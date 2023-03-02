Годовщина – это сложно

Это не будет привычной аналитикой в обычном понимании нашей читательской аудитории. Попытка переосмысления происходящего на протяжении года там, за бывшей границей с Украиной. Учитывая, что там все еще продолжается, сделать глубокую аналитику с примерами непросто. Большое количество фактов просто недоступно, а домыслы оставим для других. Но определенные выводы можно сделать.
Возможно, некоторые читатели из числа постоянных скажут, что сейчас начнется привычное «все плохо». Нет, мы просто поговорим о том, чего теоретически хотели в СВО и что получили на практике.
Нам были озвучены две основные задачи: демилитаризация и денацификация. Пойдем по порядку.
Демилитаризация
Как бы странно это не звучало, но эта задача реально частично выполнена. То количество техники ВСУ, которое было уничтожено не в бравурных отчетах Конашенкова, а в реальности, все равно велико. И сегодня украинская армия без постоянной поддержки со стороны Запада воевать просто не сможет. Нечем будет.
Понятно, что теперь техника от партнеров будет идти дальше. Но для техники нужны экипажи. А тут все очень и очень сложно. Бригады ВСУ несли весь год потери. И эти потери были весьма весомые, тех ветеранов, выпестованных в АТО, остается все меньше и меньше. В 2022 году они составляли костяк младшего командного состава, после начала СВО был приток. Но жернова войны мололи и мололи, а в Киеве несколько ошиблись в расчетах. Примерно так же, как и в Москве, но по-своему.
На Банковской всерьез рассчитывали на 5-6 миллионов добровольцев. Реально вышло около миллиона, а еще примерно столько же добавила мобилизация. Не очень такая и добровольная. Сегодня во многих городах Украины устроиться на работу можно только с визой военкомата и это не прикол. А с некоторых должностей можно просто вылететь, если не предоставить такую визу. И это в лучшем случае, что в худшем – понятно, но в целом сбор желающих воевать, несмотря на обещанную з/п в 100 000 гривен немного. Собственно, и эти 100 тысяч не так просто заработать за месяц на передовой под обстрелами. Вывели в тыл или попал в санчасть – извини, вот твои 8 000.
С офицерским корпусом все немного лучше, его стараются беречь, но и в нем есть просто огромные потери среди офицеров младшего и среднего звена. Это весьма непросто – заменить такое количество потерянных взводных и ротных командиров, которое потеряли ВСУ.
Никто не говорит, что в России все намного лучше, но у России больше резерв. Это факт, который сложно оспорить, а беглецов из Украины было ничуть не меньше, чем россиян, штурмовавших Верхний Ларс.
Исходя из личного общения с украинцами, могу сделать вывод о том, что кто хотел на фронт – тот уже там. А кто не хочет – за ними будут охотится. Впрочем, у нас в перспективе все то же самое.
Как дальше будет выглядеть охота за головами в исполнении украинского Генштаба, судить не возьмусь, но в Интернете достаточно роликов, которые демонстрируют, как это может быть. Полицейские акции, облавы, можно ввести поправки в закон, разрешающие вскрывать двери квартир. Ну и что-то придумать с той армией, которая спокойно сидит за границей и наблюдает за всем с безопасного расстояния.
Либо вполне нормальный ход – наемники. Правда, они хотят денег, но это третий вопрос. Иностранные легионы Украины уже прекрасно слышны в эфире, просто на них надо будет намного больше долларов.
И в отличие от России, цели и задачи украинской СВО ясны и понятны. Контрнаступление, поражение России в войне, возврат границ к положению 1991 года и так далее. Очень похоже на ожидание чуда, но многие в руководстве Украины всерьез на это чудо рассчитывают. В сегодняшнем позиционном тупике, в котором оказались две армии, мечтать могут обе стороны.
То, что Киев всерьез рассчитывает на весеннее контрнаступление и перевод ситуации в свою пользу, это понятно. Не совсем понятно, как это будет сделано, но уже сегодня можно отметить, что ошибки военного и технического характера в ВСУ исправляются намного быстрее и практически украинцы перестали наступать на одни и те же грабли дважды. Сказывается все-таки реальная помощь специалистов НАТО в плане обучения и управления.
Здесь стоит сказать неприятные вещи: мы отстаем во многом от ВСУ. Средства связи. Беспилотники всех видов. Высокоточное и дальнобойное оружие. Взаимодействие родов и видов войск. Разведка всех видов. Контрбатарейная стрельба. Информационное сопровождение, в котором Россия терпит унизительное поражение.
Есть на что смотреть и о чем делать выводы. Но главная проблема дня сегодняшнего – это то, что ни российский Генштаб, ни Минобороны не то что не могут, даже не делают попыток изменить хоть что-то в сложившейся ситуации.
Между тем, сказать, что российская армия оказалась полностью не готова к войне нельзя. Та часть, которая перешла украинскую границу год назад, справилась с теми задачами, для которых была отряжена, вполне нормально. Другой вопрос, что задачи составляли люди, которые просто не владели внутренней ситуацией на Украине просто абсолютно.
То, что можно называть российским экспедиционным корпусом на Украине, это формирование выполнило свои задачи по нанесению шокирующего удара полностью. Такой удар был нанесен, причем, не только Украине, весь мир ожидал того, что вот-вот и триколор сменит биколор на всех городах Правобережной Украины.
Другой вопрос, что украинская армия оправилась от первых дней и недель полностью и начала сопротивляться. Но даже в таком случае, если бы российские войска постоянно не дергали различными «жестами доброй воли» и прочили подлостями, до Киева можно было запросто дойти.
Не препятствуй политики российским войскам, работу по расчленению Украины можно было бы завершить примерно к концу весны. Но случилось именно то, что случилось, на 90% из-за того, что в руководстве армией очень плохо представляли себе цели и задачи СВО. Сегодня об этом можно говорить с абсолютной уверенностью, оставив ура-патриотам скорбные размышления о «гуманной войне» и всем прочем.
Повторюсь: российское командование не отдавало себе отчета в целях и задачах. Именно потому СВО вышло кутылой прогулкой с огромными потерями. И вот тут я соглашусь с теми, кто сегодня приписывает Путину фразу «Хотели бы взять Киев – взяли бы». Абсолютно так. Вопрос только в том, что абсолютно не хотели. Цели были совсем иные.
И соответственно, никто в Кремле и на Фрунзенской набережной, пребывая в своей вселенной сладких снов о самой непобедимой и мощной армии, не ожидали такого расклада, как миллионные ВСУ и миллионные отряды НАТО у ВСУ за спиной.
Насчет миллионных отрядов – это, кстати, не фантастика, не попытка сыграть в «ура-патриота», а абсолютно реальная действительность. Если взять и посчитать всех, помогающих ВСУ в странах НАТО, армия получится более чем впечатляющая. Аналитики, разведчики, специалисты по информации, космические, инструктора всех мастей, техники, ремонтники и так далее. И не стоит забывать тех, кто начал ударно трудиться на заводах, по образцу болгар, которые развернули выпуск 122-мм снарядов для ВСУ.
Так что реально там, за украинской границей – армия. И отдельные ее части уже по эту сторону границы. Слышал в радиостанциях на записях экшн-камер и английскую, и испанскую речь. Польская вообще звучит постоянно. Видел своими глазами азербайджанцев, поляков и даже этих… которые афроамериканские, наверное. Несветлые, короче.
Отсюда и должно прийти понимание того, что легкой прогулки, которую обещали генералы Генштаба, не случилось бы изначально. И выводы можно было бы сделать соответствующие, но это явно не по плечу нашим генералам. Не для того на должности заступали. А отсюда и прогулки многокилометровыми колоннами на потеху артиллеристам и операторам беспилотников, ДРГ и саперам. И на горе нашему населению.
Возможно, основному большинству наших орденоносных генералов вскружила голову операция в Сирии, но все-таки есть разница между отрядами игиловских, вооруженных в самом лучшем случае крупнокалиберными пулеметами и ракетами ПТУР и ПЗРК, и ВСУ, в распоряжении которых были и артиллерия, и авиация.
В итоге прогулки не получилось. И уже к лету прошлого года НАТО откровенно и полностью взяло в свои руки контроль над ВСУ. И наладило относительно приличное снабжение от патронов до танков.
Но ведь дело не только в танках и патронах, не так ли? Системы управления войсками были убраны глубоко в тыл, за пределы поражения основных видов оружия российской армии, а все основные «кукловоды» вообще находятся на территории США.
Да, чем-то напоминает компьютерную игру, в которой игроки спокойно сидят в удобных креслах, а юниты на экране идут в бой и гибнут. Игроки американские, юниты украинские. Но игра идет, и с нашей стороны тоже все похоже. Но если с американцами, которым, мягко говоря, нет дела до того, в каких количествах гибнут украинцы, то вот с нашей стороной не все так однозначно. И ответа на вопрос, почему наши генералы так спокойно отправляют на смерть в глупейших и не продуманных операциях людей, у меня пока нет.
Итогом позиционного противостояния, которое мы наблюдаем последние полгода стало преимущество ВСУ над армией России во многих сферах, главная из которых – оперативная информация. Спутники США и стран НАТО плюс преимущество в беспилотных аппаратах примерно 20 к 1.
Можно ли переломить ситуацию в принципе?
Да. Создав на стратегически важных направлениях значительный перевес сил, оснастив их соответствующим образом, создав необходимый запас снарядов, мин и ракет. Что сегодня в свете снарядных скандалов смотрится несколько неправдоподобно.
Да и в целом, все эти «теории мягкой войны», точнее, СВО, которые почему-то не предусматривают перевода промышленности на военные рельсы, дабы не ущемить интересов отдельных групп граждан России – все это выглядит несерьезно.
Главный «дирижер» Евгений Пригожин как-то сказал, что «За полтора годика освободим Донбасс, через два – выйдем к Днепру». Пригожин последнее время не слишком оптимистичен, но соглашусь, что если все дальнейшие операции будут планироваться и проводиться по образцу и подобию Угледарской, то в 2024 году придется говорить не о взятии Киева, а о границах Украины 1991 года.
Можно кардинально изменить ситуацию? Конечно, можно. Но для этого необходимо реально уничтожить украинское ПВО, не в отчетах Конашенкова, а на земле.
Чтобы российские самолеты и вертолеты беспрепятственно могли работать по целям, а не запуская НУРСы в белый свет с кабрирования. Чтобы пехота и танки не боялись летающих корректировщиков, чтобы наша артиллерия сама могла работать, прекрасно представляя, куда она стреляет. Чтобы наши орденоносные генералы со звездами Героев «За Сирию» перестали класть подразделения в бессмысленных лобовых атаках на укрепрайоны.
И конечно, чтобы ракеты били не по гражданским ТЭЦ, а по мостам, тяговым подстанциям и станциям разгрузки техники. И вот тогда каждая западная поставка оружия станет невыполнимой и очень опасной операцией для украинских партнёров.
Может такое быть? Может. Многие люди в этом уверены, но для этого необходимо провести просто колоссальные перестановки в Минобороны. Такие, какие в Украине уже сделали.
Нет? Ну значит, в 2024 году мы все так же будем смотреть радостные сюжеты об уничтожении трех бойцов ВСУ и взятии очередной лесополосы.
Но ведь в НАТО сегодня тоже не дураки сидят. Там понимают: для решительного наступления у России недостаточно сил и средств. Проблемы с системами связи, управления и разведки, накопление боекомплектов идёт медленно, полноценного превосходства в воздухе не было и даже не ожидается.
ВСУ тоже не способны решить стратегические задачи имеющимися силами, это тоже понятно. Поставки вооружения от НАТО идут, но идут медленно. Батальон танков – это не бог весть что. Но это батальон танков.
Здесь надо понимать, что украинской стороной движет тоже не только военная составляющая, но и политическая необходимость. Однако «мясорубки» просто уничтожают личный состав по обе стороны фронта и отрицательно влияют как на дух военных, так и на состояние психики у гражданских в тылу. Плюс огромные потери техники, которая стоит денег.
В целом – тупиковая ситуация. Что для России, что для Украины.
О денацификации.
В принципе, избавление от вируса майдана и возвращении украинцев в милую и дружную семью славян сегодня говорить уже не стоит. Эта часть провалена с треском и в нежные объятия России сегодня в Украине мало кто реально мечтает. Особенно глядя на «освобожденные» населенные пункты, которые можно стирать с карт, потому что с лица земли они уже стерты.
Понятно, что все происходящее под Бахмутом и Угледаром преподносится украинцам так, что сама идея примирения смотрится не очень реально. Ненависть террабайтами загружается в украинские головы, да и у нас тоже не все прямо и гладко.
Достаточно увидеть задержания и аресты приносящих цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Лесе Украинке. То есть, процессы в странах примерно одинаковы по сути, вопрос только в массовости.
Говорить о каком-то новом образовании на месте Украины сегодня не приходится. Даже о каком-то нейтральном статусе или относительно лояльном режиме не стоит даже мечтать. Существует только один вариант – пророссийский режим после полного разгрома ВСУ. Ничьи не может быть ни для одной из сторон, потому что ничья равна поражению.
Что такое поражение – уже понятно. Для Украины это прекращение существования в привычных границах, потеря территорий и, возможно, суверенитета. Для России – возврат к границам 1991 года, что было озвучено украинской стороной, потеря Крыма и новых территорий.
То есть, война будет идти исключительно для победного конца для одной из сторон. И здесь очень большой вопрос – сможет ли российский военно-промышленный комплекс противостоять комплексу предприятий стран-участниц НАТО.
Будем смотреть на вопрос со стороны того, что гибридный конфликт России и НАТО, который в вялотекущем режиме шел с 2014 года, перешел в горячую фазу. Итог противостояния – опять же в 1991 году. На кону вообще пересмотр итогов распада СССР. И проигравший будет вброшен в границы 1991 года. Или Россия, или НАТО.
Наверное, мало кто будет против такого расклада?
И в НАТО это тоже понимают и просчитывают. И проиграть Украину – это будет болезненно, потому что к моменту поражения война на Украине сожрет такое количество денег, техники и прочих компонентов, что поставит в весьма неприятное положение все страны-участники. А затем вполне может последовать и пересмотр веса участниц НАТО в мировых политических делах.
Здесь для НАТО очень важно подготовиться ко второму раунду. С иным вовлечением Альянса в войну. Иная конфигурация сил, средств, людских резервов. К этому в НАТО пока не готовы. Их армии не представляют собой и половины возможностей и готовностей ВСУ. Кроме армии США, конечно. Но лучшим армиям НАТО, американской и турецкой, пока не до участия в конфликте.
В России тоже, как оказалось. Наша «современная контрактная армия» оказалась готова исключительно к победам в конкурсах, написанных под нее. Мобилизационные структуры также показали свою профнепригодность, и до сих пор артиллеристов отправляют в пехоту.
В целом, все участники противостояния оказались не готовы к полноценным, а главное – длительным военным действиям.
Сегодня НАТО компенсирует просто безумную разносортицу вооружений, поставляемых ВСУ и относительно слабую подготовку украинских военнослужащих во время ускоренного обучения за счет спутниковой разведки, систем связи, управления, сбора и анализа информации, более высокой скоростью реагирования на угрозы поля боя, превосходством в высокоточном оружии и средствах его наведения.
Опять вопрос – возможно ли нивелировать такое бесспорное преимущество ВСУ? Возможно, но ответ на него должны дать соответствующие структуры типа того же «Ростеха», но не в медоточивых отчетах, а в поставках на фронт необходимой техники. Только российский ВПК может переломить ход войны 21 века, поставляя армии современные технические образцы вооружений.
И в такой позиции Киев весьма нескоро пойдет на какие-то переговоры, о которых постоянно заявляют с нашей стороны. У ВСУ имеется преимущество определенного плана, потому для того, чтобы пойти на переговоры, одна из сторон должна нарисовать повод для них. Как в свое время Иловайск и Дебальцево стали прекрасными поводами.
Бахмут и Угледар такими поводами не будут. Города уничтожены и не имеют совершенно никакой ценности. Поэтому даже потеряв эти бывшие населенные пункты до весны, ВСУ не откажется от идеи весеннего контрнаступления, под которую создаются Резервные Корпуса. И результатами для разговоров может стать выход ВСУ на границы февраля 2022 года, не меньше. С перспективой блокады Крыма и зачистки Донбасса.
Соответственно, для России важно было бы выйти на географические границы присоединенных территорий.
Обе стороны имеют определенные шансы на выполнение своих «программ-минимумов». Что-то прогнозировать сегодня совершенно не стоит, все зависит от того, насколько к весенней оперативной фазе НАТО сможет насытить ВСУ новыми видами вооружений и напротив, как аналогичные мероприятия пройдут в российской армии. Будет ли побежден снарядный голод и так далее. Захотят ли российские генералы воевать не лобовыми атаками.
Идет второй год войны.