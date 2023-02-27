Военное обозрение
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Родственники просят оказать содействие в поиске военнослужащего, с января не выходящего на связь из зоны СВО

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Родственники просят оказать содействие в поиске военнослужащего, с января не выходящего на связь из зоны СВО

Родные и близкие Игоря Николаевича Фролова, офицера Вооружённых сил России, просят содействовать в получении данных о своём родственнике после его отправки в зону проведения специальной военной операции.

Старший лейтенант Игорь Фролов из Рязанской области, город Сасово. Год рождения - 1990. Военную службу проходил в Курильском районе Сахалинской области.

По сообщениям родственников, в январе 2023 года был отправлен в зону СВО через Республику Крым. При этом у родственников нет данных о том, на какой именно участок спецоперации Игорь Фролов прибыл. Известно, что перед отправкой ему сообщили, что в его подчинении будут находиться 8 человек. Просили не волноваться и не переживать.

С момента передислокации от старшего лейтенанта Фролова никакой информации домой не поступало.

При наличии сведений о старшем лейтенанте Игоре Фролове просьба обращаться в редакцию.

По понятным причинам, фотографию военнослужащего и личные данные родственников в открытом доступе не публикуем. Фото военнослужащего и контакты с родственником в распоряжении редакции имеются.
Автор:
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:28
    +10
    Дай Бог,что бы с этим офицером было все нормально.Разные бывают ситуации
  2. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 16:28
    +12
    Там таких сотни, если не тысячи. Причем с обеих сторон. Война жестокая, и как сказал один мой знакомый, находящийся там, героям здесь не место.
    Зря такие статьи здесь выкладывают
    (ИМХО)
    1. Комментарий был удален.
    2. Flyter
      Flyter Сегодня, 16:54
      +2
      Такие статьи нужны и реальные цифры потерь со обеих сторон тоже нужны. Голубое небо над головой и гуляющие в парках люди, должны знать цену, которая платиться за их покой, жизнями на фронте.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:27
        +4
        люди, должны знать цену, которая платиться за их покой, жизнями на фронте.
        Это не покой оплачивается жизнями, жизнями оплачивается бездарное командование, коррупция и разворовывание на закупках, приписки, лживые доклады, лень и глупость "ответственных людей".
        1. Ryaruav
          Ryaruav Сегодня, 17:54
          +2
          трап ,каждая авария имеет свое фио ,особенно про лживые доклады (населению) и глупость(кто как обзывается(я рыдаю отэтого дитяти) и вот вам самый самый самый ... с понта умняк а кто это это путин ВСЕ
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:05
      +3
      Цитата: Ингвар 72
      Зря такие статьи здесь выкладывают

      я вот что подумал, а Министерство Обороны уже упразднили, раз такие вещи начали на ВО выкладывать. МО ОБЯЗАНО отчитаться по соответствующему запросу перед близкими родственниками как минимум о том жив или погиб.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 17:25
      +2
      ......в январе 2023 года был отправлен в зону СВО через Республику Крым.

      Вероятно Фролов Игорь попал на Херсонско-Николаевское направление. Мой товарищ не выходил на связь больше 3-х месяцев (им запретили пользование сотовыми телефонами, занимался сопровождением колонн техники). Если бы что-то случилось, то уже сообщили бы. Все будет хорошо.
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:28
    +2
    Хотел бы чем-то помочь, очень хотел бы, но у меня нет никакой возможности.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:38
    +1
    Хоть бы он сейчас читал про себя и вышел на связь с родными.
    1. NAF-NAF
      NAF-NAF Сегодня, 16:43
      +4
      вот не получается представить себе человека, почитывающего ВО, но не выходящего на связь с родными...
      1. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 16:59
        +1
        Это я. Я очень плохо контактирую с родными и даже с женой. Нет, жена у меня очень замечательная... это я такой. Знаете сколько я писем написал родителям из в то время еще советской армии? Одно. Не думайте, что все должны быть такими как вы.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:48
    +4
    Цитата: NAF-NAF
    вот не получается представить себе человека, почитывающего ВО, но не выходящего на связь с родными...

    Главное, чтобы с ним все было хорошо.
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 17:24
    -6
    "ВО" уже давно пора сменить адрес с "точка ру на точка ua
  9. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 17:31
    +2
    Так вроде у военных телефоны отобрали , после случая , когда по нашей части на Донбассе по сигналам телефонов ракеты навели , было много жертв
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:04
    +1
    старлей и ему дают 8 человек , это или спецура или ртв (рэб и ртр) все они сейчас пашут по полной и многое от них зависит просто может нет возможности и элементарно времени у человека( пусть будет так)