полосатым отдаст немчура в счет выплаты репараций пшекам, все довольны ......, а немчура? Да кто её спрашивать будет !? А окраина? А это кто?
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 17:05
      0
      good Тоже такая мысля пришла пока читал статью а вы уже опередили.. hi
      поляки сколько с ганцев содрать хотят, около полутора трюликов? Ещё должно остаться , после ,,покупки,, Восточных Кресов,, На обмывку. laughing
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:22
    +8
    Классика жанра от США.
    Они никогда, никому, ничего не прощают и не дарят. Даже когда помогают. Ленд-лиз и всё последующее тому подтверждение.
    Мы помогали Армении после землетрясения в 88 году бесплатно, всем чем могли. Сейчас армяне об этом забыли.
    Американцы им тоже помогали, но не бесплатно. Армяне сегодня говорят что они хорошие.
  9. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 16:25
    +2
    А потянет ли Польша все долги БУ и дотационные кресы. Впрочем согласия вассалов не требуется
  10. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:27
    +3
    То есть в этой дележке мы не участвуем?! Видимо поляки давно не опиз..юливались.
  11. Raymond
    Raymond Сегодня, 16:27
    -2
    Чем больше объем непогашенных финансовых обязательств США увеличивается, тем больше и больше Америка будет защищать свой инвестированный капитал.
    А богатства находятся в недрах Восточной Украины.

    Скорее, что может произойти, так это коридор ООН вдоль границы между Россией и Украиной.

    Если американцы будут призваны вмешаться.
  12. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 16:36
    +1
    Kcтати да это правдa про долги. Украина-банкрот. Я сегодня слушал экономиста нa телемарафоне он сказал что у Украины нет денег по всем пунктам, нет денег на субсидии, пенсии, нехватка денег на медицину, зарплаты гос.служащим, в прироитете зарплаты всу, нaeмникам и силовикам.
  13. av58
    av58 Сегодня, 16:37
    +2
    Польша получит только "кресы Всходни", причём не по милости США, а по благословению России, и только в обмене на признание других территорий бывшей Украины российскими, иначе - боевое столкновение на украинской территории, а не на польской (что автоматически исключает даже намёк на ст.5 Соглашения о НАТО).
  14. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:45
    -1
    США допускают вероятность раздела Украины и передачи нескольких западных регионов страны Польше. Такое мнение высказала обозреватель польского издания NDP (Niezależny Dziennik Polityczny) Ханна Крамер.

    ну вот, теперь уже видно истинное лицо амеров, а то все скрытно...
  15. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 16:56
    +2
    Походу в этом году опять карты перерисовывать будут? Сдается мне, джентльмены, что Украины больше не будет на глобусе.
  16. Million
    Million Сегодня, 17:00
    +2
    Давно бы поделилили Украину без всякой войны.Украинцы и сами не против бы были.
  17. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 17:01
    0
    А что в Польше нашли залежи золота? Или надеются с Германии содрать бабосы и им на все хватит. Им бы самим в будущем хоть бы на трусы хватило
  18. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 17:11
    -1
    Помимо долгов есть ещё нелояльное население. Как бы сейчас западенцы не пели в одну дуду, они поляков не любят, и мне западенцы говаривали что город Хелм, это ведь наша земля, у них не только претензии на Белгород И Кубань.
  19. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:45
    0
    Польское издание: США могут отдать Польше Западную Украину в обмен на погашение долгов Киева
    В этой новости прекрасно всё.
  20. -ш-
    -ш- Сегодня, 17:50
    0
    А если РФ ее захватить то что?рабами беженцами?