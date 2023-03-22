Военное обозрение
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Может, хватит нам образа Великой Отечественной?

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Может, хватит нам образа Великой Отечественной?

Сегодня хотелось бы поговорить о сравнениях. Некоторые авторы и блогеры российского сегмента очень активно эксплуатируют образ Великой Отечественной войны, проецируя его на день сегодняшний. В целом получается не очень, да и вызывает просто шквал вопросов.


На самом деле, если не брать героизм советских солдат, офицеров и тружеников тыла, то сравнения, честно говоря, не очень хороши. Откровенно вызывает удивление то, что многие просто не хотят понимать, что с момента событий Великой Отечественной войны, конкретно, происходивших на территории Украины, прошло 80 лет. Однако, это не мешает делать заявления в стиле «Тогда разбили, и теперь всех побьем!».

Понятно, что бить будут одни, а говорить – совсем другие люди. Это один из основополагающих факторов современности.

И для начала мы поговорим о тактике. О тактике Вермахта в начале войны


Вплоть до 1943 в наступательных операциях доминировали обходы и охваты с попытками последующих окружений. Почему? Потому что у немцев было всего-то два варианта развития событий: Минск и Киев.

Минск олицетворял собой квинтэссенцию всех операций, проведенных в Европе. Действительно, в 1939-40 годах Вермахт не баловал противников лобовыми ударами, потому что было обо что разбить себе армии. Но после 22.06.1941 года уверовав в свою мощь, немцы попробовали.

Да, Минск был захвачен просто стремительно, на четвертый день войны. При примерно равных силах (у РККА было вчетверо больше танков), Вермахт одержал победу, в Белостокском и Минском «котлах» РККА потеряла 161 тысячу человек погибшими и пленными. Потери немцев составили более 32 тысяч человек убитыми.


Тот случай, когда соотношение потерь 5:1 в пользу наступающих.


В Киеве все было даже хуже, хотя шел уже второй месяц войны. Там РККА реализовывала принцип «Стоять насмерть» и «Без приказа не отступать», в результате чего (плюс отсутствие вменяемой связи) вылилось в окружение и разгром Юго-Западного фронта. Потери, по данным нашего Министерства обороны, рассекреченные в 1993 году, составили более 700 тысяч человек, из них 627 тысяч – безвозвратные. Немцы приводили цифры в 655 тысяч только пленными.


Потери при обороне Киева составили 48 тысяч у РККА (с киевским ополчением) и 14 тысяч у Вермахта. Разница с Минском – два месяца позиционных боев, которые позволили кое-что эвакуировать из предприятий.

Обход и охват – это в то время было весьма новаторски. И приносило сами видите, какие плоды.

Дальше у нас пример иного характера. Одесса. Город, который осаждали, штурмовали в лоб и так далее. 73 дня. «Котлов» не было, потому что сам окруженный и снабжаемый по морю город стал «котлом».

Да, под Одессой действовали в основном румыны, там воевала 4-я румынская армия. Участие немцев состояло в одной пехотной дивизии и нескольких штурмовых батальонах. Руководил всем румынский генерал Чуперкэ.

Результат штурма в плане потерь: 92,5 тысячи человек у румыно-германских войск и 16,5 тысяч человек у РККА. Убитыми.

Скажете – классика? Но нет, потом был Севастополь, в котором наши генералы и адмиралы показали себя просто шедеврально. Севастополь был сдан, хотя сопротивляться мог еще довольно долго.

Общие потери РККА и ВМФ за весь период обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по начало июля 1942 года составили 200 481 человек, из них безвозвратные потери — 156 880 человек, санитарные — 43 601 человек. Немецкие и румынские потери оцениваются в примерно 60 тысяч убитыми и до 240 тысяч человек санитарных потерь.

А что, если лобовой штурм осуществляют умные генералы, но противостоят им не менее умные? Что тогда?


А тогда Воронеж. Кровавая мясорубка, целью которой был Сталинград. Город был почти взят, но до конца не получилось и в итоге стал могилой для нeмцeв, венгров, румын. 320 тысяч немцев и союзников были убиты. В плен попало около 75 тысяч человек. Потери РККА составили около 400 тысяч человек, но это включая и наступательную часть Воронежско-Касторненской операции.

Как вам цифры? А если еще немного: за шесть недель, в ходе которых Вермахт захватил Бельгию, Данию, Голландию и Францию 29 640 убитыми и 133 573 ранеными, всего 163 213 человек.

Обход, охват, «клещи», «котел». Слагаемые победы, которые после 1943 года весьма и весьма успешно применяли и советские маршалы и генералы.

Почему сегодня про них откровенно забыли и от всей военной доктрины Великой Отечественной остались только лобовые удары, многим сегодня не понятно. И до боли обидно наблюдать картину, схожую с 1941 годом: массы пехоты и техника идут на штурм населенного пункта без разведки, без воздушной поддержки, просто идут. Все как в лучших традициях июня-июля 1941 года.

Вопросы задавать бесполезно, ответов не будет.

Поговорим о связи


Такая же унылая тема, как и тактика. Сегодня можно говорить сколько угодно о дискредитации армии, но что лучше может ее дискредитировать, чем гражданские «Баофенги», которыми за свой счет оснащаются участники СВО? Причем, необходимость покупки радиостанций им озвучивается в самом начале, вместе с аптечками.

Связи нет. Единственная относительно закрытая линия связи – это тот самый ТА-57 с мотком полевого провода ПРППМ. Все остальное запросто перехватывается противником и столь же спокойно глушится.


Если говорить о преемственности поколений, то тут все точно так же, как и летом-осенью 1941 года. А тем кровавым сентябрем 1941 года под Киевом связи не было. Радиостанция в РККА – это явление довольно своеобразное. То есть, они местами имелись, но толк от них был небольшой. 95% связи обеспечивалось проводными линиями.

И вот исторический пример: в середине сентября 1941 года сложилась катастрофическая обстановка.


14 сентября части Моделя и Хубе овладели Лохвицей и Лубнами и 15 сентября взяли в окружение 5, 21, 26 и 37 армии РККА. В окружении оказалась часть управления всего Юго-Западного фронта.

16 сентября командующий Юго-Западным направлением Семен Тимошенко (назначен на должность 11 сентября) отправил к командующему фронтом Михаилу Кирпоносу начальника оперативного управления штаба фронта Ивана Баграмяна. Зачем? А затем, чтобы Баграмян УСТНО передал приказ отвести войска на рубеж реки Псёл.

Ситуация обескураживает: командующий направлением не имеет связи с командующим фронтом, потому посылает в качестве офицера связи не абы кого, а начальника оперуправления фронта! Кирпонос, помня приказ Сталина, оставлять Киев без письменного приказа Верховного отказался (понятно, по каким причинам), а потому попытки связаться с Москвой привели к тому, что только 18 сентября Начальник генштаба Шапошников передал разрешение Ставки на отвод войск.

Немцы, конечно, сидели и как джентльмены, ждали, пока этот дурдом закончится. В итоге, время было упущено. Окруженные армии, ожидаемо, были разгромлены, командующий фронтом Кирпонос погиб вместе со штабом фронта и командованием 5-й армии.

Три дня без связи – и четыре армии перестали существовать.


Что у нас сегодня со связью? Все на том же уровне.

Несколько слов о тыловой работе


Тыл… Сразу вспоминается «Все для фронта, все для Победы».


Но у нас нет фронта, у нас нечто такое… СВО, короче. А потому перевод промышленности на военные рельсы просто не нужен. Так считают в Правительстве, а им там виднее.

Поэтому продан государственной корпорацией под застройку торговыми центрами «Сибсельмаш», который мог бы выпускать снаряды миллионами, будет продан завод в Энгельсе, который мог бы ремонтировать БМП и МТ-ЛБ, из последних сил пока держатся защитники распродаваемой «Мотовилихи»…

Но у меня уже нет даже тени сомнений, что «ненужные» военные заводы будут проданы, а на их месте возведут торгово-развлекательные центры. Страна не ведет войны, а значит – всем торговать и развлекаться по полной программе. Не зря ВЦИОМ огласил, что 82% россиян считают себя счастливыми.

А гражданские рации нам продаст Китай. Он же нам поставит вместе с Ираном беспилотники, тепловизоры, оптические прицелы, коллиматоры, броню. А там, глядишь, и до танков с орудиями дойдем.

Зачем нам что-то производить, если все можно купить, не так ли? Прошел год СВО, проблема беспилотников не решена. Да что там беспилотники, обыкновенные аптечки, которые должны были разработать и срочно начать поставлять в армию… разработали и поставляют. Только отнюдь не представители Минобороны или «Ростеха», а все те же волонтеры. За счет народных средств.

Это, пожалуй, единственное положительное, что взято из событий восьмидесятилетней давности. Но тут тоже не все однозначно. Да, советские люди строили на свои сбережения самолеты, танки и даже танковые колонны.


В итоге на народные деньги было построено около 18 000 танков, около 2 500 самолетов, 16 катеров, 8 подводных лодок. Это не только прямые взносы, но и деньги, которые были перечислены гражданами в Фонд обороны и на которые приобретались облигации Госзайма. 94,5 миллиарда рублей теми деньгами.

Но: танков было построено более 110 тысяч. Самолетов всех типов – более 125 тысяч. То есть, это была посильная помощь граждан страны, не какой-то абстрактный патриотизм, а стремление справиться с общей бедой и помочь близким. Ведь практически в каждой семье кто-то ушел на фронты Великой Отечественной.

А в России? А в России 21 века с помощью граждан и добровольных помощников армии затыкают дыры, приобретая то, чего нет. А нет раций, нет беспилотников, нет тепловизоров, нет приличной оптики для снайперов, нет коллиматоров, аптечек, нет много чего.

А Минобороны это не очень сильно волнует. Как в деле с БПЛА, которыми обещали завалить армию, но не сказали, к какому году. Наверное, как всегда, лет через 10 надо ждать, когда все уже забудут. И с тепловизорами та же история. Импортозаместили, да? Ну и где они тогда? Те самые, французские матрицы?

Про такую мелочь, как аптечки даже говорить стыдно. Наверное, это какое-то древнее проклятие, что у нас могут брать только самое худшее из прошлого. Лобовые атаки в стиле Первой Мировой, неспособность обеспечить армию всем необходимым (тоже в стиле Первой Мировой) и наша чудесная связь при помощи мобильных телефонов и гражданских «Баофенгов».

На дворе между тем 21 век.

И у противника, 22-й армии мира, есть спутники. Чужие, да, но они есть. И эти спутники дают полную картину ВСУ. Где наша орбитальная спутниковая группировка, почему наши артиллеристы как слепые щенки, работают по площадям, опять же совершенно в стиле Первой Мировой войны?

Да, «лунные ландшафты» от российской артиллерии стали уже классикой жанра. Как крылатые ракеты и «Шахеды», летящие уничтожать совершенно непонятные объекты гражданской инфраструктуры, но оставляющие целехонькими мосты, тяговые подстанции и локомотивные депо.

Зато украинские «Хаймарсы» летят очень точно и уничтожают не просто военные объекты, а летят по штабам. И попадают. И наносят урон именно российской армии.

А еще у 22-й армии есть очень точные гаубицы с управляемыми снарядами. И огромные самолеты ДРЛОиУ, сутками висящие в «нейтральных водах» и дающих полную картину происходящего в воздухе.

Но главное – есть связь. Закрытая, шифрованная, в соответствии с требованиями современности.

Итог


На самом деле, очень печально, когда люди, мягко говоря, не понимают прописных истин. И начинают писать откровенные и вредные глупости типа «смогли тогда, сможем и сегодня!».

Да, советские маршалы прошли очень тяжелый путь к Победе, их учение очень дорого обошлось стране, но они выучились и стали настоящими военачальниками. Причем, победившими в той войне. Да, пришлось учиться на своих, кровавых и тяжелых ошибках. Некоторые заплатили за ошибки жизнями, но: итог был победным.


Чему учатся наши генералы сегодня, сказать не возьмусь. Но пока что, и это явствует из сводок Минобороны, наша армия в состоянии пехотными массами при поддержке танков и БМП, атаковать в лоб населенный пункт, занятый противником.


Это уровень Первой Мировой войны. Особенно учитывая полное отсутствие взаимодействия частей и подразделений в плане связи.

Кому легче – 2-й армии мира, воюющей по канонам 110-летней давности, или 22-й армии, которая пытается воевать согласно современным тактикам?

Насколько вообще можно сравнивать две войны, которые разделены почти сотней лет?

Вот настолько глупо выглядят те, кто сегодня так или иначе пытается спекулировать (именно спекулировать, потому что даже за глупости в Интернете платят) на том, что совершили граждане совсем другой по строю и духу страны?

Страна действительно была другая. И народ был другой. И армия. И – самое главное – руководство страны хотело того же, чего хотел народ (из которого состояла армия) – победить в той войне. Вот в этом крылся залог Победы, а не в преемственности поколений и откровенно идиотском «можем повторить».

Уважать и чтить память предков – это дело святое само по себе и трижды святое, когда речь идет о ТОЙ войне. Но делать сравнения, в переложении на день сегодняшний – это как раз далеко не то, на чем можно далеко уехать. РККА и армию России вообще сложно сравнивать, практически век прошел, но вот в чем дело – одна – армия победителей, вторая – армия России.

И в армии России, увы, командиры не из РККА. И солдаты очень часто не чета тем… И в тылу не люди, которые были готовы денно и нощно ковать оружие победы. И руководит этим не партия Сталина. И принцип иной – «Все для прибыли». У нас не СССР, который построил социализм и шел к коммунизму (думал, что шел), а обычный капитализм.

Потому сам подход «наши деды победили, мы тоже победим» - он смотрится так… своеобразно. Возможно, действительно, не стоит так эксплуатировать образ Великой Отечественной. Пока, по крайней мере, нет соответствия. Не находите, уважаемые читатели?
Автор:
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71 комментарий
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:20
    +19
    К сожалению надо констатировать факт что все написанное в статье о реальях сегодняшнего дня - правда. И самое поганое что подвижек в сторону улучшения я лично практически не вижу. Кто виноват ? И что делать? Я думаю вы все знаете ответ на этот вопрос. Но почему ничего не сдвигается ? Путин не хочет победы ? Тогда зачем вообще было затевать это ВСЁ. Окопались бы на границах РФ и сидели бы смотрели как Донбасс умирает . Тьфу , зла просто уже не хватает на этот шабаш бесовской am
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 04:41
      +8
      Цитата: FoBoss_VM
      Тогда зачем вообще было затевать это ВСЁ

      Подобный вопрос у меня не вызывает удивления, поскольку именно Россия, "бросившая" вызов миропорядку во главе штатов - вполне себе в полный рост участвовала вместе с Западом в супероперации - ПАНДЕМИЯ КОВИДА.

      Я к сожалению подозреваю, что ответ на ваш вопрос лежит где то в одной плоскости с ответом на вопрос - зачем же мы участвовали в мировой пандемии, которой не было и терпели убытки, похоронив малый и средний бизнес окончательно... Уж не с нашей то конкурентоспособностью участвовать в таких мировых экспериментах.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 05:07
        +4
        https://topwar.ru/185614-75-do-konca-goda-novye-obrazcy-dlja-vdv.html
        Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
        Андрей Аркадьев, Константин Худолеев
        14 июля 2021
        https://yandex.ru/turbo/tvzvezda.ru/s/news/20217141728-8239P.html ....и так далее...
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 05:33
        +18
        У нас не СССР, который построил социализм и шел к коммунизму (думал, что шел), а обычный капитализм.
        1. Михаил Драбкин
          Михаил Драбкин Сегодня, 07:12
          +3
          … почему так воюем…?

          —-Согласен с Романом: идея, тыл, капитализм, связь, тактика, командиры, ПВО…

          —-Добавлю, что ограниченные контингент и ВВТ, по определению не позволяют крупные операции по охвату. Тем более в условиях где города переходят в поселки… шахты - в заводы.. и где развернуться корпусам и армиям - негде. Как пишут, «..за 8 лет создали забетонированную оборону, укрепрайоны…». И нет военачальников, готовых к охватам… основываясь на УСПЕШНОМ ОПЫТЕ И УВЕРЕННОСТИ В ПОБЕДЕ. А без уверенности в победе - нечего начинать усложнять тактику…. Это не колониальная война типа 080808, или Сирии…

          —-И так это будет продолжаться до тех пор, когда….
          1. Vasia
            Vasia Сегодня, 07:22
            -1
            Цитата: Михаил Драбкин
            Это не колониальная война типа 080808, или Сирии…

            Это кто ж там кого колонизировал 080808 или Сирии?
      3. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:48
        +1
        Цитата: lubesky
        вполне себе в полный рост участвовала вместе с Западом в супероперации - ПАНДЕМИЯ КОВИДА.

        Китай тоже в ней активно участвовал. Мировой заговор как минимум.
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 07:41
      +4
      Тогда зачем вообще было затевать это ВСЁ
      Мы живем в Торговой Федерации. Здесь все подчинено извлечению прибыли. Например ковид плавно перетек в СВО. Если бы это была действительно военная операция, то никто бы не торговал с противником.
    3. War_Lord
      War_Lord Сегодня, 07:46
      -1
      А почему автор берет только очевидные ошибки начального периода войны 1941 - 1942 годов, а не анализирует недостижимую сегодня для Вооружённых Сил РФ способность РККА к стратегическим, глубоким наступлениям и операциям по освобождению Украины и Белоруссии в 1943 - 1944 годах?
      Там есть чему поучиться нынешним генералам и высшему руководству РФ.
      Статья получилась явно однобокая и тенденциозная, призванная прикрыть очевидную бездарность проведения СВО от неудобных сравнений с военным искусством полководцев и смелости и решительности Сталина в период ВОВ.

  2. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 04:27
    +18
    Автор верно отметил о гораздо большем сходстве с первой мировой, а не второй. И главное отличие - идеологическое. В ВОВ вели войну 2 непримиримых противника - нацисты с идеей великой арийской расы и коммунисты с идеей всеобщего братства и защиты своей родины. Моральное превосходство было на нашей стороне, что придало народу сил одержать победу. А что сейчас. Украинцы не нацисты, русские не коммунисты. И Украина и Россия это 2 капиталистические страны. Первая хочет стать колонией запада, а вторая глубоко расколота - между элитой и народом. Элита хочет примириться с западом даже сейчас(и быть вместе с Украиной колонией запада), а народ устал от реалий капитализма и хочет социальной справедливости. Очень хочется надеяться, что произойдет мирная смена элит и Россия пойдет верным курсом. Можно конечно пойти верным курсом путем революции, но это крайне опасный путь. Но если мы не найдем пути к социальной справедливости, не вернёмся к своим истокам, то нам гарантированно поражение.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:50
      0
      Цитата: Батько_Махно
      Украинцы не нацисты

      А вот в том Вы глубоко ошибаетесь. За эти годы умудрились перенять все нацистское, их методы действия, их воспитание молодежи. Понятно, что им "помогли", н факт остается фактом. Сейчас, это нацисты.
  3. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 04:29
    -7
    Генералы тоже люди и они учатся в жизни, когда нет нормальной командирской школы.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 05:23
      +2
      Не люди, а ыункции для достижения результата политики.... военными средствами.
      Сейчас лозунг - все для прибыли, все для захвата(открытия) рынков. Твэлы и нефтгаз поставляем!
      Не для Победы.
      Ментально, с середины 80х мы все получили и приняли другие цели жизни.
      Др генералов не будет. И той победы не будет(подсдам) - получим ли версальский мир? С разделом сфер влияния и раутами в монако.
  4. Михаил Кривопалов
    Михаил Кривопалов Сегодня, 04:32
    +8
    Натуральная эксплуатация героического советского прошлого в своих меркантильных буржуазных интересах.
    P. S: в Германии ездят машины с наклейками "неуважение деду за проигранное сражение" ( шютка)
  5. Наган
    Наган Сегодня, 04:40
    +23
    Наши не придут

    А наши не придут... Такое время ныне –
    Не тот сегодня год, война совсем не та.
    Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
    Да и пустыни нет - сплошная пустота.

    И в этой пустоте дорога будет долгой –
    Закончились давно короткие пути.
    Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
    Но наши не придут. Откуда им прийти?

    Не выведет никто "За Родину!" на бомбах,
    Никто не прохрипит: "Даёшь стране угля!"
    Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
    Зашторен мавзолей под стенами Кремля.

    Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо,
    Труба не позовёт на подвиг и на труд.
    Коль отдали себя комфорту на потребу,
    Пора уже понять, что наши не придут!

    Так выпьем за дедов по чарке русской водки
    И снова в интернет – оттачивать умы,
    Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
    А наши не придут… Все наши – это мы.

    © Copyright: Андрей Шигин, 2016

    https://stihi.ru/2016/05/04/9154
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 05:28
      +3
      Да, других "мы'не будет.
      ....


      ....
      Опустела без тебя земля...
      Не хватает парней колышки заземления вбить.
  6. Сергей Самков
    Сергей Самков Сегодня, 04:48
    -22
    Опять Скоморохов плачет..Теперь видимо с подачи Гиркина..
    1. Челдон
      Челдон Сегодня, 05:45
      -17
      С таким автором и ЦИПСО содержать не надо. Пора что-то с этим делать.
      1. литий17
        литий17 Сегодня, 06:20
        +13
        Цитата: Челдон
        С таким автором и ЦИПСО содержать не надо. Пора что-то с этим делать.

        А что так? Или считаете что у нас все по плану? Осталось только план озвучить и напомнить об призывах главного. Ну да , плакаты вдоль дорог густо стоят с фотками ребят, реклама ноет о необходимости идти в структуру с большими социальным гарантиями, Коношенков как обычно, но уже скромнее... Самая страшная для нас ЦИПСО это правда! А здесь еще только половина проблем и в общем по верхам!
      2. Просто_Кваша
        Просто_Кваша Сегодня, 07:33
        -1
        Абсолютно верно! Обрати внимание, как тебя минусуют. Это значит, что ВО, и не только оно, оккупировано ципсой. Вот о чём надо писать: тихой сапой нас задавливают в инфовойне. А то , о чём шрайбает "автор", было, не надо отрицать, в начале СВО. Но сейчас всё (!) изменилось, только об этом - молчок, ципсе эта инфа не выгодна. Резюме: пора нашему Правительству "чистить" рунет.
  7. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 04:49
    +19
    Естественно есть разница. Год СВО, вести с полей сражений - без изменений. ВОВ - 7 месяц войны, начало первой крупной победы под Москвой.
    Помнится много ругали мы "500-ков" за трусость, мол из-за денег пошли по контракту, как война, так в кусты.
    А половина их, если не больше стала "500-ками", уже в ходе боев. Многие из них заходили и бились под Киевом, отходили и не сдавались, "уходили огородами", сливая с нескольких единиц бронетехники в одну топливо. Когда у них кончались боеприпасы, еда. То возникал вопрос. Почему идут договорняки и поставки с Запада? Не трогают мосты и прочие важные объекты. Люди почувствовали себя преданными. Сидит боец, официально пропаганда ему говорит: "вперед за Родину". При этом видит, что "Родина" договаривается с Киевом и теперь по его окопу стреляет 155-мм натовская гаубица. И понимает, что если бы "Родина" хотела, то 155-гаубица, которой не было в начале СВО, по нему не стреляла.
    P.S. Неопределенность рождает слабость. А слабых бьют.
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 05:04
    +11
    Складывается впечатление, что вся СВО затевалась как окончательный гвоздь в гроб российской армии и экономики. Интересно заметить, что главный забивальщик гвоздей без препятствий свалил за бугор спокойно доживать в тропиках свою жизнь.
    1. Штрек
      Штрек Сегодня, 06:06
      -1
      ... СВО затевалась как окончательный гвоздь в гроб российской армии и экономики. Интересно заметить, что главный забивальщик гвоздей без препятствий свалил за бугор спокойно доживать в тропиках свою жизнь.


      ....как свалил ?? у него же встреча с Си в Москве ?!... и позагорать в тропиках , да и вообще за границей теперь врядли ( повестка в Гаагу )...
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 06:23
        +2
        Цитата: Штрек
        ... СВО затевалась как окончательный гвоздь в гроб российской армии и экономики. Интересно заметить, что главный забивальщик гвоздей без препятствий свалил за бугор спокойно доживать в тропиках свою жизнь.


        ....как свалил ?? у него же встреча с Си в Москве ?!... и позагорать в тропиках , да и вообще за границей теперь врядли ( повестка в Гаагу )...

        Даю подсказку: рыжий, Квачков его очень не любит.
  9. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 05:10
    +10
    Автору стоило бы почитать, что ТА-57, это ВПТА (военно-полевой телефонный аппарат) был выпущен аж в 1957 году! Коль начал писать про телефонную связь! На начало ВОВ в КА были аппараты:- УНА-И-28, ТАБИП-1! В 1943 году на основе немецкого аппарата FF-33 был сделан телефон ТАИ-43! В своё время М. Тухачевский считал, что связь должна осуществляться через "делегатов, сигнальных огней, телефона и собак...."
    О радиосвязи он не писал вовсе, будто для него ее и вовсе не существовало.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:42
      +2
      Цитата: Аристарх Пасечник
      В своё время М. Тухачевский считал

      Он много чего считал. К примеру, что надо срочно наклепать тысячи танков Т-18 (Renault FT-17, блиставший на полях Первой Мировой, переконструированный под доступные в СССР в 1920е годы технологии). Он даже выходил с этим на Сталина, и спасибо Сталину, что тот одернул прожектера. Или вот еще одна идейка, что полевые пушки должны при нужде брать на себя функции зенитных. Увы, тут его никто не одернул, и наклепали полевых пушек Ф-22 избыточной мощности с переусложненным механизмом наведения, которые так ни разу в реальном бою по самолетам не стреляли, а войсковая ПВО в основном имела счетверенные "Максимы", поскольку реальных зенитных пушек практически не произвели к началу войны в сколь-нибудь заметных количествах. Если б его не расстреляли, он бы еще начудесил, а уж как бы он командовал в 1941, можно только ужаснуться, представив.
  10. Майя
    Майя Сегодня, 05:16
    -1
    !спецархивы,архивы не откроют!(:недопрививочников допривьют-подчистят;спецоперации съоперируют-победят,)
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 05:32
    +2
    Не стоит сравнивать ВОВ и СВО. Или стоит остановить сравнение на личностях Верховных Главнокомандующих и их команд.
  12. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:33
    +3
    Когда приводишь слова Жукова-"Немцы научили нас воевать",то сразу слышишь отпор.Почему сдавали города,хотя можно было их удерживать? Во первых,чтобы сохранить личный состав.Во вторых неразбериха в начале войны.Нам хорошо рассуждать.А в то время на нашу страну навалилась такая сила,которую мир еще не видел.
  13. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 05:38
    +14
    Занятная картина получается: на конкретных примерах нам показывают, что режим в Киеве нацистский. 24.02.2022 Путин назвал их "шайкой нацистов и наркоманов, засевших в Киеве". И при этом с нацистами вступают в дурно-пахнущие "договорняки" и "экстракшн" и чуть ли не ежедневно предлагают им переговоры: "Вы только обеспечьте нам хоть какую-то возможность сохранить лицо, а мы уж вам..." Для населения же ещё и проводят параллели с Великой Отечественной. В Великую Отечественную за один только "обмен" азовцев высшие чины пошли бы под трибунал. И нашлись бы меры против Абрамовича, вывозившего наёмников на своём самолёте.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:43
      +1
      Цитата: Борис Сергеев
      В Великую Отечественную за один только "обмен" азовцев высшие чины пошли бы под трибунал
      и к стенке.
  14. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 05:40
    +4
    Время, результат боевых действий, "плоды победы" и ее цена все расставят на свои места. Возможно некоторые "блогеры-историки" сделают свою карьеру на исследованиях причин, анализе хода и результатов СВО...

    Касательно, несоответствия с образом прошедшей Великой Отечественной Войны современным условиям СВО, хочется отметить что несмотря на смены политического устройства в стране, народ остается в ее границах прежним. В начале Первой мировой войны, в "патриотическом подъеме", народу Российской империи преподносились параллели с Отечественной войной 1812 года.
    После нападения Германии 22 июня 1941 года также, изначально, до обращения Правительства СССР к народу, отцы и деды наших дедов-прадедов вспоминали прошедшую войну с "германцем".
    Хорошие у нас солдаты и командиры особенно уровня взвод - батальон. Не хуже ровесников в прошедших ВОВ, иных конфликтах, Афганистане, Чеченских войнах, конфликте с Грузией.
    РККА до переломных операций 1943 года тоже не считалась армией победителей, в мире.

    Залог победы - умение делать выводы и быстро учиться, относится не только к передовой, но и тылу.
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 05:41
    +3
    По телевизору смотрел как Путин приехал в штаб СВО. У всех генералов потухший взгляд, все поснимали Звёзды Героев. Похоже хвастаться нечем. Почему не было Пригожина? Командира морпехов Тихоокеанского флота? Представителя чеченцев? Они несут основную тяжесть войны, могут много дельного предложить. Входят ли сейчас руководители регионов в Военные советы фронтов, как было во ВМВ? Вспомните Хрущёва как он всех будоражил на Победу. Почему мало на фронте этих дубинок РСЗО "Смерч" наиболее эффективных реактивных систем. Где Арматы, Коалиции? Можем ли мы перебросить войска с Дальнего Востока, с Сибири, пока Китай будет прикрывать нам спину? soldier
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:34
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Почему не было Пригожина? Командира морпехов Тихоокеанского флота? Представителя чеченцев? Они несут основную тяжесть войны, могут много дельного предложить.

      Они на фронте воюют, некогда им в штабах задницы протирать.
      Да и потом тут некоторые товарищи забеспокоились о слишком большой свободе ЧВК, Пригожину, Кадырову и тогдалее.
      Видимо им это важнее победы над укронацистами.
    2. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:47
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Представителя чеченцев? Они несут основную тяжесть войны

      Чечены после Мариуполя в основном воюют в тиктоке.
    3. ник7
      ник7 Сегодня, 07:15
      0
      По телевизору смотрел как Путин приехал в штаб СВО

      Часто ВВП мелькает в зомбоящике, бывает включишь, так либо послание, либо встреча с учёными или открытие колеса обозрения. У гаранта всё отлично на словах, недавно он жаловался на партнёров что мол 8 лет обманывали, играл с шулерами и проиграл как так ?
      Потому что на самом деле эти 8 лет компрадоры проводили эвакуацию своих капиталов, а смотрящий он же гарант выигрывал для них время.

      Представителя чеченцев

      Там как бы случай был некрасивый, ехали вояки с бравым видом на броне грудь колесом и засекли их с дрона и ударили химарсом ибо снаряду всё равно на крутость.
    4. faiver
      faiver Сегодня, 07:50
      0
      Входят ли сейчас руководители регионов в Военные советы фронтов, как было во ВМВ? Вспомните Хрущёва
      - Нечего руководителям регионов там делать, а не допускали бы Хрущева или к примеру Мехлиса к военному руководству в те времена, глядишь и потери РККА были бы поменьше, может не случился бы Харьковский разгром в 42 году и немцы бы не дошли до Сталинграда, Севастополь бы не сдали...
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:59
    +4
    Боюсь к автору применят закон о фэйках.
    На Стрелкова тоже уже примеряют эту статью.
    what
    Катимся по старой проторенной дорожке...все кто будет задавать лишние вопросы власть имущим и выражать сомнения в его дееспособности загремят в кандалы или получат огромные штрафы.
    Хе хе... хорошое решение наболевших проблем в армии и государстве.
    1. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 06:19
      +1
      А так же как на сайте. Не согласен с автором - получи бан
  17. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 06:03
    +1
    Отечественной войны такой не бывает,где,вот докуда смогли продвинуться,там быстренько состряпаем референдум и объявим это своим..
    Эта война совсем по другому называется..
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 06:20
      +2
      Вы в курсе, что Павка Корчагин был из Шепетовки, ныне Хмельницкая область? Как и Матвиенко В., к слову.
      1. ishinmaikl
        ishinmaikl Сегодня, 06:27
        -2
        То есть вы предлагаете политику и действия своей страны проводить опираясь на биографии литературных героев столетней давности?
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 06:34
          +6
          Нет, эту политику надо проводить исключительно на результатах "майданов". Если вы считаете Украину "отдельным государством", то её последний законно-избранный президент где-то в России и обретается. Он даже с заявлением о помощи его стране выступал, да в 2014 г в Кремле его не расслышали. Проблемы там со слухом были. Да и хотелось, чтобы их кто-то за нос поводил.
          1. ishinmaikl
            ishinmaikl Сегодня, 06:42
            -1
            Вы зачем эту ахинею несёте то?
            Россия признавала и Порошенко и Зеленского президентами Украины по результатам выборов..
            1. Борис Сергеев
              Борис Сергеев Сегодня, 07:10
              +1
              Вопрос только в том, кто и с какой целью это от имени России сделал, если объявляя о начале СВО Путин заявил, что Украиной управляет "шайка нацистов и наркоманов". Как-то не очень соответствует официальному признанию.
              1. ishinmaikl
                ishinmaikl Сегодня, 07:33
                0
                Путин много чего объявлял)
                И то что конституцию менять не будет и то что пенсионный возраст повышать не будет..
                Слова это не дела,а судить надо по делам как раз..
  18. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:11
    +4
    Не зря ВЦИОМ огласил, что 82% россиян считают себя счастливыми.
     А что не так то? Иномарки со дворов,ни куда не делись..колбасы полно,туалетной бумаги тоже.."Вот оно счастье!Правда,Забава?"(с) А пока...."Давай подеремся до шести, а затем пойдем обедать, - сказал Тили-Тили.
    - Очень хорошо, - сказал другой, но грустным голосом, - а она может смотреть… только близко не подходи, - добавил он: - в пылу сраженья я обычно поражаю все, что вижу.
    - А я поражаю все, что подвернется мне под руку, - воскликнул Тили-Тили, - вижу я это или нет!(с)
    1. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 06:22
      +4
      Наши мобилизованные выпили всю водку в Омске. Их теперь разделили. Половину отправили в Беларусь и там нормально готовят. А половина сидит дома и получает 200тыр. Нормального слаживания в Омске не получили
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:57
      0
      Цитата: parusnik
      Не зря ВЦИОМ огласил, что 82% россиян считают себя счастливыми.
      А что не так то? Иномарки со дворов, ни куда не делись..колбасы полно, туалетной бумаги тоже..

      А есть другое определение:

      Нет у российской власти и народа ВЗАИМОПОНИМАНИЯ...
      То и дело всплывает какая-нибудь мутная история или проблема.
      Мне до сих пор непонятно, как убыл восвояси из страны г-н Чубайс, всю жизнь работающий на РАЗРУШЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.
  19. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 06:38
    0
    больше на Зимний поход 1939 года прямо скажем похоже ))Все закончилось кстати неплохо хотя и начиналось прямо как год назад песенку тогда сложили огонь
    Сосняком по откосам кудрявится
    Пограничный скупой кругозор.
    Принимай нас, Суоми-красавица,
    В ожерелье прозрачных озёр!

    Ломят танки широкие просеки,
    Самолёты кружат в облаках,
    Невысокое солнышко осени
    Зажигает огни на штыках.

    Мы привыкли брататься с победами
    И опять мы проносим в бою
    По дорогам, исхоженным дедами,
    Краснозвёздную славу свою.
  20. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:44
    -2
    Вплоть до 1943 в наступательных операциях доминировали обходы и охваты с попытками последующих окружений. Почему?

    Да потому, что немецкая авиация была сильнее нашей. Немцы обычно концентрировали авиацию на участках прорыва. Например против Брянского фронта при окружении Киева, под Вязьмой в 41-м, разгром Крымского и Юго-западного. А вот под Сталинградом, Сталин создал превосходство нашей авиации, тем более Гитлер в разгар боев отправил частично авиацию в Средиземное море, прикрывать переброску танковой армии Арнима в Тунис. И Курсккая дуга, и операция Багратион -отражение июня-июля 41-го, на результат сражений повлияла авиация...
    А сейчас наша авиация практически бездействует, поэтоиу про обходы и охваты можно забыть.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 07:48
      0
      Была еще такая штука, как оперативная подвижность, в которой немцы очень превосходили нас где-то до конца 1943 года - они намного быстрее перебрасывали войска, наша армия просто не успевала реагировать.
  21. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:49
    +3
    Связь...почти все авторы-мемуаристы отмечали плохую, а то и отсутствие связи в начале войны. Но это, может скажу резко, но это оправдание собственной трусости. Радиостанции были , только наши генералы боялись ими пользоватся, так как немцы пеленговали и наводили штурмовики на штабы, а авиаприкрытия не было как и зениток в достаточном количестве.
  22. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 06:49
    +3
    Потому сам подход «наши деды победили, мы тоже победим» - он смотрится так… своеобразно.

    К сожалению, забывают Крымскую, Японскую войны... так что не всегда...
    И к статье нечего добавить....
  23. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 06:54
    0
    Цитата: Борис Сергеев
    Он даже с заявлением о помощи его стране выступал, да в 2014 г в Кремле его не расслышали. Проблемы там со слухом были. Да и хотелось, чтобы их кто-то за нос поводил.

    Ну так ложка то как известно к обеду дорога..
    То что в 14 году казалось бы нормальным сегодня совсем по другому выглядит
  24. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:02
    -1
    Ну а, что- в принципе , все верно! Подписываюсь под каждым словом. С одним дополнением- была руководящая и направляющая сила! И, пусть сейчас либерасты морщатся и исходят на г..., это факт! Была идеология, сейчас- нет.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 07:55
      0
      Была идеология, сейчас- нет.
       Есть,идеология,идеология потребления.
  25. kostik1301
    kostik1301 Сегодня, 07:06
    +2
    Людям (народу) не докажешь что в России капитализм. Ведь олигархи получают звезды Героев труда... и ВВП не олигах....
  26. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:07
    0
    Обход, охват, «клещи», «котел».
    в ирано-иракской это тоже не наблюдалось, так и бодались на истощение как в первой мировой... Возможно пришло время новых позиционных тупиков и пока не появится то, что преодолеет ПТУРы и РПГ, всё так и будет?
  27. War_Lord
    War_Lord Сегодня, 07:18
    +2
    Страна действительно была другая. И народ был другой. И армия. И – самое главное – руководство страны хотело того же, чего хотел народ (из которого состояла армия) – победить в той войне. Вот в этом крылся залог Победы

    Если мы не восстановим сейчас в РФ мобилизационный дух 40-х годов ХХ века - мы однозначно потерпим поражение сначала в войне на Украине, которая полностью отмобилизована, прежде всего морально, на победу над Россией и во-вторых в третьей мировой войне, которая неизбежно развернётся между США и КНР и не обойдёт стороной РФ.
    Тот народ, который не хочет кормить и обеспечивать всем необходимым свою армию - будет кормить чужую.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:51
      0
      Цитата: War_Lord
      Тот народ, который не хочет кормить и обеспечивать всем необходимым свою армию - будет кормить чужую.

      Или исчезнет в веках, как Византия...
  28. Eug
    Eug Сегодня, 07:32
    0
    У ВСУ есть еще система сбора информации с поля боя "Кропыва" (привожу название как можно ближе к украинской фонетике), которая очень оперативно передает инфу по закрытым каналам связи вышестоящим штабам. Вроде в 08.08.08 была захвачена американская система связи и управления на поле боя (которая на пяти Хамви, но производится в Одессе), неужели скопировать не удосужились?
  29. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 07:39
    +1
    На четвёртый час Соколиный Глаз увидел, что в сарае, куда индейцев посадили бледнолицые, четвёртой стены нет laughing
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 07:57
      0
      На четвёртый час Соколиный Глаз увидел, что в сарае, куда индейцев посадили бледнолицые, четвёртой стены нет
       laughing laughing good hi
  30. IgorZ
    IgorZ Сегодня, 07:43
    0
    Насчет: Можем повторить! Паек: детям и иждивенцам-400гр хлеба, служащим -500гр, рабочим-600-800гр в зависимости от тяжести труда. Работали: взрослые и подростки от 16 лет 11 часов плюс час обед. Дети от 12 до 16 лет-10часов плюс час обед. Мужчины умирали на фронте. Женщины и дети пахали недоедая в тылу. Цена Великой победы! Можем повторить? Мы воюем не с Украиной, а с Западом, а это 62% мирового ВВП, у нас 2%. Кошка и мышка. Что еще сказать? Нет слов!
  31. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 07:46
    0
    Смогли тогда, сможем и сейчас. А у нас, собственно, как и тогда, выхода иного нет, кроме как смочь. Не благодаря, а вопреки крысам в высоких штабах и бункерах, которые совершенно не хотят побеждать. А нам побеждать необходимо, кому на фронте, а кому в тылу. Ну а потом и за крыс браться.
  32. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 07:46
    0
    Да у нас 5 колонна в высоких кабинетах сидит. Пока ее не вырежут, дело с мертвой точки не сдвинется. Нам нужен новый Лаврентий Палыч и 37 год.
  33. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:49
    0
    Связи нет. Единственная относительно закрытая линия связи – это тот самый ТА-57 с мотком полевого провода ПРППМ.

    Откуда она появится, если даже автор не знает, что провод называется П-274м:

    А во время мобилизационных мероприятий люди, снимающие с хранения ТК-2, сетовали на плохое вращение катушек не удосужившись снять их со стопора...
  34. RedPower
    RedPower Сегодня, 07:53
    0
    Прекрасные слова товарищ! Спасибо за статью! Жалкие псевдопатриоты с ржавыми Т-62 наперевес и радостью от «полуокружения бахмута» в течении полугода надеюсь подавятся слезами и горем когда украинцы нанесут очередной контрудар, который мы не сможем остановить. Может тогда до них всех дойдет, что нужно принимать меры иного уровня, менять к черту руководство и начинать строить ВПК заново, инвестировать в создание своих плат и чипов, которые нужны везде, покупать свои военные облигации, а не в облигации вражеских ЕС и США. Готовиться к войне, а не залетать в нее на авось.
    1. RedPower
      RedPower Сегодня, 07:55
      0
      Конфликт же на Украине в нынешних тяжелых условиях при нынешнем состоянии армии и государства может быть решен только полным уничтожением украинского руководства и большей части населения Украины посредствам мощного ядерного удара по центральным городам и тактических ядерных ударов по сосредоточениям их армий. Если не применить эту тактику, то только поражение, репарации и изгнание из Крыма светит бедной России.
  35. alekc75
    alekc75 Сегодня, 07:55
    0
    автор ты загнул-все учел? а ошибки командиров-предательство-техника сырая-необученные солдаты .ты учел это?не надо все мешать в кучу и сравнивать с сегодняшним днем! тогда была другая страна и строй-а сейчас что?сейчас у большинства главное бабло и больше меня ничего не интересует! кто помогает нашим на передке? обычные люди сами собирают деньги на все-а мин обороны своих генералов тусует а не отдает под трибунал за воровство и липовые рапорты!!