Ничего личного, только бизнес. «Священная корова» СВО

Странности в проведении СВО давно уже набили оскомину. Адекватные военные и политические эксперты не устают указывать, что нашим военным буквально вяжут руки российские бизнес-группировки. Неприкосновенность коммуникаций ВСУ, неприкосновенность заводов, в капитале которых есть доли российских олигархов, продолжающаяся прокачка на Запад нефти и газа через территорию ВСУ. Победа армии невозможна, если её заставляют воевать, не затрагивая интересы бизнес-группировок. Но ничто не ново под луной.
Ничто не ново под луной
Давайте вспомним годы Великой Отечественной войны. Стратегические бомбардировки Третьего рейха авиацией англосаксов. Целые города стирались с лица земли. Но с некоторыми исключениями. В своё время ходил такой анекдот: «Советские самолёты бомбили Берлин. Бомбили беспощадно, но осторожно: каждый лётчик понимал – там Штирлиц». Так вот, авиация англосаксов тоже бомбила беспощадно, но осторожно, командование понимало – там предприятия, в которых имеется доля капиталов американских корпораций.
За примерами ходить недалеко. Заводы концерна I. G. Farbenindustrie AG очень долго оставались в неприкосновенности, поскольку в них имелись крупные финансовые интересы General Anilin Works, Agfa-Ansco, Winthrop Chemical Company, Magnesium development Co, а также Sterling Drug с концерном Дюпонов.
Точно так же огромные заводы по производству синтетического топлива из бурого и каменного угля в Силезии, хотя и находились в зоне досягаемости авиации англосаксов, однако вплоть до октября 1944 года оставались в неприкосновенности.
Заводы Ford motors в Кёльне и Ford-France во Франции до марта 1945 года и до сентября 1944 года исправно выпускали грузовые автомобили для вермахта.
Почему же осенью 1944 года англосаксонская авиация вдруг с остервенением набросилась на заводы I. G. Farben и на заводы синтетического топлива? Но до конца войны старательно обходила стороной заводы Ford?
Ларчик открывался очень просто. К осени 1944 года американским владельцам доли капиталов I. G. Farben и заводов синтетического топлива удалось путём хитроумных манипуляций избавиться от этих активов. После чего на предприятия обрушились бомбы «Летающих крепостей», «Либерейторов», «Ланкастеров» и «Галифаксов».
Естественно, что избавлялись американские владельцы активов от них не просто так, а под давлением администрации Франклина Делано Рузвельта. Рузвельт был абсолютно не в восторге, что химические производства I. G. Farben, не столько изготавливают пресловутый газ «Циклон-Б», сколько заняты изготовлением взрывчатых веществ, которыми снаряжаются боеприпасы, те же торпеды подводных лодок. А заводы синтетического топлива изготавливают горючее, которое заливается в баки танков и самолётов вермахта. И ладно бы эти танки и самолёты находились все на Восточном фронте, но они воевали и на Западном фронте против американских войск.
А вот от заводов Ford motors в Кёльне и Ford-France во Франции их владелец Генри Форд категорически отказался избавляться. Однако нанести ущерб столь могущественному промышленному магнату администрация Рузвельта не могла себе позволить, как и кабинет Черчилля. Поэтому авиация англосаксов до конца войны старательно избегала бомбардировок кёльнских заводов Форда. Как и бомбардировок французских предприятий Форда.
Как мы видим, благодаря политической воле Ф. Рузвельта в конце концов удалось всё же сломать упорство американских инвесторов в германскую химическую промышленность, после чего по ней были нанесены сокрушительные удары. Результатом этих ударов стали кризисы с производством боеприпасов и страшный топливный голод в сухопутной армии и люфтваффе. Что на всех фронтах существенно облегчило ведение боевых действий войскам антигитлеровской коалиции.
Священная корова
К сожалению, ничего подобного в ходе СВО мы не наблюдаем. Интересы бизнес-группировок остаются священной коровой. И покушение на них не допускается.
Однако подобные действия – это игра с огнём. Накачка ВСУ современными вооружениями натовских образцов в купе с сохраняющимся численным превосходством может привести к тяжким последствиям. Прежде всего, для высших эшелонов власти.
Превращение СВО в затяжной военный конфликт неизбежно приведёт к тому, что военные потери начнут уже негативно влиять на внутреннюю ситуацию. Никакие пышные погребения не смогут затмить того факта, что жёны остались без мужей, дети – без отцов, а матери – без сыновей. И чем дольше будет затягиваться СВО, тем большее число людей будут затронуты этими утратами.
Второе. Если ВСУ с помощью натовской техники и вооружения удастся добиться новых успехов, это будет ещё один удар по политико-моральному состоянию населения. Никакие митинги-концерты с групповыми скандированиями этого затушевать не смогут. Может случиться резкий рост негативных настроений в обществе, в том числе и в среде тех, кто считается патриотически настроенным. Эти люди начнут считать, что их предали, воспользовались и принесли в жертву коммерческим интересам бизнес-группировок.
Третье. Если ВСУ с помощью натовских вооружений удастся добиться новых успехов, это поставит высшие эшелоны власти в патовую ситуацию. Ведь в этом случае любые попытки договорняка приведут к выдвижению противной стороной самых унизительных условий, вплоть до отправки в какой-нибудь трибунал высших руководителей страны, а также к ограничению суверенитета России, введению внешнего управления. Ну и, естественно, к возврату всевластия олигархата.
Получается очень сложная ситуация. Для достижения победы власть должна пойти на ущемление интересов олигархата и части чиновничества. Однако идти на это власть категорически не желает. Но в этом случае затягивание боевых действий, угроза новых успехов ВСУ может стать угрозой существованию самой власти, её персональных представителей.
Ибо вражеское окружение России поймёт, что можно шатать власть, спекулируя на бессмысленности жертв, понесённых армией и населением новых территорий. Мол, ради чего гибли, если всё потом было сдано? Дескать, рост жертв происходил только потому, что власть старательно оберегала интересы олигархата. Вы могли победить, но ценой ущемления гешефта бизнес-группировок. Однако ваша российская власть на это ущемление не пошла. Так ради чего гибли ваши мужья, сыновья, отцы, братья? В век современных информационных технологий изолировать общество от подобных вбросов будет очень трудно. А зомби-ящик сегодня воздействует на контингент 55+, люди в возрасте 20–30–40 лет живут в другом информационном пространстве. И все усилия агитпропа могут пропасть втуне.
Крайне не хотелось бы негативного развития сценария, однако создаётся впечатление, что пресловутая «партия измены» в эшелонах власти и в среде олигахата обладает таким могуществом, что может медленно, но неуклонно переломить через колено тех, кто стоит за достижение победы. А принцип «своих не сдаём», конечно, хорош в разведке, однако когда «своими» считают тех, кто не рассматривает Россию как Родину, а считает себя здесь временно пребывающим, пока удаётся качать из России прибыли, только лишь потому, что эти «свои» лично приятные люди – ничего путного из этого не выйдет.
При этом тех, кто «своих не сдавал», может постигнуть жесточайшее разочарование, когда «свои», которых из личной симпатии «не сдавали», несмотря на их откровенно антигосударственную, антинародную позицию, сами без зазрения совести сдадут с глумливым похохатыванием, ради своих забугорных капитальцев и особнячков.
Стоит помнить, к каким кризисам для власти в прошлом привели проигрыш Русско-японской войны и неудачный ход событий на фронтах Первой мировой. Или же история учит только тому, что ничему не учит?