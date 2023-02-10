Военное обозрение
Войти Регистрация

С точки зрения пехоты. Разжалованный бог войны

37
С точки зрения пехоты. Разжалованный бог войны

«С точки зрения пехоты», но разговор был с артиллеристом. Артиллеристы бывают разные, и выполняют разные задачи. Есть те, кто работает по дальним целям, еще остались противотанкисты, но сегодня рассказ будет от лица того, кто является самым близким другом пехотинцу – артиллерист прикрытия.


Наш читатель Сергей/Наблюдатель2014 привел на беседу Эдуарда, такого же добровольца, как и он сам, но попавшего в артиллерию заряжающим. Как модно стало говорить во исполнение всех этих «о неразглашении и дискредитации», боец Энской артиллерийской бригады, которая была раздергана на дивизионы, которые придали различным мотострелковым частям для их поддержки.

Идея вполне себе, сегодняшний день просто нереально представить без артиллерии в любой войне. Но исполнение…

Мой собеседник воевал на САУ «Акация»



Дивизион был оснащен именно этими орудиями. Стоит отметить, что часть была контрактная, но сильно разбавленная именно добровольцами. Матерыми мужиками, от 40 и дальше, которые знали, куда и зачем шли. Но реальность их уверенность в себе сильно пошатнула.

Самоходки были выпущены еще в семидесятых годах прошлого века. Состояние такое, что из шести гаубиц в батарее Эдуарда механизм заряжания не работал ни на одной установке. Общая изношенность стволов и механизмов приводила к постоянным отказам выстрела.

Вопрос: Как вы вообще работали без механизма? И насколько это усложняло работу?

По команде «беглый огонь» мы обязаны делать три выстрела в минуту. Но так как все операции делались вручную, а снарядик 152-мм весит около 50 кг, то уложиться в такой норматив просто нереально.

Вопрос: А как реально?

А реально 2 выстрела в начале боя и половина в конце. Тут надо понимать, что самоходки вообще были сильно «уставшие». Не работало ничего, в том числе и система продувки и вентиляции. И после 10-12 выстрелов уже голова кругом и пороховое отравление по полной программе, потому что дышишь всем этим сгоревшим.

Техника никудышная в техническом плане. Мы откровенно завидовали ребятам на колесных (буксируемых – прим) орудиях. Там хоть простор и не травишься.

Когда смотришь на свою технику, поневоле задумываешься – за что нас-то так?

Это у вас в батарее так было или вообще повсеместно?

Да нет, это не повезло, наверное. Кто на «Мстах» воевал, у тех все просто в ажуре было, а нам вот это старье отдали. Но если говорить о механизмах заряжания, то в дивизионе из 18 гаубиц МЗ, по-моему, вообще не работал ни у кого.

Есть же технические службы, возможность ремонта?

Они есть, да. Там парни лет на 20 моложе этих гаубиц. Они бы и рады починить, мы обращались, но чем и где? В чистом поле из веток МЗ не починить, да и потом, мы что туда, ремонтироваться пришли? Нет, мы пришли стрелять. Вот и значит, стреляли.


Обогрев рубки? Не работает. А знаешь, когда на улице мороз, то внутри бронекороба вообще жуть. Очень неприятно находиться.

И очень неприятно, что инженеры и техники твердят одно и то же – «ремонту не подлежит».

Это лень или вредительство?

Да какая лень, они же с нами кроме выхода на позицию. И вредить им незачем, завтра сами под ответкой чинить будут. Просто когда чинить нечем…

Радиостанции?

Древние, но работали. Паршиво, но 10-12 километров давали связь. По крайней мере, нам с КП корректировки давали по рации.

Сейчас идет много критики за «лунные пейзажи», за то, что бьете по площадям, а не по целям. Это из-за чего, техника старая или чего-то не хватает?

Я не наводчик, тонкостей не знаю, но вот когда наводились по корректировщику, то часто первые 1-2 снаряда да, улетали куда-то не туда. Но в плане попаданий точных, да, оставляло желать лучшего.

А как с корректировкой при помощи беспилотников? Они у вас вообще были?

Ну как нам говорили, есть. Мы же стоим не на самом передке, нам беспилотник не нужен. Его должны запустить там, чтобы увидеть, куда мы стреляем и дать корректировку.

У нас было так: с нами ездил офицер-корректировщик, он получал данные на свой планшет. Ему присылали координаты и результаты. Координаты шли на буссоль, по ней уже что-то довычислялось и выдавалась поправка.


А как у вас было с предварительной подготовкой?

Ну со мной было просто. Подвели нас таких всех к одной самоходке, показали, как есть: вот снаряд, вот ствол. Так подаешь, так закрываешь. Все. Ну там действительно премудрости какие у заряжающего…

А вы как в артиллерию попали?

По распределению. Я доброволец. Пришел, а куда пошлют – было не так и важно. Вот послали в артиллерию. Учитывая, что я к пушкам никак, то вот, сделали заряжающим. Но с нами со многими так поступали, назначали так… от балды.

У нас воевали не по ВУСу, а куда распределят. Не скажу, что это правильно, просто так было. Говорят, у мобилизованных с этим строже, там смотрят, обучают. У нас не так было.

А если не секрет, у вас ВУС близко к артиллерии?

Ну… относительно. Я вообще ракетчик был, да. РВСН. Но стал артиллеристом.

Это нормально?

А ты пойми, я – доброволец. То есть, по доброй воле изъявил желание идти на войну. Я прекрасно понимаю, что РВСН там воевать не станут, потому куда меня бы ни послали – я бы там служил. Дали бы пулемет – стал бы пулеметчиком, сказали снаряды заряжать – я заряжаю. У нас очень многие сгодились там, где пригодились, а на ВУС смотреть – это так…

Не я один такой, полным-полно у нас таких. Да что далеко ходить, нас взвод охранял, им капитан летчик командовал.

Так что я артиллерист – это еще не волшебство. Это нормально, особенно если ты нормальный артиллерист.

А как было со снабжением в плане еды?

Если честно, то когда как. Мы же на месте не стоим, за это нас те наказывали сразу. Надо менять места, хочешь или нет. Пока едешь, можно что-то пропустить. Например, то, что старшина с продуктами на старую позицию выехал. Он туда, а нас там уже нет. И что делать?

Успел поймать информацию, куда снабжение движется – все у тебя будет, и хлеб свежий, и тушенка, и овощи, все будет. Не словил – ну печально будет пузо бурчать. Бывало и такое, да.

А как с кухнями?

Не было, не видел.

Пайки?

У нас по-разному бывало. Вообще снабжение очень хромало, потому что мы вроде как артиллеристы, но нас передали пехоте. Кто как снабжать должен – бардак полный. По идее пехота, потому что ну как ты все шесть батарей дивизиона обскачешь и всем всего довезешь? Потому по-хорошему у нас и хлеб, и макароны, и картошка, и тушенка. И пайки. А по-плохому бывало, что одну банку тушенки на весь день растягивал. И такое было и не раз.

Как вообще работалось с пехотой?

Нормально. У нас разные задачи. У нас вообще все просто: сидит противник в обороне – мы по целям работаем, пошел наступать – пехоту гасим.


И как, по отзывам, получалось?

В основном получалось. Пехоту ихнюю кошмарили от души. По технике попасть – это бесполезный номер, нереально, когда она движется. Ну или такое волшебство случайное. А пехоте осколочными отбить охоту вперед идти – это вот самая наша работа была.

Она («Акация») вообще не предназначена чтобы по движущейся технике работать. А пехота в атаке, да и в окопах… особенно, если в окоп попасть.

В СМИ неоднократно говорили и кричали о том, что у нас со снарядами проблемы. Что голод, заказываем в Корее. У вас были проблемы со снарядами такого плана, что пехота орет в рацию, надо стрелять, а вам нечем?

У нас действительно были проблемы, только не со снарядами, а с зарядами. Причем, с дальними. Мы не могли стрелять на полную дальность, приходилось максимально близко ходом подъезжать к позициям и пытаться достать до целей. Хотя по инструкции мы так делать не должны были вообще.


Очень плохо было с дальними зарядами. А ближних навалом было. И снарядов всегда подвозили сколько надо.

А как у вас было с медициной?

Никак. Был один фельдшер на шесть батарей, мы его несколько раз видели. Все, больше сказать нечего. Лекарства были свои, но мы особо и не ломались. Если что и происходило, это решал командир.

Вообще мы еще когда ехали, нам сказали покупать половину аптеки, на все случаи жизни.

Командиры были кадровые или тоже из привлеченных?

Командование все было кадровое, вообще бригада была контрактная полностью, детей (срочников – прим) не было. А потом к контрактникам добавили нас. У нас экипаж был полностью из добровольцев, все пять человек.

Что касается командиров, то в основном своем большинстве грамотные и вполне себе соображающие были. В артиллерийском деле, я имею в виду. У нас был случай, когда прислали одного командира, он да, училище закончил, но вот что-то не пошло и батарея чудом по своим не залепила. Его моментально отстранили и отправили доучиваться. Здесь, при части, но убрали от греха подальше.

Артиллерия — это вообще математика сплошная, потому как командир все обсчитает – так мы и стреляем. И здесь от офицеров зависит больше, чем у пехоты. Если обсчитался – вот привет пехоте и будет. Но у нас в основном большинстве были хорошо подготовленные офицеры, потому мы даже на таком старье на головы пехоте болванки не роняли. Своей пехоте.

Какие планы дальше, после лечения?

Вообще я контракт свой все… Там сейчас после комиссии станет ясно, вообще говорят, что сейчас уже автоматом продляют контракты, но я не планирую. Не с такой организацией.

Добровольцы примерно одного возраста у вас были?

Да, практически все 45-50. Моложе даже не видел, но вообще детям на войне не место. Тут больше неприятно то, что мы старые и техника такая же. Тут наоборот, добровольцам дать надо все новое, мы же сами, нас никто не загонял, не угрожал, деньгами не покупали. Мы пришли, потому что надо. Чтобы эти, которым меньше тридцати, просто так не мерли. А нам старье.

Мне автомат выдали 1968 года выпуска, он старше меня и видно, что ствол гнутый. Ну правда, хочешь верь, хочешь – не верь, но заметно было. Я говорю – что я с ним делать буду? А мне в ответ – в рубку положишь, он тебе не пригодится. Вообще да, не пригодился. Но вот если что случись – хорош бы я был воин…

Раз зашла речь о молодежи, как смотрите на то, что после срочной службы с отслужившими контракты подписывают?

Да сколько угодно, только тут им делать нечего. Я видел этих, ну ведь дети, как есть! У меня старше. Они к такому просто не готовы, другое поколение, другие понятия, хотя, какие там понятия, понасмотрятся в интернете не пойми чего и едут «косить укроп». А тут все совсем не так, как у Конашенкова. Вместо радостных отчетов просто грязная работа. Это у нас еще ничего, а вот у пехотинцев вообще мрак. Нам хоть копать не надо так.

Я молодых вообще не видел, говорю, у нас бригада такая, своеобразная. Не знаю, как формировали, как набирали, но детей не было.

Смысла никакого в таких бойцах нет совсем. И правильно, что не отправляют, это просто ненужные потери будут, вот и все.

В чем вы со своего места видите как самые большие проблемы?

Техника старая до опускания рук. И это не только у нас, мы же с пехотой общаемся, там тоже просто кошмар порой творится в этом плане. Такое впечатление, что все старье со страны собрали и сюда загнали, чтобы не жалко было, если что.

Я не знаю, кто ее сюда притащил и почему, но когда у тебя в самоходке работает только экипаж, нет отопления в мороз, не работает вытяжка, травишься пороховыми газами этими… Бывает так, что день стреляем усиленно, а потом по два-три дня выворачивает наизнанку от газов этих. И ничего тут не сделаешь вообще, чинить надо не в поле.

Вот я не могу сказать, что моя «Акация» она устарелая, нет. Можно стрелять, можно попадать куда надо. Но она старая, старая настолько, что действительно, ее не хочет никто ремонтировать и до ума доводить. Выйдет из строя накатник или что еще – просто бросят. Снимут, что еще можно снять, и все на этом.

Вот жаль, что рядом механиков наших нет. Вот порассказали бы про страсти… Они правда, больше механики, чем водители. Нашу самоходку завести – это вообще тот еще танец с бубнами. С «толкача» дергают друг друга, чтобы выйти на задание. Хоть не глуши, но не глушить просто нельзя. Отстрелял – и в посадку, маскировать, пока «бензопила» не прилетел и не спалил.

У нас был случай вообще зверский: вышли на позицию, отстрелялись, а две машины из шести заглохли и не заводятся! Ощущения, надо сказать… Нам уже валить надо, сейчас запросто ответка полетит, а они не заводятся, хоть ты тресни! И ладно одна, а тут две! Ну и суета, конечно, по полной: цеплять, тащить, а это скорости какие… И бросать никак нельзя, накроют, добьют.


Вообще у нас всех таких одна претензия: где то вооружение, которое по телевизору показывают? Почему нас на таком послали воевать? Ну я вот 1976 года, а самоходка у меня была 1972-го. Ну мы да, подходим друг другу, конечно…

Почему зарядов дальних нет? Мы на своем старье, которое и так еле пыхтит, чуть ли не к самому передку подбираемся, чтобы достать туда, куда надо. А достать надо, потому что там стоят те, кто наш передок кошмарят. Идем, да. Стреляем.

А если бы на «Мсту», пошли бы на второй контракт?

Ну мне бы на нее посмотреть одним глазком… Да я и на «Акации» бы еще повоевал, но чтобы все в ней работало. На свежей. А так – нет, на второй не пойду.

***
Возможно, кто-то усомниться (как это у нас принято) в искренности слов моего собеседника, но тут слова сказаны и записаны.

Вообще по итогам беседы с Эдуардом проникся еще большим уважением к артиллеристам. Да, их сегодня только самые ленивые блогеры не критиковали за «лунные пейзажи» и неспособность к точной стрельбе. И да, господа критикующие зачастую правы.

Но вот вам и частичный ответ: 50 лет самоходке, снятой с хранения, в которой работает только замок орудия и двигатель с КПП. И упертый экипаж, который любой ценой выполняет поставленную боевую задачу, потому что прикрывает таких же, как они. В этом случае глубина уважения просто безмерна.
Автор:
Статьи из этой серии:
С точки зрения пехоты. Борода, айфон, планшет – все по Гашеку
С точки зрения пехоты. Нам нужен новый пулемет!
С точки зрения пехоты. РПК пора на свалку
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lubesky
    lubesky Сегодня, 04:35
    +12
    Посадить генералов с министрами на БТР-60, без печки и поставить боевую задачу - доехать до Ростова с Москвы! Не выполнишь задачу - в отставку с лишением наград. В дорогу дать техника с набором ключей без запчастей
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 04:49
      +7
      А чем Ростов провинился? В Гаагу пускай едут.
      1. SaLaR
        SaLaR Сегодня, 05:12
        +4
        Ну если порядок в верхах ненаведут, то реально скоро в Гааге окажутся... На скамейке проигравших по своей жадности и тупости...
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:05
      +11
      В этом случае глубина уважения просто безмерна.
      Вот на таких мужиках все и держится !
    3. BIGLESHIY
      BIGLESHIY Сегодня, 05:31
      +8
      Цитата: lubesky
      Посадить генералов с министрами на БТР-60, без печки и поставить боевую задачу - доехать до Ростова с Москвы! Не выполнишь задачу - в отставку с лишением наград. В дорогу дать техника с набором ключей без запчастей

      Посадить Шойгу с главкомом артиллерии в эту акцию и заставить норматив по стрельбе весь день выполнять, может тогда на фронт отремонтированную технику отправлять будут. А тому кто автомат с гнутым стволом дал/поставил выдать автомат гнутый и на передок повоевать и проверять утром и вечером чтобы ствол по номеру бился.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 06:54
        +2
        Посадить Шойгу с главкомом артиллерии в эту акцию
        Посадить генералов с министрами на БТР-60, без печки
        С удовольствием присоединяюсь к многочисленным пожеланиям.
    4. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 07:49
      +1
      Не генералов, а того кто принимает решение не направлять армию на войну.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 04:53
    +5
    Моему трактору пока не полтос, всего лишь 1974 года(прямо как и я, даже месяц выпуска совпал). Надеюсь внуки поработают на нем.
    Техника, как баба- любит ласку, чистоту и смазку.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:24
      +4
      Цитата: михаилл
      Техника, как баба- любит ласку, чистоту и смазку.

      Так эти САУ еще в Советской Армии в руках срочников побывали. Не профессионалов, не контрактников, а срочников, из которых половина вообще по-русски "моя-твоя не понимай", и одна цель в жизни - дотянуть до дембеля. Какое там "ласку, чистоту и смазку"? Вот и осталось рабочим только то, что кувалдоустойчивое и дypaкoycтойчивое. На консервацию ставили, небось, в недоброй памяти 1990е, тоже понятно как.
      Вот что странно, это как же ухитрились эжектор пороховых газов ушатать? В нем же движущихся частей нет. Ну разве нагаром отверстия забило. Наверно должны быть средства с этим бороться, но я ни разу не артиллерист и не танкист, так что не в курсе.
  3. Комментарий был удален.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 05:21
    +10
    Рассказ об "ушатанных" 2С3 "Акациях" вновь подымает вопрос, а как же считались 70% "новых и модернизированных" боевых машин в войсках? О которых не раз заявлял Министр обороны.
    Ну послушав рассказ "глухаря" с "ушатаной" "Акации", хотелось бы услышать рассказ "глухаря" с "новых" 2С19 "Мста"
    1. не тот
      не тот Сегодня, 06:51
      +2
      вновь подымает вопрос, а как же считались 70% "новых и модернизированных" боевых машин в войсках?
      Тот же вопрос при чтении в голове крутился - где эти семьдесят процентов..Кроме одной всем известной рифмы ответа для себя не нашел..
    2. victor50
      victor50 Сегодня, 07:04
      +1
      Цитата: svp67
      как же считались 70% "новых и модернизированных"

      Подозреваю, патроны считали.
    3. dfk-80
      dfk-80 Сегодня, 07:30
      +2
      А считалось как нужно - эти акации на хранении, значит не в войсках. У меня такая в городе как экспонат стоит, своим ходом кстати приехала. Могут и ее мобилизовать.
      А если ещё ратники поштучно посчитать, то будет 146% нового.
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 05:26
    +9
    М.да.... Что тут скажешь. Повествование очень отличается от бравурных докладов корнишонкова и соплей скобеевой/поповой. Я думаю это и есть там вся война такая . Наверное где то и мста есть и прочие плюшки но в другой вселенной видимо
    1. не тот
      не тот Сегодня, 07:48
      +2
      М.да.... Что тут скажешь
      Кроме мата и сказать-то нечего..
      Повествование очень отличается от бравурных докладов корнишонкова и соплей скобеевой/поповой.
      Для Вас это только сегодня стало открытием?Знаете,без розовых очков жить,оно,конечно,не так легко и приятно,но я как лет тридцать выбросил и обратно на нос водружать нет желания.Лучше горькая,но правда,чем приятная,но ложь.
  6. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 05:33
    +4
    Ну, вот, привет Сергею Кожугетовичу.
    1. не тот
      не тот Сегодня, 06:52
      +5
      Одному ему хотите привет передать? Там наверху толпа целая адресатов, кому не менее пламенный передать руки чешутся.
  7. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 05:34
    +6
    Без печки когда коммерческих автономных отопителей и безработных сварщиков полно это по нашему... Холод это жесть... Пришлось полежать в одном хб в засаде на осенней земле. Два часа и привет почкам.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:28
      +2
      Цитата: Данила Расторгуев
      коммерческих автономных отопителей и безработных сварщиков полно
      Вы еще предложите печку от "Запорожца" приколхозить. Не приходилось слышать, как от таких обогревателей и пожары вспыхивали, и люди угорали?
      1. Данила Расторгуев
        Данила Расторгуев Сегодня, 08:08
        0
        Да сейчас всё у кого в деревне есть риск в заглохшей технике в ночную до утра ночевать такие ставят. Выхлоп идёт наружу. Риск пожара меньше чем у ДВС. Да Мерседесы всё сейчас разве не дистанционно свой прогрев запускают. Посмотрите на авто по утру без водителей.
  8. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 06:11
    +2
    Все оказалось еще хкже,чем представлялось.
  9. Комментарий был удален.
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:17
    +1
    Выпуск крупных калибров прекращён с 1991,так что новых не ожидается. Ещё при возлюбленном русским народом Царе Борисе, а может и при Царе Горохе, сейчас уже трудно понять.

    Значит "свезли старье?.. Так не старья просто нет, блгодарствуйте, что есть хоть это.....

    Знакомый еврей объяснил это тем, что функция русского народа есть "несение креста"...... Все может быть.
    Хотя понятие смутное.

    Русский народ всегда очень уважал защитников своих, подвижников и страдальцев и в таких случаях даже иногда отваживаетя грозно пошевелить желваками на скулах, как бы в защиту тех, кто "так попал" ...

    Еще со школьной скамьи и даже с детсада регулярно вижу эту самую картину, повторяющуюся на разные лады в разном возрасте....еклмн.. Достали уже...
  11. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:18
    +2
    СВО проводим, как бог,на душу положит..Отсюда и результаты..
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 07:21
      +3
      На самом деле, для тех кто внимательно следит за сво и периодически посещает в.о. никаких откровений в статье не было
  12. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:36
    +5
    Плохо, что некому за все это спросить с Оленевода, который 10 лет занимался строительством храмов и парков, танковыми биатлонами.... Чего только стоят "бодрые" доклады Конашенкова.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:48
      0
      С кого спросить? А кто вы есть, чтобы спрашивать?

      Оно видно, русский народ он жалостливый, справедливый, толкует с кого спросить бы надо.... Да с вас История спрашивает, все никак не уразумели, философы?

      Отвечать- то вам придётся, высокое начальство норку укрыться всегда найдёт. И нечего задавать дурацкие вопросы в пустоту
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:42
    +6
    Спасибо Роману Скоморохову за статью.
    Надеюсь после статьи пыл местных оптимистов-шапкокидателей поутихнет.
    1. Pytnik
      Pytnik Сегодня, 07:07
      +4
      Это вы про таких как личность с ником Михан и остальных уряко упертых? Не этих не пробить, они знают, что на ленточку не попадут 100 % категория 60+ , они готовы до Львова на диване идти, да у меня на работе такие же, а как вопрос, а че не идешь добровольцем, сразу я своё отслужил, да здоровья нет, но стакан и не один поднять, здоровья вагон и маленькая тележка, а вот мужики до 50 , совсем другое думают....
  14. faiver
    faiver Сегодня, 06:43
    +2
    как после такого верить нашим генералам и нашему руководителю страны? Или Скоморохов с Наблюдателем2014 нашли самую убитую Акацию в стране? Рогозин что-то испытывает, Медведев в телеге понтуется, министр в совещания проводит. Суперначальнички - вы отремонтировать САУ 1972г.в. не можете... позорище... negative
  15. Morris812
    Morris812 Сегодня, 06:47
    +2
    Моё видение, могу быть неправ:
    Есть командование с идеально прямыми извилинами. У командования есть штатное расписание, устав, всё как полагается. Но в штатке нет каких-то непонятных "добровольцев". А добровольцы есть, надо их куда-то пристроить. В итоге гениальный план - собрать по базам старье, которое еще может двигаться, посадить на него добровольцев и вуаля, нет проблемы. Все при деле, все воюют, можно очередной орден себе повесить.
    1. Гестас
      Гестас Сегодня, 08:03
      0
      У добровольцев, ещё с времени добровольческих батальонов НМ ЛНР/ДНР (кстати, интервьюируемый доброволец в кадровом подразделении, или добровольческом (хотя и они по снабжению и обеспечению отличаются), не в обиду им, у республик объективно были проблемы - и с техникой и с организацией боепитания, да и "котловое" довольствие (как и выплаты по контракту) отличались хаотичностью и про-терями. Таки да, могли реально во вновь формируемые добровольческие батальоны прислать кадровых летёх на "доучивание" и старьё с хранения - до выработки в "ноль". А обучение в таких подразделениях, по факту, да - один раз показали, далее - "к снаряду" и "делай, как я".
  16. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 06:56
    +2
    Всё как всегда. Даже почему-то неудивительно. Может, кроме гнутого автомата.
    И в советские годы трухи хватало.
  17. Krilion
    Krilion Сегодня, 06:58
    +5
    для комментариев никаких слов кроме матерных уже давно нету.... такое бездарное и тупое военное руководство как в ВС РФ еще поискать надо... искренне жаль людей, которые надеются на победу... за то, что нам подсунут под видом победы, россияне проклянут и Путина и все его окружение... сейчас просто терпят ибо война..
  18. не тот
    не тот Сегодня, 07:34
    +5
    Вот на таких мужиках все и держится !
    Это даже не обсуждается,это так и есть.Только зло берет от того,что опять у нас : "чей-то героизм - это часто чьё-то преступление".А этих преступников что-то не слыхать,что бы наказали публично,при всем честном народе.Их разве как главного тыловика «в связи с переходом на другую работу» назначают на другую,не менее хлебную должность.
  19. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:58
    +2
    Зато,до СВО, по телеканалу Звезда,бодрые телеотчёты,о проводимых учениях,как поражаются цели и т.д.
  20. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:13
    -1
    Слоновье радио... Ничего удивительного вообще-то человек не рассказал. Оно так и бывает, именно - тяжелая работа и всегда что-то не так.
    Автор, видимо, не догоняет, что ни один солдат ни одной воюющей армии никогда про БД ничего хорошего не расскажет. Причин много, например: о том, что в норме - просто нечего говорить. Ну о чем? Там в норме все, чего упоминать... А о том, что не так - скажет.
  21. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 08:17
    0
    Как говорил Аристотель у человека ум имеет лишь три специализации:
    1) Сп-ть к ручному труду
    2) сп-ть к социальным манипуляциям
    3) сп-ть к стратегическому мышлению ( типа Альберта Эйнштейна).
    Дык.. у нашенских командиров и директоров лишь вторая способность Ума развита. Ни в чем кроме карьеры и удержания кресла они просто нули полные...