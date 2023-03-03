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Многофункциональный беспилотный экраноплан для перевозки раненых разрабатывается в России

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Многофункциональный беспилотный экраноплан для перевозки раненых разрабатывается в России

Фото иллюстрационное



Российская армия в скором времени может получить на вооружение многофункциональный беспилотник, предназначенный для транспортировки раненых. О разработке транспортировщика сообщило конструкторское бюро "Валькирия", специализирующееся на разработке и производстве разведывательно-ударных дронов.

В КБ "Валькирия" разрабатывают многофункциональный беспилотный экраноплан на воздушной подушке, который будет способен эвакуировать раненых с поля боя, а также, при необходимости, доставлять на передовую боеприпасы или другое необходимое снаряжение. Беспилотник способен развивать скорость до 140 км/час.

В настоящее время мы ведем работу над созданием многофункционального дрона для перевозки раненых. Речь идет об экраноплане на воздушной подушке. Это многофункциональный, недорогой в сборке дрон, который сможет транспортировать раненых с поля боя, а также подвозить бойцам на линию фронта боеприпасы и продукты

- приводит ТАСС слова основателя КБ Дмитрия Раевского.

В настоящее время работы находятся на этапе создания опытного образца, который должен появиться к концу весны. На лето планируются испытания беспилотника в зоне спецоперации.

Дрон позволит транспортировать раненых для оказания медицинской помощи в максимально сжатые сроки. В военной медицине есть понятие "золотой час" - если медицинская помощь оказывается в течение первого часа после ранения, это позволяет спасать жизни большинства пострадавших

- добавил Раевский.
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11 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 08:17
    +6
    Экраноплан, на воздушной подушке, дрон
    Вы уж определитесь изобретатели не имеющие аналогов
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 08:28
      +6
      Скажем так, не первая контора, которая пищит и лезет в данный сегмент. Но другие были умнее - предлагали бронированный доставщик боеприпасов/эвакуатор раненных, а вот как ЭТО чудо на переднем крае работать будет... "изобретателей" не волнует. Им лишь бы госзаказ получить
    2. mag nit
      mag nit Сегодня, 08:57
      0
      А что вы хотели от последователей Чубайса? Наноплан.
  2. Протон
    Протон Сегодня, 08:33
    +5
    Вместо этих прожектов лучше бы обычными УАЗиками и мед.транспортёрами насытили группы эвакуации на переднем крае.
    Бойцы пишут, что нужны простые машины чтобы быстро эвакуировать раненых.
    Мечтать о далёких звёздах тоже надо, но очень важно расставлять приоритеты в нынешнее время.
  3. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 08:36
    +1
    Ха-ха ха. Вот насмешили!!! И как такую лабуду публикуют на сайте!
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 08:37
    +1
    Чтобы оперативно разрабатывать подобные проекты необходима хорошо отлаженная система стимулирования разработчиков. На сегодняшний день известны два способа стимулирования человеческой деятельности. Это - либо очень хорошая зарплата, либо очень жесткое принуждение. Первый неплохо реализован на Западе. Второй наглядно доказал свою эффективность в нашей стране в период сталинизма. Но сегодня у нас нет ни первого, ни второго. Спрашивается, каким образом будем разрабатывать экранопланы?
  5. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 08:38
    +1
    Да и почему КБ НЕ разрабатывает и не поставляет уже сейчас массово дроны в войска. А ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ П-Ж!!!
  6. marc75
    marc75 Сегодня, 08:41
    +3
    Разработчикам неуд, забыли добавить "модульный" и с "элементами искусственного интеллекта", фантазеры...
  7. Aken
    Aken Сегодня, 08:47
    0
    Это откуда же и куда собираются водой перевозить раненых?
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:52
    +1
    - приводит ТАСС слова основателя КБ Дмитрия Раевского.

    Сразу вспомнил притчу про пшик...
    Машину купит с автопилотом, а МО не получит то, что предлагает этот бизнесмен, пусть сначала дронами обеспечит, а то за государственные деньги много гениев развелось.
    конструкторское бюро "Валькирия", специализирующееся на разработке и производстве разведывательно-ударных дронов.

    Фото продукции в студию, а то хотел купить у них дрон. А там одни картинки красивые из Солида, научились рисовать в 3Д. Кому интересны картинки https://kbvalkyrie.ru/bomber . КБ без производства деньги на ветер.
    Для справки - Дмитрий Раевский -врач, онкопсихолог???, основатель сети интегративной??? медицины, ну и конечно политолог. Крутой накидыватель лапши на уши.

    Сам же себя и пиарит
  9. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 09:02
    0
    Так на воздушной подушке или все-таки экраноплан?
    А если министерству обороны вдруг срочно понадобились экранопланы, пусть из Дагестана "Луня" приволокут или "Орленка" из Москвы. А то стоят гниют никому ненужные, остатки прежней высоко развитой цивилизации