Позор Угледара: почему не стоит ждать реакции

Просмотр видео, которые предлагает Интернет с той стороны, вызывает очень странное чувство тупого дежавю. Одно и то же, меняются даты, суть, к сожалению, не меняется.
Колонны российской техники едут, как на параде, никакого прикрытия с воздуха, никакого сопровождения ПВО и РЭБ, ничего. И, если верить ролику от 10.02, когда на свежезаминированной дороге подорвался российский танк и 3 БМП, разведка тоже не обязательна.
Украинская артиллерия работает, как часы, уничтожая технику и людей. Наших людей. Под камерами вечновисящих украинских беспилотников. Ролики заполонили Интернет, количество прекрасно снятого контента из-под Угледара просто поражает. Полное впечатление, что украинские коптеры висят повсюду. И снимают в круглосуточном режиме то, что так радует украинскую сторону.
То есть, тир в исполнении артиллерии ВСУ.
Задавать вопросы типа «куда смотрит командование» нет никакого смысла, вообще задавать вопросы смысла нет. Ответов не будет, равно как и хотя бы имитации действий, направленных на улучшение ситуации.
Потому стоит просто заняться констатацией фактов
А факты говорят о том, что другого командования у российской армии не будет. И не потому, что предательство или какой-то злой умысел, просто другого нет. Есть вот это, которое умеет вести дела так, как они идут в настоящее время.
И глядя на «успехи» наших генералов, начинаешь понимать, что все те, кто говорит о том, что они неспособны к анализу и обучению, не так уж преувеличивают. Ведь в 2023 году повторяются все те же ошибки 2022 года, которые приводили только к одному – к потерям.
Угледар – это такая же черная страница в истории российской армии, как и все бесподобные «перегруппировки» прошлого года. Те же самые идущие плотным строем колонны, то же самое отсутствие авиации и ПВО, то же самое отсутствие РЭБ и воздушной разведки.
То, что на идеально ровной местности под Угледаром, которую нарушают не очень густые и в это время года голые «лесополки», такие колонны видны за много километров, а БПЛА ВСУ висят в воздухе практически круглосуточно, соответственно, все как на ладони.
Потому ПТУРы с крыш высотных домов на окраине Угледара запускать было исключительно легко и просто. Никто не мешал. А о том, что украинская артиллерия стала стрелять исключительно точно, разговоры идут давно.
Итог – более 30 танков и БМП сожгли, сколько там легло личного состава, никто, конечно, не скажет. Понятно, что у экипажей бронетехники счет должен идти на десятки, а какие потери у тех, кто атаковал Угледар без поддержки брони – отдельный вопрос. Конечно, про потери морских пехотинцев и мотострелков никто ничего не скажет. Но украинская сторона все покажет на видео со своих коптеров, кто захочет – тот прикинет, насколько там был успешным очередной штурм в лоб.
Кстати, а что, из современных минобороновских методичек такие вещи как «обход», «охват», «клещи» исчезли? Или это настолько сложные тактические ходы, что их невозможно осилить и претворить в жизнь?
Почему из всех возможных видов тактического оперирования у российской армии в ходу только тупая долбежка в лоб?
В итоге мало того, что украинцы легко отбили очередной штурм, так они еще и не понесли совершенно никаких потерь. Как есть тир – расстрел российской бронетехники с безопасного расстояния, совершенно не спеша, тщательно прицеливаясь и получая тут же корректировку с БПЛА.
Кстати, в тот момент, когда российские танки и БМП горели под Угледаром, вроде как «для отвлекающего маневра» в очередной раз были посланы штурмовать Авдеевку по Донецкой промзоне батальоны бывшей Народной милиции ДНР, ставшие теперь российской армией. Но от смены вывески не изменилось совершенно ничего и очередной штурм (как и десятки предыдущих) провалился, потому что бронетехника не пошла, так как там все заминировано, мины не были убраны, потому что придумайте сами, почему не разминировали, артиллерия…
В общем, как всегда: бесполезные потери. И на этом практически столь анонсированное наступление закончилось. Осталась сгоревшая бронетехника и убитые и раненые. Занавес. И очередные заявления, что «Россия готова к переговорам без всяких условий».
В общем, к господам генералам очень много вопросов, которые просто не хочется задавать по причине того, что не очень хочется слышать ответы. Но на один вопрос все-таки сподобимся в конце.
Но хотелось бы сказать еще и о подчиненных наших генералов, потому что 10 февраля был опубликован очередной ролик стороной противника. Он уже тоже разошелся по Интернету на российских телеграмм-каналах, кому интересно – найти не сложно.
Танк и несколько БМП на приличной скорости идут вдоль лесополосы. Танк подрывается на мине и начинается полный хаос и неразбериха. БМП начинают объезжать танк с обеих сторон и тоже подрываются. Причем, последняя уехала вперед, развернулась и на возвращении тоже поймала свою мину. Итого, за какие-то пару минут минус танк и три БМП.
Интересно посмотреть на действия личного состава машин, которые не доехали до минного заграждения. Они покинули технику и рванули в посадки, то есть, подрыв на минах не смогли отличить от артиллерийского налета. Что вообще-то наводит на определенные размышления об уровне подготовки этих военнослужащих.
Можно с умным видом поговорить о том, что на миноопасном направлении первым должен идти танк с тралом или машина разведки. Но мы не станем этого делать. Тут просто вопрос: почему после потери первой машины колонна на сдала задним ходом и не отошла на исходную? Почему началось бестолковое копошение, в результате которого из-за ничего были потеряны ТРИ боевых машины?
Там нам господин Медведев оптимистично обещал то ли построить, то ли модернизировать 1 000 танков? Да простите, такими темпами мы и 10 000 в металлолом отправим. Точнее, с таким подходом их господа украинцы сожгут.
А между тем…
А между тем в России набирает обороты борьба с инакомыслием. Приморский блогер Никитенко (очередной, впрочем) оштрафован на 30 000 рублей за то, что взял в кавычки слово «спецоперация». Блогер Лосев из Читинской области «отоваривается» систематически и регулярно: первый штраф он получил за то, что пересказал свой сон о Зеленском. Ну вообще география оштрафованных – вся Россия.
Пойдем чуть выше. Бывший мобилизованный рядовой Лешкин, который выпустил дым в лицо полуполковнику и толкнул его рукой, получил за это «избиение» уже не 5,5 лет, а 7. Семь лет строгого режима. За причинение просто несовместимых с жизнью увечий подполковнику, не умеющему общаться с подчиненными.
Тут хороший вопрос: а сколько надо дать тем, кто просто отправляет людей на убой?
Понятно, что не стоит ждать никаких движений типа разжалований, военно-полевых судов, трибуналов… Не для того все затевалось.
Дискредитируешь армию в написанном или сказанном – получи наказание.
Не сдержался и распустил руки – получи срок в колонии.
Некоторые думские головы всерьез говорят о конфискациях и прочих удовольствиях для тех, кто сбежал из страны в силу своего нежелания идти воевать.
Хорошо, со всем этим можно согласиться и принять.
Но вопрос: а что с теми, кто практически разворовал армию? Вот мы говорим о дискредитации, а то, что граждане одевают, обувают, снаряжают участников войны за свой счет – это не дискредитация, нет? Покупают коптеры, тепловизоры, аптечки до сих пор – это не дискредитация?
Ах, это, наверное, другое. Но, по сути, когда граждане за свой счет обмундируют и экипируют военнослужащих вроде бы второй армии мира – вот это самая настоящая дискредитация этой армии. Армии, которая столь блистательно выигрывала все международные конкурсы, что основательно подзабыла, что такое просто воевать. Потому что дутые победы на «Армейских играх» после СВО смотрятся как самая настоящая дискредитация.
Кто-то понесет наказание?
Форма, обувь, броня, тепловизоры, коптеры, прицелы – ничего этого нет в достаточных количествах и все компенсируется за счет покупок людьми, не имеющими никакого отношения к армии.
А кто имеет? Вот кто имеет – тот его и имеет.
И тут лучший пример – недавний скандал в отношении ОКБ «Гардарика». Внезапно возникшая фирма, которая обещала просто завалить ВС РФ новыми образцами одежды.
Минобороны РФ в очередной раз (уже привычно) оказалось в центре громкого скандала. Он разгорелся после сюжетов РБК и НТВ о пошиве по гособоронзаказу комплектов полевой формы компанией «ОКБ Гардарика» из Ярославской области.
Тогда еще можно было зайти на сайт «Гарды», то нормальный человек мог бы просто обалдеть от цен на низкопошибную спецуху из дешевых китайских материалов за такие суммы. Да, суммы, это деньгами назвать как-то язык не поворачивается.
Фирма «Гардарика» после начала скандала убрала все цены, оставив скромные такие нолики.
Но интернет помнит все, и лицезреть форму по 150-200 тысяч рублей можно. За фирмой маячат две известные фигуры: Дмитрий Степаненко, экс-председатель правительства Ярославской области (вспоминаем, где зарегистрирована «Гардарика»), а ныне заместитель главы Росимущества и его давний деловой партнер, а ныне губернатор, Александр Беглов.
Двадцатилетние деточки, которые в один момент стали надежными предпринимателями Артем Степаненко и Иван Сильченко.
Ну третьей им добавили «профессионала». Швею-мотористку Ксению Дугельную.
В целом, ситуация проста: ничего личного, просто бизнес на СВО. Совершенно все понятно, вот только 140 тысяч рублей за форменный костюмчик – это как бы перебор. Но тут кто бы говорил, потому более никаких комментариев, и так все ясно. Костюмов не будет, а если бы и были… нет, лучше пусть не будет. Иногда проще дать «освоить» суммы, но не гнать в армию дрянь дрянную.
В общем - не мешайте делать бизнес.
И вот он, финальный вопрос
Понятно, что никаких расследований, наказаний, отставок, посадок – ничего этого не будет и не стоит даже думать о том, это все фантастика. Для нас нет и не будет другой России.
Единственное, что действительно хотелось бы вместо наказания никчемных генералов и посадки воров – это чтобы они нас расходовали не так активно. Россия – она все-таки из русских состоит. Какими бы они не были по крови - но русских.