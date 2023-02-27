Военное обозрение
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Байдену – аплодисменты, за Путина было обидно

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Байдену – аплодисменты, за Путина было обидно

Кто-то смотрел, кто-то не стал этого делать, кому-то пришлось по долгу службы. Два события, которые произошли в один день очень сильно заставили задуматься. Два человека говорили для своих аудиторий, но разница все-таки велика.


Байдену хочется аплодировать и поставить твердую «пятерку». В Варшаве он был бесподобен. Знаете, если воскресить Гитлера или Геббельса, состарить, заразить Альцгеймером и устроить выступление – они бы вряд ли переплюнули американского президента, несмотря на экспрессию американского президента, сравнимую с черепашьей.

Тем, кто писал речь Байдену (понятно, что такой подвиг ему не по плечу), шедевра не сотворил. Я бы даже сказал, что речь стандартная, меняешь только имена и названия стран, а так все остальное ничем не отличается от других. Что ж, постоянство – признак мастерства.

Демагогия о боге, демократии и свободе, сдобренная цинизмом – это было просто бесподобно. В общем, старина Джозеф реально отжег. И публике в Варшаве, Киеве и Европе в целом понравилось.

Нормального жителя России и не только России будет тошнить. По крайней мере, пока не вытравили советскую память и историю из голов.


Однако, в выступлении Байдена было то, чего никогда не было в выступлениях Путина - идея.

Да, Байден опирается на извечные ценности США, которые Америка будет отстаивать везде и всегда. Понятно, что речь идет о свободе и демократии. Два волшебных термина, которые могут оправдать все, что угодно и где угодно.


Позволю себе небольшое исторические отступление. Свобода была главной ценностью Америки. И все действия на мировой арене США творили во имя и именем свободы.

На другом полюсе был Советский Союз. Какая «фишка» была у нас в СССР? Если кто забыл, я попробую напомнить. Свободу так у нас не провозглашали, считалось, что советский человек свободен изначально. Но было еще одно понятие, такое, как справедливость. И справедливость во всем была одной из важнейших составляющих советского строя.


Что это значит?

Это означает то, что США обладали монополией на понимание свободы, как человеческой ценности, и, соответственно, культивировал стандарты, определяющие, что вообще есть свобода. Все то же самое было в СССР в отношении справедливости. В нашей стране прекрасно устанавливали стандарты того, что есть справедливо, а что нет. Паритет.

Однако, унаследовав промышленность, ресурсы и армию Советского Союза, Россия отказалась от социалистических ценностей вообще. И утратила базовую идею, которой владел Советский Союз, причем, монопольно. И вместо справедливости всем желающим дружить с Россией была предложена скидка на углеводороды. А это все-таки другое.


Получилось, что вместо идей, которым пробовали следовать многие в мире, Россия просто стала торговать. Безыдейно и бездуховно. Знаете, это тоже вариант развития событий, но вот тут все-таки есть разница. Как вы не обязаны улыбаться и уважать продавца в гипермаркете или на рынке, так и в современном мире как-то мало осталось повода для уважения России у покупателей. Бизнес и ничего более.

США помимо всего, что продает, от доллара до F-35, делает это под маркой борьбы за свободу и демократию. Тут можно вспомнить и про военные базы, которые щедро разбросаны по всему миру, и военная помощь многим странам за пределами обычной торговли.


И покупают. Все. Свобода – это здорово, но F-35 как инструмент ее добычи и защиты тоже тема вполне себе неплохая.

Вот потому Байден с точностью проигрывателя гонит одну и ту же речь. Согласно стандарту, выработанного в течении десятилетий. Очередной диктатор, свобода в опасности, сплотимся и укоротим руки. Американские президенты произносили эту речь бессчетное число раз по разным поводам, меняя только имена и страны. Но когда ты владелец стандарта, ты и определяешь, кто тут плохой парень, а кто не очень. И те, кто слабее, вынуждены подчиняться.

Россия, добровольно (закреплено в Конституции, если что) отказалась от владения и эксплуатации глобальной мировой ценности и собственной идеологии и утратила право находиться на первых ролях. Вторичная роль страны-бензоколонки не столь обидна по сравнению с ролью страны, которая никуда не планирует развиваться в морально-духовном направлении.

На самом деле, многие сейчас скажут: а причем тут моральные ценности? Да притом, что это такая же статья бюджета, как и вооружения, например. И моральный уровень населения страны не менее важен, чем наличие, например, урановых руд иди углеводородов. За примером не надо ходить далеко, пример у нас в Китае.

Столько сказано про государственную идеологию, которой у нас нет и быть не может…

Да, Америке в этом смысле проще всех. Они защищают свободу во всех ее проявлениях и в любой точке земного шара. Это их базисная концепция, которой посвящена изрядная часть внешней военной политики страны.

Очень удобная концепция, поскольку ей толком ни возразить нельзя, ни противопоставить что-то осмысленное. Американцы воюют за все хорошее против всего плохого. За свободу.


И чтобы противопоставить американцам хоть что-то, необходимо это что-то иметь. Любое возражение будет вторично.

Кстати, в этом плане выступление Путина было именно таким. Путин очень много времени озвучивал именно вторичность России. Мы делаем так-то, потому что они… Мы ответим тем-то, на их то-то и так далее. Роль второго, догоняющего, пытающегося дать что-то в ответ на.

Это и есть вторичность, когда страна не в состоянии озвучить свою повестку и просто барахтается в чужой. И даже когда что-то такое делается самостоятельно, все равно, больше идет ответ на действия ТОЙ стороны. Если идет. Тут лучший пример - это "адекватные ответы" России на санкции со стороны Запада. Или "красные линии", которые уже превратили политическую арену в матрас. "Они" делают шаг - мы проводим очередную "красную линию" или обещаем очередной адекватный ответ. И так до бесконечности, судя по всему. Они диктуют, мы делаем вид, что отвечаем.

Глобальных ценностей в мире может быть две. Три – уже сомнительно, это очень сложно даже представить пока, потому что не было такого в истории. Две – нормально. Плюс и минус, север и юг. Мы и они, капитализм и коммунизм. Два полюса мира, из которых сейчас остался только один. Американский. Второй необходимо реанимировать и запустить, но увы, сегодняшнему правительству России это не по силам. Мог бы Китай, но им это просто не нужно, КНР идет своим путем, несколько отличным от других.

Потому выступление Байдена, несмотря на общую сомнительность содержания, было предельно понятным: компромиссов не будет, итогом может быть только капитуляция Кремля, прощения не будет, но его можно заслужить сотрудничеством с мировым сообществом и победителями. Думайте и решайте, пока еще можно.

Все действительно предельно просто, на уровне агитационной листовки образца 1941 года.




Смотреть на нашу сторону не более приятно, чем на американскую.

Знаете, что поразило больше всего в выступлении Путина? Спящие в зале. Засыпающие.

Вообще в голову не укладывается, если честно. Это так трудно - посидеть, НЕ ЗАСЫПАЯ, час? Это такое испытание для организма и психики? Все эти, получившие приглашение в зал, это же как награда, наверное – присутствовать при выступлении президента. Это не «Поле чудес», понимать надо. Один раз в год президент выступает, а как показывает практика последних лет, может и вообще не выступить. Но – спят.


Видимо, так радеют за Россию, что сил просто не остается на послушать президента.

Либо второе, более позорное. И зрелище клюющих носом и откровенно спящих российских вельмож показывает, насколько им скучно и неинтересно происходящее. Им фактически все равно, что скажет Путин. И все равно, если увидит.

У Байдена на выступлении никто не спал.

А у нас – запросто. Спали равнодушные ко всему приглашенные чиновники и депутаты, и видимо, их было столько, что операторы телеканалов просто не могли не снять спящих и сопящих, потому что их очевидно было очень много.

За президента стало обидно.

Понятно, что речь Путина и речь Байдена – это две совершенно разные вещи, но вот почему-то речь Байдена больше понравилась слушателям. Впрочем, задачи были разные с одной стороны и одинаковые с другой. Успокоить аудиторию.

Все начинается с мелочей и ими же заканчивается. В мире это видят и делают выводы. В мире любят сильных. Армии сильных стран разносят неугодных, причем, делают это быстро и без особых потерь:
- Первая война в Заливе, когда был освобожден Кувейт от иракской агрессии длилась с 2 августа 1990 года по 28 февраля 1991 года;
- Иракская война 2003 года. Военные действия против иракской армии начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли столицу Ирака город Багдад;
- Третья индо-пакистанская война длилась с 3 по 17 декабря 1971 года и закончилась образованием Бангладеш.

После Второй Мировой уже накопилось достаточно подобных примеров. Но это если воевать в духе времени. Однако, об успехах российской армии в СВО мы будем говорить отдельно, здесь же стоит сказать, как отражаются военно-политические успехи на мировом восприятии России в целом.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины. За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против — 7 (включая Россию). Воздержались 32 страны, в том числе Китай, Индия, Вьетнам. Остальные так… Армения да Таджикистан, имеющие вес чуть больше, чем Зимбабве.

Даже Венгрия и Сербия были «за».

В мире тоже делают выводы. Потому речь Байдена вызывает восторг на улицах, а речь Путина усыпляет тех, кто должен внимать с огнем в глазах и потом идти и работать на благо России.

Но они спят. Думаю, просто потому, что не верят в рывки, развития и победы, которые страна под их руководством в том числе должна осуществить. Ну а «бурные и продолжительные аплодисменты» - это уже из нашей истории.

Хотя в нашей истории теперь появилось много вещей, которые еще долго будет переосмысливать весь мир. И от того, как он это будет делать, во многом зависит будущее России.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Протон
    Протон Сегодня, 04:18
    +10
    Спали и будут спать.
    Если слова не подкреплены делом, то остаётся только спать.
    Эти люди уже никогда не изменят страну к лучшему.
    1. Ru_Na
      Ru_Na Сегодня, 04:33
      +6
      Когда в обществе нет идеалогии, нет цели, направления движения и развития, общество будет инертно и такие вот спящие личности уже норма а не что то из ряда вон выходящее. Нам вновь необходимо выработать иделогию но увы пока дальше болтовни не продвинулись, была надежда что СВО процесс ускорит, но увы и ах, мы по прежнему предпочитаем спать и плыть по течению.
      1. SaLaR
        SaLaR Сегодня, 06:06
        +2
        Ну почему... Есть и идеология, и цель в России... ВОРУЙ И ПЛЮЙ... Цель воруй побольше, идеология плюй на всех. ... Барины и холопы....
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 04:48
      +4
      Цитата: Протон
      Спали и будут спать.

      Спят, спят. В телефонах буквы усиленно набивали, в телегах с Вконтактами

      А в целом да, спустя год после НАЧАЛА слушать такое, ну так себе.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 05:19
      +3
      Цитата: Протон
      Эти люди уже никогда не изменят страну к лучшему.

      Они уже изменили её к лучшему, к своему лучшему... А думать за всех, ну такое себе...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 05:52
        +2
        Но они спят. Думаю, просто потому, что не верят в рывки, развития и победы,

        Больше двадцати лет одно и тоже! Сдвигов-то нет ! Уже приелось и надоело. Скучно, девочки.... recourse
    4. Комментарий был удален.
    5. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:19
      0
      Цитата: Протон

      Эти люди уже никогда не изменят страну к лучшему.

      Этот народ уже никогда не выдвинет лучших.
      Ибо :
      1."А за кого еще?"
      2."А почему все спят? "
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 04:19
    +7
    Роман, да прицепился ты к этим спящим! Я понимаю когда про это ципсошный Шарий пишет, у него ,в силу ограниченности кругозора, нет представлений о размерах России, видимо. Ну может джампинг у людей, страна-то какая? ТЫ когда последний раз во Владивосток летал и чтоб потом сразу с самолета на конференцию? Да и вообще, глянуть с другой стороны, значит вот такая вегетарианская власть. попробовали бы на выступлении Сталина в первом ряду рядом, ну скажем, с Ворошиловым, задремать. У нас, вообще, в нашем Мордоре, себя многие вольготно чувствуют. Великий и солнцеподобный губрнатор Свердловской области, гнобит и наезжает на Пригожина, обзывая его чуть ли не махинатором с детским питанием в школах, в то время как бойцы ЧВК "вагнер", замыкают кольцо окружения вокруг Артемовска! О чем это говорит? Губер себя считает важной персоной, а Пригожина ни во что не ставит. У нас до сих пор Пугачева, Галкин, Вайкуле и подобные ее страдальцы за мир во всем мире, спокойно разъезжают по проводящему военные операции Израилю, (что никак не бередит их нервы) и при этом являются носителями орденов "за заслуги перед отечеством" разных степени, а между прочим парням на СВО зачастую этот же орден дают или медали к нему даже при ранениях. У нас участникам СВО не продают билеты, не обслуживают в организациях заявляя что-то о нейтральности. У нас персонажи с антироссийским высказываниями "против СВО" занимают должности и назначаются на них. В общем, пока еще в общественной жизни "авгиевы конюшни". есть чем занимать и что расчищать. Кто-то там на передовой, а кто-то бы здесь тыл крепить. а спящие? ну сам-то сонный Джо спит при каждых возможностях, причем иногда кажется не только на чужих, но на своих собственных выступлениях.
    p.s. со стороны АП, хорошо было бы на заснувших поставить "стоп-лист" в плане приглашений на подобные мероприятия а то и карьеры. но по тихому без шума и пыли. пусть отсыпаются.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 04:37
      +5
      Голос, ведь рыба с головы гниёт.Пока чиновники будут спать на выступлениях и заседаниях, ничего не изменится в стране.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 05:47
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Голос, ведь рыба с головы гниёт.Пока чиновники будут .

        Рыба гниет все равно откуда, если она уже издохла. Только сама этого не заметила.
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 06:23
      0
      Да, поддерживаю. Больше уважения вызвали те, кто записывал. Хотя, если всех заставить конспектировать, Туркмения получится.
  3. Комментарий был удален.
  4. Дес
    Дес Сегодня, 05:30
    +4
    Спящие на выступлении Президента - позор. И их ведь видно! Одна из не многих статей автора, с которой согласен.
  5. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:35
    +3
    В Российской Империи была идеология-Вера в Бога,Царя и Отечество. В СССР вера в светлое будущее.Сейчас то же самое,что и Российской Империи.Насколько важную роль играла идеология в жизни советских граждан? Самую большую роль играла прививка к дисциплине,начиная от министра и кончая рабочим.За свой труд каждый получал по своему. Как то я прочитал золотые слова-Уроки СССР-это не возрат в прошлое.Это шаг в будущее. Здесь главное выбрать,какие уроки взять на вооружение во внешней и внутренней политике.
  6. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 05:39
    0
    Думаю это не спящие а читающие переписку в телегрме! :)
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 05:40
    +4
    А что сказал Путин?Да ни чего,от слова совсем.Выход из договора ,так и мы не сможем контролировать американцев.И в итоге скрытое противостояние только усилится .И вообще как это приостанавливается?Договор либо выполняется либо нет.Подем прожиточного минимума перед выборами это вообще "песня".Про 100%нового вооружения в триаде ЯО,так смотря от чего исходить,опять не чего не понятно.По моему наше руководство заблудилось и не может найти путь.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:42
    +1
    Извините Роман, переливание из пустого в порожнее.Статья, как речи двух президентов,ничего нового.Как всегда: идеологии нет.Да есть идеология, вот кому памятники ставят,такая и идеология.И просто , до кучи..Иностранные государства,такие как США,Германия , Франция деньги в России,не держат.Наши россияне, которые в зале спят,тож деньги в России не держат,на Западе счета. Вопрос, как так получилось за 30 лет, что России и деньги доверить не могут? Даже свои, те кто спит и не спит в зале. А Вы тут о международном престиже страны говорите.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:45
    +1
    Всё просто - Байден не умный, но тексты и сценарии ему пишут УМНЫЕ люди. А Путин вроде как не глупый, но тексты ему кропают ВЕРНЫЕ. А умные и верные в команде это не просто две большие разницы, это разные концепции. Концепция Путина проигрывает.
  10. Privet
    Privet Сегодня, 05:53
    +1
    Участвовал как то в совещании, так один аж захрапел, и часть присутствующих начала смеяться, а вот если бы его выгнали или как при Сталине могли и ......., в следующий раз бы спящих не было, позор, сидят зевают, и это в 12 часов дня!
  11. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 06:01
    0
    Тоже мне кошмар - в конституции написано, что идеологии нет. И что? Там ещё написано, что государство у нас светское - это кому-то когда-то мешало использовать фсо и прочие государственные ресурсы на не особо светские дела?
  12. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 06:06
    -1
    А зачем, вообще, к СПЯЩИМ было обращаться? Не пора ли уже было вспомнить - БРАТЬЯ И СЕСТЫ??? Признаться в своих промахах...покаяться, бес попутал с этой пенсионкой, все эти дутые "нацпроекты", "болонка" в школах и пр. Что мешало??? У нас всегда уважают кающихся! Какой великолепный праздник вчера был ПРОЩЕННОЕ воскресенье!!! Война идет...она уже на пороге...а они СПЯТ!!! Зачем, вообще, они нужны??? Сэкономленные деньги, вополне бы не помешали на СВО! Очень жаль, что после развала СССР мы так и не смогли найти какие либо достойные ориентиры...куда мы идем? И не только президент и его команда, а и мы все...разве лично нам это не надо???
  13. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:17
    0
    «Нельзя смешивать идеологию и систему ценностей.
    Не давая сущностную формулу идеологии, рассмотрим ее функциональную роль. Идеология – это система ценностей и теория, принятая в качестве программы действий.
    На основе этой написанной, устно декларируемой, отлитой в бетоне, или осуществляемой в тайном сговоре программы совершаются действия.
    Как говорится, «дьявол в мелочах».
    Нормальное планирование осуществляется на основе целей и средств.
    Цели определяются необходимостью для выживания и развития.
    Цели могут подвергаться моральной оценке, а также оценке реальности достижения исходя из объективных данных. Специалисты определяют, «взлетит, или не взлетит».
    Идеологическое планирование осуществляется на основе теории. Цели назначаются не исходя из реальности, а исходя из теории.
    Теория является «священной коровой», и оценке с позиций морали и критериев выполнимости не подлежит. Идеологи решают, специалисты исполняют, не раздумывая.
    Идеология – это то, на основе чего принимаются политические и организационные решения. Например, коллективизация, индустриализация, украинизация, арийская физика, лысенковщина, уничтожение различий между физическим трудом и умственным, городом и деревней, мужчиной и женщиной, борьба с пьянством, запрет на аборты, железный занавес, трудодни, сегрегация, борьба с краснокожими, доктрина Монро, введение либеральных ценностей, мультикультурализм, толерантность, зелёная экология.
    Идеология ставит цели: золотой миллиард, кукуруза в Заполярье, истребление воробьев, несение марксизма неграм Африки. Эти цели не проходят экспертизу специалистов, наоборот – специалистов заставляют работать в рамках программы, принятой идеологами.
    Разумеется, каждая идеология провозглашает себя единственно верным учением, и ставит себя выше критериев добра и зла. В таком случае получается, что «цель оправдывает средства», и нам машут ручкой из ада такие исторические персонажи как Торквемада, Геббельс, Марат, и товарищ Ягода с товарищем Вышинским.
    Идеология ставит ориентиры, которые объявляются сверхценными, более важными, чем традиционный набор ценностей человека. Идеология не признает законов природы, для нее главное – достичь желаемого идеалистического результата. Если цель указана неверно, а так происходит практически всегда – идеология не имеет обратной связи и коррекции с реальностью – то весь потенциал страны начинает работать на ложную цель, и государство гибнет.
    Теперь о системе ценностей. Каждая культура формирует свою систему ценностей «за всё хорошее против всего плохого».
    Это как раз семья, патриотизм, уважение к законам, права личности, десять заповедей и всё прочее хорошее.
    Это свобода, равенство и братство. Вы спросите – при чем тут гильотина? Ах, да! Только не делайте это идеологией, а то начнутся массовые казни.
    Система ценностей – это ориентир, который формирует наше отношение к тем или иным событиям.
    Итак, система ценностей может быть оформлена либо в виде рассказов и поучений, как в конфуцианстве; либо в виде заветов, как в христианстве; либо в виде рассуждений, как протестантская трудовая этика, в виде священных книг и откровений, кодексах и прочих сводах правил.
    Система ценностей относится к этике, и не конкурирует с религиозными и политическими идеями, но может сосуществовать с ними.
    Если чиновник, просто человек, своим повседневным поведением демонстрирует приверженность к одобренной обществом системе ценностей, то он подаёт позитивный пример. Если наоборот – то его начинают осуждать соседи, пресса, комиссии по этике. А если и они не осуждают, то плохой пример работает на разрушение позитивной системы ценностей, и государство гибнет.
    Система ценностей – это вопросы добра и зла, развития и деградации, уважения и доверия. В конфуцианском учении это «Путь» и «Добродетель», «Доверие», «Уважение» и «Уступчивость».
    Система ценностей задаётся авторитетом и личным примером.
    Идеология – это модель действий на основе некоей теории.
    Идеология проводится в жизнь принуждением и насилием.
    Отсутствие идеологии не означает отсутствия целей в обществе. Если в системе ценностей осуждается праздность, то общество в дискуссии вырабатывает цели, а политические лидеры поручают специалистам разработать программу действий.
    Стройную программу того, как позитивные ценности распространяются в обществе, разработал ещё Конфуций:
    – Личный пример:
    Правитель должен следовать добродетели, тогда его поведение будут копировать нижестоящие. Правитель должен воспитывать наследника в добродетели, тогда династия будет долговечной.
    – Ритуалы:
    Совместные действия выражения уважения, задающие критерии единства в вопросах целей, различения добра и зла. Совместные переживания, единение эмоций в осуждении зла, общая радость в отношении успехов, общая скорбь в отношении утрат.
    – Музыка:
    Музыка содержит в себе выражение гармонии. Гармоничная музыка должна поощряться, развращающие зрелища порицаются. В учении Конфуция проводятся параллели между падением нравов и падением государства, сам старик всячески ополчался против популярной культуры низшего уровня, был непримиримым врагом древнего шоу-бизнеса.
    В настоящее время в России невозможно введение никаких «-измов». Коммунизм, национализм, и прочие учения подразумевают насилие против одной из частей общества. Россия устала от насилия.
    Семьдесят лет претворения в жизнь неадекватного реальности учения, попытки привести его в соответствие с нормами морали, идейные споры, превращающиеся в политические преследования, вкачивание огромных сил и средств в перенесение этого неосуществимого учения на весь мир – всё это подорвало силы народа.
    Но до сих пор находятся воспаленные умы, стремящиеся в сжатые сроки «сделать хорошо», навести всеобщую справедливость, как правило, методом репрессий. Возможно, это психологическая особенность, когда своих идей ещё нет, а инакомыслящих расстреливать уже хочется.
    К счастью, эти товарищи всё более вытесняются в маргиналы. Люди хотят простых вещей: устойчивого развития, предсказуемого ближайшего будущего, семейного счастья. Страна уже интоксикацию получила от «великих потрясений».
    Кстати, юмор ситуации заключается в том, что традиционализм у нас тоже невозможен – у нас две непримиримых традиции царского и сталинского наследий. Даже традиционализм не может объединить наше общество под одной идеологией. Что говорить о национализме или религиозном догматизме. У нас многонациональное и многоконфессиональное государство, консенсус возможен только на уровне светской этики.
    Мы слишком велики, чтобы иметь простую идеологию.»