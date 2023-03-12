Год прошел, а где обещанные беспилотники?

Вот за что люблю наших (Минобороны, «Ростех», «Роскосмос», «Калашников») – так это за четкое владение русским языком и уверенность. Будущее время – наше все! «В скором времени армия получит тысячи беспилотников!», «Донная станция «Абалон» будет готова к концу года!», «Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т» и так далее вплоть до очередного лунного рубежа.
Про новые танки, САУ и самолеты – ну, надеюсь, вы поняли меня, уважаемые читатели. Все будет, потому что все разработано, придумано и освоено. Но – потом. К 2025-му, 2030-му году и все в таком духе. Когда об обещанках все уже забудут.
Вот у нас прошел год с момента начала СВО
С самого начала шел просто шквал жалоб на то, что в войсках не хватает беспилотников. Что украинцы своими коптерами просто сводят на нет все попытки перемещений и перегруппировок, отслеживая каждый шаг. Украинские аппараты просто шикарно корректировали работу своей артиллерии и в итоге российская армия полностью растеряла все преимущество в стволах, с таким трудом созданное по первому времени.
Действительно, а смысл в таком преимуществе, когда по батареям, обнаруженным с коптеров, тут же летят «Хаймарсы», которые очень точны?
Реально сложилась ситуация 1941 года, когда прилетает «Рама» и начинается артобстрел. Только вместо «Рамы» над нашими позициями зависает беспилотник, практически невидимый и неслышимый, и делает свое дело. Летят мины, летят снаряды, летят довольно точно.
А с нашей стороны если и есть беспилотники, то их применить тоже проблема. Многие, наверное, видели ролик, как оператор нашего БПЛА пытался предупредить экипаж танка, который ехал на засаду. Но увы, связь в нашей армии – это еще большая беда, чем беспилотники, потому танк в итоге получил из РПГ в борт. Но в том случае хоть повезло, короткая дистанция и быстрый ход танка привели к рикошету.
Меж тем командование армии с упорством, достойным бурных оваций, твердит о том, что «у нас беспилотных средств достаточно, мы всем обеспечены» и так далее.
Ну все уже в курсе, как у нас «все обеспечены». Как цветут и процветают магазины, торгующие нормальным снаряжением и обмундированием.
Но мы сейчас о беспилотниках.
К сожалению, все обещанки наших государственных корпораций оказались пустым звуком. За год мы так и не увидели ни одного отечественного аппарата, который мог бы пойти в серию и оказывать помощь войскам.
Ни одного.
И спустя год мы все видим: снабжение армии коптерами держится исключительно на волонтерах. И энтузиастах своего дела типа Андрея «Мурза», денно и нощно восстанавливающих «уставшие» аппараты, возвращая подразделениям оперативно-тактическое зрение.
Где отечественные беспилотники, кроме китайских, которые неоднократно пытались выдать за «свои разработки»? Нет.
Где группы подготовки, в которых должны готовить и обучать операторов? Нет. Точнее, они есть, но в частном порядке и за деньги. От 50 тысяч – и вы готовый оператор БПЛА со «свидетельством установленного образца».
Кстати, вопрос – а кто установил образец свидетельства? Кем был разработан и утвержден обязательный курс подготовки? В ведении какого министерства эти вопросы?
Вопросов сотни. Если подумать, то в недрах Минобороны просто обязана была кипеть работа.
Помимо налаживания выпуска БПЛА отечественной разработки и отечественной же сборки вместо перекрашенных иранских или китайских, в кабинетах должна была идти работа над горами документации:
- штатные расписания и комплектация групп с БПЛА;
- обязанности для каждого члена группы;
- техническое, финансовое и прочее обеспечение каждой группы;
- обеспечение связью.
Штатная структура разработана не была. Беспилотниками управляют те, у кого они есть или у кого есть навыки. И эти люди могут занимать какие угодно должности: водители, стрелки, командиры. Кто как умеет, так и приспосабливается. Главное – это проблемы для подразделения сугубо личного характера. Правда, недавно Минобороны милостиво разрешило мобилизованным везти свои личные коптеры.
Ну и конечно, поломки, выход из строя – все на плечах добровольных операторов, которые решают все проблемы, неизбежно возникающие при эксплуатации БПЛА.
Нет штатной структуры – нет ничего. Нет автомобилей, которые будут доставлять расчеты БПЛА к местам запуска. Нет запчастей и ГСМ для добытых автомашин. Нет связи, нет связистов, нет раций. Впрочем, раций и так нет. Нет техников, которые будут ремонтировать все это хозяйство.
И – очень важно – нет оружейников.
Кому как, для меня совершенно не является секретом массовые приказы вышестоящего начальства «любой ценой организовать и начать сброс» тех же ВОГ-25 на противника после того, как это массово начали делать украинцы.
Много набросали? Нет, не много. Просто потому, что боеприпасы для тех дронов, которые золотые руки умельцев оснастили системами подвеса и обучили сбросу, вручную и поштучно производятся опять же добровольцами. Да и «Мавики» к этому не приспособлены, только зря перевели драгоценные по нашему времени аппараты.
Боеприпасов для беспилотников нет. Печально видеть кадры видеозаписей украинского оператора «Мазая», которому хвостовики поставляют ящиками, и у которого есть и осколочные, и фугасные, и кумулятивные боеприпасы. Причем, в количествах, которые говорят о явно поточном производстве.
Почему у нас этого нет? А просто это никому в Минобороны не нужно.
Все очень просто: зачем напрягать себя работой, ведь это реально сотни, если не тысячи часов надо потратить на разработку документации.
Коптеры есть? Есть. Летают? Летают. Пользу приносят? Приносят. Так чего напрягаться? И на Фрунзенской набережной и не собирались этого делать – напрягаться. Ведь, по сути, проблему БПЛА частично решили, не потратив вообще ни единой копейки из бюджета! Все за счет граждан России.
Потому, когда мы видим кадры успешной атаки беспилотниками живой силы и техники ВСУ, в этом нет ни на копейку заслуги генералов из Минобороны. Это все сделано силами простых граждан страны.
Но вот вся проблема в том, что на той стороне тоже есть простые граждане, которые помогают своей армии! И делают это не менее, а судя по всему, намного более эффективно, чем у нас. Ведь это украинские коптеры сутками висят над российскими позициями, а не наоборот. Это украинский сегмент Интернета переполнен кадрами атак на российскую технику и российских солдат.
А все просто. Когда патриоты из города Хмельницкого, желающие помочь армии, пришли с идеей производства хвостовиков для боеприпасов к БПЛА, им не просто выделили помещения на заводе «Укрэлектроагрегат» (до того, как завод откалибровали), но обеспечили электроэнергией, расходниками для 3D-принтеров, и когда по заводу прилетело, куда-то перебазировали.
Отмечаю – это делали власти, которые были заинтересованы в этом. Почему у нас проблема обеспечения не интересна никому выше комбата?
Вы просто представьте цифры: при постоянном снабжении расходниками и халявной электроэнергией, 16 работающих 3D принтеров выдают более 5 000 хвостовиков для боеприпасов к БПЛА в месяц. И так как таких заводиков на Украине явно не два, то и проблем с боеприпасами там нет. И летит в наших солдат постоянно. Ну или систематически и регулярно.
3D принтер – это что-то недостижимое? Нет. «Zenit» стоит 130 000 рублей. А есть и более простые модели, которые стоят в 5 раз дешевле. Неподъемные деньги? Да хватит, сколько денег было выброшено на совершенно бесполезные игрушки типа соревнований, правила которых писались под то, чтобы однозначно победили представители России, можно было бы напечатать таких хвостовиков лет на 50 войны.
Но нет, что могут украинцы – то у нас никак не может работать. Более того, все больше и больше претензий к добровольным помощникам выдает именно Минобороны. Стиль прост: мы лучше знаем, кому надо давать коптеры. Потому везите в нам, а мы распределим без вашего участия.
В народе это всегда называлось «Хорошо устроились».
Можно позавидовать. Ничего не надо делать, единственное, чем напряжены господа из Минобороны, так это собрать красивую картинку и показать, как наши беспилотники успешно поражают объекты противника.
Вот только коптеры действительно наши, а не армейские. Но в Минобороны это вообще никого не смущает. Главное – красиво показать для отчета, а что там дальше – трава не расти.
Итого: документации и какой-никакой структуры нет. Техподдержки нет. Оружейников нет. Штатных надежных боеприпасов нет. Связи операторов с другими подразделениями нет. Обеспечения нет (особенно проблемно, потому что во всем, от винтов до аккумуляторов приходится уповать на волонтеров).
В общем, ничего нет, зато мы постоянно наблюдаем попытки деятелей всех уровней (последним «засветился» губернатор Приморья Кожемяко) выдать обычные дроны с «Алиэкспресса» за «российские».
Естественно, «российские» беспилотники стоят на порядок выше дронов из Китая.
А те обещанные российские беспилотники, о которых столь жарко вещали по телевизору и которые мелькали в бравурных репортажа с очередного «международного» форума «АРМИЯ…» почему-то на удивление остались в единственных выставочных экземплярах. А на фронте отдуваются китайские и иранские аппараты.
Хорошо, что хоть что-то есть. Могло быть и хуже, и хуже будет, потому как теперь с покупкой тех же «Мавиков» через «Алиэкспресс» начинаются сложности. Точнее, сложностей не будет, потому как «Мавики» просто перестанут продавать. Либо будут продавать через «серых» дилеров, а это значит – цены вырастут.
Но генералов это волновать не должно, не из бюджета же закупки идут…
В общем, год прошел, а воз все там же: в Китае, на «Алиэкспрессе». И беспилотная авиация, о которой так увлеченно рассказывали нам телеканалы и многие СМИИ, так и осталась красивой сказочкой.
Никому эта авиация в Минобороны не нужна. А потому ее просто не будет. Для того, чтобы снять очередной репортаж с красивой картинкой достаточно пары-тройки «Мавиков», купленных на деньги неравнодушных граждан, а большего господам генералам и не надо.
Шел второй год войны…