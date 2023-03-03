Многофункциональный беспилотный экраноплан для перевозки раненых разрабатывается в России

Фото иллюстрационное

В настоящее время мы ведем работу над созданием многофункционального дрона для перевозки раненых. Речь идет об экраноплане на воздушной подушке. Это многофункциональный, недорогой в сборке дрон, который сможет транспортировать раненых с поля боя, а также подвозить бойцам на линию фронта боеприпасы и продукты

Дрон позволит транспортировать раненых для оказания медицинской помощи в максимально сжатые сроки. В военной медицине есть понятие "золотой час" - если медицинская помощь оказывается в течение первого часа после ранения, это позволяет спасать жизни большинства пострадавших