Байдену – аплодисменты, за Путина было обидно

Кто-то смотрел, кто-то не стал этого делать, кому-то пришлось по долгу службы. Два события, которые произошли в один день очень сильно заставили задуматься. Два человека говорили для своих аудиторий, но разница все-таки велика.
Байдену хочется аплодировать и поставить твердую «пятерку». В Варшаве он был бесподобен. Знаете, если воскресить Гитлера или Геббельса, состарить, заразить Альцгеймером и устроить выступление – они бы вряд ли переплюнули американского президента, несмотря на экспрессию американского президента, сравнимую с черепашьей.
Тем, кто писал речь Байдену (понятно, что такой подвиг ему не по плечу), шедевра не сотворил. Я бы даже сказал, что речь стандартная, меняешь только имена и названия стран, а так все остальное ничем не отличается от других. Что ж, постоянство – признак мастерства.
Демагогия о боге, демократии и свободе, сдобренная цинизмом – это было просто бесподобно. В общем, старина Джозеф реально отжег. И публике в Варшаве, Киеве и Европе в целом понравилось.
Нормального жителя России и не только России будет тошнить. По крайней мере, пока не вытравили советскую память и историю из голов.
Однако, в выступлении Байдена было то, чего никогда не было в выступлениях Путина - идея.
Да, Байден опирается на извечные ценности США, которые Америка будет отстаивать везде и всегда. Понятно, что речь идет о свободе и демократии. Два волшебных термина, которые могут оправдать все, что угодно и где угодно.
Позволю себе небольшое исторические отступление. Свобода была главной ценностью Америки. И все действия на мировой арене США творили во имя и именем свободы.
На другом полюсе был Советский Союз. Какая «фишка» была у нас в СССР? Если кто забыл, я попробую напомнить. Свободу так у нас не провозглашали, считалось, что советский человек свободен изначально. Но было еще одно понятие, такое, как справедливость. И справедливость во всем была одной из важнейших составляющих советского строя.
Что это значит?
Это означает то, что США обладали монополией на понимание свободы, как человеческой ценности, и, соответственно, культивировал стандарты, определяющие, что вообще есть свобода. Все то же самое было в СССР в отношении справедливости. В нашей стране прекрасно устанавливали стандарты того, что есть справедливо, а что нет. Паритет.
Однако, унаследовав промышленность, ресурсы и армию Советского Союза, Россия отказалась от социалистических ценностей вообще. И утратила базовую идею, которой владел Советский Союз, причем, монопольно. И вместо справедливости всем желающим дружить с Россией была предложена скидка на углеводороды. А это все-таки другое.
Получилось, что вместо идей, которым пробовали следовать многие в мире, Россия просто стала торговать. Безыдейно и бездуховно. Знаете, это тоже вариант развития событий, но вот тут все-таки есть разница. Как вы не обязаны улыбаться и уважать продавца в гипермаркете или на рынке, так и в современном мире как-то мало осталось повода для уважения России у покупателей. Бизнес и ничего более.
США помимо всего, что продает, от доллара до F-35, делает это под маркой борьбы за свободу и демократию. Тут можно вспомнить и про военные базы, которые щедро разбросаны по всему миру, и военная помощь многим странам за пределами обычной торговли.
И покупают. Все. Свобода – это здорово, но F-35 как инструмент ее добычи и защиты тоже тема вполне себе неплохая.
Вот потому Байден с точностью проигрывателя гонит одну и ту же речь. Согласно стандарту, выработанного в течении десятилетий. Очередной диктатор, свобода в опасности, сплотимся и укоротим руки. Американские президенты произносили эту речь бессчетное число раз по разным поводам, меняя только имена и страны. Но когда ты владелец стандарта, ты и определяешь, кто тут плохой парень, а кто не очень. И те, кто слабее, вынуждены подчиняться.
Россия, добровольно (закреплено в Конституции, если что) отказалась от владения и эксплуатации глобальной мировой ценности и собственной идеологии и утратила право находиться на первых ролях. Вторичная роль страны-бензоколонки не столь обидна по сравнению с ролью страны, которая никуда не планирует развиваться в морально-духовном направлении.
На самом деле, многие сейчас скажут: а причем тут моральные ценности? Да притом, что это такая же статья бюджета, как и вооружения, например. И моральный уровень населения страны не менее важен, чем наличие, например, урановых руд иди углеводородов. За примером не надо ходить далеко, пример у нас в Китае.
Столько сказано про государственную идеологию, которой у нас нет и быть не может…
Да, Америке в этом смысле проще всех. Они защищают свободу во всех ее проявлениях и в любой точке земного шара. Это их базисная концепция, которой посвящена изрядная часть внешней военной политики страны.
Очень удобная концепция, поскольку ей толком ни возразить нельзя, ни противопоставить что-то осмысленное. Американцы воюют за все хорошее против всего плохого. За свободу.
И чтобы противопоставить американцам хоть что-то, необходимо это что-то иметь. Любое возражение будет вторично.
Кстати, в этом плане выступление Путина было именно таким. Путин очень много времени озвучивал именно вторичность России. Мы делаем так-то, потому что они… Мы ответим тем-то, на их то-то и так далее. Роль второго, догоняющего, пытающегося дать что-то в ответ на.
Это и есть вторичность, когда страна не в состоянии озвучить свою повестку и просто барахтается в чужой. И даже когда что-то такое делается самостоятельно, все равно, больше идет ответ на действия ТОЙ стороны. Если идет. Тут лучший пример - это "адекватные ответы" России на санкции со стороны Запада. Или "красные линии", которые уже превратили политическую арену в матрас. "Они" делают шаг - мы проводим очередную "красную линию" или обещаем очередной адекватный ответ. И так до бесконечности, судя по всему. Они диктуют, мы делаем вид, что отвечаем.
Глобальных ценностей в мире может быть две. Три – уже сомнительно, это очень сложно даже представить пока, потому что не было такого в истории. Две – нормально. Плюс и минус, север и юг. Мы и они, капитализм и коммунизм. Два полюса мира, из которых сейчас остался только один. Американский. Второй необходимо реанимировать и запустить, но увы, сегодняшнему правительству России это не по силам. Мог бы Китай, но им это просто не нужно, КНР идет своим путем, несколько отличным от других.
Потому выступление Байдена, несмотря на общую сомнительность содержания, было предельно понятным: компромиссов не будет, итогом может быть только капитуляция Кремля, прощения не будет, но его можно заслужить сотрудничеством с мировым сообществом и победителями. Думайте и решайте, пока еще можно.
Все действительно предельно просто, на уровне агитационной листовки образца 1941 года.
Смотреть на нашу сторону не более приятно, чем на американскую.
Знаете, что поразило больше всего в выступлении Путина? Спящие в зале. Засыпающие.
Вообще в голову не укладывается, если честно. Это так трудно - посидеть, НЕ ЗАСЫПАЯ, час? Это такое испытание для организма и психики? Все эти, получившие приглашение в зал, это же как награда, наверное – присутствовать при выступлении президента. Это не «Поле чудес», понимать надо. Один раз в год президент выступает, а как показывает практика последних лет, может и вообще не выступить. Но – спят.
Видимо, так радеют за Россию, что сил просто не остается на послушать президента.
Либо второе, более позорное. И зрелище клюющих носом и откровенно спящих российских вельмож показывает, насколько им скучно и неинтересно происходящее. Им фактически все равно, что скажет Путин. И все равно, если увидит.
У Байдена на выступлении никто не спал.
А у нас – запросто. Спали равнодушные ко всему приглашенные чиновники и депутаты, и видимо, их было столько, что операторы телеканалов просто не могли не снять спящих и сопящих, потому что их очевидно было очень много.
За президента стало обидно.
Понятно, что речь Путина и речь Байдена – это две совершенно разные вещи, но вот почему-то речь Байдена больше понравилась слушателям. Впрочем, задачи были разные с одной стороны и одинаковые с другой. Успокоить аудиторию.
Все начинается с мелочей и ими же заканчивается. В мире это видят и делают выводы. В мире любят сильных. Армии сильных стран разносят неугодных, причем, делают это быстро и без особых потерь:
- Первая война в Заливе, когда был освобожден Кувейт от иракской агрессии длилась с 2 августа 1990 года по 28 февраля 1991 года;
- Иракская война 2003 года. Военные действия против иракской армии начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли столицу Ирака город Багдад;
- Третья индо-пакистанская война длилась с 3 по 17 декабря 1971 года и закончилась образованием Бангладеш.
После Второй Мировой уже накопилось достаточно подобных примеров. Но это если воевать в духе времени. Однако, об успехах российской армии в СВО мы будем говорить отдельно, здесь же стоит сказать, как отражаются военно-политические успехи на мировом восприятии России в целом.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины. За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против — 7 (включая Россию). Воздержались 32 страны, в том числе Китай, Индия, Вьетнам. Остальные так… Армения да Таджикистан, имеющие вес чуть больше, чем Зимбабве.
Даже Венгрия и Сербия были «за».
В мире тоже делают выводы. Потому речь Байдена вызывает восторг на улицах, а речь Путина усыпляет тех, кто должен внимать с огнем в глазах и потом идти и работать на благо России.
Но они спят. Думаю, просто потому, что не верят в рывки, развития и победы, которые страна под их руководством в том числе должна осуществить. Ну а «бурные и продолжительные аплодисменты» - это уже из нашей истории.
Хотя в нашей истории теперь появилось много вещей, которые еще долго будет переосмысливать весь мир. И от того, как он это будет делать, во многом зависит будущее России.