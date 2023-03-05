Как победить без снарядов?

Всколыхнувшая эфир снарядная тема в исполнении Пригожина и компании «Вагнер» наделала действительно много шума. Но что поделать, если Пригожин весьма умелый руководитель и может не только грамотно поставить ведение войны, но то же самое сделать и на информационном фронте.
Впрочем, а кто может проиграть нашему Минобороны в информационном сражении? Кандидатов, если честно, придумать просто не могу. Так что все вышло вполне закономерно: «разруливать» конфликт пришлось Путину, снаряды вроде бы пошли.
Вопрос – кому и сколько. И этот вопрос весьма важен. Важен и ответ на него, точнее, понимание стратегической перспективы. То есть, откуда ноги вообще растут у снарядного голода и насколько это опасно в сложившейся ситуации.
Понятно, что недостаток снарядов – это печально, можно вспомнить многочисленные мемуары от немцев времен Первой и Второй мировых войн. Наши заводы не бомбят и не обстреливают, так что ситуация в России немного лучше. Опять же вопрос – насколько?
«Вагнер» и снаряды
Вообще ненормированное снабжение отрядов «Вагнера» стало залогом их успеха. Да, у ЧВК есть и без того много преимуществ перед регулярной армией в виде экипировки (особенно связи), подготовки, у них более быстрая структура управления. Печально, но основное большинство формирований российской армии уступает отрядам ЧВК «Вагнер» в этом плане.
Это прекрасно понимают в Минобороны и предпочитают «в упор» не замечать отрядов, которые делают всю самую тяжелую работу под Бахмутом и Соледаром. В лучшем случае речь идет о каких-то «добровольческих штурмовых отрядах».
Тот случай, когда страна кровь из носу, но не должна знать своих героев, какими бы они не были.
Потому на Фрунзенской набережной всеми силами стараются «не замечать» успехов «Вагнера». Точнее, замечают и порой очень так застенчиво, но присваивают. Правда, потом честные парни в голубых беретах говорят, что их там рядом не стояло, но кого это волнует в верхах, что у бойцов ВДВ есть честь и совесть, не так ли?
И сегодня стоит признать: бывшие заключенные под руководством опытных бойцов ЧВК «Вагнер» действуют намного эффективнее, чем подразделения регулярной армии. Вагнеровцы выполняют поставленные им задачи, вопрос только – какой ценой. Мы все прекрасно знаем, что цена порой велика.
И здесь кроется ответ на вопрос о начале скандала Пригожина и МО РФ.
Чем меньше снарядов у артиллеристов на войне — тем больше потери у пехоты. Доказано еще во времена первой Мировой войны. Пригожин был вынужден поднять шум, чтобы иметь возможность продолжать побеждать. Как бы не смотрелась его кампания в сетях и прессе, Пригожин прав, ибо сделал он это ради сохранения жизней своих бойцов, которых, если сравнивать с российской армией, вообще мизер.
Что произошло – то произошло. Другой важный вопрос – почему так случилось. Если очень внимательно рассмотреть в хронологическом порядке все происходящее, то ситуация получится очень специфическая.
Сперва у «Вагнера» снарядов было более чем достаточно. В то время СВО командовал Суровикин, вагнеровцы получали все, что им было необходимо и шли вперед, выполняя все возложенные на них боевые задачи.
Думаю (и многие тоже поддерживают это мнение), что генерал Суровикин, проведший много времени в Сирии, прекрасно отдавал себе отчет в том, какими возможностями обладали бойцы ЧВК. А потом он сделал правильные прогнозы и отправил на острие ударов отряды ЧВК, снабдив их всем, чем мог.
А возможности у Суровикина были такие, какие не снились иным полководцам Второй Мировой.
Все началось, когда Суровикина немного подвинули, и командование СВО возложили на Герасимова. Вот тут началось постепенное приведение ЧВК к нормам снабжения российской армии. Тут, конечно, отдельно стоило бы рассмотреть, в какие замшелые годы эти нормы принимались и утверждались, но сделать это очень непросто.
А вообще, оружия и патронов на войне никогда не бывает хотя бы достаточно.
Так что кто и как определял эти нормы, как говорится, вопрос открытый. И ответа на него нет. Однако, понятно и так, что одно дело вялая контрбатарейная стрельба при позиционном стоялове и совсем другое – активные наступательные действия. «Вагнер» вел именно наступательные действия, а потому сокращение поставок боеприпасов для ЧВК было смерти подобно.
И вот тут и начался шквал критики сперва лично от Пригожина, а потом в дело пошли все возможные медиаресурсы и начались обращения бойцов ЧВК.
Логика Минобороны понятна: если ты играешь на их поле и по их правилам, то ничего лишнего. Понятно, что когда Пригожин начал протестовать против того, что Минобороны присваивает себе заслуги его бойцов, причем, в открытую и не стесняясь. Вот тут и началось закручивание гаек. Либо населенные пункты берут части Минобороны, либо отряды Пригожина получают необходимое довольствие.
А в итоге название «Вагнер» вообще почти пропало из государственных и окологосударственных СМИ и блогеров. Какие-то «штурмовые отряды добровольцев» - и не более того.
Насколько некорректным был медийный штурм, устроенный Пригожиным, оценить сложно. Он с одной стороны все-таки дал «Вагнеру» снаряды, с другой – породил множество поводов для медийных сражений.
Каждый сам может сделать для себя вывод, что наименее приглядно – устраивать разборки в медиасфере или присваивать заслуги других. Причем, когда эти заслуги оплачены кровью.
Это — вопрос памяти и уважения к погибшим, а не возможность для получения новых звезд на погонах.
Для победы работать должны все. И победа не будет принадлежать Герасимову или кому-то еще. Она будет принадлежать бойцам на передовой и всей стране, работавшей ради них.
Но вернемся к боеприпасам.
Когда только начинались разборки между «Вагнером» и МО РФ, стало в принципе понятно, чем закончится дело. То, что «Вагнер» снабжали с избытком, уже не раз вызывало недовольство армейских, поскольку понятно, что при таком довольствии и армейские части могли бы показывать, как минимум, не худшие результаты.
Однако, мнения мнением, а освобождать населенные пункты почему-то получается у «Вагнеров», а все попытки армейского командования изобразить хоть что-то осмысленное заканчиваются Угледаром.
Мне кажется, взаимная неприязнь высшего руководства Минобороны и «Вагнера», которая расцвела махровым цветом в Сирии, никуда не делась.
По сути «Вагнеров» не сняли с довольствия, им точно не устроили «снарядного голода» по полной программе, а просто стали снабжать по армейским нормативам, как всех. И тут же выяснилось, что давать прежние результаты становится проблематично. Проблемой «Вагнера» стало не то, что их опустили до армейских норм, а то, что эти нормы не позволяют давать результат. Не подавленный артогнем противник – залог неудачного наступления.
Кто вообще разрабатывает эти нормы? Говорил с участниками «старых» кампаний, простите, но снарядов не хватало по ходу никогда. Первая и Вторая Чеченские, Грузинская, да и в Сирии со снарядами было не ахти. Хорошо, в Сирии логистика была слабым звеном.
Почему до сих пор эти нормы остаются на прежнем уровне – этого мне не понять. Как Минобороны утверждает и на основании чего эти нормы, с которыми толком ничего нельзя сделать и почему до сих пор никто не озадачился пересмотром, хотя и так понятно, что без этого нормальной войны не будет – вопросы, на которые ответов не будет.
Зато есть ответ на тему того, как скоро стоит ожидать очередных снарядных скандалов. Они будут, причем, не только благодаря нормативам нашего Минобороны. Но об этом буквально чуть ниже.
В целом же, еще раз повторю, что весь этот бардак так и будет радовать нас своим ростом до тех пор, пока в нашей армии будет существовать тот строй, который установили за последние 10-15 лет.
Почему у «Вагнера» такие показатели? «Трупами заливают»? Ага, конечно. Обойдемся без сказок, особенно учитывая то, что Пригожину отрезали источник пополнения из колоний. Но давайте признаем, что успех действий ЧВК в весьма специфичных видах боя – это не просто так и не с потолка упало.
ЧВК – не армия. ЧВК лишено напрочь огромного и откровенно тупого армейского бюрократического аппарата. И кадрового тоже. Там все намного проще. Принципы возвышения и карьерного роста весьма простые – твой личный вклад в общее дело. И нет никакой нужды выслуживаться перед вышестоящим начальством, которое может о тебя ноги вытирать, потому что оно из самого округа приехало.
Ну и плюс насколько мне удалось узнать, «дирижеры» в «Вагнере» - это бывшие кадровые офицеры, которые ушли из армии после начала сердюковских реформ. Или которых ушли. Сложившиеся люди с опытом и определенным взглядом на вещи.
И эти люди, собственно, создали «Вагнер». В котором нет места таким милым и привычным армейским явлениям, как молодой и не очень острый умом человек на командной должности, получивший ее исключительно потому, что папа в округе или Минобороны сидит. В ЧВК нет места «карьеристам мирного времени». Правда, надо отметить, что их количество в армии тоже резко сократилось. Все-таки опасно в армии во время войны, как ни крути.
А в ЧВК откровенные балбесы в погонах не нужны. Тем более, что там есть такая вероятность, возглавить наступление в придуманной тобой операции. Так что опыт «музыкантов» неприменим к армейской среде, иначе её придётся реформировать на корню. Причем, реформировать по живому и наотмашь. Как в старые и недобрые времена 1941 года. Пересматривать всё: от параметров отбора офицерского состава, до его подготовки, продвижения наверх по служебной лестнице и материального содержания.
И армейские нормативы никак не для ЧВК. Особенно, если нужен реальный результат. И пока артиллерия не перейдёт на высокоточные боеприпасы, а до чего не достанет арта будут уничтожать беспилотники-камикадзе, пока артиллерия противника не будет уничтожаться первыми же залпами после обнаружения, пока все такие задачи будут решаться тысячами снарядов, выпускаемыми по площадям – снарядный голод будет.
Но штурмовой пехоте, коей, собственно, является ЧВК «Вагнер», снаряды, мины и ракеты надо будет выдавать не нормируя. Несмотря на общий снарядный голод. Хотя и его не должно быть, но вот тут мы переходим к самому сложному моменту.
Где взять снаряды?
Здесь, наверное, стоит выдать постулат о том, что войну ведут не армии, а государства. То есть, в совокупности, армия и стоящий за ней военно-промышленный комплекс. Производство всего необходимого для ведения боевых действий – это главный фактор, влияющий на успех в ведении войны.
Генералы в штабах могут быть сколь угодно гениальны в разработках планов, командиры могут быть опытны, а их личный состав прекрасно подготовлен, но без техники, ГСМ, оружия, боеприпасов – очень сомнительно, что любая армия сможет реализовать свой потенциал.
«Здесь множество самолетов, и летчики так самоуверенны, что устраивают охоту на солдат-одиночек, как на зайцев. На один немецкий самолет приходится по меньшей мере пять английских и американских. На одного голодного и усталого немецкого солдата в окопе – пятеро энергичных, свежих солдат в окопе противника. На одну буханку немецкого хлеба – пятьдесят банок тушенки у противника. Мы не разбиты, потому что как солдаты лучше и опытнее; нас просто задавило и отбросило многократное превосходство врага». Эрих Пауль Ремарк, солдат Первой Мировой войны, ставший писателем. Вряд ли можно найти более подходящие строки для иллюстрации.
Сегодня мы много говорим о поставках Украине танков, САУ, БМП и самолетов. Делаем прогнозы и рассуждаем, но за всем этим мы почему-то не замечаем не менее важных и опасных событий.
Норвежско-финская компания Nammo, специализирующаяся на производстве боеприпасов, имеющая подразделения в Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии, Испании, Австрии, США и Канаде, собирается увеличить выпуск артиллерийских снарядов в 10 (Десять) раз. Заводы компании выпускают широкую линейку снарядов калибром 120 и 155-мм, а кроме этих еще и 20, 25, 27 и 30-мм. Мины и снаряды для РСЗО.
И спрашивается, для кого?
Холдинг Czechoslovak Group удвоит производство 155-мм снарядов до 100 тыс. к 2023 году. Для этого CSG приобрела 70% акций итальянской компании по производству боеприпасов Fiocchi Munizioni.
Немецкая компания Rheinmetall AG подала заявку на покупку испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA на сумму 1,2 млрд евро, что позволит Rheinmetall увеличить производство боеприпасов калибров 120 и 150-мм минимум на 40%.
Понимаете, о чем идет речь? О том, что на ВСУ станут работать весьма приличное количество вполне современных предприятий.
Статистика свидетельствует, что за 2022 г. США передали Украине 1 074 000 снарядов 155-мм, это огромное количество.
Сколько передали другие страны, доподлинно неизвестно, но то, что передавали, сомнений нет никаких. И не только 155-мм, щедро делились «ненужными» советскими 122-мм и 152-мм. Понятно, что эти поставки из старых запасов, сомнительно, что в Европе производят боеприпасы 122 и 152-мм по причине невостребованности, но есть данные по производству снарядов 155-мм. США выпускали порядка 100 000 снарядов в год, Европа – около 300 000 штук.
Сколько выпускается снарядов в России – секретные данные. В Сети мусолят заявления «источников» о том, что снарядного голода не будет, потому что у нас выпускается «в разы больше» снарядов, чем в США.
Хорошо, возможно. Знать бы еще, сколько этих «разов». И тут стоит заметить, что США войны не ведут, и по 50 000 снарядов в день не выпускают.
Были попытки попробовать прикинуть объемы производства снарядов, исходя из выручки профильных предприятий, но это настолько приблизительно, что об этом даже говорить не хочется, ибо вилами на воде писано. Ведь предприятия (например, АО «Завод «Пластмасс» или АО «НИМИ имени В.В. Бахирева») выпускают не одни снаряды. Там более широкий спектр продукции, в том числе и гражданского назначения. На своих системах пожаротушения завод имени Бахирева делает весьма приличную выручку, очень известная продукция.
Так что считать от выручки не очень точно. Некоторые считавшие называют максимальную цифру в 500 000 снарядов в год. Это действительно в разы выше, чем у США.
Плюс существует такая статья, как восстановление боеприпасов прошлых периодов. Это тоже вполне нормальная практика, позволяющая пополнять запасы.
В целом оценки запасов снарядов армии России весьма приблизительные. В Интернете проскакивала цифра в 15 миллионов снарядов на начало СВО. Подтвердить или опровергнуть эти цифры невозможно, но есть данные по восстановленным после длительного хранения, снарядам.
За 2014 - 2017 годы восстановлено 1,7 миллиона боеприпасов и ракет всех типов.
2018 г. - восстановлено 550 тысяч ракет и боеприпасов.
2020 г. - восстановлено 300 тысяч боеприпасов и 20 тысяч снарядов к РСЗО.
Некоторое снижение темпов косвенно свидетельствует о том, что склады на момент СВО были заполнены. Вполне возможный вариант.
Но здесь стоит поговорить о расходах боеприпасов
«Я сейчас не буду называть цифры, сколько в день, скажем, мы снарядов тратим. Это большие цифры»
В.В. Путин
Но представители украинских партнеров, больше похожие на их командиров, подсчитали, что артиллерия ВСУ в среднем совершала от 2 до 7 тысяч выстрелов в день. Российские войска в феврале-марте-апреле совершали до 70 тысяч выстрелов в день, летом по 40-50 тысяч выстрелов, январь-февраль 2023 года по 5-20 тысяч выстрелов в день. При такой интенсивности расход снарядов однозначно идет на миллионы, то есть, с начала боевых действий российская армия сделала от 7 до 10 миллионов выстрелов.
Можно ли использовать столько снарядов без заранее сделанных запасов? Конечно, нет. Меж тем российская армия использовала именно тактику сверхконцентрации стволов, которая имеет свои побочные эффекты. И это не лунный пейзаж, нет. Это необходимость обустройства огромных складов с боеприпасами, их сохранение от глаз противника, который уже показал, как ракеты «Хаймарсов» могут справляться с недостаточно хорошо укрытыми складами БК.
Второй побочный эффект – износ стволов. Любая артиллерийская система имеет ограниченный ресурс ствола, который в среднем составляет несколько тысяч выстрелов. Чем крупнее калибр и вес метательного заряда, тем ресурс меньше. А в СВО стороны стараются увести свои артсистемы подальше от передовой и потому используют полные заряды для стрельбы на максимальную дальность.
Стоит отметить, что последние серьезные успехи армии России, а именно взятие Попасной, Северодонецка и Лисичанска стал возможен именно благодаря сверхактивным действиям артиллерии, в результате которых Попасная был стер с лица земли и, как сказали уже власти, восстанавливать его не будут.
Возникает самый животрепещущий вопрос: сможет ли ВПК России противостоять соединенным усилиям предприятий США и Европы? Смогут ли российские заводы обеспечивать армию так же, как заводы союзников Украины будут обеспечивать артиллерию ВСУ?
Немецкий журнал Der Spiegel недавно выдал информацию по планам европейцев в отношении Украины:
- Один миллиард евро на увеличение поставок боеприпасов, преимущественно 155-мм.
- Закупка Европейским оборонным агентством EDA боеприпасов калибра 155-мм у сторонних производителей с целью пополнения запасов стран ЕС и обеспечения поставок Украине снарядов в долгосрочной перспективе.
- Увеличение производства боеприпасов в самой Европе (о чем говорилось выше) «с учетом изменения ситуации с безопасностью».
То есть, на ВСУ будет работать почти вся Европа и частично США.
А что смогут противопоставить этому потоку снарядов у нас?
Особенно учитывая тот факт, что не так давно наша госкорпорация «Ростех» обанкротила и продала за копейки (500 миллионов) Новосибирский завод «Сибсельмаш». Продала компании ООО «Меркас», которая занимается постройкой жилых комплексов на «освобождённых территориях».
«Сибсельмаш» в годы войны давал 12 миллионов снарядов в год. Силами женщин и подростков в основном.
Справятся ли оставшиеся на плаву заводы с выпуском снарядов – вопрос, ответ на который мы получим в самое ближайшее время. Весной, когда у ВСУ пойдут в ход резервные корпуса и полученные «подарки».
Зато в России будет на кого свалить все неудачи. На ЧВК «Вагнер», которые расходуют слишком много снарядов.