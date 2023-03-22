Может, хватит нам образа Великой Отечественной?

Сегодня хотелось бы поговорить о сравнениях. Некоторые авторы и блогеры российского сегмента очень активно эксплуатируют образ Великой Отечественной войны, проецируя его на день сегодняшний. В целом получается не очень, да и вызывает просто шквал вопросов.
На самом деле, если не брать героизм советских солдат, офицеров и тружеников тыла, то сравнения, честно говоря, не очень хороши. Откровенно вызывает удивление то, что многие просто не хотят понимать, что с момента событий Великой Отечественной войны, конкретно, происходивших на территории Украины, прошло 80 лет. Однако, это не мешает делать заявления в стиле «Тогда разбили, и теперь всех побьем!».
Понятно, что бить будут одни, а говорить – совсем другие люди. Это один из основополагающих факторов современности.
И для начала мы поговорим о тактике. О тактике Вермахта в начале войны
Вплоть до 1943 в наступательных операциях доминировали обходы и охваты с попытками последующих окружений. Почему? Потому что у немцев было всего-то два варианта развития событий: Минск и Киев.
Минск олицетворял собой квинтэссенцию всех операций, проведенных в Европе. Действительно, в 1939-40 годах Вермахт не баловал противников лобовыми ударами, потому что было обо что разбить себе армии. Но после 22.06.1941 года уверовав в свою мощь, немцы попробовали.
Да, Минск был захвачен просто стремительно, на четвертый день войны. При примерно равных силах (у РККА было вчетверо больше танков), Вермахт одержал победу, в Белостокском и Минском «котлах» РККА потеряла 161 тысячу человек погибшими и пленными. Потери немцев составили более 32 тысяч человек убитыми.
Тот случай, когда соотношение потерь 5:1 в пользу наступающих.
В Киеве все было даже хуже, хотя шел уже второй месяц войны. Там РККА реализовывала принцип «Стоять насмерть» и «Без приказа не отступать», в результате чего (плюс отсутствие вменяемой связи) вылилось в окружение и разгром Юго-Западного фронта. Потери, по данным нашего Министерства обороны, рассекреченные в 1993 году, составили более 700 тысяч человек, из них 627 тысяч – безвозвратные. Немцы приводили цифры в 655 тысяч только пленными.
Потери при обороне Киева составили 48 тысяч у РККА (с киевским ополчением) и 14 тысяч у Вермахта. Разница с Минском – два месяца позиционных боев, которые позволили кое-что эвакуировать из предприятий.
Обход и охват – это в то время было весьма новаторски. И приносило сами видите, какие плоды.
Дальше у нас пример иного характера. Одесса. Город, который осаждали, штурмовали в лоб и так далее. 73 дня. «Котлов» не было, потому что сам окруженный и снабжаемый по морю город стал «котлом».
Да, под Одессой действовали в основном румыны, там воевала 4-я румынская армия. Участие немцев состояло в одной пехотной дивизии и нескольких штурмовых батальонах. Руководил всем румынский генерал Чуперкэ.
Результат штурма в плане потерь: 92,5 тысячи человек у румыно-германских войск и 16,5 тысяч человек у РККА. Убитыми.
Скажете – классика? Но нет, потом был Севастополь, в котором наши генералы и адмиралы показали себя просто шедеврально. Севастополь был сдан, хотя сопротивляться мог еще довольно долго.
Общие потери РККА и ВМФ за весь период обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по начало июля 1942 года составили 200 481 человек, из них безвозвратные потери — 156 880 человек, санитарные — 43 601 человек. Немецкие и румынские потери оцениваются в примерно 60 тысяч убитыми и до 240 тысяч человек санитарных потерь.
А что, если лобовой штурм осуществляют умные генералы, но противостоят им не менее умные? Что тогда?
А тогда Воронеж. Кровавая мясорубка, целью которой был Сталинград. Город был почти взят, но до конца не получилось и в итоге стал могилой для нeмцeв, венгров, румын. 320 тысяч немцев и союзников были убиты. В плен попало около 75 тысяч человек. Потери РККА составили около 400 тысяч человек, но это включая и наступательную часть Воронежско-Касторненской операции.
Как вам цифры? А если еще немного: за шесть недель, в ходе которых Вермахт захватил Бельгию, Данию, Голландию и Францию 29 640 убитыми и 133 573 ранеными, всего 163 213 человек.
Обход, охват, «клещи», «котел». Слагаемые победы, которые после 1943 года весьма и весьма успешно применяли и советские маршалы и генералы.
Почему сегодня про них откровенно забыли и от всей военной доктрины Великой Отечественной остались только лобовые удары, многим сегодня не понятно. И до боли обидно наблюдать картину, схожую с 1941 годом: массы пехоты и техника идут на штурм населенного пункта без разведки, без воздушной поддержки, просто идут. Все как в лучших традициях июня-июля 1941 года.
Вопросы задавать бесполезно, ответов не будет.
Поговорим о связи
Такая же унылая тема, как и тактика. Сегодня можно говорить сколько угодно о дискредитации армии, но что лучше может ее дискредитировать, чем гражданские «Баофенги», которыми за свой счет оснащаются участники СВО? Причем, необходимость покупки радиостанций им озвучивается в самом начале, вместе с аптечками.
Связи нет. Единственная относительно закрытая линия связи – это тот самый ТА-57 с мотком полевого провода ПРППМ. Все остальное запросто перехватывается противником и столь же спокойно глушится.
Если говорить о преемственности поколений, то тут все точно так же, как и летом-осенью 1941 года. А тем кровавым сентябрем 1941 года под Киевом связи не было. Радиостанция в РККА – это явление довольно своеобразное. То есть, они местами имелись, но толк от них был небольшой. 95% связи обеспечивалось проводными линиями.
И вот исторический пример: в середине сентября 1941 года сложилась катастрофическая обстановка.
14 сентября части Моделя и Хубе овладели Лохвицей и Лубнами и 15 сентября взяли в окружение 5, 21, 26 и 37 армии РККА. В окружении оказалась часть управления всего Юго-Западного фронта.
16 сентября командующий Юго-Западным направлением Семен Тимошенко (назначен на должность 11 сентября) отправил к командующему фронтом Михаилу Кирпоносу начальника оперативного управления штаба фронта Ивана Баграмяна. Зачем? А затем, чтобы Баграмян УСТНО передал приказ отвести войска на рубеж реки Псёл.
Ситуация обескураживает: командующий направлением не имеет связи с командующим фронтом, потому посылает в качестве офицера связи не абы кого, а начальника оперуправления фронта! Кирпонос, помня приказ Сталина, оставлять Киев без письменного приказа Верховного отказался (понятно, по каким причинам), а потому попытки связаться с Москвой привели к тому, что только 18 сентября Начальник генштаба Шапошников передал разрешение Ставки на отвод войск.
Немцы, конечно, сидели и как джентльмены, ждали, пока этот дурдом закончится. В итоге, время было упущено. Окруженные армии, ожидаемо, были разгромлены, командующий фронтом Кирпонос погиб вместе со штабом фронта и командованием 5-й армии.
Три дня без связи – и четыре армии перестали существовать.
Что у нас сегодня со связью? Все на том же уровне.
Несколько слов о тыловой работе
Тыл… Сразу вспоминается «Все для фронта, все для Победы».
Но у нас нет фронта, у нас нечто такое… СВО, короче. А потому перевод промышленности на военные рельсы просто не нужен. Так считают в Правительстве, а им там виднее.
Поэтому продан государственной корпорацией под застройку торговыми центрами «Сибсельмаш», который мог бы выпускать снаряды миллионами, будет продан завод в Энгельсе, который мог бы ремонтировать БМП и МТ-ЛБ, из последних сил пока держатся защитники распродаваемой «Мотовилихи»…
Но у меня уже нет даже тени сомнений, что «ненужные» военные заводы будут проданы, а на их месте возведут торгово-развлекательные центры. Страна не ведет войны, а значит – всем торговать и развлекаться по полной программе. Не зря ВЦИОМ огласил, что 82% россиян считают себя счастливыми.
А гражданские рации нам продаст Китай. Он же нам поставит вместе с Ираном беспилотники, тепловизоры, оптические прицелы, коллиматоры, броню. А там, глядишь, и до танков с орудиями дойдем.
Зачем нам что-то производить, если все можно купить, не так ли? Прошел год СВО, проблема беспилотников не решена. Да что там беспилотники, обыкновенные аптечки, которые должны были разработать и срочно начать поставлять в армию… разработали и поставляют. Только отнюдь не представители Минобороны или «Ростеха», а все те же волонтеры. За счет народных средств.
Это, пожалуй, единственное положительное, что взято из событий восьмидесятилетней давности. Но тут тоже не все однозначно. Да, советские люди строили на свои сбережения самолеты, танки и даже танковые колонны.
В итоге на народные деньги было построено около 18 000 танков, около 2 500 самолетов, 16 катеров, 8 подводных лодок. Это не только прямые взносы, но и деньги, которые были перечислены гражданами в Фонд обороны и на которые приобретались облигации Госзайма. 94,5 миллиарда рублей теми деньгами.
Но: танков было построено более 110 тысяч. Самолетов всех типов – более 125 тысяч. То есть, это была посильная помощь граждан страны, не какой-то абстрактный патриотизм, а стремление справиться с общей бедой и помочь близким. Ведь практически в каждой семье кто-то ушел на фронты Великой Отечественной.
А в России? А в России 21 века с помощью граждан и добровольных помощников армии затыкают дыры, приобретая то, чего нет. А нет раций, нет беспилотников, нет тепловизоров, нет приличной оптики для снайперов, нет коллиматоров, аптечек, нет много чего.
А Минобороны это не очень сильно волнует. Как в деле с БПЛА, которыми обещали завалить армию, но не сказали, к какому году. Наверное, как всегда, лет через 10 надо ждать, когда все уже забудут. И с тепловизорами та же история. Импортозаместили, да? Ну и где они тогда? Те самые, французские матрицы?
Про такую мелочь, как аптечки даже говорить стыдно. Наверное, это какое-то древнее проклятие, что у нас могут брать только самое худшее из прошлого. Лобовые атаки в стиле Первой Мировой, неспособность обеспечить армию всем необходимым (тоже в стиле Первой Мировой) и наша чудесная связь при помощи мобильных телефонов и гражданских «Баофенгов».
На дворе между тем 21 век.
И у противника, 22-й армии мира, есть спутники. Чужие, да, но они есть. И эти спутники дают полную картину ВСУ. Где наша орбитальная спутниковая группировка, почему наши артиллеристы как слепые щенки, работают по площадям, опять же совершенно в стиле Первой Мировой войны?
Да, «лунные ландшафты» от российской артиллерии стали уже классикой жанра. Как крылатые ракеты и «Шахеды», летящие уничтожать совершенно непонятные объекты гражданской инфраструктуры, но оставляющие целехонькими мосты, тяговые подстанции и локомотивные депо.
Зато украинские «Хаймарсы» летят очень точно и уничтожают не просто военные объекты, а летят по штабам. И попадают. И наносят урон именно российской армии.
А еще у 22-й армии есть очень точные гаубицы с управляемыми снарядами. И огромные самолеты ДРЛОиУ, сутками висящие в «нейтральных водах» и дающих полную картину происходящего в воздухе.
Но главное – есть связь. Закрытая, шифрованная, в соответствии с требованиями современности.
Итог
На самом деле, очень печально, когда люди, мягко говоря, не понимают прописных истин. И начинают писать откровенные и вредные глупости типа «смогли тогда, сможем и сегодня!».
Да, советские маршалы прошли очень тяжелый путь к Победе, их учение очень дорого обошлось стране, но они выучились и стали настоящими военачальниками. Причем, победившими в той войне. Да, пришлось учиться на своих, кровавых и тяжелых ошибках. Некоторые заплатили за ошибки жизнями, но: итог был победным.
Чему учатся наши генералы сегодня, сказать не возьмусь. Но пока что, и это явствует из сводок Минобороны, наша армия в состоянии пехотными массами при поддержке танков и БМП, атаковать в лоб населенный пункт, занятый противником.
Это уровень Первой Мировой войны. Особенно учитывая полное отсутствие взаимодействия частей и подразделений в плане связи.
Кому легче – 2-й армии мира, воюющей по канонам 110-летней давности, или 22-й армии, которая пытается воевать согласно современным тактикам?
Насколько вообще можно сравнивать две войны, которые разделены почти сотней лет?
Вот настолько глупо выглядят те, кто сегодня так или иначе пытается спекулировать (именно спекулировать, потому что даже за глупости в Интернете платят) на том, что совершили граждане совсем другой по строю и духу страны?
Страна действительно была другая. И народ был другой. И армия. И – самое главное – руководство страны хотело того же, чего хотел народ (из которого состояла армия) – победить в той войне. Вот в этом крылся залог Победы, а не в преемственности поколений и откровенно идиотском «можем повторить».
Уважать и чтить память предков – это дело святое само по себе и трижды святое, когда речь идет о ТОЙ войне. Но делать сравнения, в переложении на день сегодняшний – это как раз далеко не то, на чем можно далеко уехать. РККА и армию России вообще сложно сравнивать, практически век прошел, но вот в чем дело – одна – армия победителей, вторая – армия России.
И в армии России, увы, командиры не из РККА. И солдаты очень часто не чета тем… И в тылу не люди, которые были готовы денно и нощно ковать оружие победы. И руководит этим не партия Сталина. И принцип иной – «Все для прибыли». У нас не СССР, который построил социализм и шел к коммунизму (думал, что шел), а обычный капитализм.
Потому сам подход «наши деды победили, мы тоже победим» - он смотрится так… своеобразно. Возможно, действительно, не стоит так эксплуатировать образ Великой Отечественной. Пока, по крайней мере, нет соответствия. Не находите, уважаемые читатели?