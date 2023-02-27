Родственники просят оказать содействие в поиске военнослужащего, с января не выходящего на связь из зоны СВО

Родные и близкие Игоря Николаевича Фролова, офицера Вооружённых сил России, просят содействовать в получении данных о своём родственнике после его отправки в зону проведения специальной военной операции.Старший лейтенант Игорь Фролов из Рязанской области, город Сасово. Год рождения - 1990. Военную службу проходил в Курильском районе Сахалинской области.По сообщениям родственников, в январе 2023 года был отправлен в зону СВО через Республику Крым. При этом у родственников нет данных о том, на какой именно участок спецоперации Игорь Фролов прибыл. Известно, что перед отправкой ему сообщили, что в его подчинении будут находиться 8 человек. Просили не волноваться и не переживать.С момента передислокации от старшего лейтенанта Фролова никакой информации домой не поступало.При наличии сведений о старшем лейтенанте Игоре Фролове просьба обращаться в редакцию.По понятным причинам, фотографию военнослужащего и личные данные родственников в открытом доступе не публикуем. Фото военнослужащего и контакты с родственником в распоряжении редакции имеются.